Лікар по-звірячому познущався з перехожого в Білій Церкві, завдавши йому 11 колото-різаних ран. Потерпілий помер у лікарні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
8 липня 2021 р. близько 22:45 місцевий житель повертався з роботи додому. Посеред мосту на нього напав невідомий, і завдав ножем тілесні ушкодження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
За даними поліції, водій автомобіля, який проїжджав повз місце події, побачив, що на проїжджій частині лежить закривавлений чоловік. Водій, не припиняючи рух, повідомив про подію в поліцію. Потерпілий з колото-різаним пораненням був доставлений до медичного закладу, але, на жаль, під час проведення реанімаційних заходів 48-річний чоловік помер.
"Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Білоцерківського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу лиходія. Ним виявився 38-річний уродженець Луганщини, який мешкав на Білоцерківщині та працював лікарем у Володарській лікарні. Він безпричинно наніс 11 ножових поранень загиблому з хуліганських мотивів", - зазначив очільник поліції Київщини.
Співробітники поліції Київської області затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
"Як з’ясувалось, вже затримувався поліцією Київщини за напад на людину та нанесення понад 40 ударів викруткою. Тоді зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було скеровано до суду, однак, порушивши усі обмеження, він скоїв новий злочин. Наразі суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додав Андрій Нєбитов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
редагування текстів на цензор.нет, то лише маленьке лихо від них
т.е. рецидивист-лугандонец припадошный
https://bykvu.com/ua/bukvy/dvoie-gravciv-zbirnoi-ukraini-sfotografuvalisja-iz-bastoju-foto Гравці збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук сфотографувалися із Бастою у Туреччині (14.07.2021)
40 ударов отверткой это не собакова пикетировать с бубой, зачем в сизо сажать
а вообще я не понимаю, как после 40ка ударов отвёрткой можно было его выпустить к людям...???
100% він був стані несвідомості. Коли провести слідчий експеримент то це можна встановити.
Але це не звільняє його від відповідальності і тих хто допустив повторний злочин. Звичайно він повинен був перебувати на обліку в психушці. І ще одне, у нього водійські права є?
Звичайно на обліку він не був, коли працював лікарем.
Швидше за все це його не другий злочин, тому що йому 38 років, а симптоми шизофренії починають проявлятись з 25 років. Правда хвороби мають тенденцію "молодіти".
Тут роботи психіатрам з горою.
Між іншим, Чікатило теж відпустили, коли затримали перший раз. У нього була книжечка "КПСС", а в портфелі ніж і вірьовка.
Де саме тут вказано, що його випустили з ізолятора? Втік? Відпросився у піцерію за обідом чи як?
Хотел было добавить что если псих, то довічно в психдиспансер, так их же закрыли, значит в только тюрягу. А после отбытия срока пинком под зад в Лугандонию.