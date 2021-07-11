Акція пам'яті загиблого на Донбасі військового медика Миколи Іліна відбулась у центрі Києва. ФОТО

У Києві активісти провели акцію пам'яті уродженця Білорусі та громадянина Естонії Миколи Іліна, який загинув унаслідок обстрілу бойовиків влітку 2020 року під час спроби евакуювати пораненого побратима.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське.

Організував акцію "Рух солідарності білорусів "Разом". Координаторка Олена Талстая, уродженка Мінська, розповіла, що такі акції солідарності з білорусами відбуваються щотижня на Майдані Незалежності. Але цього разу провели також марш у пам'ять Миколи Іліна.

"Ми розуміємо, що і в України, і у Білорусі є один ворог - Росія, Путін. І тому дуже важливо сьогодні об'єднатися і вшанувати пам'ять Миколи Іліна, якого я знала особисто, який приїхав в Україну рятувати своїх побратимів і який був убитий цим путінським режимом у порушення усіх домовленостей", - сказала Талстая.



