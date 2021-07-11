ДФС та СБУ одночасно перевірили 106 АЗС Glusco: Діяльності не зафіксували, доступ до колонок обмежений. ФОТОрепортаж

Співробітники Державної фіскальної служби спільно зі Службою безпеки України та під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco у 15 регіонах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДФС.

"За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений. В разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, нагадується, що 11 березня ДФС спільно з СБУ провели приблизно 140 обшуків у мережі Glusco. Встановлено, що деякі компанії організували незаконну схему із ввезення в Україну нафтопродуктів (зокрема з РФ).

Досудове розслідування триває.

11 березня стало відомо, що Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco. У СБУ заявили, що виявлено масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів на об'єктах Glusco. Орієнтовний розмір ухилення від сплати податків - приблизно 240 млн грн.

ЗМІ пов'язують мережу Glusco з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

Тим часом, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов 10 липня назвав інформацію про відновлення роботи мережі АЗС Glusko фейком.