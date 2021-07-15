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42 км "Дороги Єдності" капітально відремонтують на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Ділянку "Дороги Єдності" М-30 Стрий - Ізварине відремонтують по всій протяжності в межах Львівської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівська ОДА.

Довжина траси М-30 на території Львівської області становить 42 км. Крім того, в рамках проєкту передбачено також ремонт 5 мостових переходів. На об'єкті працює відразу кілька дорожніх бригад і 170 одиниць спецтехніки.

"Шляховики працюють від кордону Івано-Франківської області в сторону Ходорова і від Жидачева в сторону Стрия", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз вже заасфальтовано 12 км дороги в нижньому шарі дорожнього покриття та розпочато ремонтно-будівельні роботи на двох мостових переходах в Жидачеві і Залісках. Там мостовики демонтують зруйновані елементи споруд.

"Дорога Стрий-Ізварине - найкоротший і оптимальний маршрут, яким вже скоро можна буде комфортно добратися від Львівщини до Луганщини", - зазначив представник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.

Також дивіться: Трасу "Дніпро - Решетилівка" прокладають над залізницею в Полтавській області, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

42 км Дороги Єдності капітально відремонтують на Львівщині, - ОДА 01
42 км Дороги Єдності капітально відремонтують на Львівщині, - ОДА 02
42 км Дороги Єдності капітально відремонтують на Львівщині, - ОДА 03
42 км Дороги Єдності капітально відремонтують на Львівщині, - ОДА 04

Автор: 

дороги (3071) Велике будівництво (741) Львівська область (2454)


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І шо на відкриття Пасічник приїде?
Ну, ну.
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15.07.2021 09:17 Відповісти
Пропіаритись приїде головний наркоша.
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15.07.2021 09:20 Відповісти
Курва, а коноплю то не посіяли!
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15.07.2021 09:23 Відповісти
Наркоша готує гладенький шлях для "братів"???
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15.07.2021 10:00 Відповісти
Та скільки ж можна це совкове лайно всюди пихати? Задовбали, наркомани плісняві.
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15.07.2021 11:00 Відповісти
Нєвжелі целих сорок два кіломєтра?..Єто дісьвітєльно большоє строїтєльство...
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15.07.2021 13:04 Відповісти
 
 