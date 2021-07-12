Чиновники Харківської міськради вкрали призначені для продуктів у дитсадки 5 млн грн, - правоохоронці. ФОТОрепортаж

Чиновники закуповували продукти за завищеними цінами, організувавши аукціони таким чином, щоб на них перемагали тільки "потрібні" постачальники.

Про це повідомляють поліція та прокуратура Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проведення державних закупівель посадові особи структурних підрозділів Харківської міської ради свідомо надавали переваги підконтрольним фірмам. Надалі з ними укладали договори на поставку продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади міста. Однак, як з'ясували поліцейські, попри повний розрахунок, продукція поставлялася не в повному обсязі і за завищеними цінами. Крім того, її якість не відповідала характеристикам, зазначеним у документації конкурсних торгів", - розповіли в поліції.

За попередніми даними, тільки на закупівлі молочної продукції вкрали понад 5 млн грн. Загальну суму збитків слідство ще встановлює.

В межах розслідування провели понад 30 обшуків. У фігурантів вилучено 250 тис. доларів і 250 тис. євро. Гроші вони зберігали в банківських скриньках, відкритих на підставних осіб.

Читайте також: Начальника СІЗО, підозрюваного у привласненні 165 тис. грн під час ремонту камер, заарештовано на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО













