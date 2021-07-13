Російські терористи обстріляли з артсистем і мінометів приватний сектор с. Тарамчук, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж
Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру с. Тарамчук - під обстріл потрапив приватний сектор.
Окупанти стріляли з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".
Підкреслюється, що внаслідок обстрілу постраждали декілька приватних будинків місцевих жителів, а також трансформаторна підстанція. Мінами і снарядами пошкоджено довколишні домогосподарства.
"На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав", - підкреслюють в ОТУ "Схід".
Про порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хужє не будєт!