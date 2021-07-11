УКР
ДФС та СБУ одночасно перевірили 106 АЗС Glusco: Діяльності не зафіксували, доступ до колонок обмежений. ФОТОрепортаж

Співробітники Державної фіскальної служби спільно зі Службою безпеки України та під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco у 15 регіонах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДФС.

"За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений. В разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, нагадується, що 11 березня ДФС спільно з СБУ провели приблизно 140 обшуків у мережі Glusco. Встановлено, що деякі компанії організували незаконну схему із ввезення в Україну нафтопродуктів (зокрема з РФ).

Досудове розслідування триває.

11 березня стало відомо, що Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco. У СБУ заявили, що виявлено масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів на об'єктах Glusco. Орієнтовний розмір ухилення від сплати податків - приблизно 240 млн грн.

ЗМІ пов'язують мережу Glusco з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

Тим часом, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов 10 липня назвав інформацію про відновлення роботи мережі АЗС Glusko фейком.

+12
Бензином не видел шоб торговали а вот газом-НА ВСЕХ ЗАПРАВКАХ В КИЕВЕ! Прямо на глазах у СБУ. Может газом-это не считается "приостановленной деятельностью"?
показати весь коментар
11.07.2021 15:41 Відповісти
+8
Если на каждой заправке птенцы бакланова взяли по 10 тысяч....то в клювике они унесли более миллиона..
показати весь коментар
11.07.2021 16:13 Відповісти
+7
Газом барыжат на всех заправках...
Но ЗеБУ имени Бакланова это глазами не видят...только КАРМАНАМИ!
показати весь коментар
11.07.2021 15:55 Відповісти
Бензином не видел шоб торговали а вот газом-НА ВСЕХ ЗАПРАВКАХ В КИЕВЕ! Прямо на глазах у СБУ. Может газом-это не считается "приостановленной деятельностью"?
показати весь коментар
11.07.2021 15:41 Відповісти
100%
Показуха і клоунада )))
показати весь коментар
11.07.2021 18:29 Відповісти
А вчера тут вопль поднялся, что заправлялись 95-м.... От уроды!
показати весь коментар
11.07.2021 19:11 Відповісти
може вже знахабніли остаточно та почали і 95 заправляти - хто зна
показати весь коментар
11.07.2021 23:15 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

Сеть заправок Glusco (управляющая компания Glusco Energy S.A., являющаяся дочерним предприятием Proton Energy Group S.A, владелец - Нисан Моисеев (Израиль), находящаяся под санкциями СНБО и продолжавшая работу, синхронно по всем точкам, свернула активность за два часа до проверок СБУ.

Вот что нужно знать о санкциях против мертветчука и его кремлевских пособниках. Ну и о нашем "честнейшем" СБУ
показати весь коментар
11.07.2021 22:14 Відповісти
Ото работы проделали!))
показати весь коментар
11.07.2021 15:41 Відповісти
Да ещё в выходной!
показати весь коментар
11.07.2021 15:42 Відповісти
Газом барыжат на всех заправках...
Но ЗеБУ имени Бакланова это глазами не видят...только КАРМАНАМИ!
показати весь коментар
11.07.2021 15:55 Відповісти
Они идут на проверку, как "Марио идёт грабить банк" (с). А долго ли на колонку ленточку навертеть?..
показати весь коментар
11.07.2021 16:44 Відповісти
СБУ растёт.
Раньше только мелких спекулянтов сигаретами ганяли - обеспечивали монополию табачным магнатам.
А ща - во как - автозаправки проверяют...
срань...
показати весь коментар
11.07.2021 16:12 Відповісти
Это уже позор какой-то. Вчера там заправился.
показати весь коментар
11.07.2021 16:12 Відповісти
Зачем?
показати весь коментар
11.07.2021 16:19 Відповісти
как это ни странно, но при предъявлении УБД на Глуско - скидка 2 грн
показати весь коментар
11.07.2021 16:28 Відповісти
А ничего, что ты остальной суммой проспонсировал винторогих, не напрягает?
показати весь коментар
11.07.2021 16:32 Відповісти
Это интересный вопрос. С учетом того, соседние БРСМ и Авиас - тоже принадлежат не украинским патриотам, считаю, что покупка на Глуско, с их добровольной "контрибуцией" в 2 грн. участникам боевых действий меньшим злом. Хотя ни кого не убеждаю действовать подобным образом.
показати весь коментар
11.07.2021 16:40 Відповісти
Странная позиция, мягко говоря.
показати весь коментар
11.07.2021 16:46 Відповісти
Если на каждой заправке птенцы бакланова взяли по 10 тысяч....то в клювике они унесли более миллиона..
показати весь коментар
11.07.2021 16:13 Відповісти
Беня чморит чука,а качество топлива везде говеное,взятки решают все.
показати весь коментар
11.07.2021 16:15 Відповісти
зебилы опять цинично сцут в глаза своим лошарам73%. На левом берегу Киева спокойно работают заправки. Заклеена тряпкой вывеска, но бизнес идет, машины заезжают.
показати весь коментар
11.07.2021 16:42 Відповісти
видео есть?
показати весь коментар
11.07.2021 16:45 Відповісти
Навіщо? Зрада є, і все.
показати весь коментар
11.07.2021 18:16 Відповісти
накуа відео коли весь Київ в курсі?
Газом барижать - аж черги утворюються
показати весь коментар
11.07.2021 18:31 Відповісти
это типа: " об этом все знают .пойди спроси у бабки на базаре ,она подтвердит" значит кина не будет?
показати весь коментар
11.07.2021 19:39 Відповісти
зара все брошу і піду знімати для вас кіно.
тільки.тому що вашій царській особі лінь подивитись самій
показати весь коментар
11.07.2021 23:14 Відповісти
завтра спецом на заправку заеду .
показати весь коментар
11.07.2021 23:23 Відповісти
Вчора о 6 ранку АЗС Глуско наливали пальне з усіх колонок на трасі Київ-Чоп с. Стоянка, а газом заправляли майже на всіх, як тут вже писали вище. Як мінімум дивна заява СБУ щодо "не продажу пального".
показати весь коментар
11.07.2021 16:58 Відповісти
это всё равно, что валютчиков и сборщиков металлолома будут проверять прокурорские

результат предсказуем
показати весь коментар
11.07.2021 17:10 Відповісти
Добре жилось Медвкдчуку при попередній владі
показати весь коментар
11.07.2021 18:21 Відповісти
Советское очковтирательство никуда не делось
показати весь коментар
11.07.2021 21:18 Відповісти
Борьба нанайських мальчиків.
показати весь коментар
12.07.2021 08:53 Відповісти
 
 