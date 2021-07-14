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Рекордну партію техніки Apple та Xiaomi на $1,5 млн виявлено ​​в аеропорту "Бориспіль", - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ викрили контрабандну партію електронної техніки, а також кальянного тютюну і сумішей для вейпінгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що схему з постачання товарів під виглядом особистих речей без сплати обов'язкових платежів організували громадяни України спільно з іноземцями.

Так, правоохоронці провели обшуки в аеропорту "Бориспіль" і вилучили рекордну партію техніки Apple і Xiaomi. Крім того, було вилучено також кальянний тютюн і суміші для вейпінгу. Загальна сума вилученого становить понад $1,5 млн.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, які організували схему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про криміналізацію контрабанди товарів

Рекордну партію техніки Apple та Xiaomi на $1,5 млн виявлено ​​в аеропорту Бориспіль, - СБУ 01
Рекордну партію техніки Apple та Xiaomi на $1,5 млн виявлено ​​в аеропорту Бориспіль, - СБУ 02
Рекордну партію техніки Apple та Xiaomi на $1,5 млн виявлено ​​в аеропорту Бориспіль, - СБУ 03
Рекордну партію техніки Apple та Xiaomi на $1,5 млн виявлено ​​в аеропорту Бориспіль, - СБУ 04
Рекордну партію техніки Apple та Xiaomi на $1,5 млн виявлено ​​в аеропорту Бориспіль, - СБУ 05
Рекордну партію техніки Apple та Xiaomi на $1,5 млн виявлено ​​в аеропорту Бориспіль, - СБУ 06

Автор: 

Apple (676) Київська область (4078) контрабанда (1825) СБУ (12909) Xiaomi (43)


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Топ коментарі
+5
Теперь все работники убс будут с нормальными смартфонами.
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14.07.2021 13:26
+4
Алло або Розетка акцію знову з роздачі китайського ширпотребу з передустановленим яндексом не проведуть... яке горе!
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14.07.2021 13:21
+4
Я заказывал лечебный каннабис...
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14.07.2021 13:22
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Алло або Розетка акцію знову з роздачі китайського ширпотребу з передустановленим яндексом не проведуть... яке горе!
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14.07.2021 13:21 Відповісти
Да ладно тебе, теперь на маркет плейсе "розетка", продавец "швейцарские рога и копыта" будет продавать этот товар. Выручка пойдет начальнику смены таможни, а откат с выручки - в кассу партии слуга народа
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14.07.2021 13:52 Відповісти
Я заказывал лечебный каннабис...
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14.07.2021 13:22 Відповісти
Какой-то непредвиденный сбой...
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14.07.2021 13:24 Відповісти
Теперь все работники убс будут с нормальными смартфонами.
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14.07.2021 13:26 Відповісти
та вони і так по десятку вже мають
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14.07.2021 13:57 Відповісти
А шо робить, так и мучаются.
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14.07.2021 15:57 Відповісти
Бог дал, Бог взял
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14.07.2021 13:43 Відповісти
коли будуть продавати як контрабанду ?
хочу айфон за 1 грн
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14.07.2021 13:55 Відповісти
я в сказки не верю - по сему хаоми или сиоми мой выбор)))
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14.07.2021 14:55 Відповісти
Хіaомі 11 lite ?
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14.07.2021 15:00 Відповісти
да мне меняют через время)) говорят шо новое появилось, большинством не пользуюсь , а по вацабу можно и не с дорогого разговаривать, главное интернет , а так передаем привет товарищу, пану - майору любознательному ))) - шутка....
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14.07.2021 15:07 Відповісти
Скажіть своєму пан майору, що і мені треба вже поміняти
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14.07.2021 15:58 Відповісти
Цитрус не отримає новий товар на полиці 😂 більше 10 років не помічали, а тут раптом помітили контрабанду😅
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14.07.2021 14:22 Відповісти
ЗЕБИЛЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ, ПОКУПАЯ ВСЕ ДОРОЖЕ, ЧЕМ БЫЛО - ВЫ ТАК И НЕ ПОНЯЛИ - ЛЮБАЯ БОРЬБА, ЗАКАНЧИВАЕТЬСЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН, ДЛЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ - ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ ШО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В УКРАИНЕ - ТО Я ВАС ПОЗДРАВЛАЮ - ВЫ НАСТОЯЩИЕ ЗЕБИЛЫ ))))
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14.07.2021 14:54 Відповісти
Неподелились хотели потихому ввезти .банда рекетиров сбу .накрыла
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14.07.2021 15:08 Відповісти
Какой ужас - преступление века. Хоро, что СБУ стоит на страже, не дремлет
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14.07.2021 20:22 Відповісти
МОЖЕТ ЭТО ТО ЧТО ГОДАМИ НЕ ПОЛУЧАЛИ ГРАЖДАНИ УКРАИНЫ С КИТАЯ !!!???
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14.07.2021 23:22 Відповісти
https://fix.in.ua/product-category/ipad/ ipad и все больше техники не показали ....
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06.08.2021 21:39 Відповісти
 
 