Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом. ФОТОрепортаж

У межах робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Кандидат на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС подякував Зеленському за візит і зазначив, що він був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим головою ХДС.

Президент України подякував за теплий прийом і повідомив про важливість дружніх відносин з Німеччиною.

"Для України важливо, щоб наступний Федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", – зазначив він.

Зеленський зауважив, що понад 60% українців підтримують вступ України в ЄС, повідомив про ситуацію з безпекою в регіоні і нагадав про важливість "активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату і Мінського процесу". Також співрозмовники обговорили "Північний потік-2".

Нагадаємо, увечері 11 липня президент України Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Німеччини. Глава держави проведе низку зустрічей, зокрема з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

