42 км "Дороги Єдності" капітально відремонтують на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Ділянку "Дороги Єдності" М-30 Стрий - Ізварине відремонтують по всій протяжності в межах Львівської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівська ОДА.

Довжина траси М-30 на території Львівської області становить 42 км. Крім того, в рамках проєкту передбачено також ремонт 5 мостових переходів. На об'єкті працює відразу кілька дорожніх бригад і 170 одиниць спецтехніки.

"Шляховики працюють від кордону Івано-Франківської області в сторону Ходорова і від Жидачева в сторону Стрия", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз вже заасфальтовано 12 км дороги в нижньому шарі дорожнього покриття та розпочато ремонтно-будівельні роботи на двох мостових переходах в Жидачеві і Залісках. Там мостовики демонтують зруйновані елементи споруд.

"Дорога Стрий-Ізварине - найкоротший і оптимальний маршрут, яким вже скоро можна буде комфортно добратися від Львівщини до Луганщини", - зазначив представник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.







