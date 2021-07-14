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Новини Фото Силовики
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Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 липня, на виконання Указу президента України, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 84 працівників системи МВС орденами, медалями, відомчими відзнаками, також правоохоронцям присвоєно почесні звання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 01
Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 02

Міністр внутрішніх справ привітав присутніх з нагородами і подякував усій великій команді співробітників системи МВС за службу.

Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 03
Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 04

"Шановні друзі, офіцери, сержанти, службовці, від імені держави Україна маю честь вручити державні нагороди вам, кращим із кращих. Спасибі, що кожен день виконуєте свої обов'язки так, щоб кожен українець почувався в спокої і захищеним, щоб у країні дотримувався Закон. Сподіваюся, вам є чим пишатися, тому що сьогодні тут зібралися кращі з кращих. А у нас в Міністерстві внутрішніх справ працює близько 350 тис. офіцерів і службовців. Пишаюся нашим колективом, пишаюся нашим професіоналізмом! Бажаю надалі успіху", - сказав Аваков.

Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 05
Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 06
Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 07
Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 08
Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 09
Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 10

Очільник МВС вручив орден "Богдана Хмельницького III ступеня" посмертно нацгвардійцю Олександру Павлюку. Нагороду отримав син загиблого Микола Павлюк.

Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 11

Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих правоохоронців, які поклали своє життя за цілісність і суверенітет України.

Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 12

"Відзнаку Ради національної безпеки та оборони України" II ступеня отримав і радник міністра внутрішніх справ Володимир Філенко. Він був одним із тих, хто писав Конституцію України.

Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 13
Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС 14

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3509) нагорода (1272) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+10
яйкозахист, членомет.. и подорожник на лысину..
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14.07.2021 20:30
+9
Спасибо Арсен Борисович за служение Украине,благодаря Вашему личному участию Харьковская Народня Республика обосралась по самые Мавзолеи,и НовороSSiя от Харькове до Одессы сдохла что Мамонт Мавзолейный
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14.07.2021 20:33
+6
а киві наградний кулемет?
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14.07.2021 20:27
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А наградное оружие?!!!
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14.07.2021 20:25 Відповісти
Наградну зброю можна тільки Пашинському. Бо інакше ***** нападе.
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14.07.2021 20:42 Відповісти
Та неее. Там длинный список.
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14.07.2021 20:43 Відповісти
Згоден. Лише в 2014-2015 році було видано 1200 одиниць наградної зброї. З них 88 одиниць отримали нардепи.
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14.07.2021 20:46 Відповісти
Еще киве, дейдею, ширяеву, тоше геращенко, шкиряку катмандуйскому и т.д.
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14.07.2021 20:52 Відповісти
А вони чим гірше? Вони хіба менше Україну *******?
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14.07.2021 20:56 Відповісти
Вибачте мені моє уточнення, але Зоряну і Шкіряку.
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14.07.2021 21:10 Відповісти
І Ківі.
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14.07.2021 21:30 Відповісти
дембельский аккорд рюкзакова) за каждой наградой стоит нехилая пенсия и потери бюджета на дармоедов...
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14.07.2021 20:26 Відповісти
Очень остро стоит вопрос наполняемости этого бюджета, из которого спонсируется весь этот мусор в погонах. Налогоплатильщики видят всё меньше причин платить
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14.07.2021 20:29 Відповісти
"НалогоплатИльщики" - це круто. Це нова категорія платників
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14.07.2021 21:13 Відповісти
"- Этот дуб у нас еще пошумит!" (с)

Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД - Цензор.НЕТ 9454
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14.07.2021 20:34 Відповісти
чую запах родного улуса
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14.07.2021 20:46 Відповісти
а киві наградний кулемет?
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14.07.2021 20:27 Відповісти
яйкозахист, членомет.. и подорожник на лысину..
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14.07.2021 20:30 Відповісти
Красные кружевные шаровары.
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14.07.2021 20:34 Відповісти
как бы потом не скучать даже за такой хвойдой как авакян.
монозелень же лучше не сделает - хуже ето всегда пожалуйста.
и вообще минист МВД не нарик? - ето прямое личное оскобление отбулавленого.
дайошь торчка!
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14.07.2021 20:28 Відповісти
Арсен Борисович, спасибо за все!
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14.07.2021 20:28 Відповісти
И валите шить рюкзаки
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14.07.2021 20:30 Відповісти
Уточните, за что?
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14.07.2021 20:31 Відповісти
зорян, ты?)!
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14.07.2021 20:46 Відповісти
Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД - Цензор.НЕТ 1575
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14.07.2021 20:30 Відповісти
Спасибо Арсен Борисович за служение Украине,благодаря Вашему личному участию Харьковская Народня Республика обосралась по самые Мавзолеи,и НовороSSiя от Харькове до Одессы сдохла что Мамонт Мавзолейный
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14.07.2021 20:33 Відповісти
ждітє, ваш скромний кондотьєр уже в путі

https://mobile.twitter.com/MrHimikus

https://mobile.twitter.com/MrHimikus Himikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1415242422724988931 8 ч

Аваков давно мріяв повноцінно володіти Харьковом. Але Кернес заважав. Штож, мрії здійснюються. Новий князь поспішає на вотчину. Місту потрібна нова сильна рука.
*це вам моя версія істиної причини відставки Авакова і кулуарних домовленостей
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14.07.2021 20:41 Відповісти
І перетворилась на Гєпаловку.
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14.07.2021 21:31 Відповісти
Пенсій сьогоднішнім ветеранам, які атакували ВР, не роздав. Отаке...
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14.07.2021 20:34 Відповісти
Это музчины в полном расцвете сил. На них еще пахать и пахать. Какие такие пенсии?
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14.07.2021 20:39 Відповісти
-Тато! Тато! А НЛО є ?
- Є синку! Є!
-Тато! Тато! А снігова людина є ?
-Є синку! Є!
-Тато! Тато! А чесні мєнти є?
-Ні синку -нема! Це Фантастика!
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14.07.2021 21:05 Відповісти
Я уверен что в Харькове и области теперь Зелемойское Шапито получат на выборах следующих НОЛЬ целых ничего десятых
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14.07.2021 20:38 Відповісти
Як казав Господь колись мабуть,не плюй в колодязь,бо Водичка дуже потужна сила... не пойман значит не Вор... .
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14.07.2021 20:44 Відповісти
А еще Арсен Аваков в детстве на Горшок ходил,а в институте Хмыря избил одного...,а оджнажды Аваков сказал такое : не приведи Господи увидеть Крыс Путлера в Украине...,почти дословно... Мавзолейные бараны,...Аваков вас опустил ниже погреба в Харькове и это есть ФАКТ...Фас...крысы казламордые...
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14.07.2021 20:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/201477 Тонька Тарєлкіна це ти? Ісхудала вся як стеблина! Бо кажуть "як не наївся то не налижишся"!
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14.07.2021 21:08 Відповісти
Сеня уходи достойно, с одним рюкзаком.
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14.07.2021 21:28 Відповісти
На этом коррупционере Авакове провалил тест не один президент Украины.
Ублюдок сидеть должен был давным давно.
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14.07.2021 20:56 Відповісти
Полиция развалена при Авакове окончательно и бесповоротно.
https://www.youtube.com/channel/************************ Канал адвоката Болтика прекрасно показывает до чего довел полицию Аваков.
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14.07.2021 21:01 Відповісти
Вітаю Сергія Стерненка! Навряд чи наступник зміне його положення сьогодніше-але все ж таки приємна новина !
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14.07.2021 21:10 Відповісти
Люди добрі! Сьогодні половина новин про поліцію-міліцію! Прямо таки "День Мєнта"! Нове свято!
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14.07.2021 21:13 Відповісти
какое приданное отхватил? Хватит на поколений десять?
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14.07.2021 21:23 Відповісти
Пістолети та автомати теж владним чиновникам вручив?
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14.07.2021 22:05 Відповісти
ці БДСМщики і наладі граються в солдатиків...
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14.07.2021 22:06 Відповісти
Аваков проскочил с убийством С.Билого а от с Шереметом он непроскочил а хуже влез в маргарин по колена
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14.07.2021 22:33 Відповісти
В 14-м обещал добробатам , никого не забуду. Забыл и растоптал , как только затихло.
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14.07.2021 23:14 Відповісти
 
 