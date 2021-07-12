Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова. ФОТОрепортаж

Новий візуальний стиль острова Хортиця, розроблений креативним агентством Bickerstaff.284, презентували в Запоріжжі в межах платформи "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє".

Про це повідомила "Індустріалка", передає Цензор.НЕТ.

Нова айдентика острова допоможе відійти від упередження, що Хортиця - це лише про козаків, вважає креативний директор Bickerstaff.284 Ілля Ануфрієнко.

"Ми дослідили і зібрали неочевидні елементи, які приховує острів, і використали їх для нашої візуальної системи. Розробили набір символів, які відображають елементи флори і фауни, певних історичних епох, містичні та абстрактні елементи - все те, що можна для себе відкрити лише в одному місці, на Хортиці. Наше позиціонування: Острів Хортиця - живий острів сили. Наше повідомлення: приїдь і відчуй", - розповів він.

Нова айдентика поєднала в собі різні історії і складові острова, додав генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.

"Після перегляду презентації брендингу в мене з’явилася асоціація, що Хортиця - це основний острів країни. Хортиця - це дійсно про якесь глибинне коріння, причому про коріння природне, і про коріння історичне, і коріння, яке дає нам перспективу в майбутньому", - зазначив він.

Остапенко додав, що айдентика має багато різних проявів. Вона змінюватиметься залежно від тематики.

"Вона буде дуже різноплановою і в той же час об’єднана спільною ідеєю. Це буде не просто логотип. Це буде айдентика, яка працюватиме з кожною подією, кожним об’єктом, кожною локацією", - пояснив гендиректор заповідника.

Символ острова Хортиця зможуть обрати запоріжці та жителі інших міст України. Найближчим часом проводитиметься голосування. На вибір будуть запропоновані дев'ять символів.

"Задовольнити потреби і очікування абсолютно різних людей неможливо. Задача брендингу — привести людину, фізично перемістити її, дати їй бажання та імпульс приїхати на острів та побачити його на власні очі. В цьому брендингу вибрали дуже чітку лінію — коріння. Це дуже універсальний стиль, який задовольняє запит багатьох різних людей", - зазначила кураторка культурних проєктів Вероніка Селега.

Відродження Хортиці відбувається в межах ініціативи Президента Володимира Зеленського "Велика реставрація", яка є частиною програми "Велике будівництво". Підтримку проєкту також надає група компаній Метінвест.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в ході "Великої реставрації" планується за кілька років комплексно оновити 150 об'єктів культурної спадщини.



