УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5170 відвідувачів онлайн
Новини Фото Боротьба з корупцією
2 084 7

Одеський митник за $100-250 "прискорював" оформлення "євроблях", без хабаря процес затягувався на невизначений термін, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили державному інспектору одного з відділів митного оформлення Одеської митниці про підозру в корупції - за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облпрокуратури.

"З’ясовано, що митник налагодив злочинну схему з систематичного одержання хабарів від громадян за безперешкодне оформлення в режимі "імпорт" автомобілів з іноземною реєстрацією.

Від 100 до 250 доларів США за одиницю службовець "оцінив" швидке оформлення автомобілів, ввезених з США та Південної Кореї, а також не створення штучних перешкод під час оформлення. При цьому, у разі митного оформлення дорогих авто, сума неправомірної вигоди встановлювалась окремо.

У разі відмови надавати неправомірні кошти, підприємців чекали тривалі митні догляди та затягування процесу оформлення ввозу на невизначений термін", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано прикордонницю, яка за 8 тис. євро "допомагала" оформляти громадянство Ізраїлю і країн ЄС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Митника затримали одразу після одержання $1040 хабаря за митне оформлення в режимі "імпорт" 7 транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

У прокуратурі зазначають, що за такий злочин передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одеський митник за $100-250 прискорював оформлення євроблях, без хабаря процес затягувався на невизначений термін, - облпрокуратура 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военком задержан на Черниговщине на взятке 1200 долл. за освобождение от срочной службы, - Нацполиция

Одеський митник за $100-250 прискорював оформлення євроблях, без хабаря процес затягувався на невизначений термін, - облпрокуратура 02
Одеський митник за $100-250 прискорював оформлення євроблях, без хабаря процес затягувався на невизначений термін, - облпрокуратура 03
Одеський митник за $100-250 прискорював оформлення євроблях, без хабаря процес затягувався на невизначений термін, - облпрокуратура 04
Одеський митник за $100-250 прискорював оформлення євроблях, без хабаря процес затягувався на невизначений термін, - облпрокуратура 05

Также смотрите: Чиновников ГСЧС и Госмиграции задержали при получении взяток на Одесчине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4776) Одеська область (3448) Правоохоронні органи (2710) прокуратура (3733) силовики (2516) митниця (1911) Державна митна служба (684)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь надо ускорить оформление его на бутылку
показати весь коментар
12.07.2021 16:49 Відповісти
Ага, только одесский, и только за евробляхи! Оставьте этот пафос для тех, кто на таможне никогда не оформлялся
показати весь коментар
12.07.2021 17:04 Відповісти
усім кого задіяли у СПЕЦСПЕЦСПЕЦ операції- Браво!!! Та з одужанням від глухо-сліпоти чи прозрінням... Піймали, одного із таких самих як усі.
показати весь коментар
12.07.2021 17:32 Відповісти
За последний месяц машині заметно сдешевели.
показати весь коментар
12.07.2021 17:14 Відповісти
Там можна спокійно хабарничати через митних брокерів, без яких ту задрипану євробляху неможливо розмитнити згідно із законом, який діяв іще в лютому 2019 р.
показати весь коментар
12.07.2021 17:42 Відповісти
Законодатель умышленно пишет законы так,что бы страна была наполнена взяточниками.
показати весь коментар
12.07.2021 17:44 Відповісти
6 машин ускорил только за день?)
показати весь коментар
12.07.2021 18:55 Відповісти
 
 