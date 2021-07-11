Правоохоронці й рятувальники шукають 8-річного хлопчика, який зник 10 липня під час відпочинку з рідними поблизу озера в Кременчуці, - МВС. ФОТО

У Кременчуці на Полтавщині правоохоронці й рятувальники ведуть пошуки зниклого 8-річного хлопчика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Дитина зникла поблизу озера 10 липня під час відпочинку з рідними.

Повідомляється, що до пошуків зниклого хлопчика залучені всі підрозділи поліції міста Кременчук, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи та експерти поліції, рятувальники і водолази ДСНС України та комунального підприємства.

Нині на місці події тривають пошукові заходи.

Також дивіться: На Київщині зник 2-річний хлопчик, до пошуку залучено аеророзвідку. ФОТО









\

