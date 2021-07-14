Об'їзну дорогу Дніпра протяжністю 7 км добудують вже цього року. ФОТОрепортаж
Будівництво об'їзної дороги Дніпра буде завершено цього року. Нині ведуться роботи на Південному обході.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив Юрій Голик.
Об'їзна дорога міста Дніпра будується в межах президентської програми "Велике будівництво".
Зазначається, що об'їзна дорога матиме протяжність 7 км і дозволить розвантажити вуличну мережу міста. Транзитний транспорт зможуть направити на правий берег Дніпра в обхід міської забудови.
Дорога стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине, яка з'єднає західні області України зі східними.
Під час перетину майбутнього Південного обходу Дніпра з вулицею Аеропортівською планується створити дворівневу розв'язку для комфортного і безпечного перетину цієї ділянки водіями. Міст для неї вже в процесі будівництва.
Як нещодавно повідомив заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, завершити роботи на південному обході Дніпра планується до Дня Незалежності.
Арахламидия, скажи это китайцам, только после приступа смеха, они тя расстреляют раз 30(до конца года они таких 30 дорог построить могут), красножопый ты баран.
А ось добудувати там частквотготову обхідну над заводами то не дано схоже.
Та все це анітрохи не знімає питання про Південний обхід Дніпра - звідки й куди трафік? Та й Гаванська не ширша за Гвардійську та проспект Нігояна. Хіба що бетонна, бо побудована 70 років тому.
1.Запорожское шоссе
2. Донецкое шоссе
3. Трассу на Кривой Рог.
Город забит фурами на всех этих направлениях.