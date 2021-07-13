УКР
Начальницю служби у справах дітей Хмельницької ОДА спіймали на хабарі $5000, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Хмельницька чиновниця вимагала та отримала хабар за сприяння в усиновленні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури начальника Служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигодиза вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

"За даними слідства, за сприяння у прийнятті рішення про усиновлення малолітньої дитини посадовець вимагала 5 тис доларів США. Правоохоронці затримали її у порядку ст. 208 КПК України після одержання коштів. На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру", - уточнюється в повідомленні.

Читайте також: За три роки реформи в інтернатах стало на 9 тисяч менше дітей, - омбудсмен Кулеба

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Протиправну діяльність припинено спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

У прокуратурі також нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

+5
Начальницу службы по делам детей Хмельницкой ОГА поймали на взятке $5000, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4996
13.07.2021 15:32 Відповісти
+3
эти ОГА давно надо распустить!!!
13.07.2021 15:35 Відповісти
+3
хоть паржьом!
13.07.2021 15:37 Відповісти
ХУЖЄ НЄ БУДЄТ!
13.07.2021 15:30 Відповісти
ХУЖЭНЭКУДА.....
13.07.2021 15:34 Відповісти
хоть паржьом!
13.07.2021 15:37 Відповісти
Начальницу службы по делам детей Хмельницкой ОГА поймали на взятке $5000, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4996
13.07.2021 15:32 Відповісти
топ-коррупция она такая.... по детдомам прячится.....
13.07.2021 15:33 Відповісти
А интересно за что ей на такой неопределенной должности давали взятку?Разве что участвует в синдикате по продаже детей и просто получила свою долю.Но правооранительным органам об синдикате и думать запрещено.
13.07.2021 15:35 Відповісти
должность ни о чем..видать присосалась к схеме усыновлений, шо вой подымать не будет....
13.07.2021 15:37 Відповісти
эти ОГА давно надо распустить!!!
13.07.2021 15:35 Відповісти
Организовани Групировки А.................
13.07.2021 15:39 Відповісти
мне бк то дал ...хотя бы взятку..хотя бы салом или мылом... я б даже гитлеровцам сдался..
13.07.2021 15:37 Відповісти
в жопу тебе точно дадут...
13.07.2021 15:42 Відповісти
с тебя презики
13.07.2021 15:54 Відповісти
Нам в 90-стые часть зарплаты выдали дрожжами,знаете какие пухлые и довольные крысы шлялись по предприятию.Дрожжи то выдали а про сахар забыли.
13.07.2021 15:44 Відповісти
еще веникам венками и макаронами)
13.07.2021 15:54 Відповісти
Детишкам на молочишко...
13.07.2021 15:46 Відповісти
- А. ведь, - думала хабалка, - все так хорошо начиналось...
Теперь посодют тебя, а ты не воруй!(с)
13.07.2021 15:50 Відповісти
Своим детишкам нужнее. Вилла в Маями сама себя не построит.
13.07.2021 15:52 Відповісти
Виллу в Маями даже америкос себе не позволит кроме бедных депутатов нищенских стран Украины и мокшандии,а чтобы не платить за землю они покупают себе яхты правда небольшие размером с Титаник.
13.07.2021 15:59 Відповісти
"..не можем даже понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас есть огромные проблемы с коррупцией ...."
13.07.2021 15:52 Відповісти
У них возможно и есть а у нас просто нету места для справедливости а это значит что и корупции нету так как некому официально признать ее существование.
13.07.2021 16:02 Відповісти
Херачит не по ДЕТСКИ
13.07.2021 16:14 Відповісти
Нах вони там всі сидять ті чіновніки?
Де государство в смартфонє?
13.07.2021 17:27 Відповісти
Ай-ай-ай🤔🧐😁 А шо ж так скромно, не назвали фамилию начальницы Магур Нины Яванавны🤔🧐😁 Эта хрипотливая засранка всю жизнь просидела на этой должности, мозоли натерла на рученьках, аки грецкие орехи, - все бабки считала не отходя от руководящего кресла😅😂🤣 А теперь не мешало бы показать ее скромную хатынку, нажитую непосильным трудом😁 А такие речи правильные толкала, кстати, почему не на пенсии мочалка драная, ей уже 60 стукнуло, - видать таки "в кадрах решают все"... за определенную плату😝😝😝😝🤪😜 У-у-у, торговка людьми, - ґаньба скотиняці 😝😝😝😝😝😝🤪😜
13.07.2021 18:04 Відповісти
https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_6_69
13.07.2021 18:25 Відповісти
 
 