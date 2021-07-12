Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова. ФОТОрепортаж
Новий візуальний стиль острова Хортиця, розроблений креативним агентством Bickerstaff.284, презентували в Запоріжжі в межах платформи "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє".
Нова айдентика острова допоможе відійти від упередження, що Хортиця - це лише про козаків, вважає креативний директор Bickerstaff.284 Ілля Ануфрієнко.
"Ми дослідили і зібрали неочевидні елементи, які приховує острів, і використали їх для нашої візуальної системи. Розробили набір символів, які відображають елементи флори і фауни, певних історичних епох, містичні та абстрактні елементи - все те, що можна для себе відкрити лише в одному місці, на Хортиці. Наше позиціонування: Острів Хортиця - живий острів сили. Наше повідомлення: приїдь і відчуй", - розповів він.
Нова айдентика поєднала в собі різні історії і складові острова, додав генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.
"Після перегляду презентації брендингу в мене з’явилася асоціація, що Хортиця - це основний острів країни. Хортиця - це дійсно про якесь глибинне коріння, причому про коріння природне, і про коріння історичне, і коріння, яке дає нам перспективу в майбутньому", - зазначив він.
Остапенко додав, що айдентика має багато різних проявів. Вона змінюватиметься залежно від тематики.
"Вона буде дуже різноплановою і в той же час об’єднана спільною ідеєю. Це буде не просто логотип. Це буде айдентика, яка працюватиме з кожною подією, кожним об’єктом, кожною локацією", - пояснив гендиректор заповідника.
Символ острова Хортиця зможуть обрати запоріжці та жителі інших міст України. Найближчим часом проводитиметься голосування. На вибір будуть запропоновані дев'ять символів.
"Задовольнити потреби і очікування абсолютно різних людей неможливо. Задача брендингу — привести людину, фізично перемістити її, дати їй бажання та імпульс приїхати на острів та побачити його на власні очі. В цьому брендингу вибрали дуже чітку лінію — коріння. Це дуже універсальний стиль, який задовольняє запит багатьох різних людей", - зазначила кураторка культурних проєктів Вероніка Селега.
Відродження Хортиці відбувається в межах ініціативи Президента Володимира Зеленського "Велика реставрація", яка є частиною програми "Велике будівництво". Підтримку проєкту також надає група компаній Метінвест.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в ході "Великої реставрації" планується за кілька років комплексно оновити 150 об'єктів культурної спадщини.
ЯК МОВНЕ ПИТАННЯ РАЗ І НАЗАВЖДЖИ ВИРІШИЛОСЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ або Якщо "какая разница, на каком языке", то хай буде українською.
"Требовалось, чтобы поступивший в Сечь забыл свою природную речь и говорил казацкой, то есть малороссийской, речью; это условие никогда и никем не нарушалось...
Принявший эти условия свободен был от всяких других, каких бы то ни было, требований: у него не спрашивали ни вида, ни билета, ни ручательства.
Как говорит о том Никита Корж: «того ни батьки, ни отци не знали, та й прадиды не чували».
(Дмитро Яворницький, Історія Запорізьких козаків, Том 1).
Голобуцький:
"Знайомтесь: "нова айдентика" (такі "кейси" називати можна тільки по-модному) Шевченківської премії.
Ліпили це рік - з березня 2020-го, власне "новий бренд" - 2 місяці. За цілком скромні гроші: 1,15 млн.грн. (дані система електронних закупівель Prozorro). Це більше, ніж розмір щорічних виплат усім лауреатам премії.
У тендері брав участь єдиний учасник - ТОВ ISD group. Він же, як не дивно, і переміг. Замовником стало спеціально створене Мінкультом державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».
Загалом 1,15 млн освоювали так: "на розробку нової концепції" - 539 тис. гривень, "на створення нової айдентики" - 292 тис. гривень, "на розробку маркетингової стратегії" - 317 тис. гривень. При цьому прописані в проєкті роботи повністю або частково дублюють функції, які покладені на підрозділи самого міністерства (дані ЛБ.уа за березень минулого року, коли оця вся "айдентика" тільки закладалась в бюджет).
Ну, загалом концептуальненько вийшло. І життєво, погодьтесь: закручений вир "злив малахітової води в унітаз". Ну, або "купка пожмаканих дротів". Або ваш варіант.
За словами "авторів айдентики", оце відбиває "шевченковість, а не Шевченка". Ну, слава Богу, що Шевченка за мільйон в злив унітазу спускати не стали. Хоча могли."
