Правоохоронці й рятувальники шукають 8-річного хлопчика, який зник 10 липня під час відпочинку з рідними поблизу озера в Кременчуці, - МВС. ФОТО

У Кременчуці на Полтавщині правоохоронці й рятувальники ведуть пошуки зниклого 8-річного хлопчика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Дитина зникла поблизу озера 10 липня під час відпочинку з рідними.

Повідомляється, що до пошуків зниклого хлопчика залучені всі підрозділи поліції міста Кременчук, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи та експерти поліції, рятувальники і водолази ДСНС України та комунального підприємства.

Нині на місці події тривають пошукові заходи.

Правоохоронці й рятувальники шукають 8-річного хлопчика, який зник 10 липня під час відпочинку з рідними поблизу озера в Кременчуці, - МВС 01
Правоохоронці й рятувальники шукають 8-річного хлопчика, який зник 10 липня під час відпочинку з рідними поблизу озера в Кременчуці, - МВС 02
Правоохоронці й рятувальники шукають 8-річного хлопчика, який зник 10 липня під час відпочинку з рідними поблизу озера в Кременчуці, - МВС 03
Правоохоронці й рятувальники шукають 8-річного хлопчика, який зник 10 липня під час відпочинку з рідними поблизу озера в Кременчуці, - МВС 04
Правоохоронці й рятувальники шукають 8-річного хлопчика, який зник 10 липня під час відпочинку з рідними поблизу озера в Кременчуці, - МВС 05\
Правоохоронці й рятувальники шукають 8-річного хлопчика, який зник 10 липня під час відпочинку з рідними поблизу озера в Кременчуці, - МВС 06

Знайдися хлопче живим. будь-ласка
11.07.2021 12:01 Відповісти
Родина пильнувала горілку замість дитини ?
11.07.2021 13:33 Відповісти
нашли.
утонул
11.07.2021 15:48 Відповісти
эхх батьки.. біда
11.07.2021 15:50 Відповісти
Чего-то технологии не пойму. Или родители алкаши конченые или ребёнок неблагополучный. Как это-взял и пропал? В восемь-то лет.
11.07.2021 16:17 Відповісти
цыгане
11.07.2021 18:29 Відповісти
 
 