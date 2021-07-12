Україна - ключовий партнер у Чорноморському регіоні, - тимчасова повірена США Квін. ВIДЕО

Навчання Sea Breeze дуже важливі, оскільки об'єднують країни, щоб допомогти захистити Чорне море.

"Привітання 32 країнам, які взяли участь у навчаннях Sea Breeze тут, в Одесі. Sea Breeze - це дуже важлива операція, оскільки вона об'єднує країни, щоб допомогти захистити Чорне море. Україна - ключовий партнер у цьому регіоні, в регіоні Чорного моря", - заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Ми всі працювали з Україною цього тижня, щоб провести спільні навчання і переконатися, що все підготовлено. Це був чудовий тиждень і дякую всім, хто взяв участь", - сказала вона.

Нагадаємо, 28 липня в Одесі стартували наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання "Сі Бриз". У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд. Також у навчаннях брали участь британський есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 та американський ракетний есмінець USS Ross. Завершилися навчання 10 липня.