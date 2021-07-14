Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 липня, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту пенсіонерів МВС. Під час мітингу учасники протесту прорвали кордон правоохоронців. Відбуваються сутички мітингувальників і правоохоронців.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Приблизно тисяча пенсіонерів МВС пікетують Верховну Раду, вимагаючи перерахунку пенсій. Ветерани обурені тим, що зарплати поліцейським підняли 3 роки тому, а їм пенсії не перерахували. Вони тримають плакати з написами: "Припиніть дискримінацію пенсіонерів МВС", "Правоохоронній системі - ні".

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У процесі акції учасники мітингу прорвали кордон правоохоронців під Радою і з криками "Ганьба!" прорвалися до входу в будівлю парламенту. Водночас вони не намагаються зайти всередину будівлі.

Тим часом між мітингувальниками і правоохоронцями періодично відбуваються сутички.









