Рекордну партію техніки Apple та Xiaomi на $1,5 млн виявлено в аеропорту "Бориспіль", - СБУ. ФОТОрепортаж
Співробітники СБУ викрили контрабандну партію електронної техніки, а також кальянного тютюну і сумішей для вейпінгу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що схему з постачання товарів під виглядом особистих речей без сплати обов'язкових платежів організували громадяни України спільно з іноземцями.
Так, правоохоронці провели обшуки в аеропорту "Бориспіль" і вилучили рекордну партію техніки Apple і Xiaomi. Крім того, було вилучено також кальянний тютюн і суміші для вейпінгу. Загальна сума вилученого становить понад $1,5 млн.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, які організували схему.
Топ коментарі
+5 Александр Иванов #442761
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+4 Vyacheslav Nesterov
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+4 Броуд Пик
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