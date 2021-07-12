УКР
У чотирьох регіонах України викрили проросійських інтернет-агентів, вони закликали до агресивної війни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Міжрегіональна мережа ворожих інтернет-агентів за вказівкою кураторів з РФ закликала до зміни державного кордону України і ведення агресивної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та проекти інформаційних повідомлень, які слугують доказами протиправної діяльності.

Встановлено, що для анонімізації спілкування з "кураторами" учасники мережі використовували картки іноземного оператора стільникового зв’язку.

Так, у Києві, у ході спецоперації викрито координатора столичного кіберугруповання, яке поширювало заклики до порушення територіальної цілісності України та ведення агресивної війни. Крім того, зловмисники спеціалізувались на розповсюдженні дезінформації на основі публікацій так званих "блогерів" російських інтернет-ресурсів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Протасевич убийца", "Наш выбор - Россия", "Единый Донбасс с Россией": Пропаганда в ОРДЛО активно готує жителів до інтеграції в РФ. ФОТОрепортаж

Для проведення незаконної діяльності учасники групи створили 4 сайти і 5 спільнот у соцмережах.

У Маріуполі кіберфахівці СБУ викрили учасницю мережі, яка розміщувала в інтернеті матеріали щодо зміни меж державного кордону. Інструкції для проведення інформаційних атак вона отримувала від "координаторів" з ОРДЛО.

У Дніпрі заблоковано діяльність місцевого інтернет-агітатора. Зловмисник публічно закликав до порушення територіальної цілісності нашої держави та підтримки незаконних збройних формувань. Свої публікації він розміщував на власній сторінці в одній із соціальних мереж.

Лінгвістична експертиза підтвердила належність виявленого контенту до матеріалів, які становлять загрозу державній безпеці.

На Кіровоградщині викрито пропагандиста, який через соцмережі закликав до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Крім того, за матеріалами кіберфахівців СБУ засуджено ворожу агентку, яка на міжнародних інтернет-платформах закликала до ведення агресивної війни проти нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У червні заблоковано понад 70 кібератак на українські органи влади, - СБУ

У чотирьох регіонах України викрили проросійських інтернет-агентів, вони закликали до агресивної війни, - СБУ 01
У чотирьох регіонах України викрили проросійських інтернет-агентів, вони закликали до агресивної війни, - СБУ 02
У чотирьох регіонах України викрили проросійських інтернет-агентів, вони закликали до агресивної війни, - СБУ 03
У чотирьох регіонах України викрили проросійських інтернет-агентів, вони закликали до агресивної війни, - СБУ 04
У чотирьох регіонах України викрили проросійських інтернет-агентів, вони закликали до агресивної війни, - СБУ 05

Этой нечисти везде хватает. И все топят за наркомана. Знаете почему, зелепупики? Потому что их царю выгоден такой слабый президент. Вы повелись на борьбу с олигархами а проголосовали в интересах врага...
Всех таких гнид выкидывать запаребрик...
+2
В четырех регионах Украины разоблачили пророссийских интернет-агентов, они призывали к агрессивной войне, - СБУ - Цензор.НЕТ 8376
на зону петухов
Всех таких гнид выкидывать запаребрик...
ни в коем случае ! их надо простить после того как их повесят !
показати весь коментар
12.07.2021 14:04 Відповісти
То тут то там.....Ловите? Разоблачаете? А сажать когда будете? Пока тока патриотов прессуете.
показати весь коментар
12.07.2021 12:49 Відповісти
Кожного воїна, котрий хоч раз встрілив в бік лугандонії ЗЄ вважає агентом кремля.
показати весь коментар
12.07.2021 12:52 Відповісти
Зеленский на Донбассе: "Мы должны максимально шатать власть"
показати весь коментар
12.07.2021 13:15 Відповісти
Цікаво - а оця "Вражий агент", яку засудили - вона який строк отримала? Чи часом не штраф у 155 гривень?
показати весь коментар
12.07.2021 13:30 Відповісти
Що, з ОП радники і помічники Люсі відшукали своїх конкурентів і хочуть їх знищити, бо втрачають якусь суму кацапських грошей?
показати весь коментар
12.07.2021 13:47 Відповісти
будет ли инкриминирована этим гражданам Украины государственная измена ?
показати весь коментар
12.07.2021 14:05 Відповісти
це звичайно добре що ловлять інтернет провокаторів. Але чому наприклад не кидають в буцигарню наприклад виробка ахмєтова який спонсорував і продовжує спонсорувати антиукраїнські політичні проєкти? Де посадки *********? Де посадки піховшека та іншої ********?
показати весь коментар
12.07.2021 14:12 Відповісти
ни попередники ни текущая власть этим заниматься не будет - Ахметов их партнер по бизнесу, и врядли что-то изменится в его отношении в ближайшие десятилетия
показати весь коментар
12.07.2021 14:16 Відповісти
В Кировоградской области этого говна навалом. Сидят и ждут рассеюшку.
показати весь коментар
12.07.2021 15:39 Відповісти
 
 