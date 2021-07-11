Прикордонники-кінологи зі службовими собаками вперше візьмуть участь у параді на День Незалежності. ФОТОрепортаж
Підготовка парадного розрахунку кінологів і їхніх чотирилапих напарників відбувається на базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України у Великих Мостах Львівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Для участі в параді відібрано 33 кінологів зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство в День Незалежності України. Всі собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі", - наголошується в повідомленні.
Підготовка на базі Кінологічного навчального центру триватиме до кінця місяця, а потім продовжиться в Києві.
"Собаки мають поводитися спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники", - наголошують у відомстві.
Нагадаємо, в жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ №459/2020 про святкування 30-ї річниці незалежності України.
Згідно із затвердженим Кабміном планом, у День Незалежності, 24 серпня, передбачено проведення урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності (з прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові в столиці України і низку інших заходів.
ЗМІ з посиланням на висновок Міністерства фінансів до розпорядження Кабміну повідомляли, що на організацію і проведення заходів з нагоди 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5 423,2 млн грн.
У відомстві уточнили, що план заходів із підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема такі, як модернізація 6 регіональних аеропортів, розвиток євроколії Київ-Львів-Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в "Охматдиті" тощо. Розмір витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.
шо за підрозділ, який вишкіл, яка історія за всим цим - загадка
Якби не ця зеленашмаркля, то можливо цей варіант і втілили б...
(А як би заліщуки палали!)
уже приземлился, и сейчас устроили космическое пати..
Поздравляем! https://www.youtube.com/watch?v=RTpWYWIfP7Y ссыль на видео трансляцию
Ну и что? Или на понтах прокатился?
Собакины на довольствии, расквартированы
Служат исправно - значит на параде достойны идти в одном строю с войнами
Трохи жарко, но это раз в году