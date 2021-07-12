УКР
Україна - ключовий партнер у Чорноморському регіоні, - тимчасова повірена США Квін. ВIДЕО

Навчання Sea Breeze дуже важливі, оскільки об'єднують країни, щоб допомогти захистити Чорне море.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку навчань.

"Привітання 32 країнам, які взяли участь у навчаннях Sea Breeze тут, в Одесі. Sea Breeze - це дуже важлива операція, оскільки вона об'єднує країни, щоб допомогти захистити Чорне море. Україна - ключовий партнер у цьому регіоні, в регіоні Чорного моря", - заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Також читайте: Навчання "Sea Breeze-2021" офіційно завершилися в Одесі

"Ми всі працювали з Україною цього тижня, щоб провести спільні навчання і переконатися, що все підготовлено. Це був чудовий тиждень і дякую всім, хто взяв участь", - сказала вона.

Нагадаємо, 28 липня в Одесі стартували наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання "Сі Бриз". У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд. Також у навчаннях брали участь британський есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 та американський ракетний есмінець USS Ross. Завершилися навчання 10 липня.

28 июля????
12.07.2021 01:40 Відповісти
Прошлого года. Проводить, так проводить.
12.07.2021 04:02 Відповісти
Поки біснувата Рашка не розпадеться на пару десятків суверенних країн, які почнуть будувати демократію - по парі баз НАТО на територіях України, Грузії, Молдови, а може й Казахстану - не завадить.
12.07.2021 02:34 Відповісти
слуги народа - мрази
12.07.2021 07:21 Відповісти
ДАЖЕ РОССИЯНИ ДЕБИЛЫ СОГЛАСНЫ, ЧТО ЧЕРНОЕ МОРЕ ВЫКОПАЛИ УКРАИНЦЫ !)
12.07.2021 08:12 Відповісти
Знов брехня . Між ключовими партнерами візовий режим НЕМОЖЛИВИЙ . Це звичайні тимчасові інтереси України і США . Навіщо ж вони постійно брешуть , ці відчинені , глибоко занепокоєні натівські двері ?
12.07.2021 10:25 Відповісти
 
 