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Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 липня, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту пенсіонерів МВС. Під час мітингу учасники протесту прорвали кордон правоохоронців. Відбуваються сутички мітингувальників і правоохоронців.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Приблизно тисяча пенсіонерів МВС пікетують Верховну Раду, вимагаючи перерахунку пенсій. Ветерани обурені тим, що зарплати поліцейським підняли 3 роки тому, а їм пенсії не перерахували. Вони тримають плакати з написами: "Припиніть дискримінацію пенсіонерів МВС", "Правоохоронній системі - ні".

Дивіться також: Ветерани МВС збираються протестувати в Києві, вимагаючи перерахунку пенсій, - ЗМІ. ВIДЕО

У процесі акції учасники мітингу прорвали кордон правоохоронців під Радою і з криками "Ганьба!" прорвалися до входу в будівлю парламенту. Водночас вони не намагаються зайти всередину будівлі.

Тим часом між мітингувальниками і правоохоронцями періодично відбуваються сутички.

Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками Ганьба! прорвали кордон правоохоронців 01
Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками Ганьба! прорвали кордон правоохоронців 02
Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками Ганьба! прорвали кордон правоохоронців 03
Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками Ганьба! прорвали кордон правоохоронців 04
Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками Ганьба! прорвали кордон правоохоронців 05

Автор: 

акція (1457) ВР (15021) мітинг (755) протест (2402)


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Топ коментарі
+79
Це ті хто в райвідділках кришував наркоторговців-хто гвалтував та калічив людей для зірочки-ті хто збирав побори щ підприємців-ті хто брав взятки на дорогах та в кабінетах-ті хто продав свою совість і перетворились на бездушних циніків і маньяків---ні хрена мені їх на жалко
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14.07.2021 11:15
+76
Перепрошую, ветеранів чого, якого фронту чи виробництва? Ота вся ментярська наволоч, яка в 45 років ніхрена не роблячи йшла собі на "заслужений" відпочинок, отримуючи на той час солідну "пенсію" сьогодні протестує? Проти кого, блін? Та проти тої наволочі, якій вона, та ментярська наволоч, допомагала ту країні багато років грабувати і знущатись з її народу. А тепер суки протестують? І чого ж вони тепер хочуть? А бумеранг, суки, то ж така річ...
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14.07.2021 11:17
+67
Менты ментов бьют...
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14.07.2021 11:13
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Прикро читати марення від зЕбілів. Таке відчуття, що йде повернення до срср. На зборах трудового колективу проголосували "одноголосно", що півкраїни-вороги народу, тому що!
Потім з'ясувалося, що особисто ті, що голосували, не знали обвинувачених, і, що обвинувачені були ні в чому не винні! Але було пізно: 40 мільйонів невиних людей загинули у найкращій у світі країни лише через те, що на думку злочинної влади, подумки були не на її боці! А кого з голосувавших покарали?
То ж давайте усіх "мусорків" будемо морити голодом! Тому, що вони винні в тому, що злочинна влада дозволяла їм порушувати ЗАКОН!
А якже бути з "чесними ментами"?
зЕбіли проплачені!
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14.07.2021 20:16 Відповісти
Чесный мент, это типа как домовой..русалка..карлсон..Не неси бред, мафиозная система построена таким образом что сразу же выдавливает всех честных, если вдруг даже каким то чудом они бы там оказались... бандитьё сразу бы их вытеснило - это факт. И уж тем более не верю что честный человек в этом гадюшнике доработал бы до пенсии. Реалии Украины к сожалению таковы что менты и СБУ и прочие судьи, прокуроры и есть первые бандиты и мафия.
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14.07.2021 20:48 Відповісти
Зе СКОТИ ПОЗДОРОВЛЯЮ - ДЛЯ ВАС ЦЕ ПОЧАТОК КІНЦЯ



Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохоронців - Цензор.НЕТ 4707
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14.07.2021 20:45 Відповісти
-Тато! Тато! А НЛО є ?
- Є синку! Є!
-Тато! Тато! А снігова людина є ?
-Є синку! Є!
-Тато! Тато! А чесні мєнти є?
-Ні синку -нема! Це Фантастика!
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14.07.2021 21:02 Відповісти
Бывшие судьи-пенсионеры спокойно получают пенсии по 70-120 тысяч, а они, верой правдой служившие Системе, получают жалкие 8-12 тысяч. Обидно "трудягам".
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14.07.2021 21:16 Відповісти
Какая бездна народного сочувствия к экс-сотрудникам МВД (на самом деле нет).
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14.07.2021 21:34 Відповісти
Я думал что они за "службу" себе подушку сделали спаси госпади, не видел ни одного мента, чтобы ездил на каком-то гавне и жил в трущебах, в сорок лет свалить, потом в чепе можно сидеть фуи пинать и получать пенсии, что там с шахтерами а папуасы?
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14.07.2021 21:52 Відповісти
ото влада скільки холуїв наплодила...
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14.07.2021 22:01 Відповісти
НА ПОЛИГРАФ ИХ !!! ПРОВЕРИТЬ НА СЕПАРАТИЗМ !!!
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14.07.2021 22:15 Відповісти
У ментов и так неплохие пенсии, но все мало им, при том подавляющее их большинство жило не на одну зарплату и накопления а то и бизнес успели намутить.
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14.07.2021 22:33 Відповісти
якби служили людям, той відношення було б людське, а так отримали, те що заслужили, як то кажуть в анекдоті - хорошим ментам - хороші..., а поганим погані. Може теперішнім буде наука.
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14.07.2021 22:41 Відповісти
А чавой это не выходят оте бабки дедки которые с пеной у ротяк визжали -- мы за ЗЕленскава!!! ?? Где они все? Их пенсии утраивают, ЗЕбубачка их любимый уже покончил с тарифным генацидом бариги, борщевой набор подешевел, а пенсии подняли в 3 раза? Шо затихли ЗЕбильные??
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14.07.2021 22:59 Відповісти
Та їм все вже одно Олежко, що приколишньому жебрацьке життя що при теперішньому і так буде при майбутьньому. Згоден???
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15.07.2021 11:29 Відповісти
July 14th, 2021https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3635043.html "В бюджете всё плохо, а в 2022 году будет ещё хуже" - засекли переписку "слуги урода" Потураева Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохоронців - Цензор.НЕТ 2832
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15.07.2021 00:52 Відповісти
хотите денег? переодевайтесь и идите бить себе подобных.....
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15.07.2021 06:26 Відповісти
Где краповые береты с кийками?
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15.07.2021 07:18 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет,а сколько у ,,старых ,, в 45-47 лет пенсионеров-ментов пенсия при том что они получают 70-75% от оклада плюс за звание?
Теперь я понял почему гражданские пенсионеры не выходят на митинги а влада поднимает пенсионный возраст,это для того чтобы они физически не могли собираться и что-то требовать от власти.
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15.07.2021 07:55 Відповісти
-Бэримор, что за крики?
-П"дарасы митингуют против ущемлений
-А их кто-то ущемляет?
-Нет, сэр.
-Так почему они кричат?
-П"дарасы, сэр...
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15.07.2021 09:16 Відповісти
Всім пенсіонерам МВС здоров'я, мирного неба, добробуту Вам і Вашим сім'ям. Якщо влада буде намагатися якось обдурити - то на наступну акцію прийде набагато більше - десятки тисяч і тисячі з них залишаться біля урядового кварталу, Верховної Ради і офісу президента, бо влади геть немає совісті. Вони тупо залізли в кишеню до пенсіонерів, яким вже ці гроші давно були нпараховані.
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15.07.2021 13:09 Відповісти
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