"Скільки ще терпіти?": Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 липня, активісти пікетують Верховну Раду з вимогою підтримати легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти, зокрема важкохворі пацієнти пікетують Верховну Раду з вимогою проголосувати за "Закон для Софійки" - законопроєкт № 5596 про легалізацію медичного канабісу. Мітингувальники принесли під парламент символічні ліки "Потерпін", адже саме цим неіснуючим препаратом задовольняються пацієнти в очікуванні на легалізацію медичного канабісу.

"Ліки на основі медичного канабісу, які могли б насправді допомогти полегшити страждання цих людей, в Україні заборонені. У більш ніж 60 країнах світу медичний канабіс вже легалізований. Пацієнти можуть придбати ліки на його основі в будь-якій аптеці за рецептом лікаря. Водночас в Україні досі немає прийнятого Закону, який допоміг би двом мільйонам громадян отримати потрібні їм медичні препарати. Оскільки в Україні медичний канабіс заборонений, пацієнти та їхні родичі змушені ставати "контрабандистами" і купувати нелегально завезені ліки", - заявили організатори акції.

Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 01

Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 02
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 03
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 04
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 05
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 06
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 07
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 08
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 09
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 10
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 11
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 12
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 13
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 14
Скільки ще терпіти?: Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

+10
спекулируют на теме популистьі и просто мрази. плюс мусора кормушки лишатся, если человек по рецепту, а не у них купит
показати весь коментар
13.07.2021 11:12 Відповісти
+8
Для не надто розумних поясню - медичний канабіс відрізняється від звичайного тим, що в ньому знижений рівень ТГК і підвищений рівень CBD.
Тобто, він знімає больові симптоми і майже не має наркотичних ефектів.
показати весь коментар
13.07.2021 11:05 Відповісти
+7
"Таварисчи" сидят в чебурнете. Ты что, заблудилси?
показати весь коментар
13.07.2021 10:58 Відповісти
Звісно, ти мабуть з секти свідків Голобородька який навіть не бухає ...
Зе наркоман, це доведено перед всім народом України.
показати весь коментар
13.07.2021 21:52 Відповісти
От алкоголя вреда 100%,от канабиса 0 %
показати весь коментар
13.07.2021 14:24 Відповісти
Канабис приводит к психозу и шизофрении , особенно у молодых . Как правило канабис стартовый наркотик к более тяжелым .
показати весь коментар
13.07.2021 22:37 Відповісти
Який психоз і шизофренія , "особенно у молодих"..? Чого лоха розводите, дурку включаєте, у людини рак, важкі наркотики роблять із хворого рослину, канабіс знімає біль, людина у свідомості..!Дайте гідно, без болю, прожити хворим залишок життя, побійтесь Бога..бо...!
показати весь коментар
14.07.2021 02:33 Відповісти
Классика. Так функционирует иудоконцлагерь. Впереди - Исус Христос в белом венчике из роз. Позади - голодный пес.

Так идут державным шагом -
Позади - голодный пёс.
Впереди - с кровавым флагом,
И за вьюгой неведим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз -
Впереди - Исус Христос.
показати весь коментар
13.07.2021 14:55 Відповісти
Антураж оплачен средствами хронических больных. На гробы, символизирющие жертв легалайза, денег никто не выделил.
показати весь коментар
13.07.2021 15:23 Відповісти
Активисты, в том числе тяжелобольные пациенты пикетируют Верховную Раду с требованием проголосовать за "Закон для Софийки" - законопроект № 5596 о легализации медицинского каннабиса. Митингующие принесли под парламент символическое лекарство "Потерпин" Источник: https://censor.net/ru/p3276713

Імбіцили - є багато інших фармпрепаратів які знімають біль, для цього не треба легалізовувати наркоту
показати весь коментар
13.07.2021 21:50 Відповісти
А почему затягивают с легализацией проституции ? Или депутаты Рады бояться конкуренции ?
показати весь коментар
13.07.2021 22:40 Відповісти
А куди ж тоді будуть дівати водяру? (Самі знаєте, кому належать спирт заводи)
Але з часом наркотики (канабіс не наркотик) легалізують по всьому світу.
показати весь коментар
14.07.2021 10:17 Відповісти
