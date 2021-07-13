Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 24-ї ОМБр Володимиром Яськівим попрощаються завтра на Тернопільщині. ФОТО
Завтра, 14 липня, у селищі міського типу Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області відбудеться церемонія прощання з Володимиром Богдановичем Яськівим, 29.07.1977 року народження, старшим солдатом, старшим стрільцем 1-го відділення 1-го взводу 1-ї роти 1-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 9 липня проблизу міста Золоте Сєвєродонецького району Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Графік церемонії прощання:
- о 10.00 чин похорону в церкві святої великомучениці Параскевії П'ятниці;
- об 11.00 церемонія прощання біля пам'ятника Т.Шевченку у центральній частині смт Великі Бірки.
По завершенню прощання тіло загиблого військовослужбовця поховають на місцевому цвинтарі.
У нього залишилася мати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль