УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5170 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 269 24

Чиновники Харківської міськради вкрали призначені для продуктів у дитсадки 5 млн грн, - правоохоронці. ФОТОрепортаж

Чиновники закуповували продукти за завищеними цінами, організувавши аукціони таким чином, щоб на них перемагали тільки "потрібні" постачальники.

Про це повідомляють поліція та прокуратура Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проведення державних закупівель посадові особи структурних підрозділів Харківської міської ради свідомо надавали переваги підконтрольним фірмам. Надалі з ними укладали договори на поставку продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади міста. Однак, як з'ясували поліцейські, попри повний розрахунок, продукція поставлялася не в повному обсязі і за завищеними цінами. Крім того, її якість не відповідала характеристикам, зазначеним у документації конкурсних торгів", - розповіли в поліції.

За попередніми даними, тільки на закупівлі молочної продукції вкрали понад 5 млн грн. Загальну суму збитків слідство ще встановлює.

В межах розслідування провели понад 30 обшуків. У фігурантів вилучено 250 тис. доларів і 250 тис. євро. Гроші вони зберігали в банківських скриньках, відкритих на підставних осіб.

Читайте також: Начальника СІЗО, підозрюваного у привласненні 165 тис. грн під час ремонту камер, заарештовано на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

Чиновники Харківської міськради вкрали призначені для продуктів у дитсадки 5 млн грн, - правоохоронці 01
Чиновники Харківської міськради вкрали призначені для продуктів у дитсадки 5 млн грн, - правоохоронці 02
Чиновники Харківської міськради вкрали призначені для продуктів у дитсадки 5 млн грн, - правоохоронці 03
Чиновники Харківської міськради вкрали призначені для продуктів у дитсадки 5 млн грн, - правоохоронці 04
Чиновники Харківської міськради вкрали призначені для продуктів у дитсадки 5 млн грн, - правоохоронці 05
Чиновники Харківської міськради вкрали призначені для продуктів у дитсадки 5 млн грн, - правоохоронці 06
Чиновники Харківської міськради вкрали призначені для продуктів у дитсадки 5 млн грн, - правоохоронці 07

Автор: 

міськрада (478) обшук (2017) Нацполіція (15429) прокуратура (3733) Харків (5855) крадіжка (664)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Дело Гепы живет и процветает!
показати весь коментар
12.07.2021 16:52 Відповісти
+6
Тех выродков, кто крал на еде у маленьких детей без зазрения совести нужно вешать, причём прилюдно Минимум же 12 лет с конфискацией. .
показати весь коментар
12.07.2021 16:52 Відповісти
+5
Чиновники Харьковского горсовета украли предназначенные для продуктов в детсады 5 млн грн, - правоохранители - Цензор.НЕТ 7549
показати весь коментар
12.07.2021 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чиновники Харьковского горсовета украли предназначенные для продуктов в детсады 5 млн грн, - правоохранители - Цензор.НЕТ 7549
показати весь коментар
12.07.2021 16:50 Відповісти
потрібно формувати наглядові ради з батьків, громадскості в дошкільних закладах і доручати директору здійснювати закупівлі
показати весь коментар
12.07.2021 16:51 Відповісти
Директор почти всегда в доле, кухарки, и те воруют.А родители...большей частью молчаливо оправдывают подобное воровство.
показати весь коментар
12.07.2021 17:14 Відповісти
Ви просто не розумієте як це працює. Вкінці року звіт про використані кошти і відповідно звільнення крісла. Поліції на всіх не вистачить. Не можна жити з совковою психологією, "я начальник, ти дурак". Зрештою це кошти громади і громада за це відповідає і контролює, а не чиновники.
показати весь коментар
12.07.2021 17:21 Відповісти
Абсолютно все-під нагляд батьківських комітетів,не давати пацюкам(навіть без лапок) обжирати і оббирати дітей!
показати весь коментар
12.07.2021 19:08 Відповісти
Чиновники Харьковского горсовета украли предназначенные для продуктов в детсады 5 млн грн, - правоохранители - Цензор.НЕТ 9779
показати весь коментар
12.07.2021 16:52 Відповісти
Тех выродков, кто крал на еде у маленьких детей без зазрения совести нужно вешать, причём прилюдно Минимум же 12 лет с конфискацией. .
показати весь коментар
12.07.2021 16:52 Відповісти
Дело Гепы живет и процветает!
показати весь коментар
12.07.2021 16:52 Відповісти
Ну Гепу ж не посадили... Сразу 7 прокуроров перестали являться на заседания судов... И при чем тут Порошенко?
показати весь коментар
12.07.2021 17:02 Відповісти
Покидьки...
показати весь коментар
12.07.2021 16:54 Відповісти
к сожалению подобное по всей стране...тут видимо не поделились с кем-то
показати весь коментар
12.07.2021 16:56 Відповісти
На своих же детях наживаются. Это конченые скоты и мрази
показати весь коментар
12.07.2021 16:57 Відповісти
Никогда не будет порядка в стране. Почти все кто в правительстве воруют.
показати весь коментар
12.07.2021 17:03 Відповісти
Чиновники Харьковского горсовета украли предназначенные для продуктов в детсады 5 млн грн, - правоохранители - Цензор.НЕТ 4807
показати весь коментар
12.07.2021 17:06 Відповісти
щось у Харкові здохло... Ага, саме ця пацючина.
показати весь коментар
12.07.2021 17:56 Відповісти
Покидьки...
показати весь коментар
12.07.2021 17:09 Відповісти
В Китае их бы расстреляли. И половину из партии Слуг тоже.)
показати весь коментар
12.07.2021 17:38 Відповісти
это нормально!...правильно?
показати весь коментар
12.07.2021 17:44 Відповісти
вихованцi Гепи? гарний у них вчитель був...
показати весь коментар
12.07.2021 18:03 Відповісти
Тепер треба доказувати, що в них був умисел збагатитись, або збагатити когось начебто постороннього.
показати весь коментар
12.07.2021 20:42 Відповісти
На Київщині таке ж. Гнилі яблука, гнилі сливи,гнилі огірки. Про склад обідів взагалі тільки можна здогадуватись, перевірити не можливо. Мы довіряємо шлунки своїх дітей, а контроль виконати не можемо. Гидко і прикро. Але у чиновників на папері все ок.
показати весь коментар
12.07.2021 21:52 Відповісти
При проведении государственных закупок должностные лица структурных подразделений Харьковского городского совета сознательно предоставляли преимущества подконтрольным фирмам. По предварительным данным, только на закупке молочной продукции украли более 5 млн грн. Источник: https://censor.net/ru/p3276582

КЕРНЕСЕВСЬКІ ВИРОДКИ
показати весь коментар
12.07.2021 21:59 Відповісти
К сожалению такое наверное во всех горсоветах, в Днепре точно тоже самое. Они называют это "зарабатывать". Все только через откаты, свои конторки и коммунальные предприятия открытые под себя. Там просто куча ловчил, которые пришли воровать. Депутаты дерибанят бюджет на проекты с которых можно срубить капусты. О ком о ком, а о чужих детях они там думают в последнюю очередь.
показати весь коментар
12.07.2021 22:45 Відповісти
 
 