"Геть диктатуру", "Ми не боїмося": На Кубі відбулися масові антиурядові акції. ФОТОрепортаж

На Кубі відбулися загальнонаціональні масові акції протесту проти уряду прем'єр-міністра Мануеля Марреро. Тисячі людей вийшли в неділю, 11 липня, на вулиці на знак невдоволення політикою влади щодо протидії пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Люди "протестують проти кризи, проти того, що немає ні продуктів, ні ліків, все доводиться купувати у валютних магазинах, цей список можна продовжувати і продовжувати", заявила одна з очевидців акції в Сантьяго-де-Куба на південно-східному узбережжі країни.

Демонстрації відбувалися в різних містах країни - від Гавани до Сантьяго. Транспортні засоби сил безпеки зі співробітниками, озброєними автоматами, патрулювали вулиці.

Як передає Агентство Франс Прес, тисячі кубинців взяли участь в акціях протесту проти комуністичного уряду, маршируючи містом, скандуючи "Геть диктатуру" і "Ми хочемо свободи".

Згідно з відео, опублікованими в інтернеті, деякі демонстранти, переважно молоді люди, вигукували образи на адресу президента Мігеля Діас-Канеля, який з'явився на заході, в той час як інші заявили: "Ми не боїмося".

Читайте: Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен











