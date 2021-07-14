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Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня. ФОТОрепортаж

На засіданні 14 липня народні депутати ухвалили закон про перезавантаження Вищої ради правосуддя, перейменували День захисника України та обмежили розмір відсотків по кредитах для переселенців. Верховна Рада провела також позачергове засідання, яке тривало 3 хвилини. Депутати внесли зміни до закону про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами і до закону про органічну продукцію.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 01

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 02

"Слуги народу" Галина Третьякова і Михайло Радуцький.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 03Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 04

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 05

"Слуга народу" Богдан Яременко щось пропонує колегам.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 06

Сергій Власенко з "Батьківщини".

Читайте також: Рада схвалила законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 07

Поговорити з Разумковим підійшов заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 08
Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 09

Деякі депутати вважають за краще голосувати стоячи.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 10

"Слуга народу" Ліза Богуцька показує колегам, що відбувається під стінами парламенту - там протестували ветерани МВС.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 11
Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 12

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 13

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 14


Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 15
Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 16

Учасник нещодавнього скандалу з ДТП та наркотиками нардеп Юрченко.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 17

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 18

"Слуги" Сольський, Янченко і Ткаченко.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 19

Фракція "ЄС": Петро Порошенко слухає Артура Герасимова.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 20

Депутат Мезенцева в костюмі з відливом.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 21

Депутати Рубльов, Алексійчук та Салійчук захоплені газетною статтею.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 22

Нардеп Дунда голосує за своєю методикою.

Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня 23

Глава партії "Слуга народу" Корнієнко підтягує штани під час розмови зі спікером ВР Разумковим.

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (15022) депутат (1781)


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Топ коментарі
+28
шото кашёлка уже в парашют не влазит...вегетарианка мабуть высшего сорта...
(веганы, пардон, ничего личного!)
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 6025

..
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14.07.2021 23:09
+21
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 7069
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14.07.2021 23:14
+14
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 9378
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14.07.2021 23:21
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Правила форума Рада форумчан
Еременко походу про анальщину коллегам заливал 🧐☝️
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14.07.2021 23:07 Відповісти
рассказывл про то, как с Корниенком на сосну табу накладывали,
а Зеленский бабада, бабада, бабада ....
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15.07.2021 07:34 Відповісти
яременко предлагает анал, коллена смущается, значит нужно повысит цену
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16.07.2021 15:33 Відповісти
зачем нам новости о цирке шапито?
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14.07.2021 23:07 Відповісти
шото кашёлка уже в парашют не влазит...вегетарианка мабуть высшего сорта...
(веганы, пардон, ничего личного!)
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 6025

..
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14.07.2021 23:09 Відповісти
вона знайшла собі добичу. зараз з"їсть чахлика.
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14.07.2021 23:14 Відповісти
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 3316
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14.07.2021 23:48 Відповісти


Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 6195
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14.07.2021 23:14 Відповісти
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 7069
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14.07.2021 23:14 Відповісти
як голуб біля голубки курки крильцями б"є...
грудку пузяру колесом виставляє )))
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14.07.2021 23:16 Відповісти
Цікаво було подивитися як би він разом з півшостим пісюаністом на роялі залабав би щось, і чим
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14.07.2021 23:21 Відповісти
пересеклись бы смычками и сбились на бемоли там де нужен диес...

если мы о музыке конечно...)))
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14.07.2021 23:43 Відповісти
Беременный колобок.
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14.07.2021 23:48 Відповісти
сосна и бансай ))
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14.07.2021 23:24 Відповісти
ета любофь
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14.07.2021 23:32 Відповісти
когда он свой член последний раз видел... скрылся за горизонтом .. ушел в закат
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15.07.2021 07:14 Відповісти
Зато одразу видно, що Корнієнко не наркоман. Литрів 5-6 пива кожен день і жере як не в себе. Законотворці, яких ми заслужили.
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15.07.2021 12:58 Відповісти
ще один "веган"
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15.07.2021 11:20 Відповісти
В Раді зібралась шпана.
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14.07.2021 23:15 Відповісти
Мда...По-моему третьякова угрожает радуцкому. может быть даже раздавить.
https://censor.net/ru/comments/locate/3277168/0192143d-7d17-73f3-8978-51fdcf9e0706
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14.07.2021 23:17 Відповісти
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 9378
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14.07.2021 23:21 Відповісти
😂
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14.07.2021 23:44 Відповісти
О це ганьба.
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14.07.2021 23:22 Відповісти
Самый дорогой цирк в мире. Вся страна платит за их содержание.
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14.07.2021 23:28 Відповісти
подробнее за яременко, маленького толстого гнома с унылой мечтой....
непременно нужен закон за табу!
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14.07.2021 23:29 Відповісти
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 1307
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14.07.2021 23:31 Відповісти
рада мені нагадує аж ніяк не цирк... це БАЗАР, в найгнилішій його формі!
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14.07.2021 23:47 Відповісти
Хто запліднив К?
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15.07.2021 00:01 Відповісти
Ібеня.
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15.07.2021 09:37 Відповісти
Ох и рожи ох и рожи! Выбирают худых -через год рожа как жопа. И так с каждым годом. И так 30 лет
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15.07.2021 00:36 Відповісти
Таке враження - що цей юрченко на фото знову під кайфом.
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15.07.2021 01:22 Відповісти
А Юрченку Добкін-молодший "занюхувальну колону" у залі засідань у спадщину передав!
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15.07.2021 07:11 Відповісти
В этих ублюдках не осталось ничего человеческого. Я, правда, не уверен, что и было.
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15.07.2021 01:28 Відповісти
отбросы зеленского жируют за счёт лохов, которые голосовали за зеленского
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15.07.2021 07:37 Відповісти
Коли вже ці кляті слуги отримают своїх мемелів?
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15.07.2021 08:05 Відповісти
Третьякова, которая любит давать другим оценку "неблагополучные", видела себя со стороны? А взгляд Юрченко вполне рабочий, каннабис же разрешили. Яременко же может предложить только анал, даже коллеги стыдливо прикрывают лица.
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15.07.2021 08:07 Відповісти
Корнієнко завагітнів якимось "законопроектом". 8 місяць вагітності. Цікаво хто "батько"?
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15.07.2021 09:36 Відповісти
Петя выглядит отлично,в отличие от зешпаны Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня - Цензор.НЕТ 4103
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15.07.2021 09:56 Відповісти
Третьякова - депутат найвищої якості.Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня - Цензор.НЕТ 9599Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня - Цензор.НЕТ 7281Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня - Цензор.НЕТ 4458
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15.07.2021 10:16 Відповісти
Корнієнку через ТАКЕ пузо важко розгледіти нормальні законопроекти. Видно, олігархи разом із Зелепуцьким добряче годують...
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15.07.2021 10:31 Відповісти
наскільки усе таки Порох виділяється, навіть зовні, на фоні того бидла, що зараз у Раді.
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15.07.2021 12:56 Відповісти
Їм би на Лисій горі більш пристало свої шабаші проводити.
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16.07.2021 18:28 Відповісти
 
 