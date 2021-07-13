Будівництво реабілітаційного корпусу для ветеранів АТО/ООС завершується в Святогорську, - ОДА. ФОТОрепортаж

Будівництво нового відділення фізичної і реабілітаційної медицини на території КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогорська" завершуються.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА, ремонтні роботи корпусу майже закінчили, зараз проходять пусконалагоджувальні роботи з підведення комунікацій.

Зазначається, що після будівництва в рамках президентської програми "Велике будівництво" відділення отримає новітнє обладнання, необхідне для якісної реабілітації і порятунку життів пацієнтів. На закупівлю апаратури з бюджету виділили понад 34 млн грн.

"Це різноманітні тренажери, в тому числі тренажери, які будуть працювати і в басейні, діагностичне обладнання, магнітно-резонансний томограф. Ультразвукова діагностика проводитиметься на найсучаснішому обладнанні, а також рентген-служба, лабораторні дослідження. Зараз ми проводимо підготовку фахівців, які зможуть працювати із цим обладнанням", - розповів директор департаменту охорони здоров'я ОДА Володимир Колесник.

Зараз фахівців готують до роботи з обладнанням.

У медичному закладі 180 ліжок, а пріоритетним напрямком діяльності стане реабілітація учасників АТО / ООС.

Крім того, у відділенні працюватимуть реабілітологи, масажисти і психоаналітики.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.






