ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години. ФОТОрепортаж

У селищі Руська Лозова під Харковом вдруге за рік з ініціативи ОПЗЖ відновили пам'ятний знак "дружби українського і російського народів", але протягом години його знову демонтували.

Про відновлення пам'ятника 12 липня повідомив голова фракції "Опозиційна платформа - За життя" в Харківській міськраді Андрій Лесик на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вчергове в Харкові відновлено пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Цей знак розташовується неподалік кордону Росії та України. Хочу наголосити, що в наш непевний час ми хочемо ще раз нагадати, що росіяни і українці пройшли разом довгий шлях. Пліч-о-пліч працювали, будували і воювали. У кінцевому підсумку, завжди перемагали. Разом ми були вдвічі сильнішими. Між нашими народами існує державний кордон, але кордонів між людьми не існує. У нас одні й ті самі цінності: ми всі хочемо миру, зміцнення економічних зв'язків і процвітання наших народів", - написав Лесик.

Також дивіться: ОПЗЖ відновила під Харковом зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією. Активісти знову його розбили. ВІДЕО+ФОТО

До знаку принесли прапор з написом "Російський та український народи - братські навіки!".











Тим часом, журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" повідомляє, що пам'ятник демонтували протягом години.

"Протягом години під Харковом демонтували пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Минулого разу табличку знесли за день. Цього разу - за годину", - написав Рудоманов.

Як повідомлялося, в березні ОПЗЖ вже відновлювала зруйнований у 2017-му камінь дружби з Росією під Харковом, але активісти знову його розбили.