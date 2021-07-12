"Геть диктатуру", "Ми не боїмося": На Кубі відбулися масові антиурядові акції. ФОТОрепортаж
На Кубі відбулися загальнонаціональні масові акції протесту проти уряду прем'єр-міністра Мануеля Марреро. Тисячі людей вийшли в неділю, 11 липня, на вулиці на знак невдоволення політикою влади щодо протидії пандемії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Люди "протестують проти кризи, проти того, що немає ні продуктів, ні ліків, все доводиться купувати у валютних магазинах, цей список можна продовжувати і продовжувати", заявила одна з очевидців акції в Сантьяго-де-Куба на південно-східному узбережжі країни.
Демонстрації відбувалися в різних містах країни - від Гавани до Сантьяго. Транспортні засоби сил безпеки зі співробітниками, озброєними автоматами, патрулювали вулиці.
Як передає Агентство Франс Прес, тисячі кубинців взяли участь в акціях протесту проти комуністичного уряду, маршируючи містом, скандуючи "Геть диктатуру" і "Ми хочемо свободи".
Згідно з відео, опублікованими в інтернеті, деякі демонстранти, переважно молоді люди, вигукували образи на адресу президента Мігеля Діас-Канеля, який з'явився на заході, в той час як інші заявили: "Ми не боїмося".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ГЕТЬ КУБИНСЬКИХ БАЦЬКІВ !
https://www.npr.org/2021/07/11/1015140038/demonstrators-in-havana-protest-shortages-rising-prices Куба переживає найгіршу за останні десятиліття економічну кризу [...] оскільки зазнає наслідків санкцій США, запроваджених адміністрацією Трампа.
в чем нормальность при Батисте?
Танк плохо закрепили на трале и он слетел на повороте. О пострадавших не сообщается.
а на Кубе есть город Сантьяго де Куба!
Куба возьми свой сахар
Куба отдай наш хлеб.
нищих скормить голодным.
Плюс-минус оклыгали после совка токо прибалты (у которых так и не смогли сделать нормальные колхозы по причине отсутствия крупных сел с беднотой и алакашами).
А етим вдалбливали три поколения шо деньги ето зло и шо лучше ни хера не делать и за ето ни хера не получать, чем ишачить на злого дядю, который будет заставлять работать.