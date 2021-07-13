Столиця на першому місці в рейтингу регіонів країни за темпами вакцинації, - Ляшко. ІНФОГРАФІКА
Київ на першому місці за темпами вакцинацій по країні.
Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook в понеділок, 12 липня, інформує Цензор.НЕТ.
За даними МОЗ, за весь час кампанії у Києві введено 16 335 доз вакцини від COVID на 100 000 населення.
"З початку кампанії вакцинації, найвищий рівень охоплення щепленнями на 100 тис. населення показує місто Київ, їхній показник перевищує середній по Україні в 2 рази", - написав Ляшко.
Він зазначив, що на другому місці - Полтавська область (13250), на третьому - Київська область (13230).
"В цілому зроблено за тиждень 563 тисячі щеплень. Це найбільше з початку кампанії вакцинації", - підсумував Ляшко.
У КМДА повідомили, що у столиці вакцинуватися можна і в Центрі вакцинації на Лівобережній і в міні-вакцинальних центрах, що працюють на вихідних, і в пунктах щеплень Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва.
Раніше лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко закликав киян захистити своє здоров'я і вакцинуватись.
Очередей в клинике на вакцинацию НЕТ.
Приходи. вакцинируйся и живи минимум 9-10 месяцев совершенно спокойно.
Я - вакцинирован.
В ходе судебного процесса проводимого Высоким судом Бомбея (ведущий судья(G. S. KULKARNI, J. акт о возбуждении дела 11-PIL(L)-11264-2021) выяснены подробности изготовления фальсифицированных вакцин CoviShield производства Serum Institute of India.
Партия реализуемая в Мумбаи, где собственно и вскрыта афера, являлась небольшой частью партии вакцины общим количеством в 2.18 млн. доз изготовленных на мощностях производителя и заполненная физиологическим раствором вместо вакцин. на складе Serum Institute of India в Poona в штате Махараштра было обнаружено 116 тысяч доз фальсификата.
Сколько было произведено и где остальная фальсифицированная продукция, пока не выяснено, но правительство Индии объявило процесс секретным в связи в "возможными последствиями государственной безопасности".
В связи с этим интересно бы было посмотреть украинский акт приема партии индийской вакцины с лабораторными анализами.
Но поскольку там можно вакцинироваться только Спутником- заболеваемость и главное - СМЕРТНОСТЬ в России РАСТЕТ. У нас такая заболеваемость была только в пиковые зимние месяцы.