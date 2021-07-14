УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7916 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
730 4

Від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень за фактом військової агресії РФ, - Баканов. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України з лютого 2014 року відкрила і розслідувала понад 23 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних з російською військовою агресією проти України.

Про це глава СБУ Іван Баканов повідомив під час наради керівників силових відомств, яка стосувалася розкриття злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ системно захищає національні інтереси і безпеку України. Зараз наші підрозділи розслідують майже 2 тис. кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації та злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту", - наголосив Баканов.

За словами глави СБУ, за сім років завершено розслідування і направлено до суду понад 3,5 тис. кримінальних проваджень.

"З лютого 2014 року слідчі СБУ повідомили про підозру більш як 6 тис. осіб, з них 261 громадянину Російської Федерації. До судів направлено понад 3,5 тис. кримінальних проваджень, а понад 1200 осіб уже визнані винними", - додав він.

При цьому глава СБУ зазначив, що розслідування таких злочинів ускладнюється тимчасовою окупацією і бойовими діями на сході України, що унеможливлює фізичний доступ слідчих і прокурорів до документів і осіб, які перебувають на непідконтрольних територіях.

"Належна робота українських правоохоронців щодо цих фактів зосередить зусилля Міжнародного кримінального суду в притягненні до відповідальності посадових осіб РФ і ватажків незаконно створених збройних формувань", - наголосив Баканов.

Крім того, глава СБУ зазначив, що була розпочата реформа органів досудового розслідування. Так, планується створення спеціалізованих підрозділів з розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, в органах СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Партнерство зі США дає змогу більш ефективно захищати Україну, особливо в умовах російської агресії, - Баканов. ФОТОрепортаж

Від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень за фактом військової агресії РФ, - Баканов 01
Від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень за фактом військової агресії РФ, - Баканов 02
Від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень за фактом військової агресії РФ, - Баканов 03

Автор: 

росія (67347) СБУ (13281) Баканов Іван (330)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И 22999 наверное так же и закрыли.
показати весь коментар
14.07.2021 10:15 Відповісти
Вряд ли у кого то есть двнные баланса полезных и вредных для Украины действий Сбу. Но то что сбу и суды работают на олигархов и мафию знают даже дети в оттдаленых хуторах
показати весь коментар
14.07.2021 10:15 Відповісти
Сколько открыто дел за последние 2 года?
Сколько доведено до приговора?
Сколько дел было закрыто при Баканове?

А так это тупой пиар на попередниках.
показати весь коментар
14.07.2021 10:15 Відповісти
Навіщо ти зуби вибив Боді?С начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по факту военной агрессии РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 1710
показати весь коментар
14.07.2021 10:18 Відповісти
 
 