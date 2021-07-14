Дякую, що не з російськими солдатами: Футболісти збірної України Миколенко і Яремчук сфотографувалися з російським репером Бастою

Футболісти збірної України Роман Яремчук і Віталій Миколенко сфотографувалися з російським репером Бастою, який раніше гастролював в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію в Instagram Stories опублікував Миколенко.

Журналіст Костянтин Андріюк у Facebook написав: "Ексгравець збірної України - Роман Зозуля відвідує реабілітаційний центр ветеранів війни проти окупанта і чесно зізнається - йому соромно за людей, котрі "втомилися від війни". Гравці збірної України - Роман Яремчук та Віталій Миколенко відвідують кримнашиста та путінського пропагандона басту та вважають честю із ним сфотатися. Два світи, які чомусь не перетинаються!"

Активіст Сергій Стерненко також відреагував на фото українських футболістів з російським артистом: "Соромно за таких футболістів збірної. Миколенко і Яремчук виклали фото з Вакуленком "Бастою", який відзначився гастролями в окупованому Криму, участю в пропагандистських заходах на підтримку його окупації і нападом його охорони в Києві за питання українців про Крим. Може, Яремчук і Миколенко не в курсі, що на країну, за яку вони виступають, напала Росія і постійно вбиває українців? Ну, дякую, що хоч з російськими солдатами не фотографуються поки що".

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