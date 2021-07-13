"Ні ІТ-колгоспу" і "Не робіть, як Лукашенко": програмісти під Радою протестують проти "ДіяСіті". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 липня, під будівлею Верховної Ради проходить акція протесту представників ІТ-індустрії. Вони виступають проти впровадження системи "ДіяСіті".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Міністерство цифрової трансформації вирішило трансформувати те, що працювало і розвивалося до нього і без нього - ІТ-галузь України. Реформатори вирішили перетворити її на "квітучий сад" (насправді ні) за допомогою так званого "особливого правового режиму "ДіяСіті". Широке коло ІТ-фахівців не підтримали цю ідею із самого початку з очевидних причин. Їх можна навести багато, але головною є відсутність довіри до ініціаторів проєкту. Маніпулювання фактами, нічим не підтверджені цілі, декларація нездійсненних досягнень і цілий ряд правових недоліків у самому законопроєкті №4303, який за висновком комітету не відповідає антикорупційному законодавству, стали вирішальними у висловленні недовіри серед ІТ-спільноти і в соціальних мережах. Законопроєкт №4303 не є вирішенням проблеми, а є її частиною і тільки створює ще більші проблеми на майбутнє. Тому сьогодні ми оголошуємо про попереджувальну акцію протесту #Проти.Дія.Сіті проти прийняття законопроєкту №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", - заявили організатори акції.
Основна вимога мітингувальників – відкликання або ветування законопроєкту №4303 Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.
"Ми пропонуємо створювати зміни, залучаючи всі сторони - державу, бізнес, фахівців, а також створити прозорі і недискримінаційні правила гри на ринку для всіх гравців, а не диференціювати ринок IT, визначити статус IT-фахівців, IT-компаній, замовників IT-продуктів, але не відділити ці статуси в окремий спецрежим, чітко врегулювати моделі відносин "фахівець-компанія", "фахівець-клієнт", "компанія-клієнт", чітко врегулювати питання з авторським правом в IT-сфері. Потрібні правильні зміни, а не створення милиць у вигляді "IT-колгоспу ДіяСіті". У всьому світі знають, що в IT-сфері найважливіше - ЛЮДИ (IT-фахівці), а Мінцифри кажуть, що ми "не є цільовою аудиторією цього проєкту", - додали організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Гільдія виступає на правах гільдії, власне це вже здається ГО , яке фінансується виключно членами гільдії через патреон - це вам не заводські кишенькові "профсоюзи".
Сидіть собі і наярюйте на "лайки-вподобайки", якщо це для вас мірило - один-в-один як бабушенція яка лупиться в ящик і слухає глас абикнавенного народа, політичні ток-шоу, і ні разу не куплені "соц опитування" з намальованою "статистикою".
Ви, припускаю, або якийсь бюджетник-кампутерщік, або у максімки борнякова(ака піздабол) на зарплаті, або просто троль.
Я писал что гильдия не имеет к программистам никакого отношения. Это шаражка на пару сотен человек, непонятно кем спонсируемая, скорей всего соевым шоколадом. Попытка создать "партию кампуторщиков". Очередных дармедов, как савефоп или защитников бляхеров. Ненавижу, реально, повбивав би. А ты иди в сраку.
Це якийсь тролінг тупістю чи як? Гільдія створена участниками доу, джерело фінансування - внески через патреон. Я звісно розумію що у "заводчан" туго зі сприйняттям термінів "незалежність", "ініціатива" та "добровільність", але нащо цей бруд виливати на оточуючих?
Так звані "дармоєди" у купі заробили більше ніж цілі галузі, якщо відкинути тих хто сировину продає то це взагалі одна з топ галузей, а те що ти десь два проводки скрутиш, і продасиш з одного держ.підприємства на інше держ підприємство - то це не заробітки.
Як раз таки наші умєльци-рукадєльци та їх відділки продаж є дармоїдами.
Збирай пляшки, комуністе.
Мне бутылки не надо сдавать, я живу в доме под Киевом, в элитном поселке, дом на 290 метров, на который я заработал сам и построил. Так что свободен, иди стриги лохов в другом месте.
Хуторянин! Читай закони! Будь свідомим!
Власне в Україні люди мають право створювати ГОшки та незалежні профсоюзи - звідки ти взяв що це політ-проект? З голови? З лічного опита? Інсайд від анонімного авторитета? Камон!
Мої слова підкріплені тим що на патреоні ви можете побачити кількість участників, можливі суми щомісячних донатів та поточний "дохід" від зборів, а ваші слова це просто іздьож, і нічого більше.
Під Києвом хату на 290 квадратів збудував як? Усі податки сплатив? Працівники були оформлені "по-білому"? На яку зарплату?
Так що, як ви там казали, "свабодєн".
У червонооких податок 5% + 22% від мінімалки ЄСВ, там все в білу.
Легально та без найманих працівників, в нас такі бабки може заробити або пілот літака міжнародних авіаліній, або адвокат, або розробник програмного забезпечення рівня вище сеньйор - але виходячи з ваших дещо "недолугих" коментарів, ви не є представником жодної з перерахованних професій, адже там людєй срєднєго ума нєт.
То хто ви
містер бонд?
Так что повторю: не суй свою харю...может еще декларацию тебе, вылупок, показать? Свободен!
Все он делает нет так.
Начинает не с начала
Завершает - как попало.
Нор пошарам"!! Даєш деналогізацію Вс е х..ня!! Нормальні лозунги як для дураків які косять ..
Ей умнки фахівці великі а як же ж самім запропонувати законопроект такий як в ЕС...))) Ой як ви потім орать будете . Тому що в ЕС ще жорсткіше чем в Україні
А что хотят сделать зеленые рагуля? Выгнать аутсорс из страны и второе - лишить отечественный бизнес относительно недорогих мозгов для автоматизации своих бизнес процессов.
Тупоголовому люмпену вбили в голову, что если больше стричь it, то айтишники будут больше платить налогов - хер там. Просто в ЕС так много стран в которых условия и налоги лучше, что однажды окажется, что у нас в стране не осталось ни одной it компании - все свалили зарубеж. И заплатит за угробленный it сектор как раз пересичное быдло, через подорожание товаров и услуг, а также из-за падения гривны по отношению к валютам.
А вот хер вам зебилы. Быстрее Зелупа на Ростов поедет.
Це тобі від муді _ ді во
Поэтому умные и интелигентные люди и валят уже давно отсюда. Айтишные конторы как только раскрутились- создают ФОП-ы на кипре, в польше, мальте,гибралтаре, эстонии... Где угодно лишь бы не тут. Не хочется чтоб тупые скоробагатьки от власти и кумовья сбу пришли и отжали втупую бизнес, как это сейчас делается.
А сколько "обычных" людей получают зарплату в конвертах! Полностью или частично.
Учитывая что государство никуя! Не сделало в стране для того кто зарабатывает в IT индустрии, то 5% налога с айтишной зарплаты - это дофигища. Причем мы все знаем что наши налоги идут в карман дармоедам у власти. Где идеальные дороги, безопасные улицы ночью, достойные пенсии, садики и школы без взяток?
А от коли ти зрозумієш що ви без прибиральниці пусте місце а без бабульки пенсіонерки вас би взагалі не було б і тих хто споживає ваш продукт теж би н було от і платить податки треба заради іншихх ..... тоді я вибачусь і скажу що ти людина
Віником махать, чи козла забивать усю зміну - це всі уміють.
Економіку на таких рівнях не набеш, бо платять за те що потрібно, а за те що не потрібно не платять.
Коли в тебе ЗП буде в 10 раз більша ніж в клавіатурщика, будеш ділитися кревно заробленими, чи ти так - справедливість включаєш виключно тоді, коли це вигідно тобі?
Ти свої податки платиш за те щоб по закону тебе не могли виперти з роботи за одну хвилину, також твої податки гарантують тобі законний майже місяць відпустки, лікарняні, компенсації при звільнені чи скороченні, право працювати лише 8 годин і не хвилиною більше, інакше - підвищена ставка за понаднормову роботу, страхування у разі нещасних випадків, і так далі і таке інше.
Хочеш жити у постійному стресі - іди в іт, посивієш за 5 років та й по всьому, або жиром запливеш, чи навпаки схуднеш, будеш вставать по першому звінку серед ночі через те що десь щось "впало" і це треба негайно залатати, звільнити тебе зможуть в будь-який час і ніхто тебе не буде попереджувати "Вася, затягуй пояса - тебе скоротять". Будеш "бігти щоб залишатися на місці" тобто з року в рік забивати собі мізки інформацією яка втратить актуальність за рік-два, а як не хочеш - на вихід.
Так що за шо ті красноглазіки мають платити гроші? За повну відсутність таких же прав як і в тебе?
Де ти був, коли інженер-програміст на заводі отримував 3000 грн, наладчик чпу 6000, і стільки ж алкан-слюсар?
Сиди на своєму заводіку з виробництва причепів, чи якихось задрипаних богданів і не відсвічуй - кожному по заслугах його.
Ти - працівник трубопрокатного заводу, зп твоя буде десь в районі 15000 грн "брудними"
Валєрчік - працівник галєри чи прямий контрактор з зп 2000 грн
З 15000 грн ти сплачуєш десь 18% пдфо + 1.5 вз = 15000 * 0.195 = 2925 грн/міс
Валєрчік з 2000 доларів за курсом 27 грн/дол, при ставці 5% ЄП сплачує = 2000 * 27 * 0.05 = 2700 грн/міс
Різниця між тобою і Валєрчиком така - 225грн. Але є одне але : в нас є ще й прихований податок у формі ПДВ 20% який і ти, і валєрчік сплачують за кожну покупку.
Вгадай хто сплатить більше по ПДВ, тобто за кожну покупку - ти, чи валєра?
Звісно що є ще й податок під назвою ЄСВ - єдиний соціальний внесок.
За тебе платять 22% від зарплатні, а валєрік лише ~22% від мінімалки - і от тут може ще й можна торохтіть про несправедливість, особисто я вважаю що було б справедливо сплачувати просто мінімальну пенсію раз на місяць.
Різниця між вами двома у тому що тебе доять як козла, тобто ти не маєш опції "не башлять шалені гроші зараз, заради обіцянок про забезпечену(звісно що ні) старість", а валєрік, якщо не ідіот, буде потихеньку скирдувати на якусь однушку-двушку яку буде здавати в старості заради прибавки до пенсії, в тебе ж вона "буде *******, мамай клянусь!".
І це ще добре якщо "ти" справді працюєш на металопрокатному заводі який ну типу продає свою продукцію за кордон за валюту, тобто зміцнює гривню через експорт продукції з не надто великою доданою вартістю - а от якщо ти працюєш на умовному "ЛАЗ"і?
Куди наші "Богдан"и та КрАЗи експортуються? А нікуди! І прибутки таких підприємств базуються виключно на внутрішньому ринку, тобто аж ніяк не зміцнюють економіку, яка вже років 30 як "ринкова". Тож абикнавенна людина яка створює продукт який не купляють за кордоном, по суті своїй нічого не генерує - валюта "звідтіля" не завозиться, а це значить що ви просто кілішуєте бабосік який хтось заводить з-за кордону.
А щодо справедливості, так то таке - раніше, не те що в столиці, по живих містах, якийсь сварщик не найвищої категорії міг заробляти такі ж самі гроші, це вже не кажучи про всяких "нєфтяніков" і "газовіков", це не айтішніки багатії, а просто лавочка прикрилася, і проїдати-просирати гроші з закордонних позик стало набагато важче.
Я навіть не чув за таких дебілів, щоб замість програмувати за долари, вони програмували за рубліки, а от про будівельників, нєфтяніків, автослюсарів, електриків, зварювальників - за тих чув. І в маскву їздять, і в пітєр, і на сєвєра. А щоб програміст їхав за порєбрік, такого не чув.
Тож це доволі спірне питання, хто може працювати на ворога.
Коли діти ітшників хворіли, чи бабусі їх помирали до 2014 року, як там "рабочій класс" з тодішніми зарплатами під 2000 баксів їм допомагав? Лайком та рєпостом?
Тобто це ок коли після трьох років бурси людина "заробляє" більше руками, аніж інженери після 6? Можливо це нормальна картина для бидла, але не для країни що має розвиватися.
Збирай пляшки, комуністе.
Отец
-Петка ты почему тройку получил?
Петька
-А Васька вообще двойку схватил.
Ваше сравнение аналогично такой попытке найти более негативный пример, тем самым пытаясь обелить себя.