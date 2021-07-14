11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині. ФОТО
Саморобний вогнепальний пристрій дідусеві хлопчика кілька років тому подарував родич. Дід зберігав його в комоді, але хлопчик виявив подарунок.
Про це повідомила в фейсбуці речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.
"11-річний хлопчик, який приїхав в гості до дідуся з бабусею у селище Новострельцівка Старобільського району, спричинив собі проникаюче вогнепальне поранення в області живота під час гри з саморобним пристроєм спорядженим патроном калібру 5,6 мм", - написала вона.
Зараз хлопчик у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.
Дід хлопчика розповів поліцейським, що онук знайшов у комоді саморобний вогнепальний пристрій, який йому кілька років тому подарував нині покійний родич.
Слідчі відкрили справу за ст. 264 - "недбале зберігання зброї і боєприпасів". Покарання за цією статтею - до 3 років обмеження або позбавлення волі.
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