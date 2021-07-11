Громадянина Туреччини, який втік з харківського суду і розшукується Інтерполом за шахрайства в особливо великих розмірах, затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Поліція розшукала зловмисника, який втік з-під варти в харківському суді. Під час проведення слідчо-розшукових заходів утікач був затриманий у Києві на вулиці Дегтярівській співробітниками Департаменту карного розшуку спільно з управлінням карного розшуку ГУНП у Харківській області за сприяння полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.

Правоохоронці нагадують, що 8 липня після закінчення засідання суду втік заарештований 47-річний громадянин Туреччини. Чоловік перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Після оголошення ухвали суду про обрання громадянину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до прибуття конвою він залишився без охорони. Скориставшись цим, правопорушник вибіг із зали суду та втік.

Найближчим часом правопорушника буде доставлен до Харкова та поміщено в слідчий ізолятор під екстрадиційний арешт терміном до 12 місяців з метою його подальшої екстрадиції до Німеччини.

