6 381 29

"Напали, побили, вивезли в ліс, вимагаючи повернути неіснуючий борг", - поліція затримала жителів Трускавця та Львова за викрадення людини. ФОТО

Як встановили правоохоронці, жителі Трускавця та Львова, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння грабежів та розбоїв, напали на жителя Борислава, побили його, силоміць посадили в автомобіль та вивезли у ліс, вимагаючи повернути неіснуючий борг.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

11 липня близько 23:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Коваліва у місті Борислав невідомі чоловіки напали на місцевого мешканця, побили його, силоміць посадили в автомобіль (ймовірно, "Ауді"), після чого поїхали у невідомому напрямку.

На території Львівщини було введено спеціальну поліцейську операцію. До розкриття злочину були залучені: слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, групи реагування патрульної поліції та співробітники інших підрозділів відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції, а також поліції Львівщини.

Упродовж 30 хвилин правоохоронці розшукали чоловіка, на якого був вчинений напад – 20-річного жителя Борислава. Хлопець повідомив, що зловмисники повезли його у лісовий масив, побили, вимагаючи повернути неіснуючий борг, після чого поїхали. Він зумів самостійно вийти з лісу у місто Трускавець, де його і виявили поліцейські.

Напали, побили, вивезли в ліс, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція затримала жителів Трускавця та Львова за викрадення людини 01
Напали, побили, вивезли в ліс, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція затримала жителів Трускавця та Львова за викрадення людини 02

Як встановили правоохоронці, до вчинення злочину причетні жителі Трускавця та Львова віком 30 та 38 років, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, грабежів та розбоїв. Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Також поліцейські розшукали автомобіль-таксі "Ауді", яким скористались нападники.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Дивіться також: Insta-блогерка Якименко з Харкова інсценувала своє викрадення, намагаючись отримати понад 4 млн грн викупу від "спонсора" з Росії. ФОТО

Нацполіція (15429) викрадення (832) Львівська область (2525)
Топ коментарі
+2
Ну, зачем вы так! В Донбасс-Арену было вложено 400 миллионов долларов инвестиций!!!
показати весь коментар
12.07.2021 16:40 Відповісти
+1
Всі це хто, лапті з Бугульми? Українці так не вважають, інша справа що захід не дав провести русифікацію України, а так люди однакові що у Львові, що в Житомирі з Херсоном.
показати весь коментар
12.07.2021 16:42 Відповісти
+1
Їм так телеящик розказав, посилання про більше вкладення грошей в захід воно звичайно не дасть.
показати весь коментар
12.07.2021 16:43 Відповісти
за что их так, может тоже станут в будущем президентами
показати весь коментар
12.07.2021 16:33 Відповісти
такі в депутатах слуг народу
зараз по всій країні
показати весь коментар
12.07.2021 18:49 Відповісти
Ну, зачем вы так! В Донбасс-Арену было вложено 400 миллионов долларов инвестиций!!!
показати весь коментар
12.07.2021 16:40 Відповісти
Їм так телеящик розказав, посилання про більше вкладення грошей в захід воно звичайно не дасть.
показати весь коментар
12.07.2021 16:43 Відповісти
Как приятно встретить здравомыслящего думающего человека, который черпает информацию из документов и первоисточников!!!
Будьте хорошим, поделитесь вашими документами!

Мы хотим (я уж точно!) перестать получать заангажированную перекрученную информацию, и узнавать о событиях и явлениях в нашей стране из оригинальных документов!
показати весь коментар
12.07.2021 16:56 Відповісти
А что ваши документы говорят о тратах бюжета в процентном отношении?

Ну, или может есть даже абсолютные цифры?
Сколько сейчас тратится денег из бюджета на подконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей. Очень интересно узнать, что об этих суммах пишут в ваших документах!
показати весь коментар
12.07.2021 16:58 Відповісти
Где документ по данному вопросу, который ты читал? Научись отвечать за свои слова.
Или просто имей смелость признать, что вот это ("я в отличие от тебя зомби документы читаю") ты ляпнул просто для красного словца, а на самом деле свои знания черпал из этого видео из Ютуба.
показати весь коментар
12.07.2021 17:30 Відповісти
Вот как не процитировать слова другого пользователя на этой ветке:
"ти ідіот чи кацап?"

Что за детский съезд про то, устраивает меня ютьюб или нет?
Ты, не-зомби, написал, что черпаешь информацию из "документов", в отличии от зомби.
Но оказывается, ты посмотрел видосик на канале Шария (с#ка, ШАРИЯ!) и назвал это "чтением документов".

Русские, вы неисправимы.
показати весь коментар
12.07.2021 17:38 Відповісти
Всі це хто, лапті з Бугульми? Українці так не вважають, інша справа що захід не дав провести русифікацію України, а так люди однакові що у Львові, що в Житомирі з Херсоном.
показати весь коментар
12.07.2021 16:42 Відповісти
Ты ж на "западе", "немец" ? Что тебя не устраивает во внутренних делах Украины ?
показати весь коментар
12.07.2021 16:52 Відповісти
Стерненка як наказали за викрадення людини? Поки буде таке "наказання," будуть викраденяя і "безпредел". Тільки якби це відбувалося з тими, хто до цього докерувався в державі, може швидше дійшлоб...
показати весь коментар
12.07.2021 17:02 Відповісти
 
 