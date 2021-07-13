Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу Президента відбулася акція "Суд ЗеЛінча?!". Присутні протестували проти арешту генерала Ігоря Павловського та ексдиректора заводу "Кузня на Рибальському" Шандри.

Учасники акції вшанували пам'ять морського піхотинця Ярослава Журавля, який загинув цього дня рік тому.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ