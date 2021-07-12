УКР
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом. ФОТОрепортаж

У межах робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Кандидат на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС подякував Зеленському за візит і зазначив, що він був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим головою ХДС.

Президент України подякував за теплий прийом і повідомив про важливість дружніх відносин з Німеччиною.

"Для України важливо, щоб наступний Федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", – зазначив він.

Зеленський зауважив, що понад 60% українців підтримують вступ України в ЄС, повідомив про ситуацію з безпекою в регіоні і нагадав про важливість "активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату і Мінського процесу". Також співрозмовники обговорили "Північний потік-2".

Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом 01

Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом 02
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом 03
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом 04
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом 05

Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом 06
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом 07

Нагадаємо, увечері 11 липня президент України Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Німеччини. Глава держави проведе низку зустрічей, зокрема з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Топ коментарі
+13
Армин Лашет тоже карлик, или Моника обулся в *********?
показати весь коментар
12.07.2021 00:37 Відповісти
+11
Можно ставить кто не будет теперь точно канцлером
показати весь коментар
12.07.2021 00:33 Відповісти
+9
А чего наш дурак лыбится, как параша? ему СП-2, барану, по губам поводили, а воно раденьке,що дурненьке...
показати весь коментар
12.07.2021 01:04 Відповісти
Можно ставить кто не будет теперь точно канцлером
показати весь коментар
12.07.2021 00:33 Відповісти
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом - Цензор.НЕТ 4022
показати весь коментар
12.07.2021 20:57 Відповісти
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом - Цензор.НЕТ 8983
показати весь коментар
12.07.2021 21:00 Відповісти
Обратите внимание- гаденышу добавили каблучки как #уйлу))))
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом - Цензор.НЕТ 3055

Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом - Цензор.НЕТ 6663
показати весь коментар
12.07.2021 23:45 Відповісти
яка ж ти нікчема
показати весь коментар
01.08.2021 22:37 Відповісти
Армин Лашет тоже карлик, или Моника обулся в *********?
показати весь коментар
12.07.2021 00:37 Відповісти
Під час коронавірусної кризи Україна допомогла Італії, відправивши туди своїх медиків. Зараз на Гаїті політична криза, Україна просто зобов'язана відправити туди свого президента.
показати весь коментар
12.07.2021 03:03 Відповісти
головне щоб не жирний свинохряк
показати весь коментар
01.08.2021 22:38 Відповісти
Жаль мужика...
показати весь коментар
12.07.2021 00:51 Відповісти
А чего наш дурак лыбится, как параша? ему СП-2, барану, по губам поводили, а воно раденьке,що дурненьке...
показати весь коментар
12.07.2021 01:04 Відповісти
Бедоносец,поезжай поток северный посмотри,сделай хоть что-то правильное.
показати весь коментар
12.07.2021 01:06 Відповісти
у меня вопрос:
кто-то верит, что Зеленский собственноручно написал пол страницы вот этого текста, и при этом нервно не стучал членом мелодию гимна России по по внутренней поверхности стола..
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 3128
показати весь коментар
12.07.2021 01:08 Відповісти
Що там в Німеччині катаклізмів ще нема?
показати весь коментар
12.07.2021 01:23 Відповісти
Є, і цей катаклізм має назву "МЕРКЕЛЬ"
показати весь коментар
12.07.2021 09:31 Відповісти
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 3912
показати весь коментар
12.07.2021 04:59 Відповісти
а на кого он похож, кстати. На тятю? Не-а...
показати весь коментар
12.07.2021 01:52 Відповісти
Ох уж эта европейская толерантность...

***** не могут на место поставить, ЗЕ не могут за дверь выставить.
показати весь коментар
12.07.2021 01:39 Відповісти
Зрада зрадная. Бо не чоколядная.
показати весь коментар
12.07.2021 02:10 Відповісти
Ну, так... знамо перец, шо предатели - тока зебуины.
показати весь коментар
12.07.2021 04:40 Відповісти
Парадоксально , однак в житті так і буває - кому подобається "чоколад" , а кому - звичайне зелене лайно!
показати весь коментар
12.07.2021 06:51 Відповісти
Лошара з Лашетом зустрівся, ліл )))0))0)))
показати весь коментар
12.07.2021 02:17 Відповісти
Лошапет=) и Ему 42 года
показати весь коментар
12.07.2021 09:20 Відповісти
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 6644
показати весь коментар
12.07.2021 03:12 Відповісти
Дурак ляпнул о фондах добровольнных пожертвований, а шо, есть фонды и принудительных пожертвований. Кто бы подсказал, карабас-барабас, зеприхильник, отказался от халявы?
показати весь коментар
12.07.2021 04:38 Відповісти
хорошо было бы, чтобы у ярослава пурика начался профузный понос... притом на модификация от которой в настоящее время лекарств нет...
показати весь коментар
12.07.2021 04:25 Відповісти
автор конечно гэ но статья по делу

Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 3504 Гнусный шкурняк: легализация каннабиса, которую тащат в зал Рады на следующей неделе - нардеп Макс БужанскийЭто не либерализм никакой, это тупое и циничное убийство страны! Они на скорую руку небрежно придумали следующие тезисы...Очень коротко, по поводу легализации каннабиса, которую фракция Голос и половина фракции Слуга Народа, при трогательной поддержке союзных Европейской Солидарности и Довиры тащат в зал на следующей неделе.Для того, чтобы хоть как то оправдать этот гнусный шкурняк, на скорую руку небрежно придуманы следующие тезисы:1. Это облегчит страдания онкобольных.Вранье, потому что для этого достаточно просто расширить перечень разрешённых препаратов, что и было сделано Кабмином 9 апреля.Уже сделано, всё, не нужно принимать никаких законов для этого!!!2. Українські вчені отримають змогу проводити прогресивні дослідження в Україні, а не їхати за кордон;Это что за сказочный бред то такой, а? Вы видели эти толпы учёных, устремившихся за прогрессивными исследованиями шмали за границу?Это какими идиотами нужно всех считать, чтобы вот эту ересь нести?3 Українська економіка отримає значні інвестиції;Не будет никаких инвестиций, никогда не будет!!!!Мы просто получим страну, вдоль и поперек бесконтрольно засеянную каннабисом, в каждом отг будут поля, второй Афганистан, кто не в курсе, посмотрите, во что превратилась эта страна!!!4. Україна нарешті відповідатиме європейським стандартам та виконуватиме вимоги міжнародних договорів.Вот этот- мой любимый.Вам не предложили европейские зарплаты и пенсии, вам не предложили европейский уровень медицины и образования, вам не предложили европейских стандартов безопасности на улицах!!!!Но вам предлагают превратить свою страну в наркопритон, чтобы сказать, что неизвестные вам евробюрократы почти довольны, в этом вопросе.5. Лидер фракции Голос, которая горой стоит за наркотики, нардеп Железняк говорит, что если мы станем выращивать каннабис, лекарства из него станут дешевле.Вам рассказать про Роттердам плюс, импортный паритет, хаб где то там, и всё остальное, что используется для того, чтобы объяснить, почему то, что у нас имеет себестоимость 2 гривны нужно продавать вам за 15???Или сами видели и в курсе?6. Все тот же Железняк что то говорит про контроль.7. И он же говорит про бесконтрольные нелегальные сигареты, алкоголь и нефтепродукты.Это не удаётся побороть, а с наркотиками сразу получится, держи карман шире.Я не буду вас уговаривать, вы меня знаете, есть некоторые вопросы, в которых для меня никаких компромиссов быть не может.Это легализация короткоствольного оружия, которую я благополучно завалил с помощью коллег, и легализация наркотиков.Это именно ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАРКОТИКОВ, не слушайте байки, это оно.И ваши рассказы- сейчас продают в каждой школе, покажутся детским лепетом вам же самим, спустя пол года, если мы позволим им проголосовать.Душите своих депутатов, требуйте от них не голосовать за наркотизацию страны, обратно этого джинна уже ни в какую бутылку не загнать!!!!!Выходные, лето, вы отдыхаете, вам не до того, поверьте, именно поэтому, момент выбран именно сейчас.Ну не будьте же равнодушными, трясите своих депутатов!!!Это не либерализм никакой, это тупое и циничное убийство страны!!!
показати весь коментар
12.07.2021 04:43 Відповісти
наркоман захотел под корень уничтожить нацию
показати весь коментар
12.07.2021 04:44 Відповісти
Он не захотел, он пришел с этой целью.
показати весь коментар
12.07.2021 16:58 Відповісти
Саме цікаве - ніхто не хоче вирощувать інші рослини , що мають такий самий лікувальний ефект у боротьбі , наприклад , з астмою! Причина одна - "погано вставляє"!!! Вчені-медики десь з 18 століття знають , що куріння суміші листя тютюну і дурману , так само , як і маріхуана , знімає приступи астми - і цигарки такі випускалися - "Астматол"! От тільки нема "побічного ефекту" у вигляді "кайфу" - лише лікувальний! Хтось хоче сказать , що дурман - "ОТРУЙНИЙ"!!!? Рицина теж смертельно отруйна , а її по усьому світу вирощують!
показати весь коментар
12.07.2021 07:02 Відповісти
Ні, тютюн отруйний - в ньому є некатин.
показати весь коментар
12.07.2021 09:34 Відповісти
А в коноплях - канабіоїди! Вони теж отруйні!
показати весь коментар
12.07.2021 10:15 Відповісти
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 6574
показати весь коментар
12.07.2021 04:50 Відповісти
Mykhaylo Guba
А ви помітили, шо в Президента України є два офіційні луки?
Перший - для чужих.
На цьому луці Зеленський завжди тверезий, охайний, добре поголений та в краватці.
Цей лук викорустовується для фотографій на сайт офісу президента, зустрічей з іноземними партнерами та іншої такої маячні.
Другий лук - для звернень Президента України.
Це вже для своїх, для виборців Слуги Народу.
У зверненнях до електорату Президент України завжди схожий на алканавта або торчка, якого щойно впіймали під наливайкою або в бариги, переодягли в шо було та поставили перед камеров.
Тут він завжди без краватки, в розхристаній сорочці, завжди неголений і взагалі, схожий на ******.
Так працює система розпізнавання "свій-чужий" в ********* медійному світі.
Виглядай як *********, базарь як бидлан, переписуй майно на кума, витирай Конституцією сраку - і виборець зрозуміє, шо ти свій.
Кров і плоть народа.
Крайняя плоть.Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 5443
показати весь коментар
12.07.2021 04:55 Відповісти
...вот она и ось - Берлин и ОПУ. Неспроста был кипишь у нас подготовкой к параду: наши фрау каблучищами будут европу наводнять ужасом на их мостовых. Так вот ты, какой РейхОП
показати весь коментар
12.07.2021 05:44 Відповісти
опять попрошайничал?
показати весь коментар
12.07.2021 06:31 Відповісти
китайский членограй показал фокусы в Германии ?
показати весь коментар
12.07.2021 07:31 Відповісти
Звісно:песиголовець чечено-кремлівської мафії рулить.
показати весь коментар
12.07.2021 08:00 Відповісти
бєнінє одоробало і далі страмить Україну?Ізраїль забери їх нах!
показати весь коментар
12.07.2021 07:58 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ - ЛАШЕТ !)
показати весь коментар
12.07.2021 08:16 Відповісти
 
 