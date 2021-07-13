Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля Офісу Президента відбулася акція "Суд ЗеЛінча?!". Присутні протестували проти арешту генерала Ігоря Павловського та ексдиректора заводу "Кузня на Рибальському" Шандри.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники акції вшанували пам'ять морського піхотинця Ярослава Журавля, який загинув цього дня рік тому.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+24 саша паламарчук
показати весь коментар13.07.2021 20:48 Відповісти Посилання
+22 саша паламарчук
показати весь коментар13.07.2021 20:54 Відповісти Посилання
+19 саша паламарчук
показати весь коментар13.07.2021 20:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З ворогами і зрадниками не розмовляють.Їх знищують.
этого бедного старика Журавля ещё науськивают.