Об'їзну дорогу Дніпра протяжністю 7 км добудують вже цього року. ФОТОрепортаж

Будівництво об'їзної дороги Дніпра буде завершено цього року. Нині ведуться роботи на Південному обході.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив Юрій Голик.

Об'їзна дорога міста Дніпра будується в межах президентської програми "Велике будівництво".

Зазначається, що об'їзна дорога матиме протяжність 7 км і дозволить розвантажити вуличну мережу міста. Транзитний транспорт зможуть направити на правий берег Дніпра в обхід міської забудови.

Дорога стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине, яка з'єднає західні області України зі східними.

Під час перетину майбутнього Південного обходу Дніпра з вулицею Аеропортівською планується створити дворівневу розв'язку для комфортного і безпечного перетину цієї ділянки водіями. Міст для неї вже в процесі будівництва.

Як нещодавно повідомив заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, завершити роботи на південному обході Дніпра планується до Дня Незалежності.

