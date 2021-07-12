УКР
"Геть диктатуру", "Ми не боїмося": На Кубі відбулися масові антиурядові акції. ФОТОрепортаж

На Кубі відбулися загальнонаціональні масові акції протесту проти уряду прем'єр-міністра Мануеля Марреро. Тисячі людей вийшли в неділю, 11 липня, на вулиці на знак невдоволення політикою влади щодо протидії пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Люди "протестують проти кризи, проти того, що немає ні продуктів, ні ліків, все доводиться купувати у валютних магазинах, цей список можна продовжувати і продовжувати", заявила одна з очевидців акції в Сантьяго-де-Куба на південно-східному узбережжі країни.

Демонстрації відбувалися в різних містах країни - від Гавани до Сантьяго. Транспортні засоби сил безпеки зі співробітниками, озброєними автоматами, патрулювали вулиці.

Як передає Агентство Франс Прес, тисячі кубинців взяли участь в акціях протесту проти комуністичного уряду, маршируючи містом, скандуючи "Геть диктатуру" і "Ми хочемо свободи".

Згідно з відео, опублікованими в інтернеті, деякі демонстранти, переважно молоді люди, вигукували образи на адресу президента Мігеля Діас-Канеля, який з'явився на заході, в той час як інші заявили: "Ми не боїмося".

Читайте: Упродовж останніх років Росія активізувалася на Кубі, - держсекретар США Блінкен

Геть диктатуру, Ми не боїмося: На Кубі відбулися масові антиурядові акції 01
Геть диктатуру, Ми не боїмося: На Кубі відбулися масові антиурядові акції 02
Геть диктатуру, Ми не боїмося: На Кубі відбулися масові антиурядові акції 03
Геть диктатуру, Ми не боїмося: На Кубі відбулися масові антиурядові акції 04
Геть диктатуру, Ми не боїмося: На Кубі відбулися масові антиурядові акції 05
Геть диктатуру, Ми не боїмося: На Кубі відбулися масові антиурядові акції 06

Куба (76) протест (2442)
Топ коментарі
+31
такую страну комми засрали.... и до сих пор, паразитируют.....
показати весь коментар
12.07.2021 09:28 Відповісти
+20
Так,сейчас мокшане возбудятся. Хотя,правда,сейчас их талибан в ж. .бет.
показати весь коментар
12.07.2021 09:28 Відповісти
+14
Выборы в Молдове: партия Санду получает монобольшинство
показати весь коментар
12.07.2021 09:33 Відповісти
Viva Cuba libre !

ГЕТЬ КУБИНСЬКИХ БАЦЬКІВ !
показати весь коментар
12.07.2021 14:21 Відповісти
такую страну комми засрали.... и до сих пор, паразитируют.....
показати весь коментар
12.07.2021 09:28 Відповісти
Брехня, NPR каже що на Кубі дупа через Трампа.

https://www.npr.org/2021/07/11/1015140038/demonstrators-in-havana-protest-shortages-rising-prices Куба переживає найгіршу за останні десятиліття економічну кризу [...] оскільки зазнає наслідків санкцій США, запроваджених адміністрацією Трампа.
показати весь коментар
12.07.2021 09:34 Відповісти
трамп ввел санкции шоб они попросили Путина "помочь", а тот рад стараться. Италии так "помогли" что стыдно признаться - шпионов заслали, а те ушами хлопали.
показати весь коментар
12.07.2021 10:08 Відповісти
😁👍
показати весь коментар
12.07.2021 10:11 Відповісти
А всё началось с небезызвестного Федьки Кастратова с подачи нашего кукурузника. При Батисте страна жила нормально при наличии всех гражданских свобод.
показати весь коментар
12.07.2021 20:17 Відповісти
каких свобод?
в чем нормальность при Батисте?
показати весь коментар
26.07.2021 22:09 Відповісти
Так,сейчас мокшане возбудятся. Хотя,правда,сейчас их талибан в ж. .бет.
показати весь коментар
12.07.2021 09:28 Відповісти
На Кубі зараз мокшани- ніхто, а товариш Сі - все.
показати весь коментар
12.07.2021 09:35 Відповісти
Выборы в Молдове: партия Санду получает монобольшинство
показати весь коментар
12.07.2021 09:33 Відповісти
В российском Южно-Сахалинске на трассу упал танк.
Танк плохо закрепили на трале и он слетел на повороте. О пострадавших не сообщается.
показати весь коментар
12.07.2021 09:37 Відповісти
У лаптєй є підрозділ літаючих танків.
показати весь коментар
12.07.2021 10:05 Відповісти
и подводных истребителей...
показати весь коментар
12.07.2021 11:05 Відповісти
"Геть диктатуру", "Ми не боїмося": На Кубі відбулися масові антиурядові акції - Цензор.НЕТ 9960
показати весь коментар
12.07.2021 11:20 Відповісти
Сантьяго-это столица Чили!
а на Кубе есть город Сантьяго де Куба!
показати весь коментар
12.07.2021 09:38 Відповісти
В Южно-Сахалинске российские военные при транспортировке потеряли танк
показати весь коментар
12.07.2021 09:39 Відповісти
поменяли на бояру!)))))
показати весь коментар
12.07.2021 09:39 Відповісти
Снова гремят тамтами
Куба возьми свой сахар
Куба отдай наш хлеб.
показати весь коментар
12.07.2021 09:40 Відповісти
Куба как ребенок которого Америка когда-то потеряла. В случае поворота к Америке отношение будет совсем другим чем к Украине. Будет реальная экономическая помощь и поддержка.
показати весь коментар
12.07.2021 09:46 Відповісти
Да там один туристический трафик зальет их деньгами по уши. Это уже не говоря про инвестиции в инфраструктуру.
показати весь коментар
12.07.2021 12:17 Відповісти
Туристы на Кубе были всегда. Трамп пытался запретить американцам ездить на остров, но похоже обосрался как всегда.
показати весь коментар
12.07.2021 12:41 Відповісти
да, плывут на байдарках стаями, а ******** Гундяев освещает им путь, мы в курсе
показати весь коментар
18.07.2021 00:33 Відповісти
Украина Зелемлойских больше 1 доллара и 1 цента не получит... не партьесь...ваша крыша теперь Желторотики Китая...
показати весь коментар
12.07.2021 09:47 Відповісти
А тем временем РАСПАД РАБссиянской Вампирии начатый 28 февраля 1917 года ПРОДОЛЖАЕТСя...
показати весь коментар
12.07.2021 09:49 Відповісти
И сказал Господь Адаму и Еве...теперь вы Свободные люди и кормите сами себя не щадя живота и Пуза своего,никто вам не поможет....
показати весь коментар
12.07.2021 09:52 Відповісти
Ага, 1958го року добралися.
показати весь коментар
12.07.2021 10:02 Відповісти
Эт ты зря, комми та давно сидят
показати весь коментар
12.07.2021 10:33 Відповісти
На Кубе выродки-комми уже давно. Похоже, народ достало антидемократическое комми-дерьмо.
показати весь коментар
12.07.2021 10:56 Відповісти
На Кубе будут демократию насаджувати, а тебя будут насаджувати на бутылку, чмо лишнехромосомное
показати весь коментар
12.07.2021 12:18 Відповісти
Щоб ти жив на Кубі!
показати весь коментар
12.07.2021 16:33 Відповісти
Прозрение кубинцев от совкового покровительства СССР неизбежно!!! Подальше от паРаши и сотрудничество с западом это залог развития отсталого государства. Если хватит мозгов не все ломать от СССР а оставить лучшее то есть надежды на рассвет нации!!!
показати весь коментар
12.07.2021 10:06 Відповісти
На Кубе впервые в Мире были установлены кинотеатры с 3D оборудованием,проклятый диктатор Батиста в 1957 году сделал для советского быдла Фиделя Кастрированного... ...
показати весь коментар
12.07.2021 10:09 Відповісти
А баби протестують вгодовані...
показати весь коментар
12.07.2021 10:12 Відповісти
РАБссиянцы обосранцы могут конечно построить очередной ГУЛАГ Джугашвили...,типа сегодня комендантский ЧАС в ДАУНетске и ЛОХанске...на большее у Шариковых мозгов нет...остался только МАЙОНЕЗ...
показати весь коментар
12.07.2021 10:15 Відповісти
...паРашєнский
показати весь коментар
12.07.2021 10:22 Відповісти
москаленский
показати весь коментар
12.07.2021 11:04 Відповісти
Наконец то проснулись! Главное не ослабевать, быть посмелее белорусов.
показати весь коментар
12.07.2021 10:19 Відповісти
Некоторые политические аналитики кажуть что Распад РАБссии начатый в Февральскую революцию 1917 года продлится еще долго,...до конца 2050 года...,долго...я не доживу мне тогда будет 81 год.....столько жили только комуняцкие бараны.... и пианэры с комсомолистами
показати весь коментар
12.07.2021 10:23 Відповісти
Головне дотягнути до 70, а дальше живи скільки хочеш поки не надоїсть.
показати весь коментар
12.07.2021 16:36 Відповісти
"Геть диктатуру", "Ми не боїмося": На Кубі відбулися масові антиурядові акції - Цензор.НЕТ 5379
показати весь коментар
12.07.2021 10:28 Відповісти
Трудно прощаться с мечтой....Надо сказать ,что лозунги ком. движения были весьма привлекательны. Всех обещали сделать счастливыми(даже если они и не хотели)... И ,кое-что удалось реализовать( в самом скромном виде),но цена эксперимента несоизмеримо высокая. Миллионы жизней загублены , а теория опровергнута! Очередная Утопия самоликвидируется.
показати весь коментар
12.07.2021 10:36 Відповісти
лозунги ком.движения привлекательны только люмпенам-маргиналам.
показати весь коментар
12.07.2021 11:03 Відповісти
Знаешь ,Борух,сколько миллионов людей на планете верили и поддерживали ...? А среди них были умы выдающиеся! Мечтают все! Идеальное общество ,царство справедливости - это маргиналы не поймут.
показати весь коментар
12.07.2021 11:23 Відповісти
На Кубе все проблемы решались в одно действие:
нищих скормить голодным.
показати весь коментар
12.07.2021 10:40 Відповісти
Пізно Куба оговталася.Хоча я їй сильно вдячний за лікування нас, "чорнобильців" доволі нормальними і безкоштовними медикаментами. Їх московія використала на повну проти США і кинула, як і більшість країн, які повірили їх телевізору.
показати весь коментар
12.07.2021 10:45 Відповісти
Фишка в другом...,Куба за 5 лет может пройти Путь Украины в 30 лет,поскольку в США огромная Диаспора кубинцев выгнанная фашистским Режимом Кастро с начала 60-х годов...,та живут дети внуки тех кубинцев, которые боролись с советским быдлом Кастро...
показати весь коментар
12.07.2021 10:46 Відповісти
Та ничо Куба не сможет, ето СССР 2, там 63 года комуняки, три поколения.
Плюс-минус оклыгали после совка токо прибалты (у которых так и не смогли сделать нормальные колхозы по причине отсутствия крупных сел с беднотой и алакашами).
А етим вдалбливали три поколения шо деньги ето зло и шо лучше ни хера не делать и за ето ни хера не получать, чем ишачить на злого дядю, который будет заставлять работать.
показати весь коментар
12.07.2021 11:09 Відповісти
Ирония судьбы: хотели свободы от капиталистов, а попали в кабалу коммунистов. Опять революция нужна?
показати весь коментар
12.07.2021 10:50 Відповісти
Лаптеногие в своих СМИ уже брешут, что кубинцы вышли протестовать против провала вакцинации от ковида. Если россиянин не врет - пихни его палкой, скорее всего он сдох
показати весь коментар
12.07.2021 10:53 Відповісти
Просто на Кубе есть сахарные заводы и поэтому Майдан там раскручивает не столько американский Госдеп, сколько Порошенко)))) Сначала Украина, потом Мертвое море, затем потоп в Крыму, теперь Куба... Остановите этого человека!
показати весь коментар
12.07.2021 10:57 Відповісти
Та да, Порошенко - це якийсь супершвидкун. То полуницю на передову привезе, то сітки плете, а ще 73% потрібно в штани насрати. Ото гігант.
показати весь коментар
12.07.2021 11:27 Відповісти
кубинобиндеравцы, наевшиеся печенек Нуланд с наколатыми апельсинами?!
показати весь коментар
12.07.2021 10:59 Відповісти
Так все режимы начали сыпаться, как только у вована золотой запас стал заканчиваться, тянуть столько воин, и кормить столько стран при том, что свои воруют миллиардами, не получится, усе, щя еще талибы начнут накидывать херою, а как момент прийдет, Китай свое откусит и не скривится.
показати весь коментар
12.07.2021 13:47 Відповісти
 
 