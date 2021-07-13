Пораненого в Новоград-Волинському 9-річного хлопчика вертольотом доставили до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
13 липня за допомогою вертольота системи авіаційної безпеки МВС 9-річного жителя Новоград-Волинського з важким вогнепальним пораненням транспортували до столиці. Боротьбу за його життя продовжать медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "ОХМАТДИТ".
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Житомирської області.
Приблизно о 12:30 у Новоград-Волинському медичний реанімобіль екстреної медичної допомоги доставив пораненого 9-річного хлопчика на стадіон "Авангард", де приземлився вертоліт спеціального авіаційного загону ДСНС України.
Екіпаж рятувальників сьогодні саме брав участь у тактико-спеціальних навчаннях у Рівненській області, тому максимально швидко прибув до Житомирського регіону.
Дитину і двох лікарів-анестезіологів для супроводу перемістили на борт вертольота. Тепер хлопчик буде під опікою медиків Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "ОХМАТДИТ".
"Це саме той екстрений випадок, коли заради порятунку дитини підняті всі сили, засоби і можливості Міністерства внутрішніх справ. Ми зробили все від нас залежне, щоб допомогти врятувати дитину", - прокоментував начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник.
Як повідомлялося, 12 липня в лікарню Новограда-Волинського доставили 9-річного хлопчика з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу.
Поліцейські з'ясували, що поранили дитину у неї вдома. Також встановлено, що до стрілянини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.
