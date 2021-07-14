Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 липня, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту пенсіонерів МВС. Під час мітингу учасники протесту прорвали кордон правоохоронців. Відбуваються сутички мітингувальників і правоохоронців.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Приблизно тисяча пенсіонерів МВС пікетують Верховну Раду, вимагаючи перерахунку пенсій. Ветерани обурені тим, що зарплати поліцейським підняли 3 роки тому, а їм пенсії не перерахували. Вони тримають плакати з написами: "Припиніть дискримінацію пенсіонерів МВС", "Правоохоронній системі - ні".
У процесі акції учасники мітингу прорвали кордон правоохоронців під Радою і з криками "Ганьба!" прорвалися до входу в будівлю парламенту. Водночас вони не намагаються зайти всередину будівлі.
Тим часом між мітингувальниками і правоохоронцями періодично відбуваються сутички.
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Потім з'ясувалося, що особисто ті, що голосували, не знали обвинувачених, і, що обвинувачені були ні в чому не винні! Але було пізно: 40 мільйонів невиних людей загинули у найкращій у світі країни лише через те, що на думку злочинної влади, подумки були не на її боці! А кого з голосувавших покарали?
То ж давайте усіх "мусорків" будемо морити голодом! Тому, що вони винні в тому, що злочинна влада дозволяла їм порушувати ЗАКОН!
А якже бути з "чесними ментами"?
зЕбіли проплачені!
- Є синку! Є!
-Тато! Тато! А снігова людина є ?
-Є синку! Є!
-Тато! Тато! А чесні мєнти є?
-Ні синку -нема! Це Фантастика!
Теперь я понял почему гражданские пенсионеры не выходят на митинги а влада поднимает пенсионный возраст,это для того чтобы они физически не могли собираться и что-то требовать от власти.
-П"дарасы митингуют против ущемлений
-А их кто-то ущемляет?
-Нет, сэр.
-Так почему они кричат?
-П"дарасы, сэр...