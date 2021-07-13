УКР
11 283 20

"Я не доживу до наступного суду": в Донецьку російські окупанти утримують в заручниках і звинувачують нібито в шпигунстві важкохвору Наталю Стаценко. ФОТО

Російські окупанти утримують в заручниках 43-річну Наталію Стаценко, лікаря-дерматолога Макіївського шкірно-венерологічного диспансеру. Жінка має важке захворювання хребта і потребує лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медійну ініціативу за права людини.

"Ще до затримання моя донька сім років страждала на болі в шиї, спині та ногах. Неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні. Але незважаючи на надану медичну допомогу стан здоров’я погіршився. У червні 2019 року Наталія мала чергове обстеження — діагноз виявився невтішним. Якщо коротко: загострення розповсюдженого остеохондрозу хребта з грижами міжхребцевих дисків, зі значним порушенням статико-динамічних функцій хребта. Тоді ж Наталії призначили операцію. Вирішили восени, а до того проводили медикаментозне лікування", — розповідає МІПЛ батько 43-річної Наталії Стаценко, лікаря-дерматолога Макіївського шкірно-венерологічного диспансеру, Олександр.

Але операція так і не відбулася. 10 липня 2019 року представники незаконних збройних формувань (НЗФ) затримали жінку.

"Того дня Наталя як завжди їхала на работу — виходила з будинку о сьомій ранку, адже треба було доїхати з Донецька до Макіївки. Близько одинадцятої мені зателефонував головний лікар диспансеру і запитав: "Олександре Борисовичу, а де Наташа?". Я відповів: "Як де, на роботу пішла". А він мені знову: "Нема її на роботі". Ми з дружиною одразу почали шукати", - розповів батько Наталі.

Читайте також: Росія не реагує на заклики України про прискорення обміну полоненими, - Гармаш

Згодом рідні дізналися, що Стаценко затримали представники так званого "МДБ" "ДНР". До неї додому прийшли невідомі люди у цивільному з понятими, документи не показали, не представилися, провели обшук. Вилучили апаратуру, телефони. Разом з ними була і Стаценко, її заарештували. За два дні ці люди зателефонували та повідомили, що Наталія "підозрюється в проукраїнській діяльності". Після так званого адміністративного арешту, порушили "кримінальну справу" за статтею "шпигунство".

Перші три місяці Наталію Стаценко утримували на "Ізоляції" — у секретній тюрмі так званого міністерства держбезпеки, а потім перевели в СІЗО №5 Донецька. Весь цей час рідні не бачили жінку. Зі слів колишніх заручників татові відомо, що до Наташі застосовували психологічний тиск, вона була весь час морально пригнічена, а болі у хребті щоденно посилювалися.

За півтора року після затримання розпочався так званий судовий процес. На одному з них був навіть "свідок" — представник НЗФ, який заявив, що інформацію про нього Стаценко передала "місцевим блогерам".

Чергове "засідання" має відбутися 30 серпня 2021 року. "На попередньому судовому слуханні Наташа сказала адвокатам: "Я не доживу до наступного суду", — говорить її батько.

"Мені складно і важко уявити, що моя донька перебуває за гратами, має серйозні проблеми зі здоров’ям, а я, її батько, не можу їй допомогти. Я два роки цілодобово шукаю шляхи звільнення Наташі, але безрезультатно. Дуже хвилююся за стан її здоров’я, бо я сам лікар і прекрасно розумію наслідки. Якщо вона до полону скаржилася на болі в спині, і могла звернутися до лікаря за допомогою, то перебуваючи в неволі, не отримує належної медичної і кваліфікованої допомоги. Два роки моя донька вимушено приймає нестероїдні протизапальні препарати, аби якось зняти біль. Але тривалий час такі ліки вживати не можна, тому що вони мають побічні впливи — призводять до виразки шлунку, цирозу печінки, гіпертонічної хвороби, хвороби щитоподібної залози. І Наталія вже має такі ускладнення. А ще з’явилися судоми в хребті та в кінцівках, головні болі, паралізувало ліву стопу", — говорить батько.

Аби прискорити звільнення дочки, Олександр Стаценко звертався у Донецьку до усіх, хто міг би допомогти. Але йому щоразу відповідали: "Ми такої не знаємо". "У січні 2021 року, з’явився Віктор Медведчук. Він хотів забрати чотирьох жінок, серед них була й моя донька. Але цього не відбулося через політичні мотиви", — згадує Олександр Стаценко.

Також читайте: 376 українців незаконно утримуються на окупованих територіях Криму і Донбасу, - Денісова

Звертався батько Наталії Стаценко з проханням звільнити доньку до першого президента України та голови української делегації у Мінську Леоніда Кравчука — йому особисто у руки передавали листа, але відповіді не було. А ще до уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, народного депутата Галини Третьякової, представників ОБСЄ. "Все безрезультатно", — констатує Олександр Стаценко.

Я не доживу до наступного суду: в Донецьку російські окупанти утримують в заручниках і звинувачують нібито в шпигунстві важкохвору Наталю Стаценко 01

Я не доживу до наступного суду: в Донецьку російські окупанти утримують в заручниках і звинувачують нібито в шпигунстві важкохвору Наталю Стаценко 02
Я не доживу до наступного суду: в Донецьку російські окупанти утримують в заручниках і звинувачують нібито в шпигунстві важкохвору Наталю Стаценко 03
Я не доживу до наступного суду: в Донецьку російські окупанти утримують в заручниках і звинувачують нібито в шпигунстві важкохвору Наталю Стаценко 04
Я не доживу до наступного суду: в Донецьку російські окупанти утримують в заручниках і звинувачують нібито в шпигунстві важкохвору Наталю Стаценко 05

Денісова Людмила (883) Кравчук Леонід (546) Медведчук Віктор (1717) ОБСЄ (3524) полон (1636) Донбас (22362) полонені (2341) найманці рф (2071) Третьякова Галина (111)
Топ коментарі
+9
В днирі небезпечно жити.
І що ми маємо зробити ? Обміняти її, яка добровільно там лишилась, замість військових , які воювали за звільнення України ?
Це не чесно, я вважаю.
показати весь коментар
13.07.2021 09:40 Відповісти
+7
взять в заложники тут ватную самку, (а-ля Монтян, Лобода, Штепа) распиарить ее и менять.....
показати весь коментар
13.07.2021 09:43 Відповісти
+6
А треба бути такими, з вовками жити по вовчі вити.
показати весь коментар
13.07.2021 09:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
В мене сусід лікар з Донецька ..Ви\хав на початку війни .
Забрав всю сім*ю ..навіть їздив надалі за *другом * собакою .
показати весь коментар
13.07.2021 09:34 Відповісти
"В тот день Наталья как всегда ехала на работу - выходила из дома в семь утра, ведь надо было доехать из Донецка в Макеевку". НА тій роботі вона не думала про проукраїнську позицію і її батьки напевно теж.
показати весь коментар
13.07.2021 09:35 Відповісти
Кацапофашисти у дії.
показати весь коментар
13.07.2021 09:40 Відповісти
Але ми ж не такі....
показати весь коментар
13.07.2021 09:44 Відповісти
Та я ж не проти. Але спершу потрібно відбити найменше бажання шкодити основам української нації. Просто жорстко за це карати.
показати весь коментар
13.07.2021 09:56 Відповісти
В том то и проблема что им на своих насрать.
показати весь коментар
13.07.2021 09:47 Відповісти
как показывает практика, не насрать..сделать вид, что насрать, но всех одиозных русских..они вымелняли, особенно военных...
показати весь коментар
13.07.2021 10:00 Відповісти
а ми замість своїх отримали лівих таксистів.
показати весь коментар
13.07.2021 10:39 Відповісти
Только тех, кто мог быть свидетелем обвинения .
показати весь коментар
13.07.2021 11:02 Відповісти
На кого обменять, на точно такую же ватную самку????? Спрашивается ЗАЧЕМ?????
показати весь коментар
13.07.2021 14:15 Відповісти
А как же обещания всех быстро вызволить из плена? Уж третий год рулит Зекоманда.
показати весь коментар
13.07.2021 09:57 Відповісти
А при чому тут Україна,чому не жаліються мокшанам?
показати весь коментар
13.07.2021 09:58 Відповісти
Всё же есть реальная причина её ареста, либо она действительно имела проукраинскую позицию, либо кому-то отказала в любви и ласке. Думаю что первое.
показати весь коментар
13.07.2021 10:11 Відповісти
Если первое то есть за что арестовывать ее.Думаю что скорее второе Ваше предположение,женщина она видная...
показати весь коментар
13.07.2021 10:21 Відповісти
Мне интересно почему отец не поедет в Московию на передачи ток шоу и там не рассказывает про арест своей дочки?
показати весь коментар
13.07.2021 10:41 Відповісти
возбудили "уголовное дело" по статье "шпионаж". Источник: https://censor.net/ru/p3276686
показати весь коментар
13.07.2021 10:58 Відповісти
якщо ви українці, біжіть з Лугандону.... ну, або бийтеся.. тільки не касками об асфальт
"Я не доживу до наступного суду": в Донецьку російські окупанти утримують в заручниках і звинувачують нібито в шпигунстві важкохвору Наталю Стаценко - Цензор.НЕТ 2737
показати весь коментар
13.07.2021 13:34 Відповісти
 
 