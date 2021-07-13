Російські терористи обстріляли з артсистем і мінометів приватний сектор с. Тарамчук, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру с. Тарамчук - під обстріл потрапив приватний сектор.

Окупанти стріляли з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

Підкреслюється, що внаслідок обстрілу постраждали декілька приватних будинків місцевих жителів, а також трансформаторна підстанція. Мінами і снарядами пошкоджено довколишні домогосподарства.

"На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав", - підкреслюють в ОТУ "Схід".













Читайте також: Війська РФ від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.