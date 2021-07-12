Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Ревне Бориспільського району сталася смертельна ДТП з перекиданням, у якому дві людини загинули і четверо постраждали. УВАГА! Матеріал не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років, вагітним, а також людям зі слабкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Dtp.kiev.ua в Telegram.

"11 липня о 21:20 поблизу с. Ревне Бориспільського району внаслідок перекидання легкового автомобіля на дах (в автомобілі перебувало 10 осіб, з них 4 дитини) загинуло 2 особи, з них 1 дитина, та 3 особи госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що компанія їхала з купання: водій перевищив швидкість і перекинув Volkswagen Golf на єврономерах. Загиблій дівчинці було 7 років. Ще один дорослий у критичному стані.

Для деблокування від ДСНС були залучені 8 осіб та 2 од. техніки. На місці працювали всі спецслужби.

Зазначимо, що в ранковому зведенні за 12 липня в ДСНС уточнили, що в автомобілі було не 10, а 12 осіб. Пізніше в ДСНС ще раз уточнили інформацію і повідомили, що в автомобілі перебували 13 осіб (7 дітей і 6 дорослих).

У результаті водій і 1 дитина загинули на місці. Рятувальники провели деблокацію загиблих і постраждалих.

"11 осіб госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Бориспіль, з них 6 дітей і 5 дорослих", - додали в ДСНС.

На місці події працювали 2 одиниці техніки та 4 рятувальники особового складу.



















Фото: ДСНС