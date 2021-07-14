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Дякую, що не з російськими солдатами: Футболісти збірної України Миколенко і Яремчук сфотографувалися з російським репером Бастою

Футболісти збірної України Роман Яремчук і Віталій Миколенко сфотографувалися з російським репером Бастою, який раніше гастролював в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію в Instagram Stories опублікував Миколенко.

Дякую, що не з російськими солдатами: Футболісти збірної України Миколенко і Яремчук сфотографувалися з російським репером Бастою 01

Журналіст Костянтин Андріюк у Facebook написав: "Ексгравець збірної України - Роман Зозуля відвідує реабілітаційний центр ветеранів війни проти окупанта і чесно зізнається - йому соромно за людей, котрі "втомилися від війни". Гравці збірної України - Роман Яремчук та Віталій Миколенко відвідують кримнашиста та путінського пропагандона басту та вважають честю із ним сфотатися. Два світи, які чомусь не перетинаються!"

Активіст Сергій Стерненко також відреагував на фото українських футболістів з російським артистом: "Соромно за таких футболістів збірної. Миколенко і Яремчук виклали фото з Вакуленком "Бастою", який відзначився гастролями в окупованому Криму, участю в пропагандистських заходах на підтримку його окупації і нападом його охорони в Києві за питання українців про Крим. Може, Яремчук і Миколенко не в курсі, що на країну, за яку вони виступають, напала Росія і постійно вбиває українців? Ну, дякую, що хоч з російськими солдатами не фотографуються поки що".

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Автор: 

репер (43) збірна з футболу (224) футбол (1584) Зозуля Роман (38) Стерненко Сергій (393)


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Топ коментарі
+97
Господи, ну і дятли
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14.07.2021 13:59
+43
на жаль в нас таких 73% , какая разніца їм
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14.07.2021 14:03
+42
Чмошники. А я ще захищав вас, що не обов'язково гравцям говорити українською, вони на полі роблять для держави більше. Уроди.
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14.07.2021 14:02
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два пітора... хоча чому два? три!
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14.07.2021 19:29 Відповісти
І воно їм треба? Такий позор! А на вигляд розумні...Баста!
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14.07.2021 21:03 Відповісти
Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко сфотографировались с российским рэпером Бастой, который ранее гастролировал в оккупированном Крыму. Источник: https://censor.net/ru/p3277054

Дякую, що не з російськими солдатами: Футболісти збірної України Миколенко і Яремчук сфотографувалися з російським репером Бастою - Цензор.НЕТ 7259
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14.07.2021 21:47 Відповісти
сильно извиняюсь спросить - по чём ??? оплата покадрово или тупо оптовый трансфер???
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14.07.2021 21:47 Відповісти
Тупі Уйобки#...Краще б навчились в футбол грати...
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14.07.2021 22:02 Відповісти
І за кого уболівати, за цих тупих мажорів, яким як і президентові "какая разніца"👎👎👎
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14.07.2021 22:58 Відповісти
Малосский скот с лагеря "акакаяразница"
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15.07.2021 00:02 Відповісти
А **** ви дивуєтесь. Тобто коли інитерв"ю давати мовою окупанат то всі верещали : це можна, головне щоб голи забивали. А коли з рашистом фоткатися то раптом згадали щоь вони мають бути патріотами. То я питаю : хіба вони з Бастою на полі грають??? Вони діють в межах які ви дозволили після скандальних іньервю мовою **** на весь світ. Ви громадяни патріоти маєте визначитися, або труси або хрестик. Не можна бути по зимах і веснах патріотм а в червні трохи малоросом. Не треба торгувати принципами. І якщо вимагати у збірників патріотизму то вимагати в усьому. Ви їх ще не питали з ким у нас війна.. не раджу.. такого *** наслухаєтесь...
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15.07.2021 00:19 Відповісти


Пояснення якісь будуть ?
Миколенко, якого ти, блін, либишся ?

Яремчук, що це було ???
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15.07.2021 05:17 Відповісти
Никогда вы меня не переубедите, шо спортсмены, за редким исключением, - не дебиловата.
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15.07.2021 05:38 Відповісти
2 тупорилих зелених хохла
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15.07.2021 06:13 Відповісти
Малороське бидло як воно є
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15.07.2021 07:16 Відповісти
Ну наконец то. Долго усика на руках носили...))) вот теперь и сборная зрадила)))
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15.07.2021 08:02 Відповісти
ноги есть - ума не надо?
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15.07.2021 08:11 Відповісти
Та які там ноги? Програючи 4:0 пішки ходити по футбольному полю і пасувати м'яч у сторону власних воріт?
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15.07.2021 11:08 Відповісти
Нах потрібнатака збірна?
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15.07.2021 08:12 Відповісти
Дякую, що не з російськими солдатами: Футболісти збірної України Миколенко і Яремчук сфотографувалися з російським репером Бастою - Цензор.НЕТ 5491
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15.07.2021 08:34 Відповісти
Два тупых малоросса. А зачем вы Стерню сюда приволокли? Сирожа лег под клоунов и только имитирует поцреота. На арест боевого генерала он показательно даже не вскукарекнул.
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15.07.2021 08:56 Відповісти
выгнать их, к эбэну, из сборной и больше не приглашать..
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15.07.2021 09:05 Відповісти
очень важный вопрос: где сделано это фото???

судя по растительности, это либо Турция, либо КрымИх! второе если - то это вообще задница!!!
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15.07.2021 10:13 Відповісти
І не пекли їм тіла футболки з надписами "Слава Україні!", "Героям слава!" та картою України
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15.07.2021 13:49 Відповісти
Козлы, а не футболисты Украины!!!! Вот такие чмо и преdаeт Украину!!
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15.07.2021 14:52 Відповісти
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