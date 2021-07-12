УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11171 відвідувач онлайн
Новини Фото
8 370 47

Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова. ФОТОрепортаж

Новий візуальний стиль острова Хортиця, розроблений креативним агентством Bickerstaff.284, презентували в Запоріжжі в межах платформи "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє".

Про це повідомила "Індустріалка", передає Цензор.НЕТ.

Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова 01

Нова айдентика острова допоможе відійти від упередження, що Хортиця - це лише про козаків, вважає креативний директор Bickerstaff.284 Ілля Ануфрієнко.

"Ми дослідили і зібрали неочевидні елементи, які приховує острів, і використали їх для нашої візуальної системи. Розробили набір символів, які відображають елементи флори і фауни, певних історичних епох, містичні та абстрактні елементи - все те, що можна для себе відкрити лише в одному місці, на Хортиці. Наше позиціонування: Острів Хортиця - живий острів сили. Наше повідомлення: приїдь і відчуй", - розповів він.

Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова 02

Нова айдентика поєднала в собі різні історії і складові острова, додав генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.

Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова 03

"Після перегляду презентації брендингу в мене з’явилася асоціація, що Хортиця - це основний острів країни. Хортиця - це дійсно про якесь глибинне коріння, причому про коріння природне, і про коріння історичне, і коріння, яке дає нам перспективу в майбутньому", - зазначив він.

Остапенко додав, що айдентика має багато різних проявів. Вона змінюватиметься залежно від тематики.

"Вона буде дуже різноплановою і в той же час об’єднана спільною ідеєю. Це буде не просто логотип. Це буде айдентика, яка працюватиме з кожною подією, кожним об’єктом, кожною локацією", - пояснив гендиректор заповідника.

Символ острова Хортиця зможуть обрати запоріжці та жителі інших міст України. Найближчим часом проводитиметься голосування. На вибір будуть запропоновані дев'ять символів.

Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова 04

"Задовольнити потреби і очікування абсолютно різних людей неможливо. Задача брендингу — привести людину, фізично перемістити її, дати їй бажання та імпульс приїхати на острів та побачити його на власні очі. В цьому брендингу вибрали дуже чітку лінію — коріння. Це дуже універсальний стиль, який задовольняє запит багатьох різних людей", - зазначила кураторка культурних проєктів Вероніка Селега.

Відродження Хортиці відбувається в межах ініціативи Президента Володимира Зеленського "Велика реставрація", яка є частиною програми "Велике будівництво". Підтримку проєкту також надає група компаній Метінвест.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в ході "Великої реставрації" планується за кілька років комплексно оновити 150 об'єктів культурної спадщини.

Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова 05
Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова 06

Автор: 

Запоріжжя (2361) ребрендинг (18) Хортиця заповідник (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Фигня какая то...зеленое стадо в своем клоунском репертуаре..
показати весь коментар
12.07.2021 09:09 Відповісти
+6
Цікаво - а що "куриш" ти? Перша "січ" була побудована "Байдою" саме на острові Мала Хортиця Потім її місцерозташування неодноразово змінювалося : Томаківка, Кам"янка, Олешки, Була і "Задунайська Січ" Не треба плутать "військово-політичне утворення" з "фортецею"
показати весь коментар
12.07.2021 09:21 Відповісти
+4
Просто у них фантазия не двигается дальше буквы "Х". Они уже не знают, что с ней делать: то так в фотошопе, то так. то размытие на нее, то фильтр воды, то с коряг ее сделают, то с коней.... Надо еще с х*ев, так что совсем ассоциация железная была
Если буквы "Х" нет - тебя даже в конкурс не включат!
показати весь коментар
12.07.2021 09:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все ведуть до того, що Хортиця споконвічна сторона народу Моїсея. А козаки....
показати весь коментар
12.07.2021 08:54 Відповісти
Это как геральдику Израиля поручили бы арабам: они наваяют от души.
показати весь коментар
12.07.2021 12:33 Відповісти
Рентгеновский снимок таракана - символ Хортицы? Я уже боюсь подумать, что они там курят... Кста, никакого казачества на Хортице не было. Было на острове Байда, который рядом и в порядки меньше, но то такэ)
показати весь коментар
12.07.2021 08:54 Відповісти
Цікаво - а що "куриш" ти? Перша "січ" була побудована "Байдою" саме на острові Мала Хортиця Потім її місцерозташування неодноразово змінювалося : Томаківка, Кам"янка, Олешки, Була і "Задунайська Січ" Не треба плутать "військово-політичне утворення" з "фортецею"
показати весь коментар
12.07.2021 09:21 Відповісти
Вчені досі сперечаються - чи можна вважати напівлегендарне укріплення навіть не січчю, а взагалі фортецею? Доречі, Мала Хортиця та Байда - це той же острів, та й не завжди він ним був.
показати весь коментар
12.07.2021 11:36 Відповісти
Ну то хай сперечаються! Січ - від слова "засіка" Цим словом іменували в Русі будь-яке укріплене місце, створене з навалених, вкопаних чи укладених відповідним чином, стовбурів дерев А "фортецю" могли побудувать не тільки з дерева а і з бетону, каменю, цегли і навіть з грунту чи глини! (до того ж "фортеця" - неслов"янське слово взагалі! Воно запозичене десь у 16 столітті!
А щодо "Малої Хортиці" чи "Байди" - так подай до суду що "Дніпро" - назва "неправильна"! Доведи що "Славута" чи "Борисфен" - "правильніше"! І буде тобі "ЩАСТЯ"!!!
показати весь коментар
12.07.2021 11:50 Відповісти
Ты не понимаешь что острова малая Хортица и о. Байда это разные острова, хоть и близко расположены. Это как раен метро Минская и Минский массив, как Русь и россия, как римляни и ромы
И да, Сич это Сич, а поляки и их магнаты типа Вишневецкого Байды не строили сечей. Байда построил "деревянный замок". Замок это не только стена, но и внутреннее укрепление где живет только гарнизон. А Сич- это есть классический блокгауз, огороженный укрепленный поселок где живут люди. Но главное не в замке а в том кто его строил. Польский магнат хоть и православный но запорожцев и простолюдинов не мог считать друзьями априори т.к. это реалии 16 века.
Ибо предшественники Запорожцев- Бродники точно так же независимо жили на тех землях и воевали против власти князей Руси. Иначе они бы вошли в состав Руси(чего никогда не было). И точно также они были из беглых холопов русичей. Нафиг не нужны были ни бродникам- власть Руси, ни запорожцам- ваш магнат Вишневейкий (Байда).
показати весь коментар
12.07.2021 12:45 Відповісти
Ти хоч сам у своєму "вінегреті" розібраться здатен? "Намолотив сім мішків гречаої вовни і всі - неповні!" Ти "Чув дзвін та не знаєш - де він!" Про таких як ти у мене вдома кажуть "Поверхаххапайко"! Нахватався "шматків" а тепер пробуєш "стулить з них "покривало" Мені просто надоїло сперечаться з "неуком" - все одно що студенту фізмату - з першокласником з приводу конструкції синхрофазотрона!
показати весь коментар
12.07.2021 12:52 Відповісти
Ну я тебе не подписывался лекцию последовательно надиктовывать для твоего конспекта. Я тебе ключевые данные даю чтоб в голове просветлело твоей, а связь между ними если ты не видишь то мне лень тратить силы на "специалистов" типа тебя, которые меняют свою официальную версию истории после каждой смены флага в стране. Тут нужно мозг включать, но проще ж почитать (или написать и самому верить) школьный учебник и викопедию, с версией которая всем понравится и получит "добро".
показати весь коментар
12.07.2021 13:12 Відповісти
А ти ще й "лекції" читать здатен? Та ти "праффессар"!!! Я оцінив по слову "раен" (і в російській і в українській мові правильно пишуть "район") і по "викопедии"! Ти - звичайний недоумок, що навчився "кльоцать" по клавіатурі комп"ютера і став себе вважать "знавцем всього і вся"! Про таких як ти, вже і анекдот придумали: "До винайдення Інтернету про те що ти - ідіот, знали лише твої близькі! Тепер про це знає весь світ!"
"Одв"янь" і не заколупуй своєю "просвіщонностю" , бо дуже хочеться тебе "послать в даль светлую"! Буде ще мене "кацапеня неграмотне" вчить історії України!!!
показати весь коментар
12.07.2021 13:23 Відповісти
Ты из школьных учебников учил историю?)) На о. Мала Хортица православный магнат Речи Посполитой построил замок с залогой из Реестровых козаков (наемные казаки служащие полякам). Остров находится не ЗА Порогами, а ближе. То есть он построил ее для тех же целей что и Кодацкую крепость позже- для того чтоб не давать беглым холопам бежать на Сич и пополнять ряды Запорожцев! Какой еще мотив мог быть у Олигарха того времени из рода Вишневецких?! Тогда не было важно какой ты крови, Все решала Религия и социальный статус! Магнаты и шляхта плевать хотели на то что они могли быть не поляками- так же как и сейчас депутаты ВР- для них важно не допустить народ к власти, и не важно украинцы они или евреи или россияне.
Учитывая то что первых Запорожцев называли "Черкаси" то первое их поселение скорее это г.Черкассы, который и был приграничьем степи в 16 веке.
И ради всего святого, прекратите уже писать "кАзаки" вместо "козаки"- это выдает в вас носителя кац@пских нарративов.
показати весь коментар
12.07.2021 11:46 Відповісти
"Понос" виключи"!!! По-перше - де в моїх коментарях ти побачив слово "казаки"?
По-друге - звідки ти взяв що Байда був "олігархом"? Та ще й польським? Він був звичайним шляхтичем - князем, що володів самозахопленими землями у прикордонні з "Диким полем", а заодно і розбійничав, здійснюючи набіги на татарські та турецькі володіння
По-третє - Байда у свій час хотів приєднать територію України до Московського царства - збереглися документи часів Івана Грозного! Заважали Лівонські війни які вів тоді Грозний, прориваючись до Балтики! То який же він "поляк"? Чи "прислужник поляків"?Чи - "магнат "Жечі Посполітой"?
По-четверте - які могли буть "реєстрові" на Запоріжжі в часи Байди? Вони з"явилися там лише через століття - коли "Жечь Посполіта" захотіла під себе козаків запорізьких підім"ять! А це було незадовго до повстання під проводом Хмельницького! Навіть при "Гетьманщині" Хмельницького і до знищення Січі Катериною ІІ ніяких "реєстрових" у Січі не було - це була "розбійницька республіка", що не визнавала нічиєї влади і служила своїми збройними силами тому , кому бажала сама!
По-п"яте - якби Байда був тим ким ти його називаєш - його-б не славили українці в своїх "думах", а проклинали як Хмельницького після його поразок у боях з поляками!
Я сам - потомок "черкасів" Тому історію роду свого знаю непогано! Мій предок був уже сотником при Хмельницькому (полк Максима Кривоноса) Ти хоч історію читай уважніше перед тим як "носа задирать" і лізти комусь дорікать її "незнанням"!!!
показати весь коментар
12.07.2021 12:13 Відповісти
Ты что смешной? Понос у тебя- знания есть а синхронизировать не можешь их по порядку. Байда из рода магнатов Вишневецких родом с Волыни. Позже они владели почти третей частью украинских земель, пока не началась Хмельниччина. На Дикое поле он пришел позже по авантюристским соображениям( так же как потом пошел служить москве а до этого султану). Все что ты мне пишешь о Байде я давно знаю, только ты вырвал из контекста без оглядки на даты и последовательность его действий. Глупый вопрос-ответь на него сам. Байда был магнатом Речи Посполитой из православного украинского рода и служил оккупанту - как бы сейчас сказали. Так же как при совке кучма с кравчуком служили комунякам а теперь стали патриотами вдруг.
Реестровые еще и как могли быть т.к. слово козак и козачество возникло в конце 15 века и тогда же их стали нанимать в качестве "слуг" (это из официальных хроник) и в поздние времена называли то реестровыми козаками, то панцерными. Когда возникла Гетьманщина то и реестр исчез но сословие осталось- стали называть "городові козаки".
Про думы про Байду твои доводы на уровне почитателей ЗЕ которые отвечают- если б ЗЕ был таким идиотом то за него б не проголосовало столько людей.
Я так смотрю, ты из тех кто читает историю, не включая критическое мышление. Ну ок. Может в думах народных и про Змеевые Валы под Киевом написано что их Котигорошко запряг змея ив плуг и проорал границу- Тогда верь этому, а умные люди понимают как интерпретировать народный фольклор и взять из него зерно истины. Просто возьми и сравни достижения Сагайдачного, Мазепы и Хмельницкого с достижениями Байды. Все что он сделал для страны это построил типа первую Сич и помер на крюке султана. Его запорожцы воспели в думах потому что считали таким же авантюристом как и они, не более. Он вызволил пленников из Кафы? Построил православную Академию в Остроге? Уничтожил врагов русин-украинцев? - Нет, просто народный герой, как катигорошко. Не нужно искать героев там где их нет. Их и без этого достаточно.
показати весь коментар
12.07.2021 13:04 Відповісти
Йди на "раен" - там придурки-ПТУшники кучкуються!
показати весь коментар
12.07.2021 13:35 Відповісти
Просто у них фантазия не двигается дальше буквы "Х". Они уже не знают, что с ней делать: то так в фотошопе, то так. то размытие на нее, то фильтр воды, то с коряг ее сделают, то с коней.... Надо еще с х*ев, так что совсем ассоциация железная была
Если буквы "Х" нет - тебя даже в конкурс не включат!
показати весь коментар
12.07.2021 09:26 Відповісти
Ну.... Как бы остров называется Хортица. Надо бы букву Ы использовать? По-моему вполне логично. И не наляписто. А если буква Х у вас вызывает только одну ассоциацию, то можно только посочувствовать.
показати весь коментар
12.07.2021 16:22 Відповісти
К стати Да! О.Байда сейчас это верхушка скалы, торчащей из воды возле Хортицы. Из-за поднятия уровня воды дамбой днепроГЭС.
И Да,на Хортице не было Сичей. Зимовники были и хутора, а Сичей не было. Просто пару лет там простоял Замок магната Вишневецкого Байды. Построенный с теми же целями как и Кодак фортеця- для того чтоб не пополнять земли за Порогами беглыми людьми водным путем. И если Кодак запорожцы рушили не раз и не два, то почему аналогичная польская посути крепость на Хортице должна быть им союзником?

Но на Хортице (о.Св.Григория) было гораздо больше- сбор князей Руси перед Битвой на Калке в 1223 году.
Был убит Святослав с остатками войска во время зимовки когда возвращался из Византийского похода и попал в окружение Печенегов. К стати там же нашли недавно меч хорошей работы принадлежащий не простому дружиннику.
показати весь коментар
12.07.2021 12:07 Відповісти
Байда сейчас - остров, рядом с Хортицей, размером примерно 700х200 метров с Запорожсталевской бо на борту
показати весь коментар
12.07.2021 14:02 Відповісти
Идет открытое уничтожение национальной аутентичности. Скоро мне эти лжеисторики будут доказывать, что мукскусный таракан важнее для истории Украины, чем козачество и Запорожская Сичь. Откуда берется такие космополиты и манкурты?
показати весь коментар
12.07.2021 09:06 Відповісти
Боже, какой бред…
Больших дебилов не нашли?
показати весь коментар
12.07.2021 09:08 Відповісти
Фигня какая то...зеленое стадо в своем клоунском репертуаре..
показати весь коментар
12.07.2021 09:09 Відповісти
Новый Зе-проект "Большой Х"
показати весь коментар
12.07.2021 09:35 Відповісти
Только у нас люди могут так сильно перевозбудится от буквы "Х". Может её и запретить на закоондательном уровне, дабы не смущать впечатлительных граждан?
показати весь коментар
12.07.2021 16:31 Відповісти

https://www.facebook.com/oleksandr.palii?__cft__%5b0%5d=AZUb4XX7feO736tP6S732RgU644dpFk3R8kNiRuv8saoJ989eev3GJbti88wusHg8AkabdPkgPtYPAc1lK-9TYiHrD4dXRcAPCrHrebTiiw8zbtzfeN0vP6zL1gIPCQsjIk&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Палій

ЯК МОВНЕ ПИТАННЯ РАЗ І НАЗАВЖДЖИ ВИРІШИЛОСЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ або Якщо "какая разница, на каком языке", то хай буде українською.

"Требовалось, чтобы поступивший в Сечь забыл свою природную речь и говорил казацкой, то есть малороссийской, речью; это условие никогда и никем не нарушалось...
Принявший эти условия свободен был от всяких других, каких бы то ни было, требований: у него не спрашивали ни вида, ни билета, ни ручательства.

Как говорит о том Никита Корж: «того ни батьки, ни отци не знали, та й прадиды не чували».

(Дмитро Яворницький, Історія Запорізьких козаків, Том 1).
показати весь коментар
12.07.2021 09:12 Відповісти
"Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/3951760504867704 заявил , что в ходе "Большой реставрации" планируется за несколько лет комплексно обновить 150 объектов культурного наследия."

Источник: https://censor.net/ru/p3276428

Сектант гундяївської РПЦ Тимошенко так зробить ребрендинг Хортиці, що там і сліду не залишиться про протистояння із московієї-ордою.
показати весь коментар
12.07.2021 09:19 Відповісти
"Коли собаці робить нічого - вона яйця лиже!" Понамальовували якихось "чортиків" і мелють язиками з розумним виглядом! Хортиця з часів Аскольда з Діром була "форпостом" між слов"янами Київського князівства та Диким полем! Слов"яни в походах по Дніпру приносили на Хортиці жертви богам, бо вступали на чужу територію (Про це пишуть історики Візантії тої пори - (здається - Прокопій) В ті часи "уличі" і "тиверці" , що жили у пониззі Дніпра були незалежними і до ВКК не входили!
показати весь коментар
12.07.2021 09:30 Відповісти
Перш за все, це черговий квартальний бізнес-проект по заколочуванню бабла.
В статті ж є фото сумок із "символікою Хортиці", далі будуть футболки та інший непотріб.
показати весь коментар
12.07.2021 09:38 Відповісти
Говорят что в коворкинге один человек сказал "Этот случай дал мне новый опыт при работе в команде" Так хипстеры застыли на полминуты ведь должен же был сказать "этот кейс дал мне новый экспириенс когда воркал в тиме". Так после этого его облили смузи, испортили ему лук и выгнали.
показати весь коментар
12.07.2021 09:35 Відповісти
"Новая айдентика"

Разработали они орнаменты, а не некую "айдентику" - такого слова, кстати, ни в украинском, ни в русском языках нет. Да и слово "identical", которое они коверкают - означает просто "идентичный".
показати весь коментар
12.07.2021 09:39 Відповісти
И что, за это они хотят денег?
показати весь коментар
12.07.2021 10:07 Відповісти
Ай дентика.

Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова - Цензор.НЕТ 2837
показати весь коментар
12.07.2021 10:09 Відповісти
Не, ну тут-то совсем не похоже. уж точно нельзя сказать, что слямзили. Совсем другой дизайн.
показати весь коментар
12.07.2021 16:44 Відповісти
ну ок - "айдентика" Є, а що там з "АДЖЕНДОЮ"? ХАХАХАХАХАХА

ну і ЛАШАРИ!
показати весь коментар
12.07.2021 10:17 Відповісти
Дбл,блд
показати весь коментар
12.07.2021 10:24 Відповісти
Якби в Україні були журналісти.першою справою,-взнати скільки нам коштувала ця "айдентика" (Певно,не дешевше за шевченківське преміювання....)
Ото тепер туристи попруть !
Голобуцький:
Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова - Цензор.НЕТ 2780

"Знайомтесь: "нова айдентика" (такі "кейси" називати можна тільки по-модному) Шевченківської премії.
Ліпили це рік - з березня 2020-го, власне "новий бренд" - 2 місяці. За цілком скромні гроші: 1,15 млн.грн. (дані система електронних закупівель Prozorro). Це більше, ніж розмір щорічних виплат усім лауреатам премії.
У тендері брав участь єдиний учасник - ТОВ ISD group. Він же, як не дивно, і переміг. Замовником стало спеціально створене Мінкультом державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».
Загалом 1,15 млн освоювали так: "на розробку нової концепції" - 539 тис. гривень, "на створення нової айдентики" - 292 тис. гривень, "на розробку маркетингової стратегії" - 317 тис. гривень. При цьому прописані в проєкті роботи повністю або частково дублюють функції, які покладені на підрозділи самого міністерства (дані ЛБ.уа за березень минулого року, коли оця вся "айдентика" тільки закладалась в бюджет).
--
Ну, загалом концептуальненько вийшло. І життєво, погодьтесь: закручений вир "злив малахітової води в унітаз". Ну, або "купка пожмаканих дротів". Або ваш варіант.
За словами "авторів айдентики", оце відбиває "шевченковість, а не Шевченка". Ну, слава Богу, що Шевченка за мільйон в злив унітазу спускати не стали. Хоча могли."
показати весь коментар
12.07.2021 10:26 Відповісти
Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова - Цензор.НЕТ 1142
показати весь коментар
12.07.2021 10:28 Відповісти
На хортице дышать нечем. Там пыль черно-бурая.
показати весь коментар
12.07.2021 11:10 Відповісти
Очень айдентично, ничего не скажешь
показати весь коментар
12.07.2021 11:16 Відповісти
Так делается дежурно, гойские васьки должны схавать.
показати весь коментар
12.07.2021 12:41 Відповісти
Не было на Хортице Сичей никогда. Не натягивайте сову на глобус. Там был замок магната Вишневецкого Байды с реестровцами-наемниками поляков, который служил препятствием для беглых холопов по пути на Запорожскую Сич. Другого мотива у магнатов и шляхты быть не могло- включайте мозги. Магнат Вишневецкий решил помочь козакам- Это все равно что Янукович бы внезапно передумал и отправил беркут воевать за Украину в Крыму.
Если хотите сделать первую сечь древнее чем ту что на о.Томаковка, то нужно вспомнить о предшественниках запорожцев- Бродников. А перед этим- племя Уличей с их столицей г.Пересичен (пересики- это и есть старое название Днепровских порогов- пересекающие реку камни). А перед этим Хортица называлась О. Святого Григория на котором зимовал Святослав с войском, где его и убили Печенеги. Вот что нужно развивать если есть желание сделать историю более древней. А не сказки за уши притягивать
показати весь коментар
12.07.2021 11:56 Відповісти
Креатив не блещет.
При нашем "культурном" бекграунде выпячивать везде букву "Х" - спорное решение.
Мало кто подумает : "Ух ты, как хортицово !"
показати весь коментар
12.07.2021 12:26 Відповісти
Но многие точно подумают: "Что за Х....?"
показати весь коментар
12.07.2021 12:31 Відповісти
А мне нравится. Получился такой себе этнический стиль. В последнее время всё делала в стиле минимал, но он не везде уместен, а тут прям очень симпатишно
показати весь коментар
12.07.2021 16:01 Відповісти
"айдентику "...

разговаривать разучились.
показати весь коментар
12.07.2021 18:26 Відповісти
 
 