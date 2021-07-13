УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5398 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 313 23

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу Президента відбулася акція "Суд ЗеЛінча?!". Присутні протестували проти арешту генерала Ігоря Павловського та ексдиректора заводу "Кузня на Рибальському" Шандри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 01

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 02
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 03
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 05
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 06
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 07
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 08
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 09
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 10
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 11
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 12

Також дивіться: Акція на підтримку утримуваного в окупованому Криму журналіста Єсипенка відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 13
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 14

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 15
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 16
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 17
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 18
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 19

Учасники акції вшанували пам'ять морського піхотинця Ярослава Журавля, який загинув цього дня рік тому.

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 20

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 21

Також читайте: Суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн, - ДБР

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 22
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували память морпіха Журавля 23

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1483) Київ (20050) мітинг (759) Богачук Олег (1457) Павловський Ігор (109) Офіс Президента (2053)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Сцикуняра ти наркоманська, Журавля тобі не пробачимо!

Возле Офиса Зеленского протестовали против ареста генерала Павловского и почтили память морпеха Журавля - Цензор.НЕТ 562
показати весь коментар
13.07.2021 20:48 Відповісти
+22
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 8693
показати весь коментар
13.07.2021 20:54 Відповісти
+19
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 5973
показати весь коментар
13.07.2021 20:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сцикуняра ти наркоманська, Журавля тобі не пробачимо!

Возле Офиса Зеленского протестовали против ареста генерала Павловского и почтили память морпеха Журавля - Цензор.НЕТ 562
показати весь коментар
13.07.2021 20:48 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 2372
показати весь коментар
13.07.2021 21:07 Відповісти
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 8693
показати весь коментар
13.07.2021 20:54 Відповісти
Тим часом найвеличніший в ОП.

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 5223
показати весь коментар
13.07.2021 20:56 Відповісти
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 5973
показати весь коментар
13.07.2021 20:59 Відповісти
Свиня народу. Скорочено - СН:

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 3289
показати весь коментар
13.07.2021 20:59 Відповісти
Ему пох, нажрется кокса и витает в облоках
показати весь коментар
13.07.2021 21:06 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=931072974399393&id=100024900961067

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 4937
показати весь коментар
13.07.2021 21:08 Відповісти
думаю овощ шаз завидует бубаноиду...при таком уровне протеста овощ бы покинул пост только от старости...
показати весь коментар
13.07.2021 21:09 Відповісти
"Свині народу" (СН), освіжити вам пам'ять?

Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 5568
показати весь коментар
13.07.2021 21:12 Відповісти
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 2454
показати весь коментар
13.07.2021 21:20 Відповісти
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 8846
показати весь коментар
13.07.2021 21:29 Відповісти
Дивиться вся ця зелена жидо-кацапська гнидота на ці "акції протесту" і голосно регоче.Ця мразота не розуміє слів.Вони їм тупо до сраки.
З ворогами і зрадниками не розмовляють.Їх знищують.
показати весь коментар
13.07.2021 21:27 Відповісти
Біля Офісу Зеленського протестували проти арешту генерала Павловського і вшанували пам'ять морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 5116
показати весь коментар
13.07.2021 21:45 Відповісти
А хто вбив сержанта Журавля?
показати весь коментар
13.07.2021 23:04 Відповісти
Ти за Зе голосував ?
показати весь коментар
14.07.2021 20:32 Відповісти
Хто вбив сержанта Журавля?
показати весь коментар
14.07.2021 20:35 Відповісти
Новинский обанкротил Николаевский судостроительный завод, ему нечего, Порох пытается что то строить, ему статья. Зелохи где логика?
показати весь коментар
13.07.2021 22:18 Відповісти
Протести,протести...Пан ЗЕ щось і не чухається. Подивимось,що буде на "Тарифному протесті".
показати весь коментар
14.07.2021 00:57 Відповісти
о, ботоферму выгнали на протест. ну ещё парочку крепостных с ленинской кузни.
этого бедного старика Журавля ещё науськивают.
показати весь коментар
14.07.2021 02:15 Відповісти
чего уж там... протестуйте, а заодно и мебель выносите... она не нужна...
показати весь коментар
14.07.2021 05:31 Відповісти
 
 