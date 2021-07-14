Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня. ФОТОрепортаж

На засіданні 14 липня народні депутати ухвалили закон про перезавантаження Вищої ради правосуддя, перейменували День захисника України та обмежили розмір відсотків по кредитах для переселенців. Верховна Рада провела також позачергове засідання, яке тривало 3 хвилини. Депутати внесли зміни до закону про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами і до закону про органічну продукцію.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.







"Слуги народу" Галина Третьякова і Михайло Радуцький.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Слуга народу" Богдан Яременко щось пропонує колегам.

Сергій Власенко з "Батьківщини".

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Поговорити з Разумковим підійшов заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.





Деякі депутати вважають за краще голосувати стоячи.

"Слуга народу" Ліза Богуцька показує колегам, що відбувається під стінами парламенту - там протестували ветерани МВС.





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Учасник нещодавнього скандалу з ДТП та наркотиками нардеп Юрченко.

"Слуги" Сольський, Янченко і Ткаченко.

Фракція "ЄС": Петро Порошенко слухає Артура Герасимова.

Депутат Мезенцева в костюмі з відливом.

Депутати Рубльов, Алексійчук та Салійчук захоплені газетною статтею.

Нардеп Дунда голосує за своєю методикою.

Глава партії "Слуга народу" Корнієнко підтягує штани під час розмови зі спікером ВР Разумковим.

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