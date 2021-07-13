УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10658 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 928 1

Російські терористи обстріляли з артсистем і мінометів приватний сектор с. Тарамчук, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру с. Тарамчук - під обстріл потрапив приватний сектор.

Окупанти стріляли з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

Підкреслюється, що внаслідок обстрілу постраждали декілька приватних будинків місцевих жителів, а також трансформаторна підстанція. Мінами і снарядами пошкоджено довколишні домогосподарства.

"На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав", - підкреслюють в ОТУ "Схід".

Російські терористи обстріляли з артсистем і мінометів приватний сектор с. Тарамчук, - ОТУ Схід 01
Російські терористи обстріляли з артсистем і мінометів приватний сектор с. Тарамчук, - ОТУ Схід 02
Російські терористи обстріляли з артсистем і мінометів приватний сектор с. Тарамчук, - ОТУ Схід 03
Російські терористи обстріляли з артсистем і мінометів приватний сектор с. Тарамчук, - ОТУ Схід 04
Російські терористи обстріляли з артсистем і мінометів приватний сектор с. Тарамчук, - ОТУ Схід 05
Російські терористи обстріляли з артсистем і мінометів приватний сектор с. Тарамчук, - ОТУ Схід 06

Читайте також: Війська РФ від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Автор: 

агресія (1195) бойовик (3414) обстріл (30481) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За період херування лідора, жодного окупанта не було вбито нашими снайперами. ЖОДНОГО!!! Земоніка береже своїх…

хужє не будєт!
показати весь коментар
13.07.2021 16:27 Відповісти
 
 