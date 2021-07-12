УКР
Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Ревне Бориспільського району сталася смертельна ДТП з перекиданням, у якому дві людини загинули і четверо постраждали. УВАГА! Матеріал не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років, вагітним, а також людям зі слабкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Dtp.kiev.ua в Telegram.

"11 липня о 21:20 поблизу с. Ревне Бориспільського району внаслідок перекидання легкового автомобіля на дах (в автомобілі перебувало 10 осіб, з них 4 дитини) загинуло 2 особи, з них 1 дитина, та 3 особи госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що компанія їхала з купання: водій перевищив швидкість і перекинув Volkswagen Golf на єврономерах. Загиблій дівчинці було 7 років. Ще один дорослий у критичному стані.

Для деблокування від ДСНС були залучені 8 осіб та 2 од. техніки. На місці працювали всі спецслужби.

Зазначимо, що в ранковому зведенні за 12 липня в ДСНС уточнили, що в автомобілі було не 10, а 12 осіб. Пізніше в ДСНС ще раз уточнили інформацію і повідомили, що в автомобілі перебували 13 осіб (7 дітей і 6 дорослих).

У результаті водій і 1 дитина загинули на місці. Рятувальники провели деблокацію загиблих і постраждалих.

"11 осіб госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Бориспіль, з них 6 дітей і 5 дорослих", - додали в ДСНС.

На місці події працювали 2 одиниці техніки та 4 рятувальники особового складу.

Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина 01
Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина 02
Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина 03
Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина 04
Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина 05
Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина 06
Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина 07

Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина 08
Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина 09
Фото: ДСНС

Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина 10

+35
10 человек в Golf напихалось. А чего не 20? Вообще уже без ума.
показати весь коментар
12.07.2021 07:37 Відповісти
+32
7-летняя девочка погибла из-за толпы безответственных взрослых дэбилов
показати весь коментар
12.07.2021 08:07 Відповісти
+26
Господи.
Люди, невже ви зовсім втратили здатність думати та інстинкт самозбереження ?
показати весь коментар
12.07.2021 07:39 Відповісти
10 человек в Golf напихалось. А чего не 20? Вообще уже без ума.
показати весь коментар
12.07.2021 07:37 Відповісти
а походу никого не удивляет, что снимающий всё это дятел сидит за рулём движущегося авто?!
мусорило стоит - торгует хлебалом, хотя по логике вещей, должен был оставить этого "фотокоррекспондента" и впиндюрить ему штраф
это дтп - своеобразный (очередной) мессидж дебильнутому наридецу - так сказать, своеобразная метаформа
показати весь коментар
12.07.2021 09:58 Відповісти
Бляхер это диагноз.
показати весь коментар
12.07.2021 11:21 Відповісти
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
показати весь коментар
12.07.2021 20:16 Відповісти
Патамушта больше 13 не влезло...
показати весь коментар
12.07.2021 16:40 Відповісти
10?!!!!
показати весь коментар
12.07.2021 07:37 Відповісти
Господи.
Люди, невже ви зовсім втратили здатність думати та інстинкт самозбереження ?
показати весь коментар
12.07.2021 07:39 Відповісти
это как придатком по роялю сыграть
мы вам не лохи

мы вам ничего не должны

абы так но только не барыга....

10 в ГОЛЬФ класс не удивлен рекорд был не побит 18 людей запхалось в ЗАЗ 969
показати весь коментар
12.07.2021 07:47 Відповісти
При пете такого не было, да алень? Ты и сюда рояль приплело?(
показати весь коментар
12.07.2021 08:34 Відповісти
Если у тела вместо имени модель машины..Это диагноз.
показати весь коментар
12.07.2021 08:54 Відповісти
Димуля Л сходи к онкологу или к психиатру....у тебя точно диагноз отсутствие мосха как у многих из 73% тупое ты...и да... хлебало прикрой диагност хренов...
показати весь коментар
12.07.2021 09:13 Відповісти
Когда погоняло заканчивается буквой L надо быть осторожным. Уже есть один неадекват с буквой L в заглавии, авианосцы в черном море строит - страшное дело.
показати весь коментар
12.07.2021 09:24 Відповісти
Сорри дядя. С больными не спорю. Они и так обижены жизнью.
показати весь коментар
12.07.2021 09:31 Відповісти
Это что-то новенькое "отсутствие мосха как у многих из 73%". Первый раз вижу такое признание, что у многих, это значит не у всех"
показати весь коментар
12.07.2021 12:05 Відповісти
Если человек не разделяет чью-то позицию, то определенная группа людей таких называет зебилами. А как называются члены той группы людей, чью позицию не разделяют - просто "члены" , или как-то по-другому?
показати весь коментар
12.07.2021 12:13 Відповісти
Бедная Украина
показати весь коментар
12.07.2021 12:19 Відповісти
питання не в тому чи було таке "при Пете". Звісно було, тому що зебіли не з під-землі вилізли в 2019. вони весь час були серед нас в переважній кількості.
показати весь коментар
12.07.2021 09:32 Відповісти
А як їх тоді називали?
показати весь коментар
12.07.2021 12:06 Відповісти
просто дебілами. але в 2019 було проведено офіційний перепис і визначено їх точну кількість
показати весь коментар
12.07.2021 12:36 Відповісти
Вони її і не мали ту здатність думати. Це ж ЗЕвиборці
показати весь коментар
12.07.2021 08:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 "Люди, невже ви зовсім втратили здатність думати та інстинкт самозбереження ?"

Та невже? А чи не Ви та пані, що постійно тут пише, що ковід це просто "страшилка"
показати весь коментар
12.07.2021 16:29 Відповісти
Я перепрошую: новина про дтп.
Ні, я такого не пишу. І мені прикро, що Ви, виявляється, належите до тих, хто ********** і перекручує.
Особисто Вам теж повторю: я ніколи не писала, що вірусу нема. Лише про те, що те, що навколо нього виробляють найперше політики і про те, що методи "боротьби" невиправдані, не логічні, не підтверджені науковими дослідженнями + це все супроводжується нагнітанням страху, паніки, створенням істерії, є абсолютних інформаційним та психічним терором, а також порушенням законів та прав і свобод людей. І, як розумні люди ще зазначили минулого року, наслідки і кількість жертв такої "боротьби" будуть (і вже є) в рази більшими і важчими, ніж сам вірус.
показати весь коментар
13.07.2021 02:18 Відповісти
Та де ж я там щось "перебрехав", коли Ви самі зізналися, мені тепер навіть не треба шукати Ваші дописи і щось цитувати. Так і є , я не помилився - Ви є "та пані, що постійно тут пише, що ковід це просто "страшилка"
показати весь коментар
13.07.2021 20:26 Відповісти
Брешете.
Хочете довести, що ні - то знайдіть про =просто страшилку=.
показати весь коментар
13.07.2021 20:27 Відповісти
"це все супроводжується нагнітанням страху, паніки, створенням істерії, є абсолютних інформаційним та психічним терором"

У Вас ютуб заблоковано, Ви не взмозі подивитися що коїться в Індії з цим дельта штамом? Спочатку навчиться чітко та адекватно висловлювати свої думки, збагніть нарешті де, коли і як їх варто писати, а вже потім пишить про "брешете". Наразі під новинами про ковід, Ваші дописи дуже добре підтримують дописи рашатролів - навіть їх доповнюють.
показати весь коментар
13.07.2021 20:53 Відповісти
Якщо ви не здатні зрозуміти смисл
=Особисто Вам теж повторю: я ніколи не писала, що вірусу нема. Лише про те, що те, що навколо нього виробляють найперше політики і про те, що методи "боротьби" невиправдані, не логічні, не підтверджені науковими дослідженнями + це все супроводжується нагнітанням страху, паніки, створенням істерії, є абсолютних інформаційним та психічним терором, а також порушенням законів та прав і свобод людей. І, як розумні люди ще зазначили минулого року, наслідки і кількість жертв такої "боротьби" будуть (і вже є) в рази більшими і важчими, ніж сам вірус= і між вашим тупим звинуваченням "та пані, що постійно тут пише, що ковід це просто "страшилка" - нічим допомогти не можу.
показати весь коментар
13.07.2021 20:57 Відповісти
Спочатку навчиться чітко та адекватно висловлювати свої думки, збагніть нарешті де, коли і як їх варто писати, а вже потім пишить про "брешете". Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина - Цензор.НЕТ 3727 Наразі під новинами про ковід, Ваші дописи дуже добре підтримують дописи рашатролів - навіть їх доповнюють.

1. Я не потребую ваших "порад". Вже бачу, що з розумінням у вас явні проблеми.
2. Не вказуйте мені, що робити: це не ваша справа.
показати весь коментар
13.07.2021 20:59 Відповісти
"що з розумінням у вас явні проблеми"

Ні, це саме у Вас проблеми з розумінням і те що Ви під новинами про ковід працюєте з тими ж наративами, що й путинські тролі. Ось Вам уже тисне вподобайку "https://censor.net/ru/user/472605" (якого чомусь ще й досі не забанили), ось це і є підтвердження того, що я Вам написав.
показати весь коментар
13.07.2021 21:08 Відповісти
"Не вказуйте мені, що робити: це не ваша справа"

Вказую і кожен раз буду вказувати коли побачу - це моя справа, Ви не у себе на кухні. Спочатку думати треба що писати, щоб Вам не вказували на Ваші хибні "думки".
показати весь коментар
13.07.2021 21:12 Відповісти
Ви арите. Я не у вас вдома і не на вашому особистому сайті, а на відкритому майданчику, на якому користувачі висловлюють свої думки. І ніхто нікому тут не може вказувати, що писати. Бувайте, брехун.
показати весь коментар
13.07.2021 21:41 Відповісти
марите
показати весь коментар
13.07.2021 21:41 Відповісти
маячите
показати весь коментар
14.07.2021 08:34 Відповісти
Саме так, тут форум, користувачі висловлюють свої думки і ніхто не повинен з ними погоджуватися. Якщо я "брехун", то Ви - прокремлівсько-ковідна посіпака.
показати весь коментар
14.07.2021 08:34 Відповісти
Колись ГАЙєць зупинив ЗАПОРОЖЦЯ, а звідтов 11 молодих людей випхалось. Той каже, я вас не стану штрафувати, тільки покажіть, як вас, 11 тіл, туди помістилось.
показати весь коментар
12.07.2021 07:43 Відповісти
Останавливает гаишник "Запорожец" - а тот полон пьяных мужиков.
Выгнал он всех из машины - документы проверить - а их семнадцать человек! Гаишник в шоке, всех сразу в участок. Наутро они протрезвели, вызывает их начальник райотдела:
- Мужики, все прощу, только покажите, как вы там уместились.
Мужики выходят на улицу и начинают потихоньку упаковываться в машину. Шестнадцать влезли, а один
ну никак не помещается.
Те ему и говорят:
- Слушай, может, тебя вчера с нами не было?
- Ну что вы, мужики! А кто ж вам всю дорогу на баяне играл?!
показати весь коментар
12.07.2021 07:52 Відповісти
Это мы так на ****** на дискотеку в соседнее село в Кабине камаза без спальника ехали...12 человек...при этом передачу переключал, не тот кто за рулем, а тот у кого рука пролазила
показати весь коментар
12.07.2021 08:42 Відповісти
Одиннадцать вообще не проблема) Личный опыт 15))) Я водитель, на переднем пассажирском двое, остальные все сзади))) Как давно это было)))
показати весь коментар
14.07.2021 03:34 Відповісти
Гольф це добре тачіло, я шостий дизельний майже новий свого часу вщент розбив заснув за кермом але виліз сам. Мені шукали стій а я не чув після вибухів подушок.
показати весь коментар
12.07.2021 08:06 Відповісти
7-летняя девочка погибла из-за толпы безответственных взрослых дэбилов
показати весь коментар
12.07.2021 08:07 Відповісти
Понимаю,сочувствую- но денег не дам, Вы уже там воете от этих Джипси понаехавших в тихие городки Германии ...
показати весь коментар
12.07.2021 12:34 Відповісти
Печально конечно. Но с большой вероятностью она бы выросла в этой же среде, и пополнила бы их ряды.
показати весь коментар
12.07.2021 16:22 Відповісти
Volkswagen Golf із 10 людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина - Цензор.НЕТ 215
показати весь коментар
12.07.2021 08:15 Відповісти
В утренней сводке ГСЧС уточнила, что в автомобиле было 12 человек . . .

Господи, как они туда поместились ?
И как надо было гнать, чтобы такой нагруженный автомобиль перевернуть на крышу ?
показати весь коментар
12.07.2021 08:20 Відповісти
Хорошо что хоть покупались, чистота - залог здоровья .Ну а то что мозгов нет, они не виноваты.
показати весь коментар
12.07.2021 08:31 Відповісти
За цю дурість вони дуже дорого заплатили. Тільки в оплату пішло життя дитини, яка меньше за всіх була винна в цій ситуації.
показати весь коментар
12.07.2021 08:41 Відповісти
Накупались...
показати весь коментар
12.07.2021 08:47 Відповісти
Коли вже якась відповідальність буде за те що коіся на дорогах.жодного дня без жахливих дтп. і що найбільше прикро що гинуть невині діти.
показати весь коментар
12.07.2021 08:52 Відповісти
а сейчас за ДТП с человеческими жертвами разве нет ответственности?
показати весь коментар
12.07.2021 14:14 Відповісти
дивний він чоловік, відповідальності хоче, а від кого не пише... Штрафи ще підніміть, дозволи на виїзд із гаража по телефонному дзвінку, та самобичування розгами біля кожного "поліцая"...
А можливо, безальтернативного мілі-полі-Рукзакяна, що завалив реформу та очолив все, що можливе з криміналу- варто замінити? Можливо, йому нудно, бо гелікоптери та інше вже закуповує та з бородатою Бенею мутить?
показати весь коментар
12.07.2021 16:21 Відповісти
Печально. Электорат зеленского опять в новостях.
показати весь коментар
12.07.2021 09:03 Відповісти
Зовсім не дивний фінал подорожі((
Volkswagen Golf - 5-місний автомобіль німецького концерну Volkswagen AG. Щоб влізло 10, - це треба по двоє на кожному місці, включно з водієм
показати весь коментар
12.07.2021 09:09 Відповісти
За уточненими даними було 12 чоловік.
показати весь коментар
12.07.2021 09:28 Відповісти
А за самыми последними данными было 13,чёртова дюжина.
показати весь коментар
12.07.2021 12:18 Відповісти
Дехто і на шиї сидів
показати весь коментар
12.07.2021 17:47 Відповісти
Ты сомневаешься в цыганах? Они бы и компанией 15 человек влезли б в горбатый запор)
показати весь коментар
12.07.2021 10:17 Відповісти
Хехе а темболее в гольф универсал.Такая тенденция по всей Европе.... Прерсели с повозок на машины, У более состоятельных понтонёров - Мерседесы и прочие большие купе .... а чернь на универсалах- задний отсек для детей и прочего хлама. Мелкота там кодлом сидят на одеялах в куче тряпья по 4-5 с люлькой
показати весь коментар
12.07.2021 12:32 Відповісти
«За оновленою інформацією поліції, у невеликій автівці везли 16 людей. Відомо, що 9 із них були в багажнику, із них - 7 дітей. Компанія поверталась із відпочинку до сусіднього села.»🙈
показати весь коментар
13.07.2021 03:12 Відповісти
то ж універсал - там ще в багажник 3-5 поміщаються
показати весь коментар
12.07.2021 16:12 Відповісти
Цікаво куди "гейрогеї" на своїх "гейробляхах" завжди "летять" немов скажені? Раніше казали: "Сів в ланос-мізки ванус", а тепер мабуть, як тільки ЧМО приганяє гейробляху, так почуває себе богом 80 левела, й повинно ганти на всі можливості, перти в лобову, бо воно ж на "крутій тачці"... Добре хоч паскудник нікого стороннього не "протаранив"...
показати весь коментар
12.07.2021 09:53 Відповісти
почти уверен - водитель был бухой
показати весь коментар
12.07.2021 09:53 Відповісти
И не только водитель,в трезвом уме такого бы не произошло.
показати весь коментар
12.07.2021 12:20 Відповісти
Премия Дарвина всем!
Кроме бедных детей...
показати весь коментар
12.07.2021 10:07 Відповісти
Премия дарвина выдается тем, кто не оставил потомства...
показати весь коментар
12.07.2021 10:17 Відповісти
Цыгане в совем стиле
показати весь коментар
12.07.2021 10:15 Відповісти
Комменты прикольные) Вот Зеленский чмо, такое допустить, и 73% зебилов тоже в этом виноваты) Только 25% последователей великого Петра знают как преобразовать страну и перевоспитать 73% зебилов, чтобы машины на дорогах не переворачивались)
показати весь коментар
12.07.2021 10:21 Відповісти
Скажу тебе больше - они даже знают как насадить тебя на бутылку!
показати весь коментар
12.07.2021 14:16 Відповісти
Здесь вопросы не к Зе и не Пороху. В первую очередь скорее в МВД. В Украине нет реально работающей дорожной полиции. Просто нет. Соответственно порядка. Сколько гибнет людей каждый день. И если люди сами не хотят думать о том что делают, должна работать полиция.
Каждый день я стою на одном и том же светофоре. Нет машин - люди бегут через дорогу... Пешеход, выйдя на зебру, не посмотрев по сторонам, сразу чувствует себя бессмертным. Остановите любого прохожего, спросите, знает ли он правила пешеходного перехода?
показати весь коментар
12.07.2021 10:29 Відповісти
Я так понял это в Польше так? Ужоз то какой.
Кстате номера у гольфа тоже польские. Совпадение?
показати весь коментар
12.07.2021 10:32 Відповісти
А если бы номера были украинские, что то изменилось бы? Польша определена геолокацией нахождения сейчас. И в Польше нет таких пешеходов как у нас. Человек подходит, смотрит на дорогу, ждет пока машина остановится, если они есть, и переходит через дорогу. В Польше я бываю часто. И никогда не видел сбитого пешехода. А вот по дороге в Польшу 4 трупа, пешеход, велосипедист, и 2 в машине видеть довелось..
показати весь коментар
12.07.2021 10:40 Відповісти
🇩🇪Вообще Марс
показати весь коментар
12.07.2021 12:05 Відповісти
В Польше ничуть не больше полицейских на дороге чем в Украине а таких диких ДТП меньше да и то всё больше с участием опять же не поляков а россиян,украинцев и других гомо-советикус. Видимо не только дело в полиции но и в воспитании,адекватности и менталитете людей.Если вы откроете интернет то найдёте там сотни тысяч нелепых,диких и непонятных ДТП как говорится произошедших "на ровном месте" которые только были зафиксированы видеорегистраторами ,а ведь это лишь максимум 100я часть от того что не зафиксировано. и безусловным лидером выступает Россия которую действительно "умом не понять" а следующая идёт Украина как это не печально.
показати весь коментар
12.07.2021 12:37 Відповісти
В Польше на голову выше уровень бытовой культуры. Там например никто не лезет без очереди, не повышает голос в общественных местах, и о ужас - не кричит на детей!
Это прямо бросается в глаза - маленький ребенок капризничает или плачет на весь маркет, а мама/папа тихим голосом его успокаивают! Нет бы наорать и надавать по жопе
показати весь коментар
12.07.2021 14:23 Відповісти
Так 13 или 10 человек? Хотя какая разница...
показати весь коментар
12.07.2021 12:01 Відповісти
Наверное им было очень смешно, когда они напившись как свиньи лезли в это корыто друг другу на головы.
показати весь коментар
12.07.2021 12:05 Відповісти
Головне щоб вафлист Volvo SX 70 мав де насрати. А подія не має значення.
показати весь коментар
12.07.2021 12:11 Відповісти
Не трогай заслуженного юриста! Он совесть нации!
показати весь коментар
12.07.2021 14:24 Відповісти
Галовне що сволоті типу https://censor.net/ru/user/484065 є де насрати.
показати весь коментар
12.07.2021 12:14 Відповісти
вважаєш, що він помиляється? Інша справа, навіщо саме тут...
показати весь коментар
12.07.2021 16:34 Відповісти
Ну дурачка водителя вот прямо нужно было на тот свет сразу, ребенка то за что? Набил машину битком, так хоть не гони, Нееее.... оно еще и превысило скорость. Алкоголь-распутин?
показати весь коментар
12.07.2021 13:01 Відповісти
боже мой..., уже сообщили, что людей было 16..., это ужос, не факт, что доехали бы все живые, даже если бы не перевернулись...
показати весь коментар
12.07.2021 14:46 Відповісти
10 человек в машине - ну как тут не превысить скорость?
показати весь коментар
12.07.2021 16:24 Відповісти
Уже пишут 16 чел... В полиции считать хоть кто-то умеет??
На момент ДТП в машине находилось 16 человек - 9 из них были в багажнике, из которых 7 - дети. https://www.rbc.ua/rus/styler/smertelnoe-dtp-borispolem-semero-detey-sideli-1626091943.html
показати весь коментар
12.07.2021 16:36 Відповісти
Видимо брали пример с Кличко,у которога два заместителя,три из которых лежат на могласовании.
показати весь коментар
12.07.2021 16:46 Відповісти
Нужно срочно менять и уголовный кодекс, и ответственность за совершение ДТП с со смертельным исходом - ЗА убийство нужно давать минимум 15 лет, а дальше пожизненно. А так же менять ответственность За ДТП один погибший -15 лет, более ДВУХ давать пожизненно. ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ЗНАЯ, ЧТО ЗА СРУЛЬ ЕМУ САДИТСЯ НЕЛЬЗЯ - НО ОН ЭТО ДЕЛАЕТ И ДЕЛАЕТ ОБДУМАНО, ДАЛЕЕ ПРЕВЫШАЕТ СКОРОСТЬ, НАРУШАЕТ ПДД, А ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДО ВОСЬМИ ЛЕТ, А ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫКНОВЕННОГО УБИЙЦЫ!???.
показати весь коментар
12.07.2021 18:32 Відповісти
хорошие мусора вас и припутают ...
показати весь коментар
13.07.2021 07:29 Відповісти
Ні, помилка - то не дорослі, то прип*зд*ні люди, дорослі б так не учинили
показати весь коментар
12.07.2021 21:17 Відповісти
16 человек на сундук мертвеца и бутылка ..... мда уж
показати весь коментар
12.07.2021 22:05 Відповісти
 
 