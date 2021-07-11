УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4795 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 528 10

Громадянина Туреччини, який втік з харківського суду і розшукується Інтерполом за шахрайства в особливо великих розмірах, затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Поліція розшукала зловмисника, який втік з-під варти в харківському суді. Під час проведення слідчо-розшукових заходів утікач був затриманий у Києві на вулиці Дегтярівській співробітниками Департаменту карного розшуку спільно з управлінням карного розшуку ГУНП у Харківській області за сприяння полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.

Правоохоронці нагадують, що 8 липня після закінчення засідання суду втік заарештований 47-річний громадянин Туреччини. Чоловік перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Після оголошення ухвали суду про обрання громадянину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до прибуття конвою він залишився без охорони. Скориставшись цим, правопорушник вибіг із зали суду та втік.

Найближчим часом правопорушника буде доставлен до Харкова та поміщено в слідчий ізолятор під екстрадиційний арешт терміном до 12 місяців з метою його подальшої екстрадиції до Німеччини.

Також читайте: Із зали суду в Харкові втік громадянин Туреччини - в місті оголошено план-перехоплення

Громадянина Туреччини, який втік з харківського суду і розшукується Інтерполом за шахрайства в особливо великих розмірах, затримано в Києві, - Нацполіція 01
Громадянина Туреччини, який втік з харківського суду і розшукується Інтерполом за шахрайства в особливо великих розмірах, затримано в Києві, - Нацполіція 02

Автор: 

затримання (4364) Інтерпол (376) Київ (20025) втеча (223) Нацполіція (15425) суд (11812) Харків (5844)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
ну как я и писал судья в доле потому что должен был вызвать конвой до оглашения меры пресечения
показати весь коментар
11.07.2021 12:50 Відповісти
+2
он остался без охраны. -Почувствовал себя никому не нужным, одиноким, затосковал и подался в многолюдный Киев. А это совсем другая история : Сотрудник СБУ подал израильскому наркобарону Сильверу условный знак для начала побега во время прохода контроля в аэропорту "Борисполь".
показати весь коментар
11.07.2021 12:35 Відповісти
+1
спіймали співробітники карного розшуку в джинсах та футболках.
а хлопці в латах та шоломах (ще бтра не вистачає) гламурні фотки зробили.
ото лайків назбирають
показати весь коментар
11.07.2021 14:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну и турок! Не туда побежал.
показати весь коментар
11.07.2021 12:26 Відповісти
а куда надо было в паРашу?
показати весь коментар
11.07.2021 12:43 Відповісти
он остался без охраны. -Почувствовал себя никому не нужным, одиноким, затосковал и подался в многолюдный Киев. А это совсем другая история : Сотрудник СБУ подал израильскому наркобарону Сильверу условный знак для начала побега во время прохода контроля в аэропорту "Борисполь".
показати весь коментар
11.07.2021 12:35 Відповісти
ну как я и писал судья в доле потому что должен был вызвать конвой до оглашения меры пресечения
показати весь коментар
11.07.2021 12:50 Відповісти
Быстрее отправляйте Новой Поштой в Германию,пока опять не съ.бал.
показати весь коментар
11.07.2021 13:04 Відповісти
Питання, скільки заплативі аби втекти.
показати весь коментар
11.07.2021 14:05 Відповісти
Зря вы так.. благодаря туркам на донбассе мы контролируем ситуацию.байрактары нас защищают
показати весь коментар
11.07.2021 14:48 Відповісти
спіймали співробітники карного розшуку в джинсах та футболках.
а хлопці в латах та шоломах (ще бтра не вистачає) гламурні фотки зробили.
ото лайків назбирають
показати весь коментар
11.07.2021 14:55 Відповісти
Пешком видно шёл. И маску никто не спросил! А согласитесь---молодец! Любой пройдоха в нашей стране запросто богует как приедет и на третий день уже. И таким историям не сто лет---больше!
показати весь коментар
11.07.2021 19:27 Відповісти
Ну и к чему такое фото надо, если рожу его не видно???
показати весь коментар
11.07.2021 20:55 Відповісти
 
 