Від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень за фактом військової агресії РФ, - Баканов. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України з лютого 2014 року відкрила і розслідувала понад 23 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних з російською військовою агресією проти України.

Про це глава СБУ Іван Баканов повідомив під час наради керівників силових відомств, яка стосувалася розкриття злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ системно захищає національні інтереси і безпеку України. Зараз наші підрозділи розслідують майже 2 тис. кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації та злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту", - наголосив Баканов.

За словами глави СБУ, за сім років завершено розслідування і направлено до суду понад 3,5 тис. кримінальних проваджень.

"З лютого 2014 року слідчі СБУ повідомили про підозру більш як 6 тис. осіб, з них 261 громадянину Російської Федерації. До судів направлено понад 3,5 тис. кримінальних проваджень, а понад 1200 осіб уже визнані винними", - додав він.

При цьому глава СБУ зазначив, що розслідування таких злочинів ускладнюється тимчасовою окупацією і бойовими діями на сході України, що унеможливлює фізичний доступ слідчих і прокурорів до документів і осіб, які перебувають на непідконтрольних територіях.

"Належна робота українських правоохоронців щодо цих фактів зосередить зусилля Міжнародного кримінального суду в притягненні до відповідальності посадових осіб РФ і ватажків незаконно створених збройних формувань", - наголосив Баканов.

Крім того, глава СБУ зазначив, що була розпочата реформа органів досудового розслідування. Так, планується створення спеціалізованих підрозділів з розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, в органах СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Партнерство зі США дає змогу більш ефективно захищати Україну, особливо в умовах російської агресії, - Баканов. ФОТОрепортаж





