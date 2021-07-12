Казанський про статтю Путіна: Якщо "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом. КАРТА

Вихід статті Володимира Путіна українською свідчить, що керівництво РФ починається зважати на те, що в українців є своя мова.

"Путін написав статтю про Україну, яка опублікована на сайті Кремля зокрема й українською мовою. Мабуть, поступово керівництво РФ все ж приймає неминуче і починає зважати на те, що українці мають свою мову", - пише він.

Казанський констатує, що публікація "в основному є похмурим переказом радянського підручника історії, вона сповнена брехні і маніпуляцій". Найбільше йому сподобався такий фрагмент: "Хочете створити власну державу? Будь ласка! Але на яких умовах? Нагадаю тут оцінку, яку дав один із найяскравіших політичних діячів нової Росії, перший мер Санкт-Петербурга А. Собчак. Як високопрофесійний юрист він вважав, що будь-яке рішення має бути легітимним, і тому в 1992 році висловив таку думку: республіки-засновники Союзу після того, як вони самі ж анулювали Договір 1922 року, мають повернутися в ті межі, в яких вони вступили до складу Союзу. А всі решта територіальні придбання - це предмет для обговорення, переговорів, тому що анульовано підставу".

"Зрозуміло, що таким чином Путін намагається обґрунтувати анексію Криму. От тільки є один маленький нюанс. До складу СРСР Україна в 1922 році входила без Криму, але зате з Таганрогом, Кам'янським, Гуково, і значним шматком сучасної Ростовської області (див. Карту). Ця земля тоді входила до складу Донецької губернії УРСР, і була передана до складу Української РСР тільки в 1924 році.

І якщо вже "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог з Шахтами і Новошахтинськом.

Ну а взагалі, звичайно, все це ображене старече бубоніння про те, що 30 років тому щось не так поділили, не має ніякого сенсу. Україна має міжнародне визнання в межах 1991 року. І будь-які територіальні претензії, висунуті нам зараз - є агресія і фашизм", - підкреслив Казанський.

Нагадаємо, 12 липня на сайті Кремля опубліковано статтю "Про історичну єдність росіян і українців" від імені Володимира Путіна. У ній він, зокрема, стверджує, що Україні нібито не потрібен Донбас. Крім того, на його думку, Україна "створювалася за рахунок історичної Росії", а під час проголошення незалежності мала повернутися в межі, в яких вступала до складу СРСР.