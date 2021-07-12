УКР
Подолання водних перешкод вплав: У Київській області відбулися навчання з оборони Києва "Міжріччя 2021". ФОТОрепортаж

Цими вихідними поблизу села Новосілки відбувалися навчання з оборони Києва під назвою "Міжріччя 2021"

Про це у Facebook повідомляє ГО "Український Легіон", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вранці 10 червня сторони вирушили на свої місця старту, екіпірувалися, отримали озброєння та боєприпаси і подолали водні перешкоди вплав.

"Навчання почались в умовах чорного температурного режиму відповідно до стандартів НАТО", - повідомляє керівник навчань Олексій Санніков.

Пересування та дії сторін були суттєво ускладнені. Адже вдень обіцяли понад 32 градуси.

Крім того, зовсім скоро обидві сторони зіткнуться одна з одною в боротьбі.

Жара. Почему бы не освежиться.
12.07.2021 10:17 Відповісти
Легіон все розважається ))
12.07.2021 10:32 Відповісти
страйкболисты решили освежиться.....
12.07.2021 10:44 Відповісти
Интересно а Харьков ближе находиться к границе с Московией, почему там нет движения или его уже подготовили к сдаче?
12.07.2021 10:47 Відповісти
Лютежский плацдарм уже не тот - хрен переплывёшь...
12.07.2021 11:00 Відповісти
Первая линия обороны Киева проходила в районе Ирпеня, вторая -в районе проспекта Лобановского и при этом с отходом войск киевляне 2 месяца обороняли свой город, а кацапы покидали столицу с темпами сравнимыми с лучшими бегунами всех времен!!!!! Самый трусливый и подлый народ это - руцкий люд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12.07.2021 11:21 Відповісти
 
 