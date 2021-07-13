"Ні ІТ-колгоспу" і "Не робіть, як Лукашенко": програмісти під Радою протестують проти "ДіяСіті". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 липня, під будівлею Верховної Ради проходить акція протесту представників ІТ-індустрії. Вони виступають проти впровадження системи "ДіяСіті".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Міністерство цифрової трансформації вирішило трансформувати те, що працювало і розвивалося до нього і без нього - ІТ-галузь України. Реформатори вирішили перетворити її на "квітучий сад" (насправді ні) за допомогою так званого "особливого правового режиму "ДіяСіті". Широке коло ІТ-фахівців не підтримали цю ідею із самого початку з очевидних причин. Їх можна навести багато, але головною є відсутність довіри до ініціаторів проєкту. Маніпулювання фактами, нічим не підтверджені цілі, декларація нездійсненних досягнень і цілий ряд правових недоліків у самому законопроєкті №4303, який за висновком комітету не відповідає антикорупційному законодавству, стали вирішальними у висловленні недовіри серед ІТ-спільноти і в соціальних мережах. Законопроєкт №4303 не є вирішенням проблеми, а є її частиною і тільки створює ще більші проблеми на майбутнє. Тому сьогодні ми оголошуємо про попереджувальну акцію протесту #Проти.Дія.Сіті проти прийняття законопроєкту №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", - заявили організатори акції.

Основна вимога мітингувальників – відкликання або ветування законопроєкту №4303 Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

"Ми пропонуємо створювати зміни, залучаючи всі сторони - державу, бізнес, фахівців, а також створити прозорі і недискримінаційні правила гри на ринку для всіх гравців, а не диференціювати ринок IT, визначити статус IT-фахівців, IT-компаній, замовників IT-продуктів, але не відділити ці статуси в окремий спецрежим, чітко врегулювати моделі відносин "фахівець-компанія", "фахівець-клієнт", "компанія-клієнт", чітко врегулювати питання з авторським правом в IT-сфері. Потрібні правильні зміни, а не створення милиць у вигляді "IT-колгоспу ДіяСіті". У всьому світі знають, що в IT-сфері найважливіше - ЛЮДИ (IT-фахівці), а Мінцифри кажуть, що ми "не є цільовою аудиторією цього проєкту", - додали організатори акції.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ