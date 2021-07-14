УКР
Лікар по-звірячому познущався з перехожого в Білій Церкві, завдавши йому 11 колото-різаних ран. Потерпілий помер у лікарні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

8 липня 2021 р. близько 22:45 місцевий житель повертався з роботи додому. Посеред мосту на нього напав невідомий, і завдав ножем тілесні ушкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

За даними поліції, водій автомобіля, який проїжджав повз місце події, побачив, що на проїжджій частині лежить закривавлений чоловік. Водій, не припиняючи рух, повідомив про подію в поліцію. Потерпілий з колото-різаним пораненням був доставлений до медичного закладу, але, на жаль, під час проведення реанімаційних заходів 48-річний чоловік помер.

"Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Білоцерківського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу лиходія. Ним виявився 38-річний уродженець Луганщини, який мешкав на Білоцерківщині та працював лікарем у Володарській лікарні. Він безпричинно наніс 11 ножових поранень загиблому з хуліганських мотивів", - зазначив очільник поліції Київщини.

Співробітники поліції Київської області затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Як з’ясувалось, вже затримувався поліцією Київщини за напад на людину та нанесення понад 40 ударів викруткою. Тоді зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було скеровано до суду, однак, порушивши усі обмеження, він скоїв новий злочин. Наразі суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додав Андрій Нєбитов.

Фото: сайт поліції

Топ коментарі
+67
Еще раз выпустите что бы удостовериться в серии.
показати весь коментар
14.07.2021 09:36 Відповісти
+62
Им оказался 38-летний уроженец Луганщины..... МЕТОСТАЗЫ РУССКОГО МИРА......
показати весь коментар
14.07.2021 09:36 Відповісти
+43
"Как выяснилось, он уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесения более 40 ударов отверткой. .... - цитата

т.е. рецидивист-лугандонец припадошный
показати весь коментар
14.07.2021 09:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще раз выпустите что бы удостовериться в серии.
показати весь коментар
14.07.2021 09:36 Відповісти
они только патриотов могут сразу сажать, а рускомировских маньяков конечно будут отпускать .. пусть делают своё дело ...
показати весь коментар
14.07.2021 09:50 Відповісти
выпустить для пересдачи клятвы Гиппократа
показати весь коментар
14.07.2021 10:31 Відповісти
переселенці...
редагування текстів на цензор.нет, то лише маленьке лихо від них
показати весь коментар
14.07.2021 12:56 Відповісти
Им оказался 38-летний уроженец Луганщины..... МЕТОСТАЗЫ РУССКОГО МИРА......
показати весь коментар
14.07.2021 09:36 Відповісти
"Как выяснилось, он уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесения более 40 ударов отверткой. .... - цитата

т.е. рецидивист-лугандонец припадошный
показати весь коментар
14.07.2021 09:40 Відповісти
Бабло рєшаєт всьо!
показати весь коментар
14.07.2021 14:09 Відповісти
Так. І вони "вилізли" не лише тут. Вони ще й виїдають мізки нашим спортсменам (якщо вони - мізки - у них взагалі є):
https://bykvu.com/ua/bukvy/dvoie-gravciv-zbirnoi-ukraini-sfotografuvalisja-iz-bastoju-foto Гравці збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук сфотографувалися із Бастою у Туреччині (14.07.2021)



Лікар по-звірячому познущався з перехожого в Білій Церкві, завдавши йому 11 колото-різаних ран. Потерпілий помер у лікарні - Цензор.НЕТ 8621
показати весь коментар
14.07.2021 11:35 Відповісти
мизгов нету, может мизг есть, хотя если обмизговать, то может и мизочка даже нету.
показати весь коментар
14.07.2021 12:15 Відповісти
"Мизг" один на всіх? Схоже на правду.
показати весь коментар
14.07.2021 15:28 Відповісти
Лицо руцкого мира -«Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачомИсточник: https://censor.net/ru/p3276974»
показати весь коментар
14.07.2021 09:39 Відповісти
Там таких 90% ! Только пенсы и неадекватные могут сейчас существовать на оккупированных териториях !
показати весь коментар
14.07.2021 10:31 Відповісти
ппц.
40 ударов отверткой это не собакова пикетировать с бубой, зачем в сизо сажать
показати весь коментар
14.07.2021 09:41 Відповісти
Такий повинен пройти псих-експертизу після злочину. Перевірити по всіх базах його дані. Скажемо так - відношення до військової служби.
показати весь коментар
14.07.2021 10:02 Відповісти
И оно до сих пор врач,? Там уже навернякк кладбище пациентов за эти маньяком
показати весь коментар
14.07.2021 09:42 Відповісти
Ні…. Лугандон це реально діагноз
показати весь коментар
14.07.2021 09:43 Відповісти
На обмен всегда готов.
показати весь коментар
14.07.2021 09:45 Відповісти
Чтоб потом его освободить со всеми таки ми же !
показати весь коментар
14.07.2021 10:32 Відповісти
Що то за лікар? 11 раз штрикав, щоб вбити. Мій знайомий санітар з анатомічки одним рухом скальпеля, від горла до лобка, випотрошив бандита, що напав на нього в під'їзді.
показати весь коментар
14.07.2021 09:47 Відповісти
Наркота під шмаллю не дуже дієздатна. А інших у Лугандоні ніколи й не було.
показати весь коментар
14.07.2021 10:30 Відповісти
выпустите его снова!
а вообще я не понимаю, как после 40ка ударов отвёрткой можно было его выпустить к людям...???
показати весь коментар
14.07.2021 09:48 Відповісти
В СІЗО нема коштів на утримання, випустили на підписку до суду.
показати весь коментар
14.07.2021 09:50 Відповісти
в стране дебилов это в порядке вещей ..
показати весь коментар
14.07.2021 09:51 Відповісти
...взагалі 2% людей в Світі мають психологічні відхилення. Є буйні і тихі. Тихі більш небезпечні для суспільства, просто по них не видно коли перемкне у них клямку.
показати весь коментар
14.07.2021 09:57 Відповісти
Велика жара викликала агресивну шизофренію.
100% він був стані несвідомості. Коли провести слідчий експеримент то це можна встановити.
Але це не звільняє його від відповідальності і тих хто допустив повторний злочин. Звичайно він повинен був перебувати на обліку в психушці. І ще одне, у нього водійські права є?
показати весь коментар
14.07.2021 09:48 Відповісти
Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице, друже читай внимательно.
показати весь коментар
14.07.2021 09:50 Відповісти
Саша я читаю уважно, у Володарці нема психлікарні, є в Білій Церкві на Славіна.
Звичайно на обліку він не був, коли працював лікарем.
показати весь коментар
14.07.2021 09:53 Відповісти
агресивна шизофренія шо зимою що літом у всього лугандона уже 7 років , і вони усе сюди з нею пруться !!!
показати весь коментар
14.07.2021 10:06 Відповісти
Жаль что он из хулиганских причин не настругал тех которые его по первому разу не поместили в клетку
показати весь коментар
14.07.2021 09:54 Відповісти
а какой ублюдок выпустил его на свободу?...
показати весь коментар
14.07.2021 09:54 Відповісти
Неприкасаемый украинский суддя.
показати весь коментар
14.07.2021 12:19 Відповісти
садюг сепарских выпускают после 40 ударов отверткой, а патриотов держат годами за решеткой без доказательств... "слуги кремля" должны обитать в рашке, а не в Украине, нужно исправлять эту ошибку...
показати весь коментар
14.07.2021 09:55 Відповісти
Да это уже латентный маяк, он явно кайфовал когда издевался и убивал челоека.
показати весь коментар
14.07.2021 09:55 Відповісти
Зовсім ні. Він не контролював свої дії. Ним управляв внутрішній психологічний сіамський близнюк, простіше "внутрішній голос". Уже після злочину він міг вийти з агресивного стану і побачивши, що він накоїв почав рятувати себе від покарання.
Швидше за все це його не другий злочин, тому що йому 38 років, а симптоми шизофренії починають проявлятись з 25 років. Правда хвороби мають тенденцію "молодіти".
Тут роботи психіатрам з горою.
Між іншим, Чікатило теж відпустили, коли затримали перший раз. У нього була книжечка "КПСС", а в портфелі ніж і вірьовка.
показати весь коментар
14.07.2021 10:16 Відповісти
Від ковіду постраждалий помер - тут до гадалки не ходи.
показати весь коментар
14.07.2021 10:14 Відповісти
странный у нас УПК - явных маньяков отпускают, а человека по надуманным поводам, без доказательств могут годами держать в сизо...
показати весь коментар
14.07.2021 10:17 Відповісти
Потрібно карати тих хто таке допускає
показати весь коментар
14.07.2021 10:24 Відповісти
Так Портнов его составлял а будущие (в то время) рыги его лоббировали
показати весь коментар
14.07.2021 10:31 Відповісти
Как он из СИЗО вышел? Дал на лапу?
показати весь коментар
14.07.2021 10:18 Відповісти
Как шизофреник работал врачом?
показати весь коментар
14.07.2021 10:32 Відповісти
Лугандон рулит!
показати весь коментар
14.07.2021 10:42 Відповісти
в платную камеру его!
показати весь коментар
14.07.2021 10:45 Відповісти
После 40 ударов отвёрткой он снова ходил среди людей ?
показати весь коментар
14.07.2021 10:46 Відповісти
ага, прикинь, подписку что не сбежит дал
показати весь коментар
14.07.2021 12:09 Відповісти
Тоді зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було скеровано до суду, однак, порушивши усі обмеження, він скоїв новий злочин.Джерело: https://censor.net/ua/p3276974
Де саме тут вказано, що його випустили з ізолятора? Втік? Відпросився у піцерію за обідом чи як?
показати весь коментар
14.07.2021 10:50 Відповісти
Якщо слідувати порадам Штайнмайера, то незабаром, такі маніяки заполонять всю країну.
показати весь коментар
14.07.2021 10:53 Відповісти
меня шокировал заголовок поста - "... ВРАЧ(!) нанес по ...". вы хоть соображаете когда такую хрень в заголовок выносить? при чем здесь врач? здесь озверевший и съехавший с катушек и розуму индивид, которого не хочу даже человеком назвать. или врач - это отягчающее обстоятельство? тщательнее надо, редакторы. для нас всех сегодня врач - это часто последняя надежда. человек, к которому идешь со своей болью и надеждой. думать надо, панове.
показати весь коментар
14.07.2021 11:10 Відповісти
Можно в заголовок ещё вынести что он украинец, семьянин, отличник школы и закончил ВУЗ с красным дипломом. Это всё очень важно ведь. ))))
показати весь коментар
14.07.2021 12:08 Відповісти
Нечего сакрализировать какую-либо профессию или деятельность которой занимается человек. Чикатило вон тоже был из когорты интеллигентных "божественных коров" - учителем.
показати весь коментар
14.07.2021 12:38 Відповісти
Согласен, заголовок уровня желтого бульварного листка, а не солидного издания
показати весь коментар
14.07.2021 14:43 Відповісти
Но если б убийца знал что у каждого может быть огнестрел, то десять раз бы подумал. Но сейчас набегут мамки и бабки с нарративами типа "да вы ж сразу все друх друга постреляети", и вышивата с фразами что "суспильство ще не готове". Только вот убийцы разгуливают с ножами и их никто не запрещает, как и алкоголь и автомобили- по статистике это все топовые орудия убийств. И да, за наши налоги полиция нифига не защищает, хотя их в 10 раз больше чем в развитых странах, а убийств не меньше. Ведь по совковой традиции они не пытаются предотвратить- им наоборот выгодно иметь загрузку на работе, а процент раскрытий можно решать сажая за решетку местную шпану и заставляя признаваться в преступлениях случайных алканов
показати весь коментар
14.07.2021 11:50 Відповісти
І ти будеш постійно носити той "огнєстрєл" в руці заряджений, на бойовому зводі і знятим з запобіжника, щоб встигнути його застосувати, в разі чого? Чи як? Я, особисто, думаю, що маньяк вдарив перехожого ножем несподівано, проходячи поряд, і навряд чи будь-хто в тій ситуації встиг би зреагувати і дістати пістолет з кишені чи кобури та зняти його з запобіжника.
показати весь коментар
14.07.2021 19:27 Відповісти
І так, вбивці ходять з ножами, які не заборонені, але нормальні люди, ножі с собою не носять, за винятком, хіба що, коли він обов"язково знадобиться в даний час за прямим призначенням: порізати закуску на природі чи коло генделя. Так само не носитимуть вони і "огнєстрєлів", коли їх дозволять. А ходитимуть з ними ті ж вбивці та різні неадеквати. Приклад США, хоча б, тобі в поміч. Багато там допомогло запобігти злочинам та масовим вбивствам вільне володіння зброєю? Чомусь там злочинців знання того, що в кожного може бути зброя, аж ніяк не зупиняє та й знешкоджує їх чомусь поліція та спецпідрозділи, але зовсім не "небайдужі перехожі" з пістолетами...
показати весь коментар
14.07.2021 19:53 Відповісти
По Портновскому УК бандитов только выпускают. А права на самозащиту на практике нету. Все направлено против честного обывателя
показати весь коментар
14.07.2021 11:52 Відповісти
Цікаво, чи понесе відповідальність за смерть людини той, хто випустив "до суда" серийного вбивцю.
показати весь коментар
14.07.2021 12:06 Відповісти
Уроженец Луганщины - ни о чем не говорит. Я тоже уроженец Луганщины, но выехал оттуда в возрасте 9 лет и долго отхаркивал последствия дворового воспитания. Но сейчас я и по убеждениям и по воспитанию очень мало похож на сепаратистов. Поэтому, если этот парень переселенец - так и пишите. Если просто родился на Луганщине, то это совершенно лишняя информация, я считаю. Сортировать людей по месту рождения довольно глупо.
показати весь коментар
14.07.2021 12:25 Відповісти
Лишить навсегда диплома и в тюрягу за убийство.
Хотел было добавить что если псих, то довічно в психдиспансер, так их же закрыли, значит в только тюрягу. А после отбытия срока пинком под зад в Лугандонию.
показати весь коментар
14.07.2021 12:46 Відповісти
Отвезите га*Дона на мост скиньте накуй . не снимая наручников....
показати весь коментар
14.07.2021 12:48 Відповісти
З допомогою поліція сталася серія тяжких злочинів.
показати весь коментар
14.07.2021 13:06 Відповісти
вот вам реформа полиции и судовой системы, и нам как минимум 3 года жить в этом зеленом гауне, эх ...опять прос..рали 5 лет жизни
показати весь коментар
14.07.2021 13:07 Відповісти
Эти Безdельники и наркоши с Dонецка и Луганска Всё больные на голову? как их путин!!
показати весь коментар
14.07.2021 13:12 Відповісти
 
 