Українська збірна поїде на Олімпіаду в Японію з прапором із підписами захисників України, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві зі спортсменами, які представлятимуть Україну на 32-х літніх Олімпійських іграх, передав їм прапор України, підписаний військовими, які в різні роки захищали нашу країну на фронті.

Український прапор розміром 240х150 см зберігався в Костянтинівці Донецької області у Свято-Стрітенському храмі поруч з іконою Святої Варвари (захисниці всіх військових), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента.

"Це – прапор, підписаний бійцями, які захищають нашу країну на Донбасі. Декількох із них уже немає в живих. Це дуже серйозна реліквія, яку мені передали наші військові, щоб я передав вам. Щоб ви відчули, що вас будуть підтримувати не тільки понад 40 мільйонів громадян, а й будуть підтримувати всі ті, хто живі в нашій пам’яті. А потім ми повернемо його назад – військовим, ветеранам, щоб вони зберегли цей прапор зі всіма підписами", – пояснив президент України.

Однак, як зазначили військові, вони не заперечуватимуть, якщо на цьому прапорі з'являться підписи українських олімпійських чемпіонів.

Читайте також: Затверджено склад збірної для участі в Олімпіаді в Токіо: Україну представлять 158 спортсменів у 30 дисциплінах, - Мінспорту. ПЕРЕЛІК

Зазначається, що з 2014-го цей прапор підписали бійці, які в різні роки воювали проти агресора на сході України. Зокрема, тут є підпис захисника України, відомого за позивним Філін, який пішов на війну добровольцем, сформував батальйон "Донбас" у складі Національної гвардії України та надалі  вже у складі Збройних сил України успішно виконав 29 бойових завдань. Його нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ, ІІІ ступенів та іменною вогнепальною зброєю. Є підписи Монгола та Боцмана, яких посмертно нагороджено орденами "За мужність" за героїзм, виявлений у боях за Іловайськ та Мар’їнку відповідно. Підписав прапор і боєць Сава - росіянин, який пішов захищати Україну як доброволець, згодом нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Зараз очікує на отримання українського громадянства. Крім того, є підписи старшого лейтенанта з позивним Масяня, яка пішла на війну добровольцем у 2014 році та нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня, а також Гайдука – донеччанина, який у квітні 2014 року пішов на фронт добровольцем, кавалер орденів "За мужність" ІІ, ІІІ ступенів, також нагороджений іменною зброєю. Крім того, синьо-жовтий стяг підписали бійці Череп, Беня, Валеріч, Ахмет, Lex, Фагот та інші.

На полотнищі прапора також написано "Слава Україні!" та намальовано обриси мапи України в межах її міжнародно визнаних кордонів. За словами військових, цей малюнок з’явився нещодавно, після того, як на футболках національної збірної України з футболу до Євро-2020 була розміщена карта України, що викликало негативну реакцію з боку країни-агресора.

З ініціативи українських військових та за підтримки головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака цей прапор був спеціально переданий президенту України Володимиру Зеленському для вручення українським спортсменам-олімпійцям напередодні змагань у Токіо.

Дивіться також: Зворотний відлік до літньої Олімпіади запустили в Японії. ВIДЕО

У такий спосіб захисники України захотіли підтримати наших спортсменів та нагадати їм, що наші воїни на фронті також мужньо й гідно протистоять супернику, який переважає і кількістю особового складу, і матеріально-технічним оснащенням, але перемога неодмінно буде за Україною.

Читайте також: МОК виділив українським спортсменам-олімпійцям 1,5 тис. доз вакцини проти коронавірусу, - Беленюк

Читайте також: Олімпіада в Токіо відбудеться без глядачів

Пліснява мразота зливає Україну ворогу пририваючись патріотичною символікою.
Показательные фото за спиной у Зебила-Ломаченко,Усик и ещё какой-то лох с лыжами обнимавшийся с кацапом на пьедестале.Три ватных пророссийских дебила вот это типа наша спортивная гордость?
Украинская сборная поедет на Олимпиаду в Японию с флагом с подписями защитников Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 829
Класно, але знову ж причому тут ОПа?
Шоу та піар.
уйди пративньій, не ОПа, а ОПушка...
Пліснява мразота зливає Україну ворогу пририваючись патріотичною символікою.
Показательные фото за спиной у Зебила-Ломаченко,Усик и ещё какой-то лох с лыжами обнимавшийся с кацапом на пьедестале.Три ватных пророссийских дебила вот это типа наша спортивная гордость?
Украинская сборная поедет на Олимпиаду в Японию с флагом с подписями защитников Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 829
Такой флаг ...нет, ТАКОЙ ФЛАГ дали бубочке в руки?
ЗАЧЕМ? Зачем пачкать .. (((((((((((((((((((((
Можно вывезти клоуна из цирка, но цирк из клоуна никогда. У меня уже два года складывается впечатление, что зеленый рагуль убежден, будто у него работа - играть роль презедента. Не работать президентом, а именно играть роль президента имитируя офигенную компетенцию и офигенную деятельность. Раздуплите его кто-то, и скажите, что цирк окончен!
Блюзнірство зашкалює...
Не исключена жалоба в ОК представителей страны "без флага и гимна", хотя последнего там достаточно, даже скульптуры лепят.
С каких это пор наркоманы стали активными любителями спорта !?
пропала сборная...
И отдельный флажок с повестками в военкомат щеленскому - для самоудовлетворения 73% украинцев.
Українська збірна поїде на Олімпіаду в Японію з прапором із підписами захисників України, - ОП - Цензор.НЕТ 6530. .
Усик та Лом профі,як вони можуть виступати на олімпіаді?
А они что, едут на олимпиаду?
Мерзота. Поганить все, до чого торкнеться.

Спортсменам - успіхів, незважаючи на тлю.
Ну и фото! На флаге контуры Украины, а Крыма не видно!!!
І воно запхнуло туди свою пику. До нього вночі Журавель не приходить?
Саме мерзенне - єрмак там крутиться. Недобрий знак для збірної.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
