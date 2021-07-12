УКР
ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години. ФОТОрепортаж

У селищі Руська Лозова під Харковом вдруге за рік з ініціативи ОПЗЖ відновили пам'ятний знак "дружби українського і російського народів", але протягом години його знову демонтували.

Про відновлення пам'ятника 12 липня повідомив голова фракції "Опозиційна платформа - За життя" в Харківській міськраді Андрій Лесик на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вчергове в Харкові відновлено пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Цей знак розташовується неподалік кордону Росії та України. Хочу наголосити, що в наш непевний час ми хочемо ще раз нагадати, що росіяни і українці пройшли разом довгий шлях. Пліч-о-пліч працювали, будували і воювали. У кінцевому підсумку, завжди перемагали. Разом ми були вдвічі сильнішими. Між нашими народами існує державний кордон, але кордонів між людьми не існує. У нас одні й ті самі цінності: ми всі хочемо миру, зміцнення економічних зв'язків і процвітання наших народів", - написав Лесик.

Також дивіться: ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили. ВІДЕО+ФОТО

До знаку принесли прапор з написом "Російський та український народи - братські навіки!".

ОПЗЖ знову відновила памятний знак дружби з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години 01
ОПЗЖ знову відновила памятний знак дружби з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години 02
ОПЗЖ знову відновила памятний знак дружби з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години 03
ОПЗЖ знову відновила памятний знак дружби з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години 04
ОПЗЖ знову відновила памятний знак дружби з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години 05

Тим часом, журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" повідомляє, що пам'ятник демонтували протягом години.

"Протягом години під Харковом демонтували пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Минулого разу табличку знесли за день. Цього разу - за годину", - написав Рудоманов.

ОПЗЖ знову відновила памятний знак дружби з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години 06

Як повідомлялося, в березні ОПЗЖ вже відновлювала зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією під Харковом, але активісти знову його розбили.

пам'ятник (933) Харків (5855) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495)
+63
С таким другом как Россия и врагов не нужно.
показати весь коментар
12.07.2021 13:58
+51
ОПЗЖ снова восстановила памятный знак "дружбы" с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа - Цензор.НЕТ 755
показати весь коментар
12.07.2021 13:59
+46
хааррроший надгробок
імперія ру мертва і смердить опззжжж
показати весь коментар
12.07.2021 13:59
С таким другом как Россия и врагов не нужно.
показати весь коментар
12.07.2021 13:58
З таким нарідом, як ті 73% і расєя зайва.
показати весь коментар
12.07.2021 14:14
таких друзей за член и в музей.. пока эту падаль опжз и их сторонников не выкурим толку не будет
показати весь коментар
12.07.2021 14:30
надо было этим ублюдкам на передовую и там попробовать эту херню поставить возле окопов.. вылупки ..
показати весь коментар
12.07.2021 14:32
ОПЗЖ снова восстановила памятный знак "дружбы" с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа - Цензор.НЕТ 755
показати весь коментар
12.07.2021 13:59
хааррроший надгробок
імперія ру мертва і смердить опззжжж
показати весь коментар
12.07.2021 13:59
"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и русского народов. В прошлый раз табличку снесли за день. В этот раз - за час", - написал Рудоманов.
показати весь коментар
12.07.2021 13:59
Хто обирав цих ворогів у владу?
показати весь коментар
12.07.2021 14:00
Нарід. 3/4 активного дорослого населення України.
показати весь коментар
12.07.2021 14:13
А хто забув , що в 2014 р. треба було діяти за Конституцією : 1.Воєнний стан. 2.Утворення Ставки.3 Розрив дипломатичних відносин , не підскажете ? Тоді і війна була б війною , а не пародією.
показати весь коментар
12.07.2021 14:39
***** казало іхтамнєт. Кому оголошувати війну? Домбасянам?
показати весь коментар
12.07.2021 14:46
Згадайте спротив у Верховній Раді спробі ввести воєнний стан в прикордонних областях.
показати весь коментар
12.07.2021 14:49
истину глаголешь холоп
показати весь коментар
12.07.2021 16:05
що тобі особисто не сподобалось у 2014 році?
показати весь коментар
12.07.2021 22:47
чому вони досі не на передку?
хай там би й дружили
показати весь коментар
12.07.2021 14:00
Интересно, а есть ещё в мировой истории примеры подобной дичи, когда одновременно воюешь, аннексируют твою землю, истерят 7 лет во всех эфирах, как по тебе надо дать ядерной бомбой и ты при ЭТОМ ВСЁМ дружишь?...
показати весь коментар
12.07.2021 14:01
Тепер обпеклись зі спробою "нових облич"- шоуменів-клооунів,а тепер вже більше не виберуть таке брехливе та зрадливе чмо!Ще й зовсім бездарного до такої важкої та компетентної роботи!
показати весь коментар
12.07.2021 14:32
Есть !!! ***** у нас в Израиле левые - ********
показати весь коментар
12.07.2021 14:34
Звісно що є, наприклад нацистські партії діяли у Британії та США і теж просували дружбу, але їх заборонили та пересадили.
показати весь коментар
12.07.2021 15:04
Несколько фриков устроили спектакль за кровавые российские деньги.
показати весь коментар
12.07.2021 14:01
Как кусок камня может символизировать дружбу,сборище идиотов,это натурально кладбищенская эстетика,закопали.камнем придавили,надпись написали.
показати весь коментар
12.07.2021 14:01
Тупую башку лесика демонтировать и на кол насадить в знак дружбы.
показати весь коментар
12.07.2021 14:01
"Плечом к плечу трудились, строили и воевали" ... а тепер руські прийшли нас вбивати. Яка нах може бути дружба??? Визволимо свої анексовані території, заплатять за кожного вбитого, пораненого , втрачену економічну вигоду, а тоді подумаємо!
показати весь коментар
12.07.2021 14:01
... только думать тут нечего эти мышебратья в течении 300 с лишним лет постоянно выискивали способ уничтожить нашу страну и народ Украины.Это наши заклятые враги на все времена.
показати весь коментар
12.07.2021 17:46
всьому свій час... римська імперія теж колись здавалася вічною...
показати весь коментар
12.07.2021 18:09
Братья? От глагола "брать"?
показати весь коментар
12.07.2021 14:03
Треба було ще демонтувати фейс цих монтувальників.
показати весь коментар
12.07.2021 14:05
ага .. дружба в интересах Мацквы за счет Украины и украинского народа.. нах! нах!
показати весь коментар
12.07.2021 14:06
А от цікаво,чому ця гнида кацапська не сказала,що ми адінарот? Невже забув? Нєдоработка,пля...
показати весь коментар
12.07.2021 14:06
"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и русского народов. В прошлый раз табличку снесли за день. В этот раз - за час" - мені подобається прогрес. Наступного разу очікую що табличку знесуть ще не підвозі, бажано разом з організаторами.
показати весь коментар
12.07.2021 14:07
Ліна Костенко
***
Болить мені …Ти знаєш як болить?
Болить біда, що зараз в Україні.
Ця рана душу втомлену ятрить,
І сліз не можу втримати я нині…

Війна… Неоголошена ніким,
Вбиває і калічить українців.
І це наш брат? Та і чи був він ним?
Щоб убивати нас прислав чужинців.

Цей маразматик воювати звик.
Бо ж не своїх дітей кидає в пекло.
За хворий мозок, за імперський бздик,
Життя вже не одне навіки смеркло.

Болить мені…Ти знаєш як болить.
Ця рана не дає мені спокою.
Ця, проклята, неоголошена війна,
Розв'язана «братерською» рукою
показати весь коментар
12.07.2021 14:07
Надгробие дружбы - символично, и год похорон указали
показати весь коментар
12.07.2021 14:21
Молодцы активисты!! За час демонтировали !!! ОПЗЖ это засланные казачки, старперы живущие совковыми мифами о якобы дружбе и неспособные понять идеологию Путлера и деяния паРашистов !!! Слава Украине!!! Путин Х..йло!!!!!!!
показати весь коментар
12.07.2021 14:25
ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години - Цензор.НЕТ 9899
показати весь коментар
12.07.2021 14:27
фрики
показати весь коментар
12.07.2021 14:27
ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години - Цензор.НЕТ 2179
показати весь коментар
12.07.2021 14:28
Столько энергии коту под хвост. К ОП надо было его доставить. В честь фильмов которые приносят дивиденды слуге народа.
показати весь коментар
12.07.2021 14:31
Одни "дятлы" крушат памятники другие "дятлы" потом восстанавливают, лучше бы вместе отремонтировали какую нибудь школу или больницу. Больше пользы для страны .
показати весь коментар
12.07.2021 14:31
Пам'ятник встановлюється за російськи гроші із метою провокації та знущання над українською нацією, тому ті, хто його зламав - герої, а ти хто встановив - вороги.
А дятел лише ти, тому що не розумієш що до чого.
А дятел лише ти, тому що не розумієш що до чого.
показати весь коментар
12.07.2021 15:08
Ну так стань тем дятлом, который отремонтирует... Или твое- киздеть, не мешки таскать?!
показати весь коментар
12.07.2021 16:00
москалі нам не браття,це монголо-татарі.наші брати по крові та генах-це поляки і литовці. це найближчі нам народи. а кацаби навіть не словяни,а фіно-угри з монголо-татарами замішані.
показати весь коментар
12.07.2021 14:31 Відповісти
"Ні по роду,ні по матері" ніякі московити нам не родичі,а мерзенні та одвічні вороги!
показати весь коментар
12.07.2021 14:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/483609 ну монголо-татаров не существует. Есть в настоящий момент монголы, то же те еще ватники в большинстве, но все таки они гораздо цивилизованней по сравнению с лаптеногими
показати весь коментар
12.07.2021 14:41 Відповісти
при чому тут кров? дійсно: поляки і литвини близькі нам певною мірою. але багато в нас і половецької (навіть у призвіщах) і татарської (теж є у призвіщах) крові. У москалів татарської навіть більше. але татарин татарину - різниця. Наші татари згодом у козаки подалися ( не дивно що козак запросто в Криму шпигував). Бо воля козацька - у крові вних давно. А московські татари стали або московськими князями та бояринами, або опричниками з відомою всім звірячою жорстокістю.
От і видно цивілізаційну місію кацапів і українців. Ахметов - з москалів звичайно ж.
показати весь коментар
12.07.2021 15:16 Відповісти
до речі: за Білінським - казахи стверджують, що Чингіз-хан був представником їх родів а не монгольських. Бо казахи в час навали в більшості своїй були світлими. А монголи - темними. Як і зараз. Єдине, що їх обьєднувало - тюрська мова. Та можливо тенгріанство частково.
Те, що показують у фільмах, як Захар Беркут ото, дуже ненауково з точки зору історії. Татрські воїни виглядали не як монголи точно.
Монголи опікувалися підкоренням китайської величезної території і дійшли аж до Вьєтнаму.
показати весь коментар
12.07.2021 15:23 Відповісти
ЭТО ЖЕ КАКИМИ ИМБИЦИЛАМИ НАДО БЫТЬ, что бы на 7 году войны такое делать, ну уроды казламордые....или Пуйло им платит неплохо или действительно дауны зазомбированные (в Харькове ведь вещает ПутлерТВ), предатели ванючие
показати весь коментар
12.07.2021 14:39 Відповісти
... ну не было и не будет у тех особей -москалей ни какого чувства патриотизма .Этим особям следует выдать документ на проживание лишив всяких гражданских прав.Они эти особи тянут страну назад в прошлое совковое стойло.
показати весь коментар
12.07.2021 17:32 Відповісти
Хорошо бы вместе с этим камнем демонтировать и тех уродов, которые его устанавливали
показати весь коментар
12.07.2021 14:39 Відповісти
почему они не дружат с русскими на линии разграничения? они по нам стреляют, а мы им памятник..., и вообще такие памятники надо ставить в виде частокола и повыше на границе с рашкой, я даже не против надписей..., любых, только чтобы повернуты были от нас...
показати весь коментар
12.07.2021 14:41 Відповісти
у братского народа на счету более 15000 убитых Украинцев только за последние 7 лет. всего эти братья уничтожили десятки миллионов Украинцев. и если их сравнить с гитлеровской германией то еще не извесно кто из них хуже.
показати весь коментар
12.07.2021 14:44 Відповісти
Ізвєстна - касаби,
показати весь коментар
12.07.2021 14:50 Відповісти
Наступний раз треба розтяжки ставити після руйнування.
показати весь коментар
12.07.2021 14:44 Відповісти
"Дружбанів" бульдозером за поребрик!
показати весь коментар
12.07.2021 14:44 Відповісти
улюдкам терракта мало в 15 году
показати весь коментар
12.07.2021 14:45 Відповісти
Ну хоть написали на этом намогильном столбе , что два разных народа , а не один , уже прогресс в черепных коробках ватноголовых !
показати весь коментар
12.07.2021 14:46 Відповісти
КАЦАПСКИЙ ДУХ ! ( ЯКОБЫ РУССКАЯ ДУША ) ?
Простая русская душа, тупая рожа кацапа алкаша.
Портянки, )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра стекломой и кабачковая икра.
На полке палачу Ленину портрет, по пьянке дворнику минет.
Видон на свалку из окна и вечно битая вонючая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Обосраны подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного с женой.
Паленка, репа, брага, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДААА!! РАССЕЯ лапоть вялика!!
Да! Чуть и Украину не превратили в эту ужасную гадкую паРашу.
показати весь коментар
12.07.2021 16:01 Відповісти
БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ, МОСКАЛЬ!

Будь проклятий, москаль!
Ти навіщо напав?
Приніс нам смерть, печаль,
Війну в нас розпочав.
Кричав всім, що є брат,
Що не так, то сам знав.
Ти знов взяв автомат,
Й народ мій застогнав.
Знов від вас, з закордону.
По нам б'є "смерч" і «град»
Обіцяв охорону...
«Будапешт» зазнав зрад.
Скільки вбив ти народу,
Іхтамнет і рашист?
Ти з чортом вклав угоду,
На весь світ терорист.
Будьте прокляті суки,
«Сепари» й москалі.
Принесли ви нам муки
У міста й на селі.
11.09.2018
Анатолій Березенський
показати весь коментар
12.07.2021 14:51 Відповісти
Щербатий фаллос-це з медведчука ваяли?
показати весь коментар
12.07.2021 14:53 Відповісти
Дуже смішно коли кацапи ставят самі собі пам'ятник які вони гарні друзі.
показати весь коментар
12.07.2021 14:56 Відповісти
И старая кошелка Поздеева там, младшего сынка которого ныне дохлый наперсточник поставил рулить парком Горького, ради которого в банк заложили пол-Харькова. Сама у Гепы рулила коммуналкой в городе, разворовала и развалила все что можно, потом подалась в депутатши ворсовета.
показати весь коментар
12.07.2021 14:56 Відповісти
Топор жалко. Этот инструмент для таких процедур не предназначен. Нужна кувалда. А в плане оперативности-молодцы, всего час-и конец "дружбе"!
показати весь коментар
12.07.2021 14:58 Відповісти
ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години - Цензор.НЕТ 4055
показати весь коментар
12.07.2021 15:23 Відповісти

КАК ОНИ УЖЕ ДОСТАЛИ УКРАИНУ ЭТИ УГРО-ФИНСКИЕ ФАШИСТЫ )(УЙЛА МОСКАЛИ - КАЦАПЫ!
ФАШИСТ )(УЙЛО ТВЕРДИТ, ЧТО БРАТ ОН НАМ, НО НЕ БРАТ НАМ УГРО - ФИНСКИЙ ХАМ.
И НЕ НАБИВАЙТЕСЬ КАЦАПЫ В БРАТЬЯ ЗРЯ, РАБЫ - ХОЛОПЫ КРЕМЛЕВСКОГО ЦАРЯ.
ЧУДЬ, ВОДЬ, ВЕСЬ, МЕРЯ, МУРОМА, ЭРЗЯ, МОРДВА, ЛОПАРЬ, ЧУХОНЕЦ, ТАТАРВА.....
МЕДВЕДЬ, В ТАЙГЕ СОСУЩИЙ ЛАПУ, НА СВЕТ ПРОИЗВЕЛИ УЖАСНОГО КАЦАПА.
НАМ, БРАТЬЯ: СЕРБЫ И ПОЛЯКИ, НО НЕ БРАТЬЯ КАЦАПЫ, ЛАПТИ - МОСКАЛИ, ОДНАКО.
НАМ БРАТ СЛОВАК, ХОРВАТ, БОЛГАРИН, А ВАШ БРАТ КАЦАПЫ: УГРО -ФИНН И ТАТАРИН
НАМ УКРАИНЦАМ БРАТЬЯ БЫЛИ ТАКЖЕ БЕЛАРУСЫ? КОНЕЧНО И ЧЕХИ, ПЛЕМЯ ЯНА ГУСА,
СЛОВЕНЦЫ БРАТЬЯ, ЛУЖИЧАНЕ, НО В НАШИХ БРАТЬЯХ НЕТ КАЦАПСКОЙ ГАДКОЙ СРАНИ!
МОНГОЛ, ЯКУТ, УДМУРТ, АЛТАЕЦ И БУРЯТ- МОСКАЛЯ -КАЦАПА КРОВНЫХ БРАТЬЕВ РЯД,
ЭВЕНКИ, ЧУКЧИ, КАЛМЫКИ, ГУННЫ, САМОЕДЫ - КАЦАПОВ КАЗЛАМОРДЫХ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ.
ПО ЧТО УПОРНО МОНГОЛОИДНЫЕ МОСКАЛИ -КАЦАПЫ К СЛАВЯНАМ УКРАИНЦАМ ТЯНУТ СВОИ ЛАПЫ?
СМЕШНА ТЩЕТА ВСЕХ ИХ ГНИД ЗАТЕЙ - ВЕДЬ, У СЛАВЯНИНА -УКРАИНЦА НЕТ ИХ ЛАПТЕЙ!-
показати весь коментар
12.07.2021 15:29 Відповісти
оказывается, в Харькове есть патриоты родины?
показати весь коментар
12.07.2021 15:35 Відповісти
Мне не понятно - почему они за весь народ ( Украинский) решили? Если русня этим петухам братья от себя и ставили бы
показати весь коментар
12.07.2021 15:35 Відповісти
О апять харьковчанє ,пора вже давно пора місячні туристичні шоп-екскурсії у динири і линири влаштовувати братушкам хохлядям.
показати весь коментар
12.07.2021 15:40 Відповісти
Стара заїжджена тема.
показати весь коментар
12.07.2021 15:44 Відповісти
Что было бы если бы в 40-е года кто-то поставил камень дружбы с Гитлером? Отв.: ...издец
показати весь коментар
12.07.2021 16:14 Відповісти
А нельзя ли что бы этот "памятный знак"-высер опезежистных мразей был демонтирован вдребезги?
показати весь коментар
12.07.2021 16:43 Відповісти
на этом надгробье должна быть указана дата смерти российско-укрианской дружбы
показати весь коментар
12.07.2021 16:46 Відповісти
всем этим любителям дружбы по куску памятника на цепь на шею и пусть суки продолжают дружить !!!
показати весь коментар
12.07.2021 16:46 Відповісти
Всіх тих ссук шо на фото на карандаш. Треба їм "устроять жізнь" так, щоб життя в Україні їм небуло!
показати весь коментар
12.07.2021 16:58 Відповісти
Для опезежоповцев русские вояки-головорезы может быть и братья,для украинцев это враги убийцы ,оккупанты которые уничтожили миллионы и миллионы невинных украинцев.И после всех преступлений которая московия сотворила в нашей стране они еще набиваются нам в братья.Их наглости и подлости действительно нет предела.
показати весь коментар
12.07.2021 17:23 Відповісти
а за пазухой у них камінь дружби
показати весь коментар
12.07.2021 17:58 Відповісти
явякянчік, альооооооо! абрецьке лайно, яке прихистила українська слобожанщина...
показати весь коментар
12.07.2021 18:12 Відповісти
ИДИОТЫ !!! РОССИЯНЕ НЕ РУССКИЕ !!!
показати весь коментар
12.07.2021 19:11 Відповісти
А почему этот камень восстанавливают евреи ?
Если они за дружбу - пусть уберут кремлёвское оружие с украинской земли.
А то через Скабееву и Соловьёва натравливают русских на украинцев,
а тут картинно "восстанавливают" бетонный обломок дружбы ...
показати весь коментар
12.07.2021 19:43 Відповісти
Хороший камень. Осталось высечь - Путин В.В. и даты. Столпотворение справляющих нужду, обеспечено
показати весь коментар
13.07.2021 03:38 Відповісти
то могильна плита. тільки дата вказана не коректна
показати весь коментар
13.07.2021 09:05 Відповісти
має бути "30.12.1922 - 26.02.2014"
показати весь коментар
13.07.2021 09:10 Відповісти
надо было этих угребков, ставивших каменюку, зарыть в землю, а сверху поставить камень и написать - так будет с каждым кацапоидным мудаком...
показати весь коментар
13.07.2021 09:13 Відповісти
Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее. ©
"Ваєвалі, пабєждалі, вмєстє билі сільнєє." Ко-ко-ко...
Та ваш кумир ***** на вас член поклав: "https://www.youtube.com/watch?v=B1yiaQ-Z-84 В Великой Отечественной войне мьі победили бьі и без Украиньі! "
А ви, дуполизи-*************, досі лізете до кацапів зі своїми шмарклями: "Мьіжебратья навєкі!"
Тьху, мля!

ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години - Цензор.НЕТ 2285
показати весь коментар
13.07.2021 09:14 Відповісти
ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години - Цензор.НЕТ 2000
показати весь коментар
13.07.2021 09:40 Відповісти
забити б наволоч тим каменем.
показати весь коментар
13.07.2021 09:37 Відповісти
На фотках якісь жирні бухарікі з цирозною печінкою.
показати весь коментар
30.07.2021 13:29 Відповісти
 
 