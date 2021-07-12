Затримано валютних шахраїв, які обдурили киянина на $ 46 тис. і скоїли наїзд на поліцейського під час втечі, - прокуратура. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлені про підозру чоловік і жінка, які під приводом обміну валюти заволоділи грошовими коштами киянина в сумі 46 тис. доларів США та скоїли наїзд на поліцейського при спробі втечі.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники розмістили оголошення в мережі "Іінтернет" про обмін іноземної валюти за вигідним курсом. Відгукнувшись на вказане оголошення, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну 46 тис. доларів США.

"Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників та передав грошові кошти для обміну. В свою чергу останні передали йому сумку з купюрами, схожими на національну валюту України. Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошових коштів йому надали сувенірні купюри і почав вимагати повернути йому кошти. У свою чергу зловмисники швидко зірвались з місця та намагались на автомобілі втекти з місця вчинення злочину", - випливає з повідомлення.





Також підкреслюється, що під час переслідування працівниками поліції жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила декілька припаркованих автомобілів та здійснила наїзд на поліцейського, тим самим завдавши останньому тілесних ушкоджень. Інший співучасник в цей час вибіг з автомобіля та втік. Жінку-водія затримали в порядку ст. 208 КПК України. Дії зловмисниці кваліфіковані за ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 КК України.

За результатами проведених заходів протягом доби правоохоронцям вдалося встановити особу спільника і затримати його на території Дніпропетровської області. Чоловік повідомлений про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України. Частина викрадених у потерпілого коштів вилучена.

Зараз обоє підозрюваних перебувають під вартою з можливістю внесення застави в сумі 688 тис. гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.