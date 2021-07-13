УКР
2 372 10

Будівництво реабілітаційного корпусу для ветеранів АТО/ООС завершується в Святогорську, - ОДА. ФОТОрепортаж

Будівництво нового відділення фізичної і реабілітаційної медицини на території КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогорська" завершуються.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА, ремонтні роботи корпусу майже закінчили, зараз проходять пусконалагоджувальні роботи з підведення комунікацій.

Зазначається, що після будівництва в рамках президентської програми "Велике будівництво" відділення отримає новітнє обладнання, необхідне для якісної реабілітації і порятунку життів пацієнтів. На закупівлю апаратури з бюджету виділили понад 34 млн грн.

"Це різноманітні тренажери, в тому числі тренажери, які будуть працювати і в басейні, діагностичне обладнання, магнітно-резонансний томограф. Ультразвукова діагностика проводитиметься на найсучаснішому обладнанні, а також рентген-служба, лабораторні дослідження. Зараз ми проводимо підготовку фахівців, які зможуть працювати із цим обладнанням", - розповів директор департаменту охорони здоров'я ОДА Володимир Колесник.

Зараз фахівців готують до роботи з обладнанням.

У медичному закладі 180 ліжок, а пріоритетним напрямком діяльності стане реабілітація учасників АТО / ООС.

Крім того, у відділенні працюватимуть реабілітологи, масажисти і психоаналітики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нова сільська амбулаторія побудована на Житомирщині, - ОДА. ФОТО

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

Будівництво реабілітаційного корпусу для ветеранів АТО/ООС завершується в Святогорську, - ОДА 01
Будівництво реабілітаційного корпусу для ветеранів АТО/ООС завершується в Святогорську, - ОДА 02
Будівництво реабілітаційного корпусу для ветеранів АТО/ООС завершується в Святогорську, - ОДА 03

Автор: 

ОДА (1634) Донецька область (9410) Велике будівництво (743)
+3
Не був Святогірськ окупованим.
13.07.2021 15:02 Відповісти
+2
Именно оттуда начиналась оккупация Донбасса. Там собиралось и хранилось оружие, там же под видом монахов жили кацапы, которые начали со Славянска
13.07.2021 15:49 Відповісти
+1
Здорово то, что Святогорск это освобожденная от сепаров территория Украины. Парни освобождали эту землю, парни теперь отдыхают и получают лечение на этой земле. Своей земле.
13.07.2021 14:51 Відповісти
На 8 году войны ... Ну в общем приятно что хоть это делают.
13.07.2021 14:48 Відповісти
75 км від фронту.
Треба було ще в Світлодарську побудувати.
13.07.2021 14:50 Відповісти
Ці люди фронту не бояться.
13.07.2021 14:52 Відповісти
Це безспірно.
Але я не про те.
13.07.2021 14:59 Відповісти
13.07.2021 14:51 Відповісти
13.07.2021 15:02 Відповісти
был.https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/04/140423_ato_svyatogirsk_freed_dt
13.07.2021 15:15 Відповісти
Да, чуть-чуть сепарня не дошла. Но это, *****, так близко!
13.07.2021 15:10 Відповісти
сепарский город. "лечить" наших воинов будут люди бегавшие на референдум.другого места не нашли?
13.07.2021 15:14 Відповісти
13.07.2021 15:49 Відповісти
 
 