"Напали, побили, вивезли в ліс, вимагаючи повернути неіснуючий борг", - поліція затримала жителів Трускавця та Львова за викрадення людини. ФОТО
Як встановили правоохоронці, жителі Трускавця та Львова, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння грабежів та розбоїв, напали на жителя Борислава, побили його, силоміць посадили в автомобіль та вивезли у ліс, вимагаючи повернути неіснуючий борг.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.
11 липня близько 23:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Коваліва у місті Борислав невідомі чоловіки напали на місцевого мешканця, побили його, силоміць посадили в автомобіль (ймовірно, "Ауді"), після чого поїхали у невідомому напрямку.
На території Львівщини було введено спеціальну поліцейську операцію. До розкриття злочину були залучені: слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, групи реагування патрульної поліції та співробітники інших підрозділів відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції, а також поліції Львівщини.
Упродовж 30 хвилин правоохоронці розшукали чоловіка, на якого був вчинений напад – 20-річного жителя Борислава. Хлопець повідомив, що зловмисники повезли його у лісовий масив, побили, вимагаючи повернути неіснуючий борг, після чого поїхали. Він зумів самостійно вийти з лісу у місто Трускавець, де його і виявили поліцейські.
Як встановили правоохоронці, до вчинення злочину причетні жителі Трускавця та Львова віком 30 та 38 років, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, грабежів та розбоїв. Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.
Також поліцейські розшукали автомобіль-таксі "Ауді", яким скористались нападники.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
