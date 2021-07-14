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11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині. ФОТО

Саморобний вогнепальний пристрій дідусеві хлопчика кілька років тому подарував родич. Дід зберігав його в комоді, але хлопчик виявив подарунок.

Про це повідомила в фейсбуці речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

"11-річний хлопчик, який приїхав в гості до дідуся з бабусею у селище Новострельцівка Старобільського району, спричинив собі проникаюче вогнепальне поранення в області живота під час гри з саморобним пристроєм спорядженим патроном калібру 5,6 мм", - написала вона.

Зараз хлопчик у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.

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Дід хлопчика розповів поліцейським, що онук знайшов у комоді саморобний вогнепальний пристрій, який йому кілька років тому подарував нині покійний родич.

Слідчі відкрили справу за ст. 264 - "недбале зберігання зброї і боєприпасів". Покарання за цією статтею - до 3 років обмеження або позбавлення волі.

11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині 01
11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині 02
11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині 03
11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині 04

Автор: 

діти (5123) зброя (7502) Нацполіція (15254) Луганська область (4888)


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Топ коментарі
+7
Сто лет в обед конструкции, а дед идиот такое в комоде хранить, да еще в снаряженном состоянии. Практического применения дома не имеет, разве что для суицида.
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14.07.2021 17:08
+3
А така цікава?11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині - Цензор.НЕТ 8143
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14.07.2021 17:59
+2
Ух ты. В школе такие делали под мелкашку.
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14.07.2021 17:13
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Цікава конструкція. Мона зробити.
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14.07.2021 17:05 Відповісти
Сто лет в обед конструкции, а дед идиот такое в комоде хранить, да еще в снаряженном состоянии. Практического применения дома не имеет, разве что для суицида.
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14.07.2021 17:08 Відповісти
как это не имеет? а тёщу припугнуть?
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14.07.2021 17:33 Відповісти
Если она поймёт, что это такое...
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14.07.2021 17:36 Відповісти
Она скорее усерется от работы устройства , а поймёт или нет, то такє..
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14.07.2021 17:42 Відповісти
Оно клацает громче, чем стреляет.
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14.07.2021 17:48 Відповісти
Оно можно поточить под 9 мм.
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14.07.2021 17:51 Відповісти
А смысл? Смысла этой клацалке это не добавит.
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14.07.2021 17:51 Відповісти
За смыслом вернись в начало - припугнуть вторую маму.
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14.07.2021 17:54 Відповісти
9 мм - это больше навеска пороха, тяжелее пуля, значит больше отдача. Как это в руках держать в таком случае? Есть более практичная (но все равно очень специфическая) вещь - НРС. Но и там далеко не 9 мм и навеска пороха уменьшенная.
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14.07.2021 18:00 Відповісти
Я же сказал - переточить и сделать складной приклад.
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14.07.2021 18:03 Відповісти
То уже будет Берданка
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14.07.2021 18:09 Відповісти
какаяразніца?
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14.07.2021 18:11 Відповісти
Оригинальная Берданка удобнее.
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14.07.2021 18:12 Відповісти
Я бі приклад распилил пополам и сделал складнім на стальном креплении типа ласточкин хвост.
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14.07.2021 18:19 Відповісти
Такое есть готовое для всяких там аварийных комплектаций и выживаний.
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14.07.2021 18:20 Відповісти
сомневаюсь что самопал времен русско-японской войны можно найти дешевле 1000 у.ё.
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14.07.2021 18:26 Відповісти
Очень кстати не хилый самопал. Как в песне поётся - "вынесет вместе с забором".
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14.07.2021 18:27 Відповісти
вынесу вместе с забором.
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14.07.2021 18:39 Відповісти
Эта вынесет
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14.07.2021 18:42 Відповісти
тогда без песни.
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14.07.2021 18:48 Відповісти
И поёт громко.
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14.07.2021 18:49 Відповісти
тёщв сразу поймёт.
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14.07.2021 18:52 Відповісти
Оно стока весит, что можно просто приложить, без песни. Будет понятно.
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14.07.2021 18:54 Відповісти
Может и ласты склеить, не поймёт.
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14.07.2021 18:58 Відповісти
Ну и хр-н с ней, зато красиво.
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14.07.2021 19:01 Відповісти
дайте две.
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14.07.2021 19:16 Відповісти
Не дадут.
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14.07.2021 19:34 Відповісти
Оно можно поточить.
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14.07.2021 19:50 Відповісти
Тока сточишь.
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14.07.2021 19:51 Відповісти
Руки помнят.
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14.07.2021 19:52 Відповісти
Это дежавю.
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14.07.2021 19:53 Відповісти
Брихня.
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14.07.2021 19:56 Відповісти
И брехня.
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14.07.2021 19:58 Відповісти
Кстати, половина Люгера (на фото верхняя часть) вполне пригодна и, даже, удобна для выстрела:

11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині - Цензор.НЕТ 3573
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14.07.2021 18:08 Відповісти
парабеллум тема)
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15.07.2021 01:03 Відповісти
Для 64-летнего деда? В могилу теще стрельнуть?
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14.07.2021 18:17 Відповісти
В чем проблемі? Женись еще раз на молодухе.
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14.07.2021 18:20 Відповісти
Ты тому деду советы давай. Мне советчики не нужны, тем более из психиатрической больницы.
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14.07.2021 18:38 Відповісти
Я деду и дал совет, а твой номер 16.
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14.07.2021 18:43 Відповісти
"Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей."
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14.07.2021 18:22 Відповісти
Такая хрень, в совке делалась под мелкашку 5,6мм и в качестве дула использовалась трубка, с толщиной стенки, дай бог 1-1,5 мм, про какую либо расточку можно забыть! Под больший калибр не делали в виду большей отдачи и формы - мало приспособленной для нормального удержания. Еще учтите, что спуск производился большим пальцем, так что удерживать его был еще тот кайф. А вы - 9мм!!!
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14.07.2021 20:16 Відповісти
Починаючи, з 2014го, не цiкава!
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14.07.2021 17:15 Відповісти
А така цікава?11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині - Цензор.НЕТ 8143
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14.07.2021 17:59 Відповісти
11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині - Цензор.НЕТ 6173
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14.07.2021 18:00 Відповісти
Прикольная шняга! Но с такой запалят, раньше чем заметят там стволы
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14.07.2021 20:17 Відповісти
Ничего сложного, переделка мини-ракетницы.

11-річний хлопчик поранив себе із саморобної зброї на Луганщині - Цензор.НЕТ 2192
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14.07.2021 17:54 Відповісти
Ух ты. В школе такие делали под мелкашку.
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14.07.2021 17:13 Відповісти
в техассе расмеялись над оружием))
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14.07.2021 17:20 Відповісти
Вот будет короткоствол в каждом сельмаге как хлеб продаваться - заживем!
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14.07.2021 17:30 Відповісти
подарок шахтеров на 9 мая
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14.07.2021 17:38 Відповісти
"которое ему несколько лет назад подарил ныне покойный родственник" - досить зручне формулювання
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14.07.2021 17:50 Відповісти
премия дауна в этом году обеспечена и малчику в трусиках и его дедУшке.
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14.07.2021 17:52 Відповісти
Ну нічого так нормальне СВД
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14.07.2021 18:36 Відповісти
 
 