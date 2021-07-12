Одеський митник за $100-250 "прискорював" оформлення "євроблях", без хабаря процес затягувався на невизначений термін, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили державному інспектору одного з відділів митного оформлення Одеської митниці про підозру в корупції - за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облпрокуратури.

"З’ясовано, що митник налагодив злочинну схему з систематичного одержання хабарів від громадян за безперешкодне оформлення в режимі "імпорт" автомобілів з іноземною реєстрацією.

Від 100 до 250 доларів США за одиницю службовець "оцінив" швидке оформлення автомобілів, ввезених з США та Південної Кореї, а також не створення штучних перешкод під час оформлення. При цьому, у разі митного оформлення дорогих авто, сума неправомірної вигоди встановлювалась окремо.

У разі відмови надавати неправомірні кошти, підприємців чекали тривалі митні догляди та затягування процесу оформлення ввозу на невизначений термін", - зазначається в повідомленні.

Митника затримали одразу після одержання $1040 хабаря за митне оформлення в режимі "імпорт" 7 транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

У прокуратурі зазначають, що за такий злочин передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

