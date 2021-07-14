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Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прем'єр України Денис Шмигаль, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну, відправив заступника міністра соціальної політики на зустріч із мітингувальниками під ВР - пенсіонерами МВС для роз'яснення ініціативи про підвищення виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення про збільшення пенсії військовослужбовцям. Питання потребує негайного вирішення. Сотні тисяч військовослужбовців і працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати", - зазначив Шмигаль.

"У зв'язку з тим, що сьогодні біля Кабінету Міністрів є люди, зокрема, військові пенсіонери, доручаю прямо зараз під час засідання заступнику міністра соціальної політики вийти до людей, пояснити дії уряду і дати гарантії того, що ми готували це рішення, сьогодні воно буде ухвалено і люди будуть повністю забезпечені пенсійними виплатами в належному розмірі", - додав прем'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пенсіонери МВС, що протестують, перекрили рух вулицею Грушевського, - патрульна поліція. ФОТО

Тим часом, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, мітингувальники прийшли під будівлю Кабміну. Сама вулиця Грушевського перекрита для руху транспорту. Водночас громадський транспорт і карети швидкої допомоги пропускають.

Мітингувальники передали в Кабмін перелік своїх вимог.

Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 01
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 02
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 03
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 04
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 05
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 06
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 07
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 08
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 09
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 10
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 11
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 12
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 13
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 14
Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено 15

ФОТО Олег Богачук

Автор: 

Кабмін (14134) пенсія (1593) протест (2402) Міністерство соціальної політики (1272) військовослужбовці (4797) Богачук Олег (1457) Шмигаль Денис (4631)


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Топ коментарі
+12
Мусорам пенсії порішають.
А вам, "ЗЕ! виборцям" буде хрон без солі.
Радійте.
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14.07.2021 13:36
+12
Менти вже мають накопичену пенсію з бабла яке витрушували з людей. Нехай користуються і не кажуть що мало.
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14.07.2021 13:41
+12
Дармоедам, которые тяжелей дубинки ничего в руках не держали...
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14.07.2021 13:43
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А по тарифам принять решение, слабо?
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14.07.2021 13:36 Відповісти
Мусорам пенсії порішають.
А вам, "ЗЕ! виборцям" буде хрон без солі.
Радійте.
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14.07.2021 13:36 Відповісти
Менти вже мають накопичену пенсію з бабла яке витрушували з людей. Нехай користуються і не кажуть що мало.
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14.07.2021 13:41 Відповісти
Сіль без хрону !!!!
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14.07.2021 13:41 Відповісти
Дармоедам, которые тяжелей дубинки ничего в руках не держали...
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14.07.2021 13:43 Відповісти
Вот именно. Большинству и 50 нет, морды чуть не треснут а вокруг них уже министры бегают чтобы решить ихние требования. Медиков или крестьян, которых давят тарифами даже близко не подпускают к администрациям.
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14.07.2021 13:59 Відповісти
ну чо ты..- а стакан, а писюн...))
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15.07.2021 00:44 Відповісти
Пенсионерам МВД от силы 5о лет. С ними шутки плохи. Всем остальным пенсионерам можно будет отвечать так как на петиции президенту.
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14.07.2021 13:44 Відповісти
оно и понятно , глядя на этих, нынешние могут не правильно понять заботу о них государства и когда надо будет встать на защиту этой власти , зададут вполне резонный вопрос : А нахрена оно мне надо ?
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14.07.2021 13:44 Відповісти
Ну канєшно... Кому ж підвищувати пенсії як не мусорам. Видатні фахівці по ганянню бабусь, кришуванні наркоти і проституції, та рейдерству. Хто ж таких сиріт без пайки залишить. Тим паче на пенсію багато хто вже в 40 років міг йти.
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14.07.2021 13:46 Відповісти
"Сегодня мы примем решение об увеличении пенсии военнослужащим. Вопрос требует немедленного решения. Сотни тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты", - отметил Шмыгаль.Источник: https://censor.net/ru/p3277050 Это не совсем правда, скорее совсем не правда! Постановой КМУ накидывают 2000 грн. (возможно). которые не очень вписываться в правовое поле! Потому, что соблюдая законы Украины и Конституцию, суммы должны быть больше в 1.5 - 2 раза и с компенсацией за "украденные" годы!
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14.07.2021 13:52 Відповісти
та им можно не платить пенсии вообще. Один сказал почему в ментовке работал: Работать не хотел, воровать боялся, пришлось в мусора идти
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14.07.2021 16:02 Відповісти
Тогда никому никто ни чего не должен с таким философским подходом. Кто Вам мешал пойти в ментовку ( ладно, если про "переконання", тогда в пожарку или в армию) и потом получать пенсию " ни за что"?
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14.07.2021 16:13 Відповісти
та как то пожарники не выступают на митингах, а вояки то же самое. Сколько их работало пока все было мирно, а как конфликт нарисовался как тараканы рванули кто куда. А я вообще против этих пенсий, почему такая дискриминация? Чем работа писаря в штабе тяжелее рабочего в литейке?
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16.07.2021 12:29 Відповісти
Так кто мешает литейщику устроиться писарем в штабе и кушать шоколад половником? По поводу "тараканов" рванувших кто куда, я с конца февраля 2014 года был призван сначала на сборы потом по мобилизации и видел кто и куда рванул, тут хают офицеров служивших при СССР так их 90% приходило по повесткам! Так же как ментов, прокуроров и других ответственных работников оказалось 95% ( в моем случае 98% пару человек ушли в войска) инвалидами.
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16.07.2021 16:03 Відповісти
Пенсионеры МВД показывают всем, как жирующая власть обдирает всех пенсионеров и требуют перевести законы в нормальное русло. Также обдирают чернобыльцев, шахтеров и всех др.
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14.07.2021 13:52 Відповісти
Етим вертухаям нужно по башке дубинками настучать и в СИЗО как они всю жизнь с людьми делали. Какие им еще пенсии етим выродкам? Почему одним можно протестовать и шатать лодку а другим нельзя?
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14.07.2021 13:52 Відповісти
Всі помітили, що ні до кого не виходили.
А до мусорів вийшли
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14.07.2021 13:54 Відповісти
отправил замминистра социальной политики на встречу с митингующими под ВР пенсионерами МВД для разъяснения инициативы о повышении выплат. Так вон оно что! Завтра приглашаю токарей, сварщиков, медиков, и прочих пенсионеров под Раду! Посмотрим, что нам пообещают!
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14.07.2021 13:55 Відповісти
Вы только посмотрите на етих голодающих сирот. Морды трещат, животы чуть не репнут а они вышли требовать повышенные пенсии. А где же тысячи нацжен и десятки автозаков которые всегда присутствуют когда возле ОП или ВР собирается больше 10 человек? Дубинками отхайдокать етих и нах. с Киева.
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14.07.2021 13:55 Відповісти
Они организованные были всегда и при любой власти добивались своего. Хотя их работа была в разы легче других пенсионеров и большинство из силовиков не плохо живут. Но кто стучит - тому открывают, будь он плох или хорош.....
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14.07.2021 14:00 Відповісти
Тобі також була відкрита дорога до лав силовиків, але ти вирішив спокійно спати, добре їсти і розпоряджатися своїм часом на свій розсуд. Чому ж ти заздриш, коли час підходить до отримання пенсії?
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14.07.2021 14:17 Відповісти
не все готовы преступать нормы морали, кроме того там кастинг отбитости проводят
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14.07.2021 16:03 Відповісти
Ну если не можешь, то какие претензии. Я тоже не могу в космос слетать. Что мне завидовать космонавту?
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14.07.2021 17:40 Відповісти
так этим каликам не завидуют, люди просто не понимают государство, которое допустило этот бред с ранним выходом дармоедов на пенсию и сейчас идением на встречу а не возвращение их на фронт, я уверен как только придется реально хоть чем-то рискнуть сразу и от пенсии откажутся
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16.07.2021 12:32 Відповісти
Ветерани мусорів, які вийшли у 40 на пенсію і нічого далі не хочуть робити. Плю державні квартири, дачі. Бидлота, хоч би посоромилась просити.
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14.07.2021 14:30 Відповісти
Ну усі зрозуміли як отримати підвищення пенсії....Досить скиглити
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14.07.2021 14:33 Відповісти
Только в нашей стране придумываются какие-то мифические доплаты к пенсиям и премии к зарплатам, чтобы не позорится с окладами в 2500 гривен по лохматому постановлению кабмина 2016 года.
Зато к примеру в укрзализныци с ржавыми вагонами, дырявыми, зассаными простынями оклады по миллиону.
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14.07.2021 15:03 Відповісти
Мінімальна пенсія судді районного рівня з першого липня аж 76 тисяч!!
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14.07.2021 15:08 Відповісти
Пенсіонери силових структур набагато організованіші.
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14.07.2021 15:07 Відповісти
А что делать остальным людям, у которых стажа по 35-45 лет и пенсия в три раза ниже мусоров, которые вышли на нее 45 лет? Как им выживать на 2000 тысячи. Особенно учитывая нынешние цены. Может также толпой ломануться толпой на протест? Только вряд ли кто-то на них внимание обратит
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14.07.2021 15:16 Відповісти
400 тис служивих + члени їх сімей(родина) + нацжони + нацики + Юліні зубожілі, а тепер ще й зє-обездолені, може вийти цікавий майдан. ЗЄ чим будеш розганяти? Віялом привезеним з Оману?
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14.07.2021 15:23 Відповісти
Пенсионерам госслужащим тоже пора бастовать,хватит спать и питаться обещаниями.
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14.07.2021 15:43 Відповісти
"ЗЕЛЕНЫЕ ГАРАНТИИ" - ??? А что, в Украине на сегодня остался ещё хотя бы один человек, не знающий их реальной НУЛЕВОЙ СТОИМОСТИ???
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14.07.2021 15:55 Відповісти
А іншим пенсіонерам крім ментів, пенсії не треба не підвищувати?
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14.07.2021 18:58 Відповісти
Остальные - чернь! Навоз...
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14.07.2021 19:13 Відповісти
А мусорские-элитный(архизловонный) навоз?
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15.07.2021 08:50 Відповісти
 
 