Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
... та іншими цікавими речовинами
Паралелі історії
Кастинг
Тема дня
Вова і мова
Гібридний пропускний пункт Лукашенка
Пам'ятайте про це!
Захист "російськомовних"
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+55 саша паламарчук
показати весь коментар14.07.2021 08:15 Відповісти Посилання
+43 саша паламарчук
показати весь коментар14.07.2021 08:14 Відповісти Посилання
+35 саша паламарчук
показати весь коментар14.07.2021 08:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Это абсолютно провальный для Украины визит, в ходе которого при личном присутствии президента Украины канцлер Германии официально и публично озвучила все кремлевские хотелки по Донбассу как позицию Германии (де-факто стороны №1 в Нормандском формате). Возникает вопрос: почему в таком случае этот визит состоялся?
Государственные визиты на высшем уровне не бывают неподготовленными. Не бывает, чтоб основные результаты не были бы согласованы заранее. Не бывает так, чтоб результаты такого визита были бы полностью провальными для одной из сторон.
В этом случае визит просто откладывается/переносится/отменяется.
Почему же тогда состоялся этот визит Зеленского? Потому что в понимании Зеленского визит успешен. Фотки с Меркель, куча упоминаний в СМИ, будущий видосик, что чемпион мира по короновирусу Зеленский привез 1,5 млн доз вакцины, вот какой он молодец. Избирателям Зеленского видосики понравятся, через неделю будут замеры рейтингов, замеры покажут рост. В этом же весь смысл его деятельности: работать в пользу Путина и олигархов, оформляя все так, чтоб 73% получали свои зрелища и, чавкая изливаемым говнищем, хлопали бы красивым фоточкам.
Кино, друзья. Окончательно и бесповоротно - кино. Билеты на просмотр которого мы уже оплачиваем два года и будем продолжать платить, пока не отдадим всё. Самоуважение, гордость за страну, саму страну в конце концов, а кто-то и жизни, не говоря уже о здоровье и благосостоянии. Что-то уже отдали, что еще предстоит отдать. Потому что зрелища стоят денег. Особенно, если это кино. Очень дорогое и очень глупое кино.
https://www.facebook.com/100006981015136/posts/3070362059873131/ Светлана Самборска
Приемник всегда глупее, наглее и более жадный, чем предшественник.
Ну вот тут вы не правы.
Фюнес был довольно серьезным и прижимистым кадром в жизни.
Аткинс тоже не пальцем деланый, в отличии от представителей СН.
А третій бовдур і так віддавна придворний клован в тій компанії.
..