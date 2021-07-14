УКР
Об'їзну дорогу Дніпра протяжністю 7 км добудують вже цього року. ФОТОрепортаж

Будівництво об'їзної дороги Дніпра буде завершено цього року. Нині ведуться роботи на Південному обході.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив Юрій Голик.

Об'їзна дорога міста Дніпра будується в межах президентської програми "Велике будівництво".

Зазначається, що об'їзна дорога матиме протяжність 7 км і дозволить розвантажити вуличну мережу міста. Транзитний транспорт зможуть направити на правий берег Дніпра в обхід міської забудови.

Дорога стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварине, яка з'єднає західні області України зі східними.

Під час перетину майбутнього Південного обходу Дніпра з вулицею Аеропортівською планується створити дворівневу розв'язку для комфортного і безпечного перетину цієї ділянки водіями. Міст для неї вже в процесі будівництва.

Як нещодавно повідомив заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, завершити роботи на південному обході Дніпра планується до Дня Незалежності.

Обїзну дорогу Дніпра протяжністю 7 км добудують вже цього року 01
Обїзну дорогу Дніпра протяжністю 7 км добудують вже цього року 02
Обїзну дорогу Дніпра протяжністю 7 км добудують вже цього року 03
Обїзну дорогу Дніпра протяжністю 7 км добудують вже цього року 04

Дніпро (3355) дороги (3093) Голик Юрій (133) Велике будівництво (743)
раньше говорили, что до 24 августа сделают, теперь уже до конца года... пиЗЕдуны!!!!
показати весь коментар
14.07.2021 09:20 Відповісти
Продовжується Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большая реставрация".... короче, Велике ЗЕльоноє Мудівництво
показати весь коментар
14.07.2021 09:21 Відповісти
протяженностью 7 км достроят уже в этом году\\\\\\\

Арахламидия, скажи это китайцам, только после приступа смеха, они тя расстреляют раз 30(до конца года они таких 30 дорог построить могут), красножопый ты баран.
показати весь коментар
14.07.2021 09:25 Відповісти
Не треба нічого завершувати ні до якого дня. Ментальні совки весь час все роблять до чергової річниці, "без разніци" якої.
показати весь коментар
14.07.2021 10:18 Відповісти
І знов те саме питання - для якого трафіку? З Солоного на Іларіонове? Бо з Запоріжжя на Синельникове є траса Харків-Ялта, з Кривого Рогу і Києва у бік Донецька їдуть "північним шляхом" через Кайдацький міст...
показати весь коментар
14.07.2021 10:52 Відповісти
Через кодацький та пром зону. В якій хронічні пробки через вузеньку вулицю з хронічно розчавленим фурами асфальтом.
А ось добудувати там частквотготову обхідну над заводами то не дано схоже.
показати весь коментар
14.07.2021 12:02 Відповісти
Вовтузяться потроху. Балку засипають між Західним і Київською. Але коли все це буде???
Та все це анітрохи не знімає питання про Південний обхід Дніпра - звідки й куди трафік? Та й Гаванська не ширша за Гвардійську та проспект Нігояна. Хіба що бетонна, бо побудована 70 років тому.
показати весь коментар
14.07.2021 20:38 Відповісти
Покажите карту этой "обьездной" и объясните как она разгрузит:
1.Запорожское шоссе
2. Донецкое шоссе
3. Трассу на Кривой Рог.
Город забит фурами на всех этих направлениях.
показати весь коментар
14.07.2021 15:05 Відповісти
 
 