Начальницю служби у справах дітей Хмельницької ОДА спіймали на хабарі $5000, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Хмельницька чиновниця вимагала та отримала хабар за сприяння в усиновленні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури начальника Служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигодиза вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

"За даними слідства, за сприяння у прийнятті рішення про усиновлення малолітньої дитини посадовець вимагала 5 тис доларів США. Правоохоронці затримали її у порядку ст. 208 КПК України після одержання коштів. На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Протиправну діяльність припинено спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

У прокуратурі також нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





