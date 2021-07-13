Всеукраїнський Собор закликав ВР не підтримувати закон про легалізацію канабісу. ДОКУМЕНТ

Церкви і релігійні організації України стурбовані розглядом Верховною Радою в першому читанні проєкту Закону про легалізацію канабісу.



"Всеукраїнський Собор є об’єднанням релігійних і громадських організацій, а також небайдужих громадян навколо ідеї побудови християнського шляху розвитку української держави та заради захисту сімейних цінностей, формування ефективної стратегії розвитку молодого покоління, напрацювання ефективної моделі профілактики негативних суспільних явищ (паління, алкоголізму, наркоманії, ігроманії тощо), популяризації здорового способу життя.

З огляду на пріоритети нашої діяльності, висловлюємо своє занепокоєння, яке підтримується переважною більшістю церков і релігійних організацій України, з приводу розгляду Верховною Радою у першому читанні проекту Закону про легалізацію в нашій країні канабісу (№ 5596)", - йдеться в повідомленні.

Організації не подобається популяризація норм зазначеного законопроєкту на тлі скандалів із затриманням "слуг народу" в стані наркотичного сп'яніння.

"Видається очевидним, що фундаментальне право особи на лікування та полегшення страждань не зводиться і не може бути зведеним до загальної легалізації коноплі та продуктів з неї. Дуже маніпулятивною виглядає ініціатива не просто вивести канабіс/коноплю з переліку наркомістких рослин, а назвати її "медична конопля" незалежно від кількості вмісту у ній наркотичних компонентів. Якщо йти за цією логікою, то усі інші наркотичні речовини можна так само назвати – "медичний морфій", "медичний кокаїн", "медичний героїн", "медичне екстазі" і т.д. Після цього в нашому суспільстві, серед дітей і підлітків буде просуватися теза, що, мовляв, конопля/канабіс – це не наркомістка рослина, а медична, а якщо медична, – то вона лікує і не може зашкодити", - вважають у Всеукраїнському Соборі.

Також вказується, що документом пропонується вивести з-під обліку промислові коноплі з вмістом наркотичного тетрагідроканабінолу до 0,2 відсотка, хоча згідно з чинними вимогами, рослини для промислових цілей повинні мати вміст тетрагідроканабінолу не більше 0,08 відсотка.

Організація наводить як приклад США, де, як ідеться в статті BBC Capital, "продукція з канабідіолу або CBD, непсихотропного екстракту канабісу, набула величезної популярності", "перетворившись на мільярдну індустрію".

Законопроєктом №5596 пропонується вилучити з переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів промислові коноплі, канабідіол і товари, вироблені (виготовлені) з них, продукти їхньої переробки. Також скасовуються квоти на вирощування промислових конопель, дозволяється їхній імпорт, перевезення без ліцензії тощо.

"Враховуючи зазначене, ми бачимо, як під прикриттям нібито турботи про тяжкохворих пацієнтів, насправді йдеться про легалізацію в Україні багатомільярдної індустрії бізнесу, де поруч з наркотичними препаратами на основі канабісу створюється паралельна величезна ніша напівнаркотичної продукції на основі канабідіолу, що буде вироблятися з промислових конопель без будь якого контролю та обмежень. Відносно ж лікувального ефекту канабісу, жодного масштабного контрольованого дослідження його ефективності не проводилося", - запевняють у Всеукраїнському Соборі.

"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект, у випадку його ухвалення в цілому, призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність продукції з канабідіолу, а також наркотичного сегменту коноплі/марихуани та продуктів з неї, зростання прибутків наркоторговців і виробників коноплі та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства. Зважаючи на викладене, закликаємо народних депутатів України не підтримувати Закон щодо легалізації канабісу", - резюмують в організації.

