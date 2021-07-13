BMW викинуло на узбіччя після зіткнення: іномарка, за кермом якої була вагітна, після ДТП на смерть збила двох жінок. ФОТОрепортаж

В результаті аварії загинули дві людини, госпіталізовано трьох, в тому числі і вагітну дівчину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницькій області.

Аварія сталася вчора близько 17:40 поблизу села Ганнопіль.

За попередньою інформацією слідства, на автодорозі сталось зіткнення двох автомобілів "ВАЗ" та BMW, в результаті чого іномарку викинуло на узбіччя дороги, де стояли три місцеві мешканки. В результаті наїзду дві жінки, віком 54 та 64 років, загинули на місці пригоди. Ще одну 69 – річну мешканку Тульчинської територіальної громади з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медичного закладу.

За кермом за попередньою інформацією, перебувала 26-річна вагітна жінка. Її і 38-річного водія "ВАЗа" госпіталізували до Тульчинської лікарні.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено покарання - до 10 років позбавлення волі.






