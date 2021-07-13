УКР
Театральну площу і фасад Національної опери в Києві відремонтують до Дня Незалежності. ФОТОрепортаж

Повністю оновлену Театральну площу перед будинком Національної опери в Києві відкриють до Дня Незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє "Велике будівництво"

Зазначається, що також буде відремонтовано фасад опери.

"Останніми роками ми дуже активно працюємо у Києві – відновили найбільші столичні магістралі - проспекти Дружби Народів, Заболотного, Бандери та інші дороги. Давно хотіли зробити киянам подарунок. Нам здається, відновлення Театральної площі з радістю сприймуть як кияни, так і численні гості міста", – коментує генеральний директор компанії Микола Тимофеєв.

Крім того, в ході ремонту в рамках президентської програми "Велике будівництво" повністю замінять гранітні плити і відновлять бетонну основу.

Зазначається, що при будівництві Театральної площі 30 років тому не зробили систему поливу зелених зон. Тому для поливу на площу постійно заїжджала вантажівка з цистерною, проте покриття не було розраховане на її вагу.

Також взимку гранітне покриття псувала снігоприбиральна техніка, основа руйнувалася в результаті агресивного впливу солі, якою обробляють ожеледь.

Проєкт реконструкції передбачає установку системи поливу зелених зон, повну заміну електромереж і реконструкцію опор ліхтарів, гідроізоляцію цокольного поверху опери та фарбування фасаду будівлі. На сходах, парапетах і прилеглій до театру території покладуть нові гранітні плити.

Раніше координатор "Великий будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що до Дня незалежності в Києві відкриють новий урбан-парк на території ВДНГ. Парк, який створюють в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського, матиме десятки обладнаних майданчиків для занять різними видами спорту.

Театральну площу і фасад Національної опери в Києві відремонтують до Дня Незалежності 01
Театральну площу і фасад Національної опери в Києві відремонтують до Дня Незалежності 02
Театральну площу і фасад Національної опери в Києві відремонтують до Дня Незалежності 03

Це взагалі повинно робитись місцевою владою з коштів величезного бюджету Києва, але навіщо ці ремонти Опери і площі, якщо можна побудувати ще одну висотку чи ТРЦ.
показати весь коментар
13.07.2021 11:52 Відповісти
В каком месте в Киева огромный бюджет?? Посмотрите распределение бюджетных денег, на ремонты нам очень мало денег остается..
показати весь коментар
13.07.2021 12:09 Відповісти
Фасад а сзади хоть колами подпирай.Возвращаемся во времена КПСС может и пятилетки вернем и будем из выполнять досрочно за три года или к праздникам правлящей партии?
показати весь коментар
13.07.2021 11:52 Відповісти
Когда солдатики ударно укладывали этот гранит к 1500 крещения - им естественно было насрать на пустоты под хрупким камнем, вот он весь и потрескался под колёсами.
показати весь коментар
13.07.2021 11:55 Відповісти
этот шабаш мне напоминает ЦавеЦкий Цаюз...там тоже всё ремонтировали и строили к определённой дате....Чернобыльскую АЭС тоже к дате сдали...
показати весь коментар
13.07.2021 11:57 Відповісти
популист херов... Мы пахали, я и трактор
показати весь коментар
13.07.2021 12:23 Відповісти
 
 