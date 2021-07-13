УКР
"Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів", - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 липня, в с. Городище Рівненського району, відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС - рятувальників, поліцейських, гвардійців і прикордонників.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації МВС України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що такі навчання дозволяють напрацьовувати компетентність у найскладніших ситуаціях.

"Безпека народу вимагає тонусу всіх підрозділів МВС. Нинішні комплексні навчання, в яких брали участь 300 осіб, показали злагодженість дій особового складу в ліквідації будь-яких надзвичайних ситуацій. Коли приходить біда, ми маємо бути готові", - зазначив Аваков.

Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 01

За словами міністра внутрішніх справ, такого роду навчання вже проводилися в червні в Сумській і Харківській областях. Восени плануються ще одні спеціальні тренування.

"Дякую всім фахівцям, які залучалися. Наша філософія така - всі служби мають бути готові до взаємодії при ситуаціях, які виникають у житті", - сказав Аваков.

Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 02

У свою чергу глава ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що і МВС, і європейські партнери велику увагу звертають на питання взаємодії між відомствами.

Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 03

"У кожного підрозділу системи МВС є своя специфіка і методика роботи і важливо вміти спільно працювати під час подолання різного роду небезпек. Однопланових ситуацій поки стає дедалі менше, вони - комплексні і вимагають залучення всіх служб. Не зупиняємося на досягнутому, вдосконалюємося і тримаємо планку, яку ми поставили", - сказав Чечоткін.

Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 04

Правоохоронці відпрацювали кілька навчальних питань, а саме:

- усунення результатів катастрофи повітряного судна, десантування парашутистів і аеромедичну евакуацію;

- подолання наслідків ДТП з подальшою пожежею і вибухом на території АЗС;

- проведення спецоперації щодо затримання особливо небезпечних озброєних злочинців;

- ліквідація витоку аміаку із залізничної цистерни внаслідок ДТП на залізничному переїзді;

- деблокування потерпілих під час ліквідації ДТП.

Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 05

Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 06
Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 07
Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 08
Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 09
Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 10
Понад 300 правоохоронців, 65 одиниць спецтехніки і 5 вертольотів, - масштабні навчання МВС відбулися на Рівненщині 11

В межах навчань державні нагороди за бездоганну службу та сумлінне виконання службових обов'язків отримали найкращі працівники системи МВС.

