УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10931 відвідувач онлайн
Новини Фото
4 258 38

Всеукраїнський Собор закликав ВР не підтримувати закон про легалізацію канабісу. ДОКУМЕНТ

Церкви і релігійні організації України стурбовані розглядом Верховною Радою в першому читанні проєкту Закону про легалізацію канабісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву.

"Всеукраїнський Собор є об’єднанням релігійних і громадських організацій, а також небайдужих громадян навколо ідеї побудови християнського шляху розвитку української держави та заради захисту сімейних цінностей, формування ефективної стратегії розвитку молодого покоління, напрацювання ефективної моделі профілактики негативних суспільних явищ (паління, алкоголізму, наркоманії, ігроманії тощо), популяризації здорового способу життя.

З огляду на пріоритети нашої діяльності, висловлюємо своє занепокоєння, яке підтримується переважною більшістю церков і релігійних організацій України, з приводу розгляду Верховною Радою у першому читанні проекту Закону про легалізацію в нашій країні канабісу (№ 5596)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легалізація канабісу - це не політика, а питання зменшення болю для тяжкохворих, - Ляшко

Організації не подобається популяризація норм зазначеного законопроєкту на тлі скандалів із затриманням "слуг народу" в стані наркотичного сп'яніння.

"Видається очевидним, що фундаментальне право особи на лікування та полегшення страждань не зводиться і не може бути зведеним до загальної легалізації коноплі та продуктів з неї. Дуже маніпулятивною виглядає ініціатива не просто вивести канабіс/коноплю з переліку наркомістких рослин, а назвати її "медична конопля" незалежно від кількості вмісту у ній наркотичних компонентів. Якщо йти за цією логікою, то усі інші наркотичні речовини можна так само назвати – "медичний морфій", "медичний кокаїн", "медичний героїн", "медичне екстазі" і т.д. Після цього в нашому суспільстві, серед дітей і підлітків буде просуватися теза, що, мовляв, конопля/канабіс – це не наркомістка рослина, а медична, а якщо медична, – то вона лікує і не може зашкодити", - вважають у Всеукраїнському Соборі.

Також вказується, що документом пропонується вивести з-під обліку промислові коноплі з вмістом наркотичного тетрагідроканабінолу до 0,2 відсотка, хоча згідно з чинними вимогами, рослини для промислових цілей повинні мати вміст тетрагідроканабінолу не більше 0,08 відсотка.

Організація наводить як приклад США, де, як ідеться в статті BBC Capital, "продукція з канабідіолу або CBD, непсихотропного екстракту канабісу, набула величезної популярності", "перетворившись на мільярдну індустрію".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Як ви дивитиметеся в очі онкохворим людям?" - Стефанишина - Тимошенко, яка не голосувала за легалізацію медичного канабісу. ВIДЕО

Законопроєктом №5596 пропонується вилучити з переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів промислові коноплі, канабідіол і товари, вироблені (виготовлені) з них, продукти їхньої переробки. Також скасовуються квоти на вирощування промислових конопель, дозволяється їхній імпорт, перевезення без ліцензії тощо.

"Враховуючи зазначене, ми бачимо, як під прикриттям нібито турботи про тяжкохворих пацієнтів, насправді йдеться про легалізацію в Україні багатомільярдної індустрії бізнесу, де поруч з наркотичними препаратами на основі канабісу створюється паралельна величезна ніша напівнаркотичної продукції на основі канабідіолу, що буде вироблятися з промислових конопель без будь якого контролю та обмежень. Відносно ж лікувального ефекту канабісу, жодного масштабного контрольованого дослідження його ефективності не проводилося", - запевняють у Всеукраїнському Соборі.

"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект, у випадку його ухвалення в цілому, призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність продукції з канабідіолу, а також наркотичного сегменту коноплі/марихуани та продуктів з неї, зростання прибутків наркоторговців і виробників коноплі та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства. Зважаючи на викладене, закликаємо народних депутатів України не підтримувати Закон щодо легалізації канабісу", - резюмують в організації.

Також читайте: Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Всеукраїнський Собор закликав ВР не підтримувати закон про легалізацію канабісу 01
Всеукраїнський Собор закликав ВР не підтримувати закон про легалізацію канабісу 02

Автор: 

ВР (15194) законопроєкт (3696) коноплі (105) легалізація наркотиків (31) Турчинов Олександр (1136) легалізація (145)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
А также запретить богопротивные смартфоны, миниюбки, бикини, секс до брака, астрономию, ересь, колдовство, знахарство и прочеее и прочее.

А давайте церковь будет устанавливать государственные нормы, как в средневековье? Заживем...
показати весь коментар
13.07.2021 21:29 Відповісти
+5
хорошая трава!.. рекомендую!
Всеукраинский Собор призвал ВР не поддерживать закон о легализации каннабиса - Цензор.НЕТ 5846
показати весь коментар
13.07.2021 21:31 Відповісти
+4
Это галимый замут на публику.вы знаете что отопление в 2 раза дорожает,под шумок за коноплю,так,между прочим!
показати весь коментар
13.07.2021 21:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо так?нормальная альтернатива ладану...
а при 12$ за кило в аптеке вообще праздник...
показати весь коментар
13.07.2021 21:27 Відповісти
А также запретить богопротивные смартфоны, миниюбки, бикини, секс до брака, астрономию, ересь, колдовство, знахарство и прочеее и прочее.

А давайте церковь будет устанавливать государственные нормы, как в средневековье? Заживем...
показати весь коментар
13.07.2021 21:29 Відповісти
К стати т.н. "экономика" считается в мире такой лже наукой как и астрология и гадания на картах таро.
показати весь коментар
13.07.2021 21:39 Відповісти
чушь
показати весь коментар
13.07.2021 21:53 Відповісти
Это галимый замут на публику.вы знаете что отопление в 2 раза дорожает,под шумок за коноплю,так,между прочим!
показати весь коментар
13.07.2021 21:29 Відповісти
хорошая трава!.. рекомендую!
Всеукраинский Собор призвал ВР не поддерживать закон о легализации каннабиса - Цензор.НЕТ 5846
показати весь коментар
13.07.2021 21:31 Відповісти
Дебилы, бл!
показати весь коментар
13.07.2021 21:34 Відповісти
дибіли..
зараз наркоту може купити будь хто і будь яку..
закладчики працюють кожного дня, і нічим не обмежені..
ну може швидкістю постачання..
з вікна добре видно.. як слідом ідуть наркомани і починають
все рити і перевертати каміння.

і це все нікого не цікавить.. крім людей, що живуть навколо,
через велику кількість неадекватів, що вештаються
біля будинків
показати весь коментар
13.07.2021 22:28 Відповісти
Всеукраинский Собор призвал ВР не поддерживать закон о легализации каннабиса/ Сделать из молодёжи Украины наркоманов -игроманов задача правящей Украиной еврейской мафии Коломойского . В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса. Игорный бизнес отдают под контроль человеку "от Офиса Зеленского".
показати весь коментар
13.07.2021 21:34 Відповісти
этот "собор" разновидность "ассоциации"?
показати весь коментар
13.07.2021 21:34 Відповісти
ПОНЯТНО !!! ОНИ Ж НА ТАБАКЕ И АЛКОГОЛЕ СИДЯТ !)
показати весь коментар
13.07.2021 21:37 Відповісти
а что они проповедуют? молится идолам-иконам и купи свечку - искупи грехи? очень удобно пользовать организацию, ну типа там же верующие в иконы, они точно все правильно насоветуют.
показати весь коментар
13.07.2021 21:38 Відповісти
Всеукраинский Собор боится конкуренции. Глюки должны исходить только от Духа Святого и через церковную кассу, касту жрецов-паразитов ведь нужно содержать
показати весь коментар
13.07.2021 21:39 Відповісти
Интересно а церковь в курсе какие люльки курили козаки?
показати весь коментар
13.07.2021 21:42 Відповісти
Какіє?
показати весь коментар
13.07.2021 21:44 Відповісти
Та це фейкова контора, почитайте склад учасників:

Всеукраїнський союз церков євангельських християн баптистів (ВСЦ ЄХБ)

Українська церква християн віри євангельської (УЦХВЄ)

Українська Євангельська Церква

Центр євангельських християнських церков України «Перемога» (ЦЄХЦУ «ПЕРЕМОГА»)

Собор незалежних євангельських церков України (СНЄЦУ)

Духовне управління християн віри євангельської «Українська місіонерська церква» («УКРАЇНСЬКА МІСІОНЕРСЬКА ЦЕРКВА»)

Релігійна організація «Духовне управління євангельських християн української християнської церкви «Нове покоління» (УХЦ «НОВЕ ПОКОЛІННЯ»)

Духовний центр християн віри євангельської «Спасіння» (ДЦ ХВЄ «СПАСІННЯ»)

Союз «Церква Божа України» (СЦБУ)

Союз євангельських церков «Асоціація «Блага звістка» (СЄЦ «БЛАГА ЗВІСТКА»)

Асоціація місіонерських церков євангельських християн України (АМЦЄХУ)Духовне управління християнських церков «Царство Боже» в Україні (ЦЕРКВА «ЦАРСТВО БОЖЕ»)
показати весь коментар
13.07.2021 21:46 Відповісти
в Библии написано, что перед концом религии будут объединяться, вот они уже и начали это делать.
показати весь коментар
13.07.2021 21:50 Відповісти
не може бути фейковою органцізація, яку очолює Пастор.
показати весь коментар
13.07.2021 22:00 Відповісти
Тобто у цей Собор ПЦУ не входить, якщо я правильно зрозуміла. Це євангелісти з баптистами приймали те рішення. Мабуть сподіваються, що вони та їх діти не захворіють на онкологію, епилепсію, або ж у випадку чого, то вистачить грошей лікуватися за кордоном або купувати у наркоторговців, ну-ну... Або ж клепки у голові нема або зв*язки з наркомафією.
показати весь коментар
14.07.2021 08:15 Відповісти
Мракобесы хреновы.
показати весь коментар
13.07.2021 21:47 Відповісти
уважаемые священнослужители. ну как же так? игровой автомат в ОП уже стоит, в столовке коньячку наливают, все в ОП делают что хотят. ну вот как им без шмали? побойтесь Бога.
а если серьезно, то больные в этом зелье очень нуждаються. нужно узаконить, только сразу два закона в одном. мед канабис разрешить а за нелегальную торговлю, левые рецепты и другие махинации с ним, пожизненное с конфискацией. так будет чесно.
показати весь коментар
13.07.2021 21:49 Відповісти
Продавцы магических услуг и опиума для народа не любят конкуренции
показати весь коментар
13.07.2021 21:50 Відповісти
их голос имеет такой же вес как и у "экспкртов" из "ассоциации" " зеленой энергетики".
показати весь коментар
13.07.2021 21:53 Відповісти
люди умирают без закона о трансплантации, переносят ужасные боли без наркоты и все потому что никто не верит в правохранительную систему. менты закрышуют все. вот и ответ, кто во всем виноват. беспредел 90х разхреначили за год, два. значит, главное захотеть. и с канабисом и с донорскими органами МОЖЕТ быть порядок.
показати весь коментар
13.07.2021 21:56 Відповісти
полностью согласен. Любой человек имеет право на спокойный и безболезненный уход. Конечно кроме кацапни потому что русня не люди.
показати весь коментар
13.07.2021 21:58 Відповісти
Немає повністю ідеальних людей.

І Пастор, на жаль, тут підписав звернення, яке суперечить моралі...
показати весь коментар
13.07.2021 21:59 Відповісти
Запитайте мене чому я атеїст...
показати весь коментар
13.07.2021 22:04 Відповісти
І чого Ви так розійшлись? Ви що справді думаєте, що Тарас Бульба в час нагальної небезпеки повернувся за звичайною люлькою з тютюном? Ой, шановне товариство, не обійшлось там без конопельки! Почитайте наразі як в деяких тюркських мовах перекладається слово "тютюн". Що до теперішньої ситуації, думаю, що тут не обійшлось без бажань наших фармацептичних компаній захопити цей ринок, щось занадто багато шуму навколо цього питання. Погано це чи ні - покаже час. Компанії наші, конопелька наша - в добрий час. Прогнозувати ситуацію з наркушами на фоні цього мабуть неможливо. З пов.
показати весь коментар
13.07.2021 22:14 Відповісти
Наромани вже самі не знають як популяризувати коноплю.
показати весь коментар
13.07.2021 22:45 Відповісти
Якщо подивитись об'єктивно-найкраще живеться громадянам тих країн де "православ'ям" і не пахне! Випадковість?!
показати весь коментар
13.07.2021 22:19 Відповісти
Православна церква України не є членом цієї "асоціації". Наша церква не підтримувала це.
показати весь коментар
13.07.2021 22:55 Відповісти
Цей "Всеукраїнський Собор" є лише громадською спілкою деяких протестантських церков України. Що парадоксально, так це те, що в цивілізованих країнах з переважанням протестантської релігії функціонування медичного канабісу дозволене.
Але у спілці протестантів України, яку очолює колишній секретар райкому комсомолу, чомусь є окреме садистське бачення щодо людей з онкологічними болями.
показати весь коментар
14.07.2021 00:16 Відповісти
Горілка і спирт теж багатомільярдний бізнес, і також від них користі ніякої. Пора забороняти.
показати весь коментар
14.07.2021 00:19 Відповісти
раби мають страдати. білі польта білі ряси.
показати весь коментар
14.07.2021 01:16 Відповісти
пастор лично подписал...
показати весь коментар
14.07.2021 05:28 Відповісти
Не думала, що колись таке станеться, але цим підписом Пастор поставив себе на одну лінійку з дурнуватими кацапами. Людина, якій не болить дитячий біль, не може називатися людиною. Дуже шкода...
показати весь коментар
14.07.2021 08:24 Відповісти
Канабис - единственное обезболивающее?
показати весь коментар
14.07.2021 09:12 Відповісти
А ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО - В СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ НЕ КУРЯТ ВСЯКУЮ ДРЯНЬ
показати весь коментар
15.07.2021 00:13 Відповісти
 
 