Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У селі Ревне Бориспільського району сталася смертельна ДТП з перекиданням, у якому дві людини загинули і четверо постраждали. УВАГА! Матеріал не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років, вагітним, а також людям зі слабкою психікою!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Dtp.kiev.ua в Telegram.
"11 липня о 21:20 поблизу с. Ревне Бориспільського району внаслідок перекидання легкового автомобіля на дах (в автомобілі перебувало 10 осіб, з них 4 дитини) загинуло 2 особи, з них 1 дитина, та 3 особи госпіталізовано", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що компанія їхала з купання: водій перевищив швидкість і перекинув Volkswagen Golf на єврономерах. Загиблій дівчинці було 7 років. Ще один дорослий у критичному стані.
Для деблокування від ДСНС були залучені 8 осіб та 2 од. техніки. На місці працювали всі спецслужби.
Зазначимо, що в ранковому зведенні за 12 липня в ДСНС уточнили, що в автомобілі було не 10, а 12 осіб. Пізніше в ДСНС ще раз уточнили інформацію і повідомили, що в автомобілі перебували 13 осіб (7 дітей і 6 дорослих).
У результаті водій і 1 дитина загинули на місці. Рятувальники провели деблокацію загиблих і постраждалих.
"11 осіб госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Бориспіль, з них 6 дітей і 5 дорослих", - додали в ДСНС.
На місці події працювали 2 одиниці техніки та 4 рятувальники особового складу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мусорило стоит - торгует хлебалом, хотя по логике вещей, должен был оставить этого "фотокоррекспондента" и впиндюрить ему штраф
это дтп - своеобразный (очередной) мессидж дебильнутому наридецу - так сказать, своеобразная метаформа
Люди, невже ви зовсім втратили здатність думати та інстинкт самозбереження ?
мы вам не лохи
мы вам ничего не должны
абы так но только не барыга....
10 в ГОЛЬФ класс не удивлен рекорд был не побит 18 людей запхалось в ЗАЗ 969
Та невже? А чи не Ви та пані, що постійно тут пише, що ковід це просто "страшилка"
Ні, я такого не пишу. І мені прикро, що Ви, виявляється, належите до тих, хто ********** і перекручує.
Особисто Вам теж повторю: я ніколи не писала, що вірусу нема. Лише про те, що те, що навколо нього виробляють найперше політики і про те, що методи "боротьби" невиправдані, не логічні, не підтверджені науковими дослідженнями + це все супроводжується нагнітанням страху, паніки, створенням істерії, є абсолютних інформаційним та психічним терором, а також порушенням законів та прав і свобод людей. І, як розумні люди ще зазначили минулого року, наслідки і кількість жертв такої "боротьби" будуть (і вже є) в рази більшими і важчими, ніж сам вірус.
Хочете довести, що ні - то знайдіть про =просто страшилку=.
У Вас ютуб заблоковано, Ви не взмозі подивитися що коїться в Індії з цим дельта штамом? Спочатку навчиться чітко та адекватно висловлювати свої думки, збагніть нарешті де, коли і як їх варто писати, а вже потім пишить про "брешете". Наразі під новинами про ковід, Ваші дописи дуже добре підтримують дописи рашатролів - навіть їх доповнюють.
=Особисто Вам теж повторю: я ніколи не писала, що вірусу нема. Лише про те, що те, що навколо нього виробляють найперше політики і про те, що методи "боротьби" невиправдані, не логічні, не підтверджені науковими дослідженнями + це все супроводжується нагнітанням страху, паніки, створенням істерії, є абсолютних інформаційним та психічним терором, а також порушенням законів та прав і свобод людей. І, як розумні люди ще зазначили минулого року, наслідки і кількість жертв такої "боротьби" будуть (і вже є) в рази більшими і важчими, ніж сам вірус= і між вашим тупим звинуваченням "та пані, що постійно тут пише, що ковід це просто "страшилка" - нічим допомогти не можу.
1. Я не потребую ваших "порад". Вже бачу, що з розумінням у вас явні проблеми.
2. Не вказуйте мені, що робити: це не ваша справа.
Ні, це саме у Вас проблеми з розумінням і те що Ви під новинами про ковід працюєте з тими ж наративами, що й путинські тролі. Ось Вам уже тисне вподобайку "https://censor.net/ru/user/472605" (якого чомусь ще й досі не забанили), ось це і є підтвердження того, що я Вам написав.
Вказую і кожен раз буду вказувати коли побачу - це моя справа, Ви не у себе на кухні. Спочатку думати треба що писати, щоб Вам не вказували на Ваші хибні "думки".
Выгнал он всех из машины - документы проверить - а их семнадцать человек! Гаишник в шоке, всех сразу в участок. Наутро они протрезвели, вызывает их начальник райотдела:
- Мужики, все прощу, только покажите, как вы там уместились.
Мужики выходят на улицу и начинают потихоньку упаковываться в машину. Шестнадцать влезли, а один
ну никак не помещается.
Те ему и говорят:
- Слушай, может, тебя вчера с нами не было?
- Ну что вы, мужики! А кто ж вам всю дорогу на баяне играл?!
Господи, как они туда поместились ?
И как надо было гнать, чтобы такой нагруженный автомобиль перевернуть на крышу ?
А можливо, безальтернативного мілі-полі-Рукзакяна, що завалив реформу та очолив все, що можливе з криміналу- варто замінити? Можливо, йому нудно, бо гелікоптери та інше вже закуповує та з бородатою Бенею мутить?
Volkswagen Golf - 5-місний автомобіль німецького концерну Volkswagen AG. Щоб влізло 10, - це треба по двоє на кожному місці, включно з водієм
Кроме бедных детей...
Каждый день я стою на одном и том же светофоре. Нет машин - люди бегут через дорогу... Пешеход, выйдя на зебру, не посмотрев по сторонам, сразу чувствует себя бессмертным. Остановите любого прохожего, спросите, знает ли он правила пешеходного перехода?
Кстате номера у гольфа тоже польские. Совпадение?
Это прямо бросается в глаза - маленький ребенок капризничает или плачет на весь маркет, а мама/папа тихим голосом его успокаивают! Нет бы наорать и надавать по жопе
На момент ДТП в машине находилось 16 человек - 9 из них были в багажнике, из которых 7 - дети. https://www.rbc.ua/rus/styler/smertelnoe-dtp-borispolem-semero-detey-sideli-1626091943.html