Затримано валютних шахраїв, які обдурили киянина на $ 46 тис. і скоїли наїзд на поліцейського під час втечі, - прокуратура. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлені про підозру чоловік і жінка, які під приводом обміну валюти заволоділи грошовими коштами киянина в сумі 46 тис. доларів США та скоїли наїзд на поліцейського при спробі втечі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники розмістили оголошення в мережі "Іінтернет" про обмін іноземної валюти за вигідним курсом. Відгукнувшись на вказане оголошення, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну 46 тис. доларів США.

"Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників та передав грошові кошти для обміну. В свою чергу останні передали йому сумку з купюрами, схожими на національну валюту України. Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошових коштів йому надали сувенірні купюри і почав вимагати повернути йому кошти. У свою чергу зловмисники швидко зірвались з місця та намагались на автомобілі втекти з місця вчинення злочину", - випливає з повідомлення.

Затримано валютних шахраїв, які обдурили киянина на $ 46 тис. і скоїли наїзд на поліцейського під час втечі, - прокуратура 01
Затримано валютних шахраїв, які обдурили киянина на $ 46 тис. і скоїли наїзд на поліцейського під час втечі, - прокуратура 02

Також підкреслюється, що під час переслідування працівниками поліції жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила декілька припаркованих автомобілів та здійснила наїзд на поліцейського, тим самим завдавши останньому тілесних ушкоджень. Інший співучасник в цей час вибіг з автомобіля та втік. Жінку-водія затримали в порядку ст. 208 КПК України. Дії зловмисниці кваліфіковані за ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 КК України.

За результатами проведених заходів протягом доби правоохоронцям вдалося встановити особу спільника і затримати його на території Дніпропетровської області. Чоловік повідомлений про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України. Частина викрадених у потерпілого коштів вилучена.

СБУ викрила на Сумщині угруповання фальшивомонетників: щомісяця вони збували до 50 тис. доларів.

Зараз обоє підозрюваних перебувають під вартою з можливістю внесення застави в сумі 688 тис. гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

