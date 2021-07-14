Трасу "Дніпро - Решетилівка" прокладають над залізницею в Полтавській області, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Дорожні працівники проводять будівництво дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. У селі Бутенки (Полтавщина) шляхопровід прокладають над залізницею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Зазначається, що в ході президентської програми "Велике будівництво" магістраль будують з нуля.

Зараз шляховики завершують насип і підпірну стінку конструкції в селі Бутенки.

При влаштуванні насипу відбувається ще один важливий технологічний етап: за допомогою геограток і шарів щебеню формують геоматрац, який надає основі стійкості. Після чого кладуть дорожній одяг з декількох шарів асфальтобетону.

Траса Н-31 є стратегічним проєктом "Укравтодору", який передбачає спорудження нової чотирисмугової дороги. У Полтавській і Дніпропетровській областях вона буде проходити в обхід населених пунктів, за зразком європейських автобанів.

Крім того, новою трасою з Дніпра до Києва можна буде доїхати за 5 годин. Завершити трасу планують вже в 2021 році.

Цього року відкриють нову трасу міжнародного значення М-30 Стрий - Ізварине. Вона стане найдовшим маршрутом країни - близько 1 400 км. Як повідомив координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, трасу завершать до Дня Незалежності.

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