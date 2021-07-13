УКР
2 026 8

Столиця на першому місці в рейтингу регіонів країни за темпами вакцинації, - Ляшко. ІНФОГРАФІКА

Київ на першому місці за темпами вакцинацій по країні.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook в понеділок, 12 липня, інформує Цензор.НЕТ.

За даними МОЗ, за весь час кампанії у Києві введено 16 335 доз вакцини від COVID на 100 000 населення.

"З початку кампанії вакцинації, найвищий рівень охоплення щепленнями на 100 тис. населення показує місто Київ, їхній показник перевищує середній по Україні в 2 рази", - написав Ляшко.

Він зазначив, що на другому місці - Полтавська область (13250), на третьому - Київська область (13230).

Читайте також: Понад 50% дорослого населення в ЄС уже повністю вакциновано, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

"В цілому зроблено за тиждень 563 тисячі щеплень. Це найбільше з початку кампанії вакцинації", - підсумував Ляшко.

У КМДА повідомили, що у столиці вакцинуватися можна і в Центрі вакцинації на Лівобережній і в міні-вакцинальних центрах, що працюють на вихідних, і в пунктах щеплень Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва.

Раніше лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко закликав киян захистити своє здоров'я і вакцинуватись.

Столиця на першому місці в рейтингу регіонів країни за темпами вакцинації, - Ляшко 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
норм. завджи там дe найбiльшe плотнiсть насeлeння i iнфeкцiйна жопа бiльшe
12.07.2021 16:48 Відповісти
Перекличка граждан с высоким IQ и всех остальных открыта.

Очередей в клинике на вакцинацию НЕТ.
Приходи. вакцинируйся и живи минимум 9-10 месяцев совершенно спокойно.

Я - вакцинирован.
13.07.2021 14:23 Відповісти
темпы вакцинации ЧЕМ?))
В ходе судебного процесса проводимого Высоким судом Бомбея (ведущий судья(G. S. KULKARNI, J. акт о возбуждении дела 11-PIL(L)-11264-2021) выяснены подробности изготовления фальсифицированных вакцин CoviShield производства Serum Institute of India.
Партия реализуемая в Мумбаи, где собственно и вскрыта афера, являлась небольшой частью партии вакцины общим количеством в 2.18 млн. доз изготовленных на мощностях производителя и заполненная физиологическим раствором вместо вакцин. на складе Serum Institute of India в Poona в штате Махараштра было обнаружено 116 тысяч доз фальсификата.

Сколько было произведено и где остальная фальсифицированная продукция, пока не выяснено, но правительство Индии объявило процесс секретным в связи в "возможными последствиями государственной безопасности".
В связи с этим интересно бы было посмотреть украинский акт приема партии индийской вакцины с лабораторными анализами. ‎
12.07.2021 16:48 Відповісти
у даному випадку, усе обладнання для аналізу- це рахувальна машина для банкнот... Зе!гнойні мерзоти на чолі із припіздентом пів-шостим та цінителі серіалів- щоб ви повиздихали у муках.
12.07.2021 17:15 Відповісти
КовиШилд в Киеве уже давно не используется. Используется КоронаВак и Комирнати (Файзер)
13.07.2021 14:00 Відповісти
Столиця на першому місці в рейтингу регіонів країни за темпами вакцинації, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7307
13.07.2021 14:05 Відповісти
как раз наоборот - в России ввели обязательную вакцинацию. Увольняют с работы, не пускают в кафе, рестораны, кинотеатры и на учебу.

Но поскольку там можно вакцинироваться только Спутником- заболеваемость и главное - СМЕРТНОСТЬ в России РАСТЕТ. У нас такая заболеваемость была только в пиковые зимние месяцы.
13.07.2021 14:25 Відповісти
....теперь бы отстать по заболеваемости !!!
13.07.2021 14:47 Відповісти
 
 