Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні в Луцьку завершена, - ОДА. ФОТОрепортаж

Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні завершена. У медзакладі встановили сучасну апаратуру.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"Загальна кошторисна вартість об'єкта - понад 20 млн гривень. Кошти виділені з державного та обласного бюджетів. На сьогодні будівельна готовність об'єкту 100%", - зазначив голова ОДА.

Реконструкція почалася в жовтні 2020 року в рамках президентської програми "Велике будівництво".

У реконструйованому відділенні тепер зручний розподіл пацієнтів, медичні блоки, заїзди для автомобілів швидкої допомоги.

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У приміщенні встановили потужний комп'ютерний томограф і рентген-апарат. З'явилося також оснащення та обладнання для всіх відділень екстреної допомоги: УЗД-апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятори, апарати ШВЛ та лабораторне обладнання.

Для старту роботи відділення залишилося тільки отримати дозвільні документи.

Всього в Україні, як раніше повідомив заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році планується оновити або побудувати 177 приймальних відділень.















