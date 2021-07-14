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Трасу "Дніпро - Решетилівка" прокладають над залізницею в Полтавській області, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Дорожні працівники проводять будівництво дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. У селі Бутенки (Полтавщина) шляхопровід прокладають над залізницею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Зазначається, що в ході президентської програми "Велике будівництво" магістраль будують з нуля.

Зараз шляховики завершують насип і підпірну стінку конструкції в селі Бутенки.

При влаштуванні насипу відбувається ще один важливий технологічний етап: за допомогою геограток і шарів щебеню формують геоматрац, який надає основі стійкості. Після чого кладуть дорожній одяг з декількох шарів асфальтобетону.

Траса Н-31 є стратегічним проєктом "Укравтодору", який передбачає спорудження нової чотирисмугової дороги. У Полтавській і Дніпропетровській областях вона буде проходити в обхід населених пунктів, за зразком європейських автобанів.

Крім того, новою трасою з Дніпра до Києва можна буде доїхати за 5 годин. Завершити трасу планують вже в 2021 році.

Цього року відкриють нову трасу міжнародного значення М-30 Стрий - Ізварине. Вона стане найдовшим маршрутом країни - близько 1 400 км. Як повідомив координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, трасу завершать до Дня Незалежності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На трасі національного значення Н-09 прибрали небезпечну скелю. ФОТОрепортаж

Трасу Дніпро - Решетилівка прокладають над залізницею в Полтавській області, - Укравтодор 01
Трасу Дніпро - Решетилівка прокладають над залізницею в Полтавській області, - Укравтодор 02
Трасу Дніпро - Решетилівка прокладають над залізницею в Полтавській області, - Укравтодор 03
Трасу Дніпро - Решетилівка прокладають над залізницею в Полтавській області, - Укравтодор 04

Автор: 

дороги (3071) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+5
круто )) в прямом и переносном, непонятно, почему стена насыпи не наклонная...
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14.07.2021 12:51
+5
так в том то и весь прикол... что дороги (и детские сады, больнички, стадионы), с готовностью 70-80% до 2019 преподносят как начатое с нуля )))
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14.07.2021 13:32
+3
Качество будет такое же как у этой?

Трассу "Днепр - Решетиловка" прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 298
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14.07.2021 13:00
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круто )) в прямом и переносном, непонятно, почему стена насыпи не наклонная...
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14.07.2021 12:51 Відповісти
А текущий ремонт после пуска, и так если память не изменяет лет 5-7 этот мост строят.
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14.07.2021 12:58 Відповісти
потому что пришлось бы останавливать движение по существующей трассе.
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14.07.2021 12:58 Відповісти
Нет там трассы. Яма на яме,обочина ровнее. Вчера езал
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14.07.2021 13:10 Відповісти
пусть будет так. значит что бы не останавливать движение по яма на яме.
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14.07.2021 15:16 Відповісти
Новое не построили,старое все разрушили. Как то все по зебильному. Езда из Депра до решетиловки заняла столько же времени,сколько от Решетиловки до Киева.
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14.07.2021 15:41 Відповісти
как мы понимаем, это одна из тех дорог, где проезд 100 км обойдется водителю в 70 грн...и кому жеж все они в карман пойдут после этого?
так, что действительно круто, большая стройка, ничего не скажешь
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14.07.2021 13:24 Відповісти
а подпорки куда потом ставить?
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14.07.2021 14:25 Відповісти
Укравтодор !
Покосите на отремонтированных участках дорог амброзию, подсолнечник, кукурузу и т.п. на обочинах и разделительных полосах !!!
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14.07.2021 12:55 Відповісти
Что-то стеночка больно ТОНКАЯ.
Как водичкой после дождичка напитается - может и ОБВАЛИТСЯ...
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14.07.2021 12:58 Відповісти
на еврозабор похожа....
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14.07.2021 13:00 Відповісти
Качество будет такое же как у этой?

Трассу "Днепр - Решетиловка" прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 298
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14.07.2021 13:00 Відповісти
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14.07.2021 13:26 Відповісти
"Велике крадівництво"

Влететь ночью на скорости на такой участок. Мало не покажется.
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14.07.2021 13:36 Відповісти
Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" магистраль строят с нуля. Источник: https://censor.net/ru/p3277035 ..
Це жарт , чи що .?? З нуля ту розв'язку почали будувати ще 5 років тому ,, ні Зе , ні його - великого крадівництва , тоді ще не було і в помині . !! Зебіли , досить приписувати собі чужі заслуги . !! .
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14.07.2021 13:26 Відповісти
так в том то и весь прикол... что дороги (и детские сады, больнички, стадионы), с готовностью 70-80% до 2019 преподносят как начатое с нуля )))
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14.07.2021 13:32 Відповісти
Скільки проїзджаю біля того мосту , все дивлюсь на східці наверх мосту , і не можу второпати - навіщо вони .? Пішохідний прохід , і навіть проїзд для транспорту ,є під мостом , а навіщо людям вилазити на самий міст , і шо там робити , не зрозуміло . Зупинка транспорта там ( на мосту ) всеодно заборонена .
Трасу "Дніпро - Решетилівка" прокладають над залізницею в Полтавській області, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7607 .
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14.07.2021 13:43 Відповісти
Чтобы понять для чего она,нужно заглянуть в смету на эту лестницу...
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14.07.2021 14:12 Відповісти
Так запрещено ж на мосту останавливаться, а перед самим мостом можно сделать расширение полосы и остановку, разве нет?
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14.07.2021 18:38 Відповісти
"Цього року відкриють нову трасу міжнародного значення М-30 Стрий - Ізварине" Ну чому знову такий наглий п******ж?

Між Вінницею і Уманню ця траса, що з'явилася ще бозна-коли, проходить через два десятки сіл. Ще більше сіл, мабуть, між Стриєм і Тернополем. Жодного нового розширення до 4 смуг, жодної нової конюшиноподібної розв'язки. "Нову трасу", пилять...

Скільки ще цинічної брехні буде ґенеруватися Укравтодором?
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14.07.2021 14:33 Відповісти
Цікаво, що будівництво цього мосту починалося ще за януковича...
От таке воно "велике будівництво"!
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14.07.2021 16:34 Відповісти
Саме будівництво ні , за овоча ж -розробляли проект .
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14.07.2021 19:05 Відповісти
эту дорогу начали делать ещё при Пете.а зелень уже приписывает себе шо с нуля.кстати всю полностью трассу в этом году не откроют никак. там дальше в сторону Решетиловки в принципе работы ещё не початый край.
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14.07.2021 18:06 Відповісти
 
 