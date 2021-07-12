УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10257 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окупація Криму
22 155 61

Казанський про статтю Путіна: Якщо "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом. КАРТА

Вихід статті Володимира Путіна українською свідчить, що керівництво РФ починається зважати на те, що в українців є своя мова.

На це вказує в Facebook медійник Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Путін написав статтю про Україну, яка опублікована на сайті Кремля зокрема й українською мовою. Мабуть, поступово керівництво РФ все ж приймає неминуче і починає зважати на те, що українці мають свою мову", - пише він.

Казанський констатує, що публікація "в основному є похмурим переказом радянського підручника історії, вона сповнена брехні і маніпуляцій". Найбільше йому сподобався такий фрагмент: "Хочете створити власну державу? Будь ласка! Але на яких умовах? Нагадаю тут оцінку, яку дав один із найяскравіших політичних діячів нової Росії, перший мер Санкт-Петербурга А. Собчак. Як високопрофесійний юрист він вважав, що будь-яке рішення має бути легітимним, і тому в 1992 році висловив таку думку: республіки-засновники Союзу після того, як вони самі ж анулювали Договір 1922 року, мають повернутися в ті межі, в яких вони вступили до складу Союзу. А всі решта територіальні придбання - це предмет для обговорення, переговорів, тому що анульовано підставу".

Читайте також: Путін: "Сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи"

"Зрозуміло, що таким чином Путін намагається обґрунтувати анексію Криму. От тільки є один маленький нюанс. До складу СРСР Україна в 1922 році входила без Криму, але зате з Таганрогом, Кам'янським, Гуково, і значним шматком сучасної Ростовської області (див. Карту). Ця земля тоді входила до складу Донецької губернії УРСР, і була передана до складу Української РСР тільки в 1924 році.

І якщо вже "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог з Шахтами і Новошахтинськом.

Ну а взагалі, звичайно, все це ображене старече бубоніння про те, що 30 років тому щось не так поділили, не має ніякого сенсу. Україна має міжнародне визнання в межах 1991 року. І будь-які територіальні претензії, висунуті нам зараз - є агресія і фашизм", - підкреслив Казанський.

Казанський про статтю Путіна: Якщо великий історик вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін дав низку доручень після телефонної розмови з Байденом, - Пєсков


Казанський про статтю Путіна: Якщо великий історик вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом 02

Нагадаємо, 12 липня на сайті Кремля опубліковано статтю "Про історичну єдність росіян і українців" від імені Володимира Путіна. У ній він, зокрема, стверджує, що Україні нібито не потрібен Донбас. Крім того, на його думку, Україна "створювалася за рахунок історичної Росії", а під час проголошення незалежності мала повернутися в межі, в яких вступала до складу СРСР.

Автор: 

кордон (4873) путін володимир (24655) Казанський Денис (308)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Не стоит с придурком спорить... и доказывать что либо, только макинтош деревянный его успокоит.
показати весь коментар
12.07.2021 19:47 Відповісти
+23
***** эту статью не для нас писало, а для ушей своих подданных, для внутреннего употребления. Про отношение к нему украинцев он прекрасно осведомлен, поэтому и бесится.
показати весь коментар
12.07.2021 19:49 Відповісти
+18
Мировое сообщество и РФ признали Украину в её границах. Этого достаточно. Никакие маразматические статейки не изменят того факта, что РФ совершила военную агрессию против Украины.
Это Япония имеет справедливые территориальные претензии к РФ и не признаёт её границ.
показати весь коментар
12.07.2021 19:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не стоит с придурком спорить... и доказывать что либо, только макинтош деревянный его успокоит.
показати весь коментар
12.07.2021 19:47 Відповісти
как говорится "Никогда не спорь с дураком. Сначала он опустит тебя до своего уровня, а потом задавит опытом."
показати весь коментар
12.07.2021 19:53 Відповісти
Адін народ ?
дві різних мови
Адін народ ?
дві різні країни
Адін народ ?
два різні менталітати

"а может нам что-то в консерватории кремле сменить ?"
М.Жванецкий
показати весь коментар
12.07.2021 20:10 Відповісти
Це дуже серйозна стаття, розколює наше суспільство , під видом братського народу Путін хоче вернути нас, РФ ,в межі Російської імперії до 1917року...?Один народ...?Скільки мільйонів українців згинули в Гулазі, при Голодоморах, репресіях, війнах...? А зараз піднімає попів УПЦ МП на супротив приїзду Вселенського Патріарха до святкування в Україні 30 річницю незалежності України... ? На 30 річницю треба чекати провокації...?!
показати весь коментар
12.07.2021 21:56 Відповісти
Мы просто не понимаем, насколько велик корифей всех наук, бывший дохлый троечник Путин...

Он даже историю 1000-летнего периода запросто в одной статье переписывает, потому что он самый умный историк всех времён и народов.

Он по 35 законов в день подписывает...это ж сколько в голове укладывается?
Это ж сколько генов и скреп срослось в одном человеке?
А всего-то был маленьким серым завклубом в Дрездене... Но как поднялся..
показати весь коментар
12.07.2021 23:42 Відповісти
фуйло может ставить условия только чертям в аду,
и выбор у него небольшой : смола или кипяток
показати весь коментар
12.07.2021 19:48 Відповісти
Пуйло колись подохне. А ось 145 мільйонів довбанутих мокшів ще на довгі десятиліття будуть нашими щирими ворогами.
показати весь коментар
12.07.2021 19:58 Відповісти
вони були, є і будуть, завжди. кажуть їх вже не 145, а десь 80
показати весь коментар
12.07.2021 23:17 Відповісти
Не,одно в другом,неважно в какой последовательности...
показати весь коментар
12.07.2021 20:01 Відповісти
***** эту статью не для нас писало, а для ушей своих подданных, для внутреннего употребления. Про отношение к нему украинцев он прекрасно осведомлен, поэтому и бесится.
показати весь коментар
12.07.2021 19:49 Відповісти
12 червня 1990 року рф оголосила про свою незалежність від зобовязань срср, а через рік обрала собі президента, наслєднік якого - путін...і повертатись треба послідовно: спочатку відсторонити путіна, потім анулювати рф

кому росія прагне повернути калінінградську область?
хай живе незалежна тува!!!
показати весь коментар
12.07.2021 19:59 Відповісти
***** писало?) отличная шутка)
***** такой же клоун, как и наш
показати весь коментар
13.07.2021 18:39 Відповісти
Крадій ботоксний все на свою користь рахує
показати весь коментар
12.07.2021 19:51 Відповісти
пусть наша ЗЕ-Вава куда нибудь Путину заглянет, авось деду щекотно станет, и он вернет краденое.
показати весь коментар
12.07.2021 19:52 Відповісти
Схоже Клоун в дитинстві мріяв стати проктологом.
показати весь коментар
12.07.2021 21:36 Відповісти
нужно понять главное: война будет продолжаться..
показати весь коментар
12.07.2021 19:54 Відповісти
война не война - а давить на Украину будут не по децки.
как тут не вспомнить слова, приписываемые украинскому политическому деятелю Винниченко В.К: "Російський демократ закінчується там, де починається українське питання"
показати весь коментар
12.07.2021 19:58 Відповісти
Логика преступника, который ищет оправдание своим преступлениям, лишь бы не признаться, что он обычный гопник. Сначала украл, а потом давай обсуждать.
показати весь коментар
12.07.2021 19:56 Відповісти
Как будто украинцы не участвовали в войнах в составе Рос Империи или СССР и не имеют никакого отношения к границам современной Украины.
показати весь коментар
12.07.2021 19:57 Відповісти
занятно, что самый известный матрос обороны севастополя в 1853-1856 годов матрос Кошка родом из полтавской области. вопросы логистики в российской империи, походу, решались правильно и если пристально посмотреть на списки флотских экипажей и пехотных частей то окажется, что подавляющее большинство в их составе были украинцы (или малоросы, как тогда стыдливо называли украинцев, искореняя национальную идентичность). бо банально проще было набрать рекрутов из Украины, чем тащить их из эрэфии. так, что окажется, что город "русских моряков" на самом деле город "украинских моряков".
показати весь коментар
12.07.2021 20:04 Відповісти
Даруйте, але легендарний матрос Кішка родом з села Ометинці Вінницької області.
показати весь коментар
12.07.2021 21:07 Відповісти
вы правы. запамятовал. и это не отменяет, что он украинец.
показати весь коментар
12.07.2021 21:31 Відповісти
Піхотних - ні. Справа у тому, що піхотні полки, які формувались в Україні, прикривали кордон з австрійцями. Микола не довіряв цісарю і боявся приєднання Австро-Угорщини до коаліції. В Крим була перекинута піхота з глибин орди.
Але, загалом, піхота особливо і не відзначилась безпосередньо при обороні міста, так як головнокомандувач Меньшиков вивів ( фактично дав драла) майже всю піхоту в Бахчисарай.
А оборонятися прийшлося флотським екіпажам (які, як ти зауважив в основному були сформовані з українців).
показати весь коментар
13.07.2021 01:06 Відповісти
Пуйло завёл опять свою старую пластинку про госпереворот 2014 года.
Про госпереворот 1917 и незаконную узурпацию власти чекистами он умалчивает.
А кто служил незаконно захвативших власть чекистам?
Кто носил мундир нелегитимной организации?
Вот, пусть и молчит - а то вонь из бункера пустил.
показати весь коментар
12.07.2021 19:57 Відповісти
И это еще не все.. где наше Приднестровье .
показати весь коментар
12.07.2021 19:57 Відповісти
Мировое сообщество и РФ признали Украину в её границах. Этого достаточно. Никакие маразматические статейки не изменят того факта, что РФ совершила военную агрессию против Украины.
Это Япония имеет справедливые территориальные претензии к РФ и не признаёт её границ.
показати весь коментар
12.07.2021 19:58 Відповісти
Мацковия 1721 года,когда сЦарь Петруха первый назвал РАБссия имела типа поселение сегодняшней Мокшандии,самое интересное другое...,в 1812 года когда Наполеон пришел на то Болото,вместо Питирьбюргера,столицы тогдашней типа РАБссии и именно там сидели все Крысы начиная от Вампиратора Александра I и всех его прихлебателей бояров дворянов и прочих нищебродов включая Мертвых Душ Гоголя...
показати весь коментар
12.07.2021 20:05 Відповісти
Точно!! росия не легитимно вышла из под татаро монгольского ига! захотела самостоятельности? значит с чем пришла с тем и должна была вернуться в границы, в которых вступала в состав золотой орды!!!)))
показати весь коментар
12.07.2021 20:07 Відповісти
Уже не прокатывает байка про "спасение русскоязычных", так как этот кремлевский фюрер не нужен даже русскоязычным в Украине, приходится что-то новое придумывать. Да если каждое государство начнет пересматривать, что там было 100 лет назад, предъявлять территориальные претензии, то начнутся войны по всеми миру, этот посланник сатаны хоть это понимает?
показати весь коментар
12.07.2021 20:09 Відповісти
"...кремлевский фюрер не нужен даже русскоязычным в Украине"?... - а кремлівському фюреру русскаязичьниє в Україні дуже навіть нужни!
показати весь коментар
12.07.2021 20:17 Відповісти
Московити кажуть що то всьо було наше, тільки здавали татарам на пашу. Та полякам.
показати весь коментар
12.07.2021 20:10 Відповісти
Видно, на юрфаці ЛГУ часів Собчака-хуйла історію не викладали ВЗАГАЛІ. НАВІТЬ СРСР.
показати весь коментар
12.07.2021 20:13 Відповісти
Дійсно, так і було.
На юрфаках викладалася історія права.
показати весь коментар
13.07.2021 10:45 Відповісти
Основатель Мацковии Хан Менгу-Тимур,внук Хана Батыя создал пост типа охраны и построил 2 хищины для своих бойцов в 1272 году,ничего более там не был,кроме этого блок-поста...,это позднее в 1274 году Менгу-Тимур решил построить не дяревню и село,а хутор для мусульман своих,а РАБам построил первый на Мацковии приход типа Храм...более подробно об этом написал знаменитый исследователь Москальского дерьма В.В.Похлебкин в своей книге "Две Сакмы Батыя"...
показати весь коментар
12.07.2021 20:14 Відповісти
При монгольском холуе Александре Неврюе ( Невском) біла впервые установлена подушная плата дани, для чего татаро-монгольские чисельники произвели тщательную перепись населения. Золотая -Орда провела три переписи населения: 1-я перепись в 1245 году и 2-я - в 1252 году, в те годы Московии и Москвы - не обнаружено в записях. 3-я перепись в 1277 году - наконец-то появилось маленькое поселение Моксель с лапотным народом москалей ("de Moxel") всего лишь, три избушки-землянки. Таким образом, после третьей татаро-монгольской подушной переписи впервые появился Московский Улус (Московия на реке Moskova - гнилая вода) как колония в составе Золотой Орды. Появление названия города Москва связано с именем реки Москвы, которая носила это имя задолго до появления поселения. Это название «Москва» происходит из финно-угорской группы языков, и означает «река мокшей». Мокша является угро-финским народом сейчас якобы вяликороссов на территории которого как раз и находится современный город лапотных москалей - мокшан Москва.
показати весь коментар
12.07.2021 20:34 Відповісти
Навряд чи пуйло (до речі, за національністю чи то вепс чи то карел) читав книгу-дослідження Володимира Білінського https://booksonline.com.ua/view.php?book=133152 "Країна Моксель, або Московія". Тоді би він таку дурню не ніс.
показати весь коментар
12.07.2021 21:38 Відповісти
Таке враження, що окрім докладних він, взагалі, нічого не читав.
показати весь коментар
13.07.2021 11:06 Відповісти
Слава Чукотці!!!
Смерть паРаші!
Чукотці свободу від Кацапії!
показати весь коментар
12.07.2021 20:20 Відповісти
Очередной раз доказывает что только ликвидация этой и ему подобной мрази закончит агрессию против нашей страны. Другие способы неприемлиемы.
показати весь коментар
12.07.2021 20:20 Відповісти
Сказки про князя выгнанного из Киева Юру Долгорукого якобы построившего Мацковию повесте Путлеру на шею...вместо веревки за сбитый Боинг... для него она в самый раз...жите Абхазии и Ю.Осетии обрадуются...и даже Приднестровья с Чечней...
показати весь коментар
12.07.2021 20:22 Відповісти
Казанський про статтю Путіна: Якщо "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом - Цензор.НЕТ 3991
показати весь коментар
12.07.2021 20:23 Відповісти
РАЗОМ З Зе КЛОУНОМ
показати весь коментар
12.07.2021 21:55 Відповісти
Разбойничье наглое нападение РФ на Украину - самая позорная и подлая война России в новейшей истории! Ее ничем нельзя оправдать!
показати весь коментар
12.07.2021 20:30 Відповісти
Казанський про статтю Путіна: Якщо "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом - Цензор.НЕТ 127
показати весь коментар
12.07.2021 21:10 Відповісти
Казанський про статтю Путіна: Якщо "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом - Цензор.НЕТ 7116
показати весь коментар
12.07.2021 20:37 Відповісти
Одного всесвітнього дурня і вісім мудреців не переспорить.Осел-він і у Африці осел!
показати весь коментар
12.07.2021 20:40 Відповісти
Да чего там Таганрог. А Кубань, Дон, Белгородчина, Курские, Воронежские земли. А Дальний Восток, Сибирь, Они, что уже не Украинские. А города золотого кольца, Ярославль, Владимир, они же и поныне носят имена Киевских Князей. Брянск, Смоленск, Рязань, они разве не Украинцами заселены. А Питер, на чьих костях стоит? На пискарёвском кладбище сотни тысяч Украинцев похоронены. Да там если отфильтровать Мокшанские вкрапления, то не меньше ста миллионов Украинцев по всей российской федерации. По большому счету вся россия это никакая не россия а самая что ни на есть исконная Украина. У них даже столицы своей нет. У всех есть, Марийцев, Мордвин, Коми, Карелов, и всех прочих Коряков, свои столицы, а у так называемых Русских ничего кроме Киева вообще нет.
показати весь коментар
12.07.2021 21:03 Відповісти
Окрім Таганрогу ще Бєлгородська, частина Курської і Воронезської області також входило до складу України
показати весь коментар
12.07.2021 21:54 Відповісти
А еще Стародубщину которая была центром украинской культуры со времен Руси и Гетьманщины, и самые жесткие бои войск УНР были тоже там- за Клинцы, Унечу и Почеп. Но в 1918 году большевики ее захватили и устроили там геноцид про который сегодня все забыли, с последующим Референдумом на штыках о присоединении к рашке. А Брестщира- всегда была этнически украинской землей, но после раздела Польши совком и гитлером, москва решила отдать ее более спокойным беларусам чтоб не иметь проблем со стратегической трассой проходящей там. Заодно компенсировали беларусам отобранную россиянами Смоленщину. Но проблемы для совка там были- УПА там работало активно, так как работают у себя дома те кто не боится за тыл. Да и сейчас старики еще помнят там украинский, несмотря на русификацию.
показати весь коментар
12.07.2021 22:03 Відповісти
Чтобы
выход был успешен,

Вариантов кот наплакал:

Путин должен быть повешен

Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",

Кто поверит этим трелям?

Путин должен быть повешен,

В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,

Не решить проблему мирно,

Путин должен быть повешен,

Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,

Ад да будет уготован!

Путин должен быть повешен

Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен

И глумлив оскал на харе...

Путин должен быть повешен!

Никакой пощады твари!

показати весь коментар
12.07.2021 23:05 Відповісти
ну якщо, не знаю навіть чому, але припустити, що ніби предмет для обговорення, то з ким, ну не з кацапстаном же, вони до того яким боком?
показати весь коментар
12.07.2021 23:36 Відповісти
Люди, да Путин, с точки зрения интересов России делает все правильно. Он понял, как и до него это понимали ВСЕ российские цари, генсеки, ЧТО БЕЗ УКРАИНЫ - РОССИЯ - КАК ГОСУДАРСТВО НЕ ЛЕГИТИМНО. Украина без России существовать может, потому что есть своя история. У России своей истории НЕТ, а та что есть - полностью сфальсифицированная,
или свою настоящую историю показывать не хочет. Поэтому выхода другого нет. Самая правильная стратегия.
Вот чтобы наши президенты так отстаивали интересы Украины, как Путин интересы России!!
показати весь коментар
13.07.2021 00:21 Відповісти
не путін, а *****!
показати весь коментар
13.07.2021 13:53 Відповісти
паРаша тут з великоi лiтери не пишуть.
показати весь коментар
13.07.2021 19:27 Відповісти
данке данке..... не надо... своих шахтёров хватило ещё и кизяки с краснодонцами в довесок....
данке данке.... верните наше и идите на......
показати весь коментар
13.07.2021 15:52 Відповісти
Шахти нам не потрібні так як ми із своїми не знаємо що робити а закривати не можна так як там працюють десятки тисяч людей.Вугілля окрім деяких сортів вже відійшло у минуле.
показати весь коментар
13.07.2021 18:35 Відповісти
историк, политолог Александр Палий на своей странице в Facebook развенчал пять главных тезисов, которые озвучил в своей статье об Украине и рассее узурпатор эрэфии карла пуйло.


Александр Палий пишет, первая ложь - пуйло утверждает, что в Киеве и Чернигове во времена Киевского государства жили какие-то другие племена, кроме славянских, намек на угро-финнов, которые заселяли в то время весь европейский центр нынешней эрэфии.
Ясно, что это полная и бессмысленная ложь. Финно-угры - это история рассеи, но не Украины и даже не Беларуси.

Историк отмечает, ложь № 2. пуйло вспомнило князя Боброка Волынского, который действительно спас московского князя Дмитрия Донского от разгрома татарами.
Однако забыл сказать, что на самом деле московиты тогда дрались не за освобождение от Ордынского ига, а за хана Тохтамыша.

Ложь №3. пуйло утверждает, что «Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление». И забыл сказать, что именно московия неканонически выделила московскую митрополию из Киевской митрополии, и, соответственно, Константинопольского патриархата.

Ложь № 4. пуйло утверждает, что «свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княжны», и забывает сказать, что, когда 1382 московский князь бежит от Тохтамыша и тот сжигает москву, защищать ее остается литовский же князь Остей.

Ложь №5. пуйло пишет, что Богдан Хмельницкий требовал у поляков, чтобы «воевода Киевский был народа русского», однако забыл сказать, как казаки называли в то время предков русских. А называли они их «московскими людьми» или «московитами», чему есть масса письменных подтверждений. Кстати, в посольском приказе на москве в 17 веке были переводчики с украинского языка.
показати весь коментар
13.07.2021 19:25 Відповісти
pavelas1:
//В 9-13 веках В ПРИНЦИПЕ никто не знает на каком языке в конкретном месте Киевской Руси разговаривало то или иное племя.//
Простое предложение, но в нем ряд неточностей.
Что такое "Киевская Русь"?
Кабинетный термин московских имперских историков 19 века, ничего не имеющий с реальной историей. В летописях которые сами по себе сомнительные, такого словосочетания нет. Только Русь, все. А "киевскую русь" придумали для того, что бы можно было плодить другие всеруси, делать из Залесской Орды "залесскую русь" из Московского улуса Ак-Орды "московскую русь", и так далее вплоть до Уссурийска, из которого можно сделать "Уссрусь".
3 век до нашей эры, от Днепра и до Волыни, возникла так называемая Зарубинецкая культура, названная в честь села под Киевом где ее впервые откопали, эту культуры считают праславянской. То есть прародина всех славян находится именно в северной Украине на правом берегу Днепра. Из Зарубинецкой культуры образовалось два (а может один) славянских народа, - Анты и Венеды. Хотя в европейских хрониках эти два славянских народа считали одним утверждая, что язык и культура у них идентичная. Позже Венеды значительно расселились на запад, практически вся восточная Германия, Саксония, были славянскими землями, там и сейчас живут два родственных славянских народа, Верхние "горные" и нижние "равнинные" лужичи, их еще называют лужицкими сербами, по языку они наиболее близкие украинцам. Анты, жившие (зафиксированные в хрониках) на украинских землях с 4 по 7 век н.э. ну а Русь уже существовала в 5 веке на тех же землях. Вопрос, - если до Руси население говорило на одном "антском" языке, во время Руси говорило на одном старо-украинском языке, и после Руси и до наших дней говорит на одном украинском языке, то о каких "языках племен Руси" может идти речь? Кривичи? Язык их неизвестен, но культура полностью балтская. Вятичи? миф, выдумка, как и новгородские "словене".

https://echo.msk.ru/users/com30/ Казанський про статтю Путіна: Якщо "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом - Цензор.НЕТ 3123com30

zevros:Так может Московии не следует ломиться в чужую историю и выдумывать мышебратьев, а вернутся к своим реальным историческим татарским ордынским истокам? Ведь даже сейчас с гордостью говорят "белый царь московский", "белокаменная Москва" , даже одно время при Петре 1 писали на картах уже не Московия, а "Белая Русь". на территории Тартарии от Москвы и севернее. Фишка заключается в Золотой Орде, где Московский улус называл Ак-Орда, то есть Белая Орда. Ведь фальсифицировать свою татарскую историю под "славянскую" не удастся, в Москве даже Кремль и его башни татарские, кремль - кермен -крепость, башня, - баш - голова, вверх. У славян "форцэця" и "вежа".
В Москве есть интересное название башни, Боровицкая, стоит на пупе Москвы, именно от туда началось строительство Москвы, в 13 веке, а в 14 там поставили первый московский христианский храм, но скорее всего он был не православный, а несторианский, ордынский. Так же Кутафья башня, необычной формы в виде шкатулки, "кута" с татарского на российский - коробка. Ну и Беклемишевская башня, википедия конечно врет, что названа в честь боярина и дипломата, на самом деле земля под этой башней принадлежала татарскому мурзе Беклемишу, отец которого основал Тверь, а сын под крестильным именем Михаил стал основателем княжеского рода Мещерских. Любопытно, что московским соседом Беклемиша, был татарский мурза Кощей! Так, что соседняя кремлевская башня "Вторая безымянная" просто должна называться башней Кощея.))
показати весь коментар
14.07.2021 22:42 Відповісти
 
 