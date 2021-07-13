"Скільки ще терпіти?": Важкохворі пацієнти пікетують Раду з вимогою легалізувати медичний канабіс. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 липня, активісти пікетують Верховну Раду з вимогою підтримати легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти, зокрема важкохворі пацієнти пікетують Верховну Раду з вимогою проголосувати за "Закон для Софійки" - законопроєкт № 5596 про легалізацію медичного канабісу. Мітингувальники принесли під парламент символічні ліки "Потерпін", адже саме цим неіснуючим препаратом задовольняються пацієнти в очікуванні на легалізацію медичного канабісу.

"Ліки на основі медичного канабісу, які могли б насправді допомогти полегшити страждання цих людей, в Україні заборонені. У більш ніж 60 країнах світу медичний канабіс вже легалізований. Пацієнти можуть придбати ліки на його основі в будь-якій аптеці за рецептом лікаря. Водночас в Україні досі немає прийнятого Закону, який допоміг би двом мільйонам громадян отримати потрібні їм медичні препарати. Оскільки в Україні медичний канабіс заборонений, пацієнти та їхні родичі змушені ставати "контрабандистами" і купувати нелегально завезені ліки", - заявили організатори акції.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ