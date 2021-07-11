УКР
11 206 11

Під час проводів збірної України на літню Олімпіаду презентували форму команди і тематичну поштову марку. ФОТОрепортаж

Збірну України провели на Олімпійські ігри в Токіо в прямому ефірі суспільного мовника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Безпосередньо на заході президент НОК Сергій Бубка разом із міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом представили олімпійські конверти і марки.

За словами міністра спорту, нам варто згадувати те, що ми спортивна країна.

Дивіться також: Українська збірна поїде на Олімпіаду в Японію з прапором із підписами захисників України, - ОП. ФОТОрепортаж

"Ми два роки працюємо для того, щоб спортсмени мали можливість добре підготуватися для змагань. Нам час згадувати, що ми спортивна країна. Призові за олімпійські медалі залишилися незмінними: за перше місце  - 120 000 доларів, за друге - 80 000, за третє - 55 000", - розповів Вадим Гутцайт.

На урочистих проводах збірної спортсмени і зірки шоу-бізнесу презентували олімпійську форму збірної України.

Спеціально для нашої олімпійської збірної визнані зірки спорту і шоу-бізнесу підписали прапор України з побажаннями національній команді на іграх у Токіо.

Під час проводів збірної України на літню Олімпіаду презентували форму команди і тематичну поштову марку 01

Читайте також: Олімпіада в Токіо відбудеться без глядачів

Читайте також: Затверджено склад збірної для участі в Олімпіаді в Токіо: Україну представлять 158 спортсменів у 30 дисциплінах, - Мінспорту. ПЕРЕЛІК

Нагадаємо, українські спортсмени вибороли 158 олімпійських ліцензій. Літня Олімпіада в Токіо відбудеться з 23 липня до 8 серпня.

НОК (87) Олімпіада (688)
+20
А де гасло "Слава Україні"??? Бубка - сєпарський покидьок?!
11.07.2021 22:57 Відповісти
11.07.2021 22:57 Відповісти
+9
Вже освятило падло перед матчем з Англією - бідоносєць на всю голову!
11.07.2021 22:56 Відповісти
11.07.2021 22:56 Відповісти
+8
что там эта кцпская рыгоститутка бубка до сих пор делает?
11.07.2021 22:55 Відповісти
11.07.2021 22:55 Відповісти
А де наш чемпіон? Без Гриця ж і вода не освятиться.
11.07.2021 22:50 Відповісти
11.07.2021 22:50 Відповісти
Вже освятило падло перед матчем з Англією - бідоносєць на всю голову!
11.07.2021 22:56 Відповісти
11.07.2021 22:56 Відповісти
что там эта кцпская рыгоститутка бубка до сих пор делает?
11.07.2021 22:55 Відповісти
11.07.2021 22:55 Відповісти
А де гасло "Слава Україні"??? Бубка - сєпарський покидьок?!
11.07.2021 22:57 Відповісти
11.07.2021 22:57 Відповісти
а что без Слава Украине невозможно побеждать? Оставьте спортсменов в покое.
11.07.2021 23:17 Відповісти
11.07.2021 23:17 Відповісти
лол. гуляй, ваня
11.07.2021 23:35 Відповісти
11.07.2021 23:35 Відповісти
___Бруталы....Оригинальный дизайн.Чем -то похоже на сервис-доставки.
11.07.2021 23:21 Відповісти
11.07.2021 23:21 Відповісти
или на пижамки..... где дизайн и какие бабасы удалось распилить под этот шухер???
12.07.2021 12:20 Відповісти
12.07.2021 12:20 Відповісти
Стильно , зручно , кольори підібрані гарно .Мені подобається.
11.07.2021 23:55 Відповісти
11.07.2021 23:55 Відповісти
Бледная и не сочная экипировка, которая сходится как траурная при многочисленных порожениях !!!
Нельзя так!!!
12.07.2021 06:03 Відповісти
12.07.2021 06:03 Відповісти
А в фас крупным планом почему не показано, нет карты с Крымом?
12.07.2021 08:45 Відповісти
12.07.2021 08:45 Відповісти
 
 