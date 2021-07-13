УКР
BMW викинуло на узбіччя після зіткнення: іномарка, за кермом якої була вагітна, після ДТП на смерть збила двох жінок. ФОТОрепортаж

В результаті аварії загинули дві людини, госпіталізовано трьох, в тому числі і вагітну дівчину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницькій області.

Аварія сталася вчора близько 17:40 поблизу села Ганнопіль.

За попередньою інформацією слідства, на автодорозі сталось зіткнення двох автомобілів "ВАЗ" та BMW, в результаті чого іномарку викинуло на узбіччя дороги, де стояли три місцеві мешканки. В результаті наїзду дві жінки, віком 54 та 64 років, загинули на місці пригоди. Ще одну 69 – річну мешканку Тульчинської територіальної громади з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медичного закладу.

За кермом за попередньою інформацією, перебувала 26-річна вагітна жінка. Її і 38-річного водія "ВАЗа" госпіталізували до Тульчинської лікарні.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено покарання - до 10 років позбавлення волі.

BMW викинуло на узбіччя після зіткнення: іномарка, за кермом якої була вагітна, після ДТП на смерть збила двох жінок 01
BMW викинуло на узбіччя після зіткнення: іномарка, за кермом якої була вагітна, після ДТП на смерть збила двох жінок 02
BMW викинуло на узбіччя після зіткнення: іномарка, за кермом якої була вагітна, після ДТП на смерть збила двох жінок 03

+27
Беременная девушка....
13.07.2021 09:48 Відповісти
+17
Ребята, прекращайте отето ваше "иномарка", жигулятор тоже иномарка, его лапти в Мордоре собрали.
На данный момент даже КРАЗ ето иномарка, потому шо вставляет китайские дизеля в китайские кузова.
13.07.2021 09:54 Відповісти
+17
а то что БМВ иномарка, а ВАЗ нет не режет?
показати весь коментар
13.07.2021 10:11 Відповісти
Беременная девушка....
13.07.2021 09:48 Відповісти
да, режет слух
13.07.2021 09:54 Відповісти
И мозг.
13.07.2021 09:54 Відповісти
іномарку викинуло (нацполіція), нічого не ріже...
13.07.2021 19:29 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3274434/tri_cheloveka_pogibli_esche_dva_gospitalizirovany_v_rezultate_lobovogo_stolknoveniya_dvuh_avtomobileyi

*****
т.е цена иномарки
на дорогах не спасает от расхлябанности..
Они думают , что летают в ракетах ..... Mazda CX-9 - остатки .
BMW викинуло на узбіччя після зіткнення: іномарка, за кермом якої була вагітна, після ДТП на смерть збила двох жінок - Цензор.НЕТ 7234
14.07.2021 00:50 Відповісти
Ага, чего на Цензоре только не услышишь ....
13.07.2021 09:55 Відповісти
Ну чего вы там! Беспорочное зачатие ведь возможно Спросите у любого попа, или ксенза...
13.07.2021 10:13 Відповісти
діва-юлія-ТЮлька, ніколи не користувалась послугами косметологів, все молодильні яблука та ароматичні свічки (в народі Шуфричі...)
13.07.2021 19:32 Відповісти
а то что БМВ иномарка, а ВАЗ нет не режет?
13.07.2021 10:11 Відповісти
После беременной девушки читать дальше не стал.
13.07.2021 10:15 Відповісти
Иномарка - совдеповский высер
13.07.2021 11:15 Відповісти
20 минут как беременная.... со случки наверно ехала довольная....
13.07.2021 10:20 Відповісти
Девушка-это взрослый человек женского пола., не обязательно девственница
13.07.2021 10:38 Відповісти
Нижче теж про це написав - слово "дівчина" в основному і вживається в ******** мові у значенні "молода жінка", без фізіологічної прив'язки до наявності цілки.
Але "вагітна дівчина" - таки воно якось ґабсурдно звучить...
13.07.2021 21:01 Відповісти
Ха! бывают даже такие же "девы".
х.з. зачем примахиваться к написанию, ибо напр. в пранках тел. - даже до надоедливых баб 70 лет русские грят - "девушка" - вот это смешно.
13.07.2021 10:38 Відповісти
Вот русским и гри.
13.07.2021 10:44 Відповісти
беременная шняга родит такую же утиль шнягу 6 ти головую теперь
13.07.2021 10:55 Відповісти
Чем круче иномарка,тем беспредельней водитель .Они вообще ездят не по правилам а по понятиям и если едешь на простой машине то тебя просто в лоб выжимают с дороги встречная крутизна на джипах.
13.07.2021 09:53 Відповісти
Вас реально выжимают с дороги лексусы и лендкрузеры, а не ржавые форды и фольксы на бляхах?

Шо ето у вас за город интересно?
13.07.2021 09:58 Відповісти
Вони пролітають повз...якщо пощастить.
13.07.2021 10:01 Відповісти
Особисто я проти оцих вилупків як стала свідком масового смертельного дтп, яке вчинив водій інфініті, бо гнав на шаленій швидкості. З іншої автівки тільки трупи діставали. Її розірвало на шматки.
13.07.2021 10:03 Відповісти
Ну ето вы именно финик запомнили.
Если б Ланос влупился в Москвич - завтра бы все забыли, потому шо тут нет классового неравенства, обычное ДТП, немо шо и обсуждать.
У нас нет статистики по маркам, а у русни - есть, так у них самые аварийные машины - ето Деу, на втором месте - Смарт (!), и на третьем - Хуньдай Дженезис.
13.07.2021 10:28 Відповісти
Точно, классовая ненависть быдла - это их все.
А по факту мужик на Жигуле грубо нарушил ПДД.

За попередньою інформацією слідства, на автодорозі сталось зіткнення двох автомобілей в момент виїзду "ВАЗу" з другорядної дороги на головну, по якій рухався автомобіль BMW X-6. © Офіційний сайт Національної поліції: https://vn.npu.gov.ua/news/dtp/slidqwestvo-vstanovlyuje-obstavini-smertelnoji-avariji-u-tulchinskomu-rajoni/
14.07.2021 08:41 Відповісти
Каждый день езжу по трассе Днепр-Решетиловка.Наибольше аварийных ситуаций когда мажоры на выходные едет из Киева и потом обратно.
13.07.2021 10:32 Відповісти
Ездил пару раз в июне, вот на выходные как раз, с Киева в Днепр и назад.
По двухполоске Киев-Решетиловка - вообще не вопрос, там нема как с трассы меня вытолкнуть, единственно шо - напрягают Мустанги и Доджи Челенджеры со своими 200-плюс км/ч, которые в заднем зеркале материализуются из ниоткуда.
А с Решетиловки до Днепра - не знаю, там где есть встречка - никто внагляк навстречу не вылазил.
Может потому шо я с Киева ехал, и они с Киева, соответственно - только обгоняли.
13.07.2021 10:42 Відповісти
Когда у тебя под ж...ой 300-400 кобыл, крышу реально сносит, очень быстро тебе начинает казаться что ты не в рот ....ать какой водитель. Но, как показывает практика, тут главное взять себя в руки и прийти в себя, иначе рискуешь очень скоро продавать своего восстановленного коня как не битый и не крашенный и это в лучшем случае, если будет кому и что восстанавливать. Вторичный рынок авто яркий тому пример...
13.07.2021 10:01 Відповісти
Якщо зносе кришу, то взагалі за кермо не слід сідати. А, ящо реально хочеш покататись то давай на полігон по ярах та ямах
13.07.2021 11:53 Відповісти
Вам стоит хоть раз прокатиться за рулем такого авто и Вы поймете что я имею в виду. К сожалению или к счастью Деу Ланос не в состоянии дать его счастливому обладателю тех ощущений, о которых я писал выше.
13.07.2021 11:59 Відповісти
За почуттями я йду на атракціони де дійсно кришу зносе. Але вже декілька років не ходжу, вік знаєте вже не той...
13.07.2021 12:08 Відповісти
То о чем Вы написали приходит с возрастом а к кому не приходит, как правило до седых волос не доживает. А аттракционы среди молодежи нынче не в моде...
13.07.2021 12:12 Відповісти
Не знаю, давно катаюсь на Daewoo Lanos і мене ніхто ніколи не вижимав
13.07.2021 11:50 Відповісти
Згоден із Zemych. По Києву ганяють якраз іржаві корита на бляхах, ще й димлять як ТЕС.
13.07.2021 12:08 Відповісти
згідно останніх змін до ПДР: перевагу має автомобіль, що вважається крутішим в силу природних даних їхнього власника
13.07.2021 19:36 Відповісти
В данном случае ты пальцем в небо попал. Почитай подробнее об этом ДТП. Мужик на Жигуле выехал из села,с второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу бэхе.
14.07.2021 08:37 Відповісти
Ребята, прекращайте отето ваше "иномарка", жигулятор тоже иномарка, его лапти в Мордоре собрали.
На данный момент даже КРАЗ ето иномарка, потому шо вставляет китайские дизеля в китайские кузова.
13.07.2021 09:54 Відповісти
Якщо вона вагітна то вона уже жінка, а не дівчина.
P.S. По фото видно, що на дорозі з двохстороннім рухом немає розмітки яка розділяє дорогу на смуги руху. Тут уже дорожні служби треба притягувати до відповідальності.
13.07.2021 09:55 Відповісти
В правилах ПДД есть четкое определение на случай отсутствия разметки. Не в том суть.
По характеру удара, похоже беха обходила старушек бредущих по обочине, и как часто бывает спинами к движению и в рядочек, абы поколякать. Встречный жигуль не притормозил и ударил в крыло беху, ее и бросило на старушек, ну как-то так.
13.07.2021 09:59 Відповісти
Только наверное наоборот. Жигуль обходил и ударил беху.
13.07.2021 10:00 Відповісти
Скорее всего БЕХА вклеила тазик и затем на всречке в кювет влетела и по ходу в бабушек.
13.07.2021 10:09 Відповісти
жигуль обходил беху???
13.07.2021 19:14 Відповісти
Я знаю цю дорогу.
Скоріш за все винен водій ВАЗа, він виїзджав із другорядної(дорога на село).
А Беха підіймалась по головній вгору( зрозуміло не 60 км). А навпроти типу «Автобусна зупинка». Ось на неї вона і вискочила, коли зачепила ВАЗ.
13.07.2021 19:54 Відповісти
А якби з села їхав кортеж Зеланського, то беха не пропустила б перешкоду з права?
13.07.2021 23:49 Відповісти
Це виглядає логічно, але зверніть увагу - удар по ВАЗу практично лобовий, під невеликим кутом у бік водія ВАЗа. Тобто якщо він виїжджав з другорядної дороги, то він практично закінчив маневр. По друге, у ВАЗа при цьому практично ціла кабіна (деформації мінімальні). З мого досвіду можу сказати що це неможливо якщо швидкість BMW була понад 60 км/г. 80 км/г достатньо щоб гарантовано вбити водія ваза - його розчавить між кермом та сидінням. 100-120 км/г достатньо щоб взагалі розірвати ВАЗ на 2-3 частини. Скоріше за все тут окрім порушення водія ВАЗа має місто невірні дії жінки за кермом BMW. Замість швидкого гальмування та ухода праворуч, рефлекторна спроба об'їхати виїзджаюче з другорядної дороги авто ліворуч без гальмування, зіткнення. Від удару права нога забиває педаль газу у підлогу, бо жінка не була пристебнута ременями безпеки (немає ознак того що спрацювали airbag). Ну а надалі коробка автомат та табун кобил під капотом роблять свою справу.
14.07.2021 00:20 Відповісти
Саме так. Скоріш за все ВАЗ пропускав беху, а потім вирішив-проскочу. Тому і Беха не гальмувала а по дотичній відхилялась від удару ліворуч.
А далі, все як ви описали. Педаль, кобили, кювет.
14.07.2021 07:16 Відповісти
Мужик на Жигуле выехал из села,с второстепенной дороги на главную, не уступив дорогу бэхе. Читайте в новостях , где есть подробности.
14.07.2021 08:38 Відповісти
А без полосок не разъехаться?
В сёлах разметки нет.
Слава Богу, что хоть асфальт имеется.
13.07.2021 10:02 Відповісти
ты православный?
ну так возьми свои слова..... вы понял куда.

я насчет этого:

\\\\\\\\\\\\\Якщо вона вагітна то вона уже жінка, а не дівчина.\\\\\\\\\\\\\
13.07.2021 10:48 Відповісти
Ну ясно...На такій автівці.... то їй інші не люди, а незначні перешкоди.
Побачимо чи дадуть посидіти 10 років.
Хоча вона заслужила по 10 років за кожну вбиту людину.
13.07.2021 10:00 Відповісти
какая хер разница, беременная она или нет?
13.07.2021 10:02 Відповісти
С хорошей кармой ребенок родится.
13.07.2021 10:02 Відповісти
ребенок уже отрабатывает свою наработанную карму ,
13.07.2021 10:21 Відповісти
Любое нарушение скоростного режима и лишение прав на год, ну и ТД! И 90% тяжелых аварий не станет!
13.07.2021 10:03 Відповісти
Это только повысит размер взяток. Скоростной режим на дорогах должен задавать средне-нормированный человек которому к сожалению нормальная машина не по карману. А пока тон задают молодые злые успешные будет война на дорогах.
13.07.2021 10:41 Відповісти
Это отмазка рождённая любителями плевать на закон!
13.07.2021 10:49 Відповісти
Это наказание несоответствующее провинности. При нормальном дорожном режиме все потихоньку спидят +10-15 но почти никто не быкует
13.07.2021 10:56 Відповісти
Мы с Вами говорим НИОЧЁМ. Есть правила, правила должно выполнять. Основная(и почти единственная) причина тяжких последствий ДТП превышение скорости. Все отмазки имеют одну причину, людям просто хочется быстро ездить, ВСЁ! К стати, в стране флажком которой Вы пользуетесь, с этим очень строго и без прав остаться очень просто!
показати весь коментар
Ограничения скорости так как они прописаны во всех классических ПДД это как раз и есть _ниочем_. Потому что в сухую солнечную погоду на прямой 4-х полосной дороге в городе 50 км/ч это намного меньше реальной безопасной скорости, но в том же городе, ночью в проливной дождь по узкой улице 50 км/ч намного больше реальной безопасной скорости. Учите физику, тренируйте реакции, учитесь вождению в любых ситуациях, не расчитывайте на соблюдение другими ПДД - вы будете жить и ездить по дорогам долго и счастливо без аварий. Но увы, так могут не все. Большинство же, расчитывая на соблюдение ПДД другими участниками, попадает в аварии, зачастую фатальные.
14.07.2021 00:42 Відповісти
капец в селе и попали под ДТП(((
13.07.2021 10:06 Відповісти
жигуленок..крепок... и руль с торпедо скрутил откуда-то)
13.07.2021 10:07 Відповісти
Только не говорите, что беременная пьяная девушка укокошила трех старушек- пешеходов!
13.07.2021 10:08 Відповісти
Промой шифты хлоркой и развидишь -
За попередньою інформацією слідства, на автодорозі сталось зіткнення двох автомобілей в момент виїзду "ВАЗу" з другорядної дороги на головну, по якій рухався автомобіль BMW X-6. © Офіційний сайт Національної поліції: https://vn.npu.gov.ua/news/dtp/slidqwestvo-vstanovlyuje-obstavini-smertelnoji-avariji-u-tulchinskomu-rajoni/
14.07.2021 08:43 Відповісти
Нетрудно прованговать - судебная система сделает виновным водилу путинского корыта.
13.07.2021 10:22 Відповісти
да хрен ее кто посадит, не в этой стране
13.07.2021 10:22 Відповісти
Коли вже совкові і постсовкові писаки викинуть, нарешті, зі свого лексикону слово "іномарка" і абсурдне словосполучення "вагітна дівчина"?
13.07.2021 10:24 Відповісти
"вагітна дівчина"?\\\\\\\\\\\

сказав ви і пішов поповзати на колінах перед дошкою на котрій зображена взагалі "діва".
лицеміри правослабні - а може в новині якраз теж не дівчина але "діва" але не одна а з "другим пришестям"?
ну реально - не умнічай.те, бо якщо віриш в літаючих мужиків, то вір і в "дів"
13.07.2021 10:51 Відповісти
В это время на ТАЗах, да в селе, да если еще в выходной - 99% водятлов бухие едут с местной речки-вонючки.
13.07.2021 10:25 Відповісти
Выйди на обочину поговорить, и даже не надо ходить за хлебом.
13.07.2021 11:23 Відповісти
хронічно вагітна дЄвочка в БМВ і в трусіках "імєєт право на ошибку".......(
13.07.2021 13:23 Відповісти
Девушка, да ещё и беременная, и за рулём - здесь уже не нужно никаких обяснений
13.07.2021 14:13 Відповісти
Так, мова не є чимось застиглим, лексичні значення змінюються, і слово "дівчина" вже давно вживається у широкому значенні "молода жінка", а не тільки у фізіологічному "незаймана".
...
Але "вагітна дівчина" - це таки вже блть занадто
13.07.2021 20:58 Відповісти
Тільки но нові катки на жигу поставив...
13.07.2021 21:15 Відповісти
ВАЗ И БМВ, кто из них "иномарка"? Такое впечатление, шо перепечатывали сообщениет ТАСС из Москвы.
13.07.2021 22:04 Відповісти
З якою швидкісьтю летіла вагітна на BMW? Хто б не виїзджав з села, результат був такий самий.
13.07.2021 23:36 Відповісти
 
 