УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10713 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 891 4

Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні в Луцьку завершена, - ОДА. ФОТОрепортаж

Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні завершена. У медзакладі встановили сучасну апаратуру.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"Загальна кошторисна вартість об'єкта - понад 20 млн гривень. Кошти виділені з державного та обласного бюджетів. На сьогодні будівельна готовність об'єкту 100%", - зазначив голова ОДА.

Реконструкція почалася в жовтні 2020 року в рамках президентської програми "Велике будівництво".

У реконструйованому відділенні тепер зручний розподіл пацієнтів, медичні блоки, заїзди для автомобілів швидкої допомоги.

Також дивіться: Трасу "Дніпро - Решетилівка" прокладають над залізницею в Полтавській області, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У приміщенні встановили потужний комп'ютерний томограф і рентген-апарат. З'явилося також оснащення та обладнання для всіх відділень екстреної допомоги: УЗД-апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятори, апарати ШВЛ та лабораторне обладнання.

Для старту роботи відділення залишилося тільки отримати дозвільні документи.

Всього в Україні, як раніше повідомив заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році планується оновити або побудувати 177 приймальних відділень.

Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні в Луцьку завершена, - ОДА 01
Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні в Луцьку завершена, - ОДА 02
Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні в Луцьку завершена, - ОДА 03
Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні в Луцьку завершена, - ОДА 04
Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні в Луцьку завершена, - ОДА 05
Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні в Луцьку завершена, - ОДА 06
Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні в Луцьку завершена, - ОДА 07
Реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні в Луцьку завершена, - ОДА 08

Автор: 

лікарня (1364) Луцьк (419) ОДА (1630) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аби реанімувати в міській лікарні відділення екстреної медичної допомоги, на його спорудження спрямували 28 мільйонів гривень, 18 з яких - кошти міського бюджету.

Але побудував президент, чого вже там...
показати весь коментар
14.07.2021 15:34 Відповісти
Оце ця прибудова до старої лікарні розміром 6x18м? Хоч не смішили б уже, в Зеленського в резиденції басейн і то більший.
показати весь коментар
14.07.2021 15:54 Відповісти
файно а чи надвго
показати весь коментар
14.07.2021 21:47 Відповісти
 
 