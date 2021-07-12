Казанський про статтю Путіна: Якщо "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом. КАРТА
Вихід статті Володимира Путіна українською свідчить, що керівництво РФ починається зважати на те, що в українців є своя мова.
На це вказує в Facebook медійник Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Путін написав статтю про Україну, яка опублікована на сайті Кремля зокрема й українською мовою. Мабуть, поступово керівництво РФ все ж приймає неминуче і починає зважати на те, що українці мають свою мову", - пише він.
Казанський констатує, що публікація "в основному є похмурим переказом радянського підручника історії, вона сповнена брехні і маніпуляцій". Найбільше йому сподобався такий фрагмент: "Хочете створити власну державу? Будь ласка! Але на яких умовах? Нагадаю тут оцінку, яку дав один із найяскравіших політичних діячів нової Росії, перший мер Санкт-Петербурга А. Собчак. Як високопрофесійний юрист він вважав, що будь-яке рішення має бути легітимним, і тому в 1992 році висловив таку думку: республіки-засновники Союзу після того, як вони самі ж анулювали Договір 1922 року, мають повернутися в ті межі, в яких вони вступили до складу Союзу. А всі решта територіальні придбання - це предмет для обговорення, переговорів, тому що анульовано підставу".
"Зрозуміло, що таким чином Путін намагається обґрунтувати анексію Криму. От тільки є один маленький нюанс. До складу СРСР Україна в 1922 році входила без Криму, але зате з Таганрогом, Кам'янським, Гуково, і значним шматком сучасної Ростовської області (див. Карту). Ця земля тоді входила до складу Донецької губернії УРСР, і була передана до складу Української РСР тільки в 1924 році.
І якщо вже "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог з Шахтами і Новошахтинськом.
Ну а взагалі, звичайно, все це ображене старече бубоніння про те, що 30 років тому щось не так поділили, не має ніякого сенсу. Україна має міжнародне визнання в межах 1991 року. І будь-які територіальні претензії, висунуті нам зараз - є агресія і фашизм", - підкреслив Казанський.
Нагадаємо, 12 липня на сайті Кремля опубліковано статтю "Про історичну єдність росіян і українців" від імені Володимира Путіна. У ній він, зокрема, стверджує, що Україні нібито не потрібен Донбас. Крім того, на його думку, Україна "створювалася за рахунок історичної Росії", а під час проголошення незалежності мала повернутися в межі, в яких вступала до складу СРСР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дві різних мови
Адін народ ?
дві різні країни
Адін народ ?
два різні менталітати
"а может нам что-то в
консерваториикремле сменить ?"
М.Жванецкий
Он даже историю 1000-летнего периода запросто в одной статье переписывает, потому что он самый умный историк всех времён и народов.
Он по 35 законов в день подписывает...это ж сколько в голове укладывается?
Это ж сколько генов и скреп срослось в одном человеке?
А всего-то был маленьким серым завклубом в Дрездене... Но как поднялся..
и выбор у него небольшой : смола или кипяток
кому росія прагне повернути калінінградську область?
хай живе незалежна тува!!!
***** такой же клоун, как и наш
как тут не вспомнить слова, приписываемые украинскому политическому деятелю Винниченко В.К: "Російський демократ закінчується там, де починається українське питання"
Але, загалом, піхота особливо і не відзначилась безпосередньо при обороні міста, так як головнокомандувач Меньшиков вивів ( фактично дав драла) майже всю піхоту в Бахчисарай.
А оборонятися прийшлося флотським екіпажам (які, як ти зауважив в основному були сформовані з українців).
Про госпереворот 1917 и незаконную узурпацию власти чекистами он умалчивает.
А кто служил незаконно захвативших власть чекистам?
Кто носил мундир нелегитимной организации?
Вот, пусть и молчит - а то вонь из бункера пустил.
Это Япония имеет справедливые территориальные претензии к РФ и не признаёт её границ.
На юрфаках викладалася історія права.
Смерть паРаші!
Чукотці свободу від Кацапії!
выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
или свою настоящую историю показывать не хочет. Поэтому выхода другого нет. Самая правильная стратегия.
Вот чтобы наши президенты так отстаивали интересы Украины, как Путин интересы России!!
данке данке.... верните наше и идите на......
Александр Палий пишет, первая ложь - пуйло утверждает, что в Киеве и Чернигове во времена Киевского государства жили какие-то другие племена, кроме славянских, намек на угро-финнов, которые заселяли в то время весь европейский центр нынешней эрэфии.
Ясно, что это полная и бессмысленная ложь. Финно-угры - это история рассеи, но не Украины и даже не Беларуси.
Историк отмечает, ложь № 2. пуйло вспомнило князя Боброка Волынского, который действительно спас московского князя Дмитрия Донского от разгрома татарами.
Однако забыл сказать, что на самом деле московиты тогда дрались не за освобождение от Ордынского ига, а за хана Тохтамыша.
Ложь №3. пуйло утверждает, что «Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление». И забыл сказать, что именно московия неканонически выделила московскую митрополию из Киевской митрополии, и, соответственно, Константинопольского патриархата.
Ложь № 4. пуйло утверждает, что «свои войска на соединение с Мамаем вёл Великий князь Литовский Ягайло - сын тверской княжны», и забывает сказать, что, когда 1382 московский князь бежит от Тохтамыша и тот сжигает москву, защищать ее остается литовский же князь Остей.
Ложь №5. пуйло пишет, что Богдан Хмельницкий требовал у поляков, чтобы «воевода Киевский был народа русского», однако забыл сказать, как казаки называли в то время предков русских. А называли они их «московскими людьми» или «московитами», чему есть масса письменных подтверждений. Кстати, в посольском приказе на москве в 17 веке были переводчики с украинского языка.
//В 9-13 веках В ПРИНЦИПЕ никто не знает на каком языке в конкретном месте Киевской Руси разговаривало то или иное племя.//
Простое предложение, но в нем ряд неточностей.
Что такое "Киевская Русь"?
Кабинетный термин московских имперских историков 19 века, ничего не имеющий с реальной историей. В летописях которые сами по себе сомнительные, такого словосочетания нет. Только Русь, все. А "киевскую русь" придумали для того, что бы можно было плодить другие всеруси, делать из Залесской Орды "залесскую русь" из Московского улуса Ак-Орды "московскую русь", и так далее вплоть до Уссурийска, из которого можно сделать "Уссрусь".
3 век до нашей эры, от Днепра и до Волыни, возникла так называемая Зарубинецкая культура, названная в честь села под Киевом где ее впервые откопали, эту культуры считают праславянской. То есть прародина всех славян находится именно в северной Украине на правом берегу Днепра. Из Зарубинецкой культуры образовалось два (а может один) славянских народа, - Анты и Венеды. Хотя в европейских хрониках эти два славянских народа считали одним утверждая, что язык и культура у них идентичная. Позже Венеды значительно расселились на запад, практически вся восточная Германия, Саксония, были славянскими землями, там и сейчас живут два родственных славянских народа, Верхние "горные" и нижние "равнинные" лужичи, их еще называют лужицкими сербами, по языку они наиболее близкие украинцам. Анты, жившие (зафиксированные в хрониках) на украинских землях с 4 по 7 век н.э. ну а Русь уже существовала в 5 веке на тех же землях. Вопрос, - если до Руси население говорило на одном "антском" языке, во время Руси говорило на одном старо-украинском языке, и после Руси и до наших дней говорит на одном украинском языке, то о каких "языках племен Руси" может идти речь? Кривичи? Язык их неизвестен, но культура полностью балтская. Вятичи? миф, выдумка, как и новгородские "словене".
https://echo.msk.ru/users/com30/ com30
zevros:Так может Московии не следует ломиться в чужую историю и выдумывать мышебратьев, а вернутся к своим реальным историческим татарским ордынским истокам? Ведь даже сейчас с гордостью говорят "белый царь московский", "белокаменная Москва" , даже одно время при Петре 1 писали на картах уже не Московия, а "Белая Русь". на территории Тартарии от Москвы и севернее. Фишка заключается в Золотой Орде, где Московский улус называл Ак-Орда, то есть Белая Орда. Ведь фальсифицировать свою татарскую историю под "славянскую" не удастся, в Москве даже Кремль и его башни татарские, кремль - кермен -крепость, башня, - баш - голова, вверх. У славян "форцэця" и "вежа".
В Москве есть интересное название башни, Боровицкая, стоит на пупе Москвы, именно от туда началось строительство Москвы, в 13 веке, а в 14 там поставили первый московский христианский храм, но скорее всего он был не православный, а несторианский, ордынский. Так же Кутафья башня, необычной формы в виде шкатулки, "кута" с татарского на российский - коробка. Ну и Беклемишевская башня, википедия конечно врет, что названа в честь боярина и дипломата, на самом деле земля под этой башней принадлежала татарскому мурзе Беклемишу, отец которого основал Тверь, а сын под крестильным именем Михаил стал основателем княжеского рода Мещерских. Любопытно, что московским соседом Беклемиша, был татарский мурза Кощей! Так, что соседняя кремлевская башня "Вторая безымянная" просто должна называться башней Кощея.))