Шмигаль відправив заступника міністра соцполітики до пенсіонерів МВС, що мітингують: Дайте гарантії, що питання сьогодні буде вирішено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прем'єр України Денис Шмигаль, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну, відправив заступника міністра соціальної політики на зустріч із мітингувальниками під ВР - пенсіонерами МВС для роз'яснення ініціативи про підвищення виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення про збільшення пенсії військовослужбовцям. Питання потребує негайного вирішення. Сотні тисяч військовослужбовців і працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати", - зазначив Шмигаль.

"У зв'язку з тим, що сьогодні біля Кабінету Міністрів є люди, зокрема, військові пенсіонери, доручаю прямо зараз під час засідання заступнику міністра соціальної політики вийти до людей, пояснити дії уряду і дати гарантії того, що ми готували це рішення, сьогодні воно буде ухвалено і люди будуть повністю забезпечені пенсійними виплатами в належному розмірі", - додав прем'єр.

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Тим часом, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, мітингувальники прийшли під будівлю Кабміну. Сама вулиця Грушевського перекрита для руху транспорту. Водночас громадський транспорт і карети швидкої допомоги пропускають.

Мітингувальники передали в Кабмін перелік своїх вимог.































ФОТО Олег Богачук