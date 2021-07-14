Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 липня, на виконання Указу президента України, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 84 працівників системи МВС орденами, медалями, відомчими відзнаками, також правоохоронцям присвоєно почесні звання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Міністр внутрішніх справ привітав присутніх з нагородами і подякував усій великій команді співробітників системи МВС за службу.
"Шановні друзі, офіцери, сержанти, службовці, від імені держави Україна маю честь вручити державні нагороди вам, кращим із кращих. Спасибі, що кожен день виконуєте свої обов'язки так, щоб кожен українець почувався в спокої і захищеним, щоб у країні дотримувався Закон. Сподіваюся, вам є чим пишатися, тому що сьогодні тут зібралися кращі з кращих. А у нас в Міністерстві внутрішніх справ працює близько 350 тис. офіцерів і службовців. Пишаюся нашим колективом, пишаюся нашим професіоналізмом! Бажаю надалі успіху", - сказав Аваков.
Очільник МВС вручив орден "Богдана Хмельницького III ступеня" посмертно нацгвардійцю Олександру Павлюку. Нагороду отримав син загиблого Микола Павлюк.
Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих правоохоронців, які поклали своє життя за цілісність і суверенітет України.
"Відзнаку Ради національної безпеки та оборони України" II ступеня отримав і радник міністра внутрішніх справ Володимир Філенко. Він був одним із тих, хто писав Конституцію України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
монозелень же лучше не сделает - хуже ето всегда пожалуйста.
и вообще минист МВД не нарик? - ето прямое личное оскобление отбулавленого.
дайошь торчка!
https://mobile.twitter.com/MrHimikus
https://mobile.twitter.com/MrHimikus Himikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1415242422724988931 8 ч
Аваков давно мріяв повноцінно володіти Харьковом. Але Кернес заважав. Штож, мрії здійснюються. Новий князь поспішає на вотчину. Місту потрібна нова сильна рука.
*це вам моя версія істиної причини відставки Авакова і кулуарних домовленостей
- Є синку! Є!
-Тато! Тато! А снігова людина є ?
-Є синку! Є!
-Тато! Тато! А чесні мєнти є?
-Ні синку -нема! Це Фантастика!
Ублюдок сидеть должен был давным давно.
https://www.youtube.com/channel/************************ Канал адвоката Болтика прекрасно показывает до чего довел полицию Аваков.