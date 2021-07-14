Трасу "Дніпро - Решетилівка" прокладають над залізницею в Полтавській області, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Дорожні працівники проводять будівництво дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. У селі Бутенки (Полтавщина) шляхопровід прокладають над залізницею.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".
Зазначається, що в ході президентської програми "Велике будівництво" магістраль будують з нуля.
Зараз шляховики завершують насип і підпірну стінку конструкції в селі Бутенки.
При влаштуванні насипу відбувається ще один важливий технологічний етап: за допомогою геограток і шарів щебеню формують геоматрац, який надає основі стійкості. Після чого кладуть дорожній одяг з декількох шарів асфальтобетону.
Траса Н-31 є стратегічним проєктом "Укравтодору", який передбачає спорудження нової чотирисмугової дороги. У Полтавській і Дніпропетровській областях вона буде проходити в обхід населених пунктів, за зразком європейських автобанів.
Крім того, новою трасою з Дніпра до Києва можна буде доїхати за 5 годин. Завершити трасу планують вже в 2021 році.
Цього року відкриють нову трасу міжнародного значення М-30 Стрий - Ізварине. Вона стане найдовшим маршрутом країни - близько 1 400 км. Як повідомив координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, трасу завершать до Дня Незалежності.
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так, что действительно круто, большая стройка, ничего не скажешь
Покосите на отремонтированных участках дорог амброзию, подсолнечник, кукурузу и т.п. на обочинах и разделительных полосах !!!
Как водичкой после дождичка напитается - может и ОБВАЛИТСЯ...
Влететь ночью на скорости на такой участок. Мало не покажется.
Це жарт , чи що .?? З нуля ту розв'язку почали будувати ще 5 років тому ,, ні Зе , ні його - великого крадівництва , тоді ще не було і в помині . !! Зебіли , досить приписувати собі чужі заслуги . !! .
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Між Вінницею і Уманню ця траса, що з'явилася ще бозна-коли, проходить через два десятки сіл. Ще більше сіл, мабуть, між Стриєм і Тернополем. Жодного нового розширення до 4 смуг, жодної нової конюшиноподібної розв'язки. "Нову трасу", пилять...
Скільки ще цинічної брехні буде ґенеруватися Укравтодором?
От таке воно "велике будівництво"!