Прикордонники-кінологи зі службовими собаками вперше візьмуть участь у параді на День Незалежності. ФОТОрепортаж

Підготовка парадного розрахунку кінологів і їхніх чотирилапих напарників відбувається на базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України у Великих Мостах Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Для участі в параді відібрано 33 кінологів зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство в День Незалежності України. Всі собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі", - наголошується в повідомленні.

Підготовка на базі Кінологічного навчального центру триватиме до кінця місяця, а потім продовжиться в Києві.

Дивіться також: Жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах. ФОТОрепортаж

"Собаки мають поводитися спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники", - наголошують у відомстві.





Читайте також: Мінкультури вирішило провести конкурс патріотичних серіалів до 30-річчя незалежності









Дивіться також: Понад тисяча військовослужбовців і 300 одиниць техніки проводять на Чернігівщині репетицію параду до Дня Незалежності. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ №459/2020 про святкування 30-ї річниці незалежності України.

Згідно із затвердженим Кабміном планом, у День Незалежності, 24 серпня, передбачено проведення урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності (з прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові в столиці України і низку інших заходів.

ЗМІ з посиланням на висновок Міністерства фінансів до розпорядження Кабміну повідомляли, що на організацію і проведення заходів з нагоди 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5 423,2 млн грн.

У відомстві уточнили, що план заходів із підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема такі, як модернізація 6 регіональних аеропортів, розвиток євроколії Київ-Львів-Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в "Охматдиті" тощо. Розмір витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.

Читайте також: Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська