Новини Фото
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

... та іншими цікавими речовинами

Читайте також: Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою. ДОКУМЕНТ

Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Паралелі історії

Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Кастинг

Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Тема дня

Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Вова і мова

Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Гібридний пропускний пункт Лукашенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська влада інструктує мігрантів, як знищувати документи і поводитися на допитах, - міністр оборони Литви Анушаускас

Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Пам'ятайте про це!

Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Захист "російськомовних"

Більше фотошопів дивіться тут

Топ коментарі
+55
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9377
14.07.2021 08:15 Відповісти
+43
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8219
14.07.2021 08:14 Відповісти
+35
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2722
14.07.2021 08:12 Відповісти
Я за Луі Де Фюнеса

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9451
14.07.2021 08:08 Відповісти
я за усатого, он шикарно впишется в ЗЕленый цирк.
14.07.2021 08:13 Відповісти
Так и Делиев впишется, в Одессе он в партию кидалова вписался, зебилы ничем от ******** не отличаются)))
15.07.2021 01:34 Відповісти
+1 За Луи Де Фюнеса
15.07.2021 12:54 Відповісти
Это да. Тем более что большинство именно ЗЕленых не знают о существовании инструментов для бритья волос на морде лица.
17.07.2021 03:11 Відповісти
Там в вики про монастырского написано украинский юрист, но я первые три раза прочёл украинский юморист и в целом не удивился
14.07.2021 12:04 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/9/3/3/6/93362cfb02fce3b2c70dea19f8720d78/original.jpgЕсли мы с Китаем, то у нас должна быть не полиция ,а милиция, милиция, милиция
14.07.2021 08:11 Відповісти
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 199
14.07.2021 08:11 Відповісти
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4765

.
14.07.2021 09:29 Відповісти
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1616
15.07.2021 15:14 Відповісти
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2722
14.07.2021 08:12 Відповісти
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8219
14.07.2021 08:14 Відповісти
Главный итог визита Зеленского в Германию один - окончательное понимание того, что Зеленский воспринимает свою работу президентом как исполнение роли в кино. Т.е. он все хорошо понимает про картинку, но совершенно не понимает, что его действия имеют последствия в реальной жизни. И не хочет понимать, потому что ему с этим пониманием некомфортно.
Это абсолютно провальный для Украины визит, в ходе которого при личном присутствии президента Украины канцлер Германии официально и публично озвучила все кремлевские хотелки по Донбассу как позицию Германии (де-факто стороны №1 в Нормандском формате). Возникает вопрос: почему в таком случае этот визит состоялся?
Государственные визиты на высшем уровне не бывают неподготовленными. Не бывает, чтоб основные результаты не были бы согласованы заранее. Не бывает так, чтоб результаты такого визита были бы полностью провальными для одной из сторон.
В этом случае визит просто откладывается/переносится/отменяется.
Почему же тогда состоялся этот визит Зеленского? Потому что в понимании Зеленского визит успешен. Фотки с Меркель, куча упоминаний в СМИ, будущий видосик, что чемпион мира по короновирусу Зеленский привез 1,5 млн доз вакцины, вот какой он молодец. Избирателям Зеленского видосики понравятся, через неделю будут замеры рейтингов, замеры покажут рост. В этом же весь смысл его деятельности: работать в пользу Путина и олигархов, оформляя все так, чтоб 73% получали свои зрелища и, чавкая изливаемым говнищем, хлопали бы красивым фоточкам.
Кино, друзья. Окончательно и бесповоротно - кино. Билеты на просмотр которого мы уже оплачиваем два года и будем продолжать платить, пока не отдадим всё. Самоуважение, гордость за страну, саму страну в конце концов, а кто-то и жизни, не говоря уже о здоровье и благосостоянии. Что-то уже отдали, что еще предстоит отдать. Потому что зрелища стоят денег. Особенно, если это кино. Очень дорогое и очень глупое кино.
https://www.facebook.com/100006981015136/posts/3070362059873131/ Светлана Самборска
14.07.2021 09:28 Відповісти
А какой его визит был успешный? Разве что в киоск за шаурмой.
14.07.2021 10:04 Відповісти
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9377
14.07.2021 08:15 Відповісти
Здається, що бігусу таки .....

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2707
14.07.2021 08:15 Відповісти
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4023
14.07.2021 08:17 Відповісти
У Зе-нарика есть плохая особенность в назначениях:
Приемник всегда глупее, наглее и более жадный, чем предшественник.
14.07.2021 08:23 Відповісти
Знаєш, чому так стається? Дуже просто! З кожним днем "ЗЕ-нарік" обсирається все більше і більше І всі у кого "є клепка в голові", стараються відійти від нього подалі - щоб у лайно зелене не вляпаться! Залишаються лише тупі безпринципні ідіоти!
14.07.2021 08:38 Відповісти
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7833

Ну вот тут вы не правы.
Фюнес был довольно серьезным и прижимистым кадром в жизни.
Аткинс тоже не пальцем деланый, в отличии от представителей СН.
14.07.2021 08:39 Відповісти
А что Аваков большой юморист и филантроп?
15.07.2021 15:16 Відповісти
Так ведь и речь не про Авакова, а про клоуна из СН.
15.07.2021 19:26 Відповісти
Невже в Україні нема українців на місце міністра?Досить допускати до влади некорінних жителів.Є яскравий приклад, коли некорінний житель став президентом України і що з того вийшло.
14.07.2021 08:53 Відповісти
Так ,что же Вы хотите , чтобы тот не коренной сейчас назначил кого-то , кто будет на пользу Украине ? Естественно , что 🤢🤡😈 назначает себе подобных
14.07.2021 09:03 Відповісти
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1025
14.07.2021 09:18 Відповісти
Меркель і хранцуз після завершення політичної кар'єри мають намір працювати у газпромі менеджарами.
А третій бовдур і так віддавна придворний клован в тій компанії.
14.07.2021 09:29 Відповісти
Третій бовдур буде їм по саунах робити різні масажі і веселити. На природі підноситти пивасік і жарити м'ясце.
14.07.2021 09:56 Відповісти
Члены кооператива "Озеро"
14.07.2021 09:48 Відповісти
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6817

..
14.07.2021 09:29 Відповісти
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7411
14.07.2021 12:15 Відповісти
 
 