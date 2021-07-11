УКР
Акція пам'яті загиблого на Донбасі військового медика Миколи Іліна відбулась у центрі Києва. ФОТО

У Києві активісти провели акцію пам'яті уродженця Білорусі та громадянина Естонії Миколи Іліна, який загинув унаслідок обстрілу бойовиків влітку 2020 року під час спроби евакуювати пораненого побратима.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське.

Організував акцію "Рух солідарності білорусів "Разом". Координаторка Олена Талстая, уродженка Мінська, розповіла, що такі акції солідарності з білорусами відбуваються щотижня на Майдані Незалежності. Але цього разу провели також марш у пам'ять Миколи Іліна.

"Ми розуміємо, що і в України, і у Білорусі є один ворог - Росія, Путін. І тому дуже важливо сьогодні об'єднатися і вшанувати пам'ять Миколи Іліна, якого я знала особисто, який приїхав в Україну рятувати своїх побратимів і який був убитий цим путінським режимом у порушення усіх домовленостей", - сказала Талстая.

Акція памяті загиблого на Донбасі військового медика Миколи Іліна відбулась у центрі Києва 01
Акція памяті загиблого на Донбасі військового медика Миколи Іліна відбулась у центрі Києва 02

Автор: 

Білорусь (8027) добровольці (953)
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Акция памяти погибшего на Донбассе военного медика Николая Илина прошла в центре Киева - Цензор.НЕТ 837
11.07.2021 17:36
Вічна пам"ять герою!! Слава,Україні!!! Смерть ворогам! !!!
11.07.2021 17:49
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Акція пам'яті загиблого на Донбасі військового медика Миколи Іліна відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8602
11.07.2021 19:20
А где фото Ильина? Его история, это важно для памяти погибшего Человека.
11.07.2021 21:21
Вже було і фото, і історія. Він один з тисяч загиблих за Україну, один з сотень тих, хто рятував життя пораненим. Хороша пам'ять живе за кожного з них.
12.07.2021 06:52
Пустословье, лучше дайте ссылку на историю Ильина это быстрей чем ненужные и даже обидные для поктйного напыщенные фразы писать.
12.07.2021 08:55
