Під час проводів збірної України на літню Олімпіаду презентували форму команди і тематичну поштову марку. ФОТОрепортаж
Збірну України провели на Олімпійські ігри в Токіо в прямому ефірі суспільного мовника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Безпосередньо на заході президент НОК Сергій Бубка разом із міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом представили олімпійські конверти і марки.
За словами міністра спорту, нам варто згадувати те, що ми спортивна країна.
"Ми два роки працюємо для того, щоб спортсмени мали можливість добре підготуватися для змагань. Нам час згадувати, що ми спортивна країна. Призові за олімпійські медалі залишилися незмінними: за перше місце - 120 000 доларів, за друге - 80 000, за третє - 55 000", - розповів Вадим Гутцайт.
На урочистих проводах збірної спортсмени і зірки шоу-бізнесу презентували олімпійську форму збірної України.
Спеціально для нашої олімпійської збірної визнані зірки спорту і шоу-бізнесу підписали прапор України з побажаннями національній команді на іграх у Токіо.
Нагадаємо, українські спортсмени вибороли 158 олімпійських ліцензій. Літня Олімпіада в Токіо відбудеться з 23 липня до 8 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нельзя так!!!