Палац "Метеор" реконструюють у Дніпрі: Оновлять прилеглу територію паркування і пішохідні доріжки. ФОТОрепортаж

Палац "Метеор" у Дніпрі реконструюють. Арена отримає можливість приймати змагання з різних видів спорту, а також проводити концерти.

Про це в Facebook повідомив Юрій Голик, інформує Цензор.НЕТ.

"Величезна кількість спортивно-розважальних комплексів по всій країні, кожен з яких перебуває в різному ступені занедбаності. Десь такі комплекси не працюють взагалі. Десь працюють, але, потрапляючи всередину них, відчуваєш себе в середині 80-х. На прикладі відомого всім "Метеора" в Дніпрі - як можна реконструювати подібні споруди", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з планом, в "Метеорі" буде багатофункціональна арена, яку можна буде трансформувати під потреби хокейного матчу, волейболу, баскетболу, танців, кіберспорту, боксу, гімнастики, музичних концертів.

Зазначається, що в рамках програми "Велике будівництво" арену зроблять повністю інклюзивною. В ході реконструкції повністю замінять комунікації, поставлять нову систему пожежної сигналізації та камер відеоспостереження, систему заморозки арен, кондиціонування, медіа тощо.

Також реконструюють прилеглу територію, включаючи освітлення, паркування, пішохідні доріжки.

"Метеор" вже кілька років не працює. Пів року тому його передали на баланс ОДА, після чого почався процедурний процес повернення "Метеора" до життя. На розробку проєктної документації вже відкрито тендер.

Нагадаємо, в червні 2021 року президент Володимир Зеленський дав старт ще однієї національної програми - "Здорова Україна", мета якої - популяризація спорту і довголіття. За словами координатора програми "Велике будівництво", заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, в рамках програми створять тисячі активних парків і спортивних майданчиків для доступних занять спортом як в місті, так і в селі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реконструйоване приймальне відділення Центральної лікарні Сум майже готове до запуску, - ОДА. ФОТО







