Лікар по-звірячому познущався з перехожого в Білій Церкві, завдавши йому 11 колото-різаних ран. Потерпілий помер у лікарні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

8 липня 2021 р. близько 22:45 місцевий житель повертався з роботи додому. Посеред мосту на нього напав невідомий, і завдав ножем тілесні ушкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

За даними поліції, водій автомобіля, який проїжджав повз місце події, побачив, що на проїжджій частині лежить закривавлений чоловік. Водій, не припиняючи рух, повідомив про подію в поліцію. Потерпілий з колото-різаним пораненням був доставлений до медичного закладу, але, на жаль, під час проведення реанімаційних заходів 48-річний чоловік помер.

"Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Білоцерківського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу лиходія. Ним виявився 38-річний уродженець Луганщини, який мешкав на Білоцерківщині та працював лікарем у Володарській лікарні. Він безпричинно наніс 11 ножових поранень загиблому з хуліганських мотивів", - зазначив очільник поліції Київщини.

Співробітники поліції Київської області затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Як з’ясувалось, вже затримувався поліцією Київщини за напад на людину та нанесення понад 40 ударів викруткою. Тоді зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було скеровано до суду, однак, порушивши усі обмеження, він скоїв новий злочин. Наразі суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додав Андрій Нєбитов.

Фото: сайт поліції