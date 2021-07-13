BMW викинуло на узбіччя після зіткнення: іномарка, за кермом якої була вагітна, після ДТП на смерть збила двох жінок. ФОТОрепортаж
В результаті аварії загинули дві людини, госпіталізовано трьох, в тому числі і вагітну дівчину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницькій області.
Аварія сталася вчора близько 17:40 поблизу села Ганнопіль.
За попередньою інформацією слідства, на автодорозі сталось зіткнення двох автомобілів "ВАЗ" та BMW, в результаті чого іномарку викинуло на узбіччя дороги, де стояли три місцеві мешканки. В результаті наїзду дві жінки, віком 54 та 64 років, загинули на місці пригоди. Ще одну 69 – річну мешканку Тульчинської територіальної громади з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медичного закладу.
За кермом за попередньою інформацією, перебувала 26-річна вагітна жінка. Її і 38-річного водія "ВАЗа" госпіталізували до Тульчинської лікарні.
Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено покарання - до 10 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*****
т.е цена иномарки
на дорогах не спасает от расхлябанности..
Они думают , что летают в ракетах ..... Mazda CX-9 - остатки .
Але "вагітна дівчина" - таки воно якось ґабсурдно звучить...
х.з. зачем примахиваться к написанию, ибо напр. в пранках тел. - даже до надоедливых баб 70 лет русские грят - "девушка" - вот это смешно.
Шо ето у вас за город интересно?
Если б Ланос влупился в Москвич - завтра бы все забыли, потому шо тут нет классового неравенства, обычное ДТП, немо шо и обсуждать.
У нас нет статистики по маркам, а у русни - есть, так у них самые аварийные машины - ето Деу, на втором месте - Смарт (!), и на третьем - Хуньдай Дженезис.
А по факту мужик на Жигуле грубо нарушил ПДД.
За попередньою інформацією слідства, на автодорозі сталось зіткнення двох автомобілей в момент виїзду "ВАЗу" з другорядної дороги на головну, по якій рухався автомобіль BMW X-6. © Офіційний сайт Національної поліції: https://vn.npu.gov.ua/news/dtp/slidqwestvo-vstanovlyuje-obstavini-smertelnoji-avariji-u-tulchinskomu-rajoni/
По двухполоске Киев-Решетиловка - вообще не вопрос, там нема как с трассы меня вытолкнуть, единственно шо - напрягают Мустанги и Доджи Челенджеры со своими 200-плюс км/ч, которые в заднем зеркале материализуются из ниоткуда.
А с Решетиловки до Днепра - не знаю, там где есть встречка - никто внагляк навстречу не вылазил.
Может потому шо я с Киева ехал, и они с Киева, соответственно - только обгоняли.
На данный момент даже КРАЗ ето иномарка, потому шо вставляет китайские дизеля в китайские кузова.
P.S. По фото видно, що на дорозі з двохстороннім рухом немає розмітки яка розділяє дорогу на смуги руху. Тут уже дорожні служби треба притягувати до відповідальності.
По характеру удара, похоже беха обходила старушек бредущих по обочине, и как часто бывает спинами к движению и в рядочек, абы поколякать. Встречный жигуль не притормозил и ударил в крыло беху, ее и бросило на старушек, ну как-то так.
Скоріш за все винен водій ВАЗа, він виїзджав із другорядної(дорога на село).
А Беха підіймалась по головній вгору( зрозуміло не 60 км). А навпроти типу «Автобусна зупинка». Ось на неї вона і вискочила, коли зачепила ВАЗ.
А далі, все як ви описали. Педаль, кобили, кювет.
В сёлах разметки нет.
Слава Богу, что хоть асфальт имеется.
ну так возьми свои слова..... вы понял куда.
я насчет этого:
\\\\\\\\\\\\\Якщо вона вагітна то вона уже жінка, а не дівчина.\\\\\\\\\\\\\
Побачимо чи дадуть посидіти 10 років.
Хоча вона заслужила по 10 років за кожну вбиту людину.
За попередньою інформацією слідства, на автодорозі сталось зіткнення двох автомобілей в момент виїзду "ВАЗу" з другорядної дороги на головну, по якій рухався автомобіль BMW X-6. © Офіційний сайт Національної поліції: https://vn.npu.gov.ua/news/dtp/slidqwestvo-vstanovlyuje-obstavini-smertelnoji-avariji-u-tulchinskomu-rajoni/
сказав ви і пішов поповзати на колінах перед дошкою на котрій зображена взагалі "діва".
лицеміри правослабні - а може в новині якраз теж не дівчина але "діва" але не одна а з "другим пришестям"?
ну реально - не умнічай.те, бо якщо віриш в літаючих мужиків, то вір і в "дів"
...
Але "вагітна дівчина" - це таки вже блть занадто