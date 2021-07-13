"Я не доживу до наступного суду": в Донецьку російські окупанти утримують в заручниках і звинувачують нібито в шпигунстві важкохвору Наталю Стаценко. ФОТО

Російські окупанти утримують в заручниках 43-річну Наталію Стаценко, лікаря-дерматолога Макіївського шкірно-венерологічного диспансеру. Жінка має важке захворювання хребта і потребує лікування.

"Ще до затримання моя донька сім років страждала на болі в шиї, спині та ногах. Неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні. Але незважаючи на надану медичну допомогу стан здоров’я погіршився. У червні 2019 року Наталія мала чергове обстеження — діагноз виявився невтішним. Якщо коротко: загострення розповсюдженого остеохондрозу хребта з грижами міжхребцевих дисків, зі значним порушенням статико-динамічних функцій хребта. Тоді ж Наталії призначили операцію. Вирішили восени, а до того проводили медикаментозне лікування", — розповідає МІПЛ батько 43-річної Наталії Стаценко, лікаря-дерматолога Макіївського шкірно-венерологічного диспансеру, Олександр.

Але операція так і не відбулася. 10 липня 2019 року представники незаконних збройних формувань (НЗФ) затримали жінку.

"Того дня Наталя як завжди їхала на работу — виходила з будинку о сьомій ранку, адже треба було доїхати з Донецька до Макіївки. Близько одинадцятої мені зателефонував головний лікар диспансеру і запитав: "Олександре Борисовичу, а де Наташа?". Я відповів: "Як де, на роботу пішла". А він мені знову: "Нема її на роботі". Ми з дружиною одразу почали шукати", - розповів батько Наталі.

Згодом рідні дізналися, що Стаценко затримали представники так званого "МДБ" "ДНР". До неї додому прийшли невідомі люди у цивільному з понятими, документи не показали, не представилися, провели обшук. Вилучили апаратуру, телефони. Разом з ними була і Стаценко, її заарештували. За два дні ці люди зателефонували та повідомили, що Наталія "підозрюється в проукраїнській діяльності". Після так званого адміністративного арешту, порушили "кримінальну справу" за статтею "шпигунство".

Перші три місяці Наталію Стаценко утримували на "Ізоляції" — у секретній тюрмі так званого міністерства держбезпеки, а потім перевели в СІЗО №5 Донецька. Весь цей час рідні не бачили жінку. Зі слів колишніх заручників татові відомо, що до Наташі застосовували психологічний тиск, вона була весь час морально пригнічена, а болі у хребті щоденно посилювалися.

За півтора року після затримання розпочався так званий судовий процес. На одному з них був навіть "свідок" — представник НЗФ, який заявив, що інформацію про нього Стаценко передала "місцевим блогерам".

Чергове "засідання" має відбутися 30 серпня 2021 року. "На попередньому судовому слуханні Наташа сказала адвокатам: "Я не доживу до наступного суду", — говорить її батько.

"Мені складно і важко уявити, що моя донька перебуває за гратами, має серйозні проблеми зі здоров’ям, а я, її батько, не можу їй допомогти. Я два роки цілодобово шукаю шляхи звільнення Наташі, але безрезультатно. Дуже хвилююся за стан її здоров’я, бо я сам лікар і прекрасно розумію наслідки. Якщо вона до полону скаржилася на болі в спині, і могла звернутися до лікаря за допомогою, то перебуваючи в неволі, не отримує належної медичної і кваліфікованої допомоги. Два роки моя донька вимушено приймає нестероїдні протизапальні препарати, аби якось зняти біль. Але тривалий час такі ліки вживати не можна, тому що вони мають побічні впливи — призводять до виразки шлунку, цирозу печінки, гіпертонічної хвороби, хвороби щитоподібної залози. І Наталія вже має такі ускладнення. А ще з’явилися судоми в хребті та в кінцівках, головні болі, паралізувало ліву стопу", — говорить батько.

Аби прискорити звільнення дочки, Олександр Стаценко звертався у Донецьку до усіх, хто міг би допомогти. Але йому щоразу відповідали: "Ми такої не знаємо". "У січні 2021 року, з’явився Віктор Медведчук. Він хотів забрати чотирьох жінок, серед них була й моя донька. Але цього не відбулося через політичні мотиви", — згадує Олександр Стаценко.

Звертався батько Наталії Стаценко з проханням звільнити доньку до першого президента України та голови української делегації у Мінську Леоніда Кравчука — йому особисто у руки передавали листа, але відповіді не було. А ще до уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, народного депутата Галини Третьякової, представників ОБСЄ. "Все безрезультатно", — констатує Олександр Стаценко.







