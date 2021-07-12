В аеропорту "Бориспіль" блокували контрабанду прекурсорів, "товару" вилучили на 4 млн грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контрабанду прекурсорів блоковано в аеропорту "Бориспіль". Зловмисники з однієї з арабських країн завозили "товар" для виготовлення наркотиків.

За матеріалами слідства, організував оборудку житель Дніпропетровщини разом зі спільниками, мешканцями однієї з країн Близького Сходу. Зловмисники закуповували прекурсоровмістні препарати в одній з місцевих арабських медичних мереж. Там же у підпільних нарколабораторіях ділки виготовляли "чистий" псевдоефедрин (прекурсор, який використовується для виробництва наркотиків).

Потім "кур’єри" під виглядом звичайних туристів перевозили в Україну великі партії заборонених препаратів, маскуючи під сувенірну та кондитерську продукцію. "Ділки" реалізовували прекурсори на території Дніпропетровської області.

Правоохоронці затримали одного з "кур’єрів" в аеропорту "Бориспіль". При ньому була партія прекурсору, прихованого в особистих речах. Вилучено 2 кг псевдоефедрину. Вартість вилученої партії становить майже 4 млн грн за цінами чорного ринку.

У межах кримінального провадження фігуранту повідомлено про підозру за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

